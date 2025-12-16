Blocul chirurgical al Spitalului raional Cahul, modernizat cu aproape trei milioane de lei
Moldova1, 16 decembrie 2025 13:40
Condiții mai bune pentru pacienții și angajații blocului chirurgical al Spitalului raional Cahul. Secția chirurgie septică a fost reparată, investițiile ridicându-se la circa 2.28 de milioane de lei.
• • •
Alte ştiri de Moldova1
Acum 5 minute
14:00
Două treimi din creșterea PIB-ului Rusiei, raportată în acest an de Rosstat, provin din complexul militaro-industrial, care funcționează în trei schimburi și produce în masă tancuri și bombe pentru armata implicată în războiul din Ucraina.
Acum 15 minute
13:50
Profesorii din mai multe instituții școlare din țară au protestat marți dimineață în incinta instituțiilor în care muncesc. Aceștia au ridicat foi albe și altele cu inscripția „Demnitate pentru educație” și au adus aminte autorităților despre prevederile constituționale care se referă la respectarea dreptului la muncă. Cadrele didactice au cerut Guvernului soluții concrete pentru problemele din sistem.
Acum 30 minute
13:40
Blocul chirurgical al Spitalului raional Cahul, modernizat cu aproape trei milioane de lei # Moldova1
Condiții mai bune pentru pacienții și angajații blocului chirurgical al Spitalului raional Cahul. Secția chirurgie septică a fost reparată, investițiile ridicându-se la circa 2.28 de milioane de lei.
Acum o oră
13:30
Și-a sărbătorit majoratul cu gol marcat: Alexandru Stoican a înscris pentru FCSB în ziua în care a împlinit 18 ani # Moldova1
FCSB a învins-o pe Unirea Slobozia cu 2:0, la Clinceni, în ultimul meci al etapei a 20-a a Superligii românești de fotbal. Victoria oaspeților s-a conturat în ultima jumătate de oră, când jocul gazdelor s-a rupt după eliminarea fundașului Daniel Șerbanică. Bucureștenii au deschis scorul abia în minutul 62. Mihai Lixandru a marcat cu latul, la cornerul executat de Florin Tănase. Alexandru Stoian a închis tabela, în minutul 90+5, chiar în ziua în care a împlinit 18 ani.
13:10
Doliu în medicina moldovenească: profesorul Grigore Bivol a încetat din viață la 82 de ani # Moldova1
Profesorul Grigore Bivol, cunoscut ca părintele medicinei de familie din Republica Moldova, a încetat din viață la vârsta de 82 de ani. De-a lungul vieții, a format și ghidat zeci de mii de medici de familie din întreaga țară. Este autor a peste 140 de lucrări științifice și a numeroase invenții în domeniul medicinei. Mitingul de doliu și ceremonia de rămas-bun vor avea loc marți, 16 decembrie, la ora 11:00, la Cimitirul Central din capitală.
13:10
Maia Sandu, întrevedere cu Volodimir Zelenski la Haga: „R. Moldova sprijină toate eforturile pentru o pace demnă, care să dureze” # Moldova1
Situația de securitate din regiune, evoluțiile de pe frontul din Ucraina, eforturile pentru obținerea unei păci durabile, precum și parcursul european al celor două state au fost principalele subiecte abordate de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, la întrevederea pe care a avut-o, pe 16 decembrie, cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la Haga. Discuțiile au avut loc în marja Conferinței diplomatice pentru instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina.
13:10
Forumul „Reformarea Justiției”: „Fără o justiție credibilă, R. Moldova nu poate avea nici un viitor european, nici o dezvoltare durabilă” # Moldova1
Reforma justiției din Republica Moldova se află într-o etapă decisivă, cu progrese recunoscute la nivel european, dar și provocări persistente. Continuarea evaluării judecătorilor și procurorilor, accelerarea dosarelor de corupție și digitalizarea sistemului au fost prezentate ca priorități-cheie în cadrul celei de-a 7-a ediții a Forumului „Reformarea Justiției și Combaterea Corupției”, desfășurat pe 16 decembrie la Chișinău.
Acum 2 ore
12:50
„Laundromatul” rusesc, în instanță: 17 miliarde de dolari, 14 judecători și nicio pedeapsă executată # Moldova1
Aproximativ 17 miliarde de dolari au fost „legalizați” prin ordonanțe judecătorești ilegale și au tranzitat Republica Moldova, în perioada ianuarie 2011 – martie 2014. În dosarul cunoscut cu denumirea „Laundromat”, au fost cercetați penal 14 judecători, iar în șapte cazuri instanțele au constatat vinovăția acestora. Cu toate acestea, niciun magistrat nu a ajuns la pușcărie din cauza expirării termenelor de prescripție.
12:50
Maia Sandu, întrevedere cu Volodimir Zelenski la Haga: sprijin pentru o pace durabilă și integrarea europeană # Moldova1
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la Haga, în marja instituirii Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, discuțiile vizând situația de securitate din regiune, eforturile pentru obținerea unei păci durabile, precum și parcursul european al celor două state.
12:50
Luptă strânsă în Serie A: AS Roma s-a apropiat la 3 puncte de liderul clasamentului - Internazionale Milano # Moldova1
AS Roma a obținut a 10-a victorie în actuala ediției a primei divizii italiene de fotbal. În ultimul meci al etapei a 15-a, „giallorossi” au învins cu scorul de 1:0 formația Como-1907. Partida s-a disputat pe Stadio Olimpico. AS Roma pierduse ultimele două meciuri de campionat și avea nevoie de victorie pentru a se apropia de liderul clasamentului - Internazionale Milano. Brazilianul Wesley França a marcat singurul gol al meciului în minutul 60 după o acțiune prelungită a echipei-gazdă.
12:50
Cămin sau gazdă? Realitățile diferite ale studenților din R. Moldova, în funcție de preț și confort # Moldova1
Camere mici, reguli stricte și cozi la duș, însă cheltuieli mai mici sau costuri mai mari, dar spațiu propriu și un program fără restricții? Aceasta este întrebarea pe care și-o pun mii de studenți din R. Moldova la începutul anului de studii. Alegerea este influențată, de cele mai multe ori, de buzunarul părinților.
12:10
Arina Sabalenka a fost desemnată drept cea mai bună tenismenă a anului de Asociația Tenisului Feminin. Jucătoarea care evoluează sub drapel neutru a disputat 9 finale și a cucerit 4 trofee în acest an.
Acum 4 ore
12:00
Atac sângeros într-o școală din regiunea Moscova: un adolescent a ucis un copil de 10 ani # Moldova1
Un elev de clasa a IX-a al școlii medii Uspenskaya din raionul Odințovo, regiunea Moscova, a atacat, marți dimineață, cu un cuțit un agent de pază, a pulverizat spray lacrimogen, după care a înjunghiat un elev în vârstă de zece ani, relatează agenția de stat TASS, cu referire la Ministerul Afacerilor Interne al Federației Ruse. Copilul rănit a decedat ulterior, fapt confirmat de Comitetul de Anchetă, transmite DW.
11:50
VIDEO | Împușcături la Căpriana: un membru al Gărzii Naționale de Mediu, lovit cu patul puștii. Poliția a identificat suspectul # Moldova1
Incident grav la Căpriana, raionul Strășeni. Un membru al Gărzii Naționale de Mediu ar fi fost lovit, în seara zilei de 15 decembrie, cu patul unei arme, în timpul unei misiuni de control. Totodată, în mașina echipei a fost tras un glonț, iar oamenii legii anunță că au identificat suspectul.
11:40
Thriller în Premier League: Manchester United și FC FC Bournemouth au oferit un meci plin de dramatism și răsturnări de scor # Moldova1
Meci electrizant în prima divizie engleză de fotbal. În ultima partidă a etapei a 16-a, Manchester United și FC Bournemouth au remizat cu un scor mai rar - 4:4. „Diavolii roșii” au început în forță și au deschis scorul în minutul 13. Ivorianul Amad Diallo a înscris cu o lovitură de cap. Discipolii spaniolului Andoni Iraola au restabilit egalitatea în minutul 40 prin ghanezul Antoine Semenyo.
11:10
Țeapă de milioane pentru mașini fictive din UE: organizatorul schemei cu 28 de victime, trimis în judecată # Moldova1
Douăzeci și opt de persoane de pe întreg teritoriul R. Moldova au plătit în avans 2.5 milioane de lei pentru mașini ce urmau să fie aduse din Uniunea Europeană, dar au rămas și fără bani, și fără bunuri. Organizatorul schemei de escrocherie, un bărbat de 41 de ani din Tighina, a fost dat pe mâna judecătorilor și riscă închisoare de la patru la opt ani.
11:10
„Hai Acasă de Crăciun” 2025: Peste 40 de spectacole în toată țara, anunțate de Ministerul Culturii # Moldova1
Ministerul Culturii lansează campania „Hai Acasă de Crăciun” 2025, care va aduce peste 40 de spectacole muzicale în localități din întreaga Republică Moldova, organizate în perioada 18 decembrie 2025 - 15 ianuarie 2026, cu participarea ansamblurilor naționale și a artiștilor independenți.
11:00
Țeapă de milioane pentru mașini fictive ce urmau a fi aduse din UE: organizatorul schemei cu 28 de victime, în judecată # Moldova1
Douăzeci și opt de persoane de pe întreg teritoriul R. Moldova au plătit în avans 2.5 milioane de lei pentru mașini ce urmau să fie aduse din Uniunea Europeană, dar au rămas și fără bani, și fără bunuri. Organizatorul schemei de escrocherie, un bărbat de 41 de ani din Tighina, a fost dat pe mâna judecătorilor și riscă închisoare de la patru la opt ani.
10:50
Inițiativă legislativă a PSRM pentru produse autohtone: autoritățile resping cotele de 50% în supermarketuri # Moldova1
Deputații Partidului Socialiștilor au înregistrat o inițiativă legislativă prin care propun obligarea rețelelor comerciale să aloce cel puțin jumătate din spațiul de pe rafturi produselor locale și să le promoveze separat, sub eticheta „Produs autohton – Fabricat în Moldova”. Instituirea unor cote obligatorii pentru supermarketuri nu este însă susținută de autorități, care consideră ineficiente astfel de limitări.
10:30
Peste 500 de persoane își eficientizează energetic locuințele cu bani de la stat: buget de 149 de milioane de lei # Moldova1
Un număr de 516 proprietari beneficiază de sprijin financiar de la stat pentru a-și spori eficiența energetică a locuințelor. Casa Verde pune la dispoziția acestora granturi de până la 50% din valoarea lucrărilor eligibile, cu un plafon maxim de 200.000 de lei.
Acum 6 ore
10:00
UE schimbă tactica privind deschiderea negocierilor pe clustere: R. Moldova trebuie să avanseze tehnic, dincolo de blocajele politice # Moldova1
Republica Moldova își va continua parcursul european prin implementarea reformelor tehnice și aplicarea de pârghii diplomatice, care vor crea premisele pentru o decizie politică favorabilă din partea statelor Uniunii Europene (UE). Expertul de la Centrul „Europuls”, Corneliu Coteț, susține că strategia Bruxelles-ului, care nu prevede deschiderea, până la finele anului, a clusterelor de negocieri cu R. Moldova, în pofida unor declarații recente ale liderilor europeni, drept una calculată și „unică”, într-un „context geopolitic este foarte complicat”.
09:40
Rusia cere despăgubiri de 230 de miliarde de dolari de la Euroclear pentru activele înghețate # Moldova1
Banca Centrală a Rusiei a intentat un proces la Moscova împotriva Euroclear, solicitând despăgubiri de aproximativ 230 de miliarde de dolari, într-o mișcare care marchează primul pas concret într-un conflict juridic amplu anticipat de Kremlin în legătură cu planurile Uniunii Europene de a utiliza activele rusești înghețate pentru sprijinirea Ucrainei, transmite Reuters.
09:40
Șeful Inspectoratului Național de Supraveghere Tehnică demisionează. Vladimir Bolea i-a aprobat cererea # Moldova1
După patru ani de activitate, șeful Inspectoratului Național de Supraveghere Tehnică (INST), Ion Moraru, a demisionat. Anunțul a fost făcut de vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.
09:20
Expert: UE schimbă tactica. R. Moldova trebuie să avanseze tehnic, dincolo de blocajele politice # Moldova1
Republica Moldova va continua parcursul european prin continuarea reformelor tehnice și pârghiile diplomatice, care vor crea premisele pentru o decizie politică favorabilă din partea statelor Uniunii Europene (UE). Expertul de la Centrul „Europuls”, Corneliu Coteț, a interpretat strategia Bruxelles-ului drept una calculată și „unică”, în „contex geopolitic este foarte complicat”.
09:00
Două treimi din creșterea PIB-ului Rusiei, raportată în acest an de Rosstat, provin din complexul militaro-industrial, care funcționează în trei schimburi și produce în masă tancuri și bombe pentru armata implicată în războiul din Ucraina.
08:40
Din 2025, dobânda pentru prima locuință poate fi dedusă din impozitul pe venit până la 16.100 lei # Moldova1
Începând cu anul 2025, persoanele care au contractat un credit pentru procurarea primei locuințe vor putea deduce din venitul impozabil dobânda achitată, în sumă de până la 16.100 de lei anual, a anunțat vicepreședinta Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe, Victoria Belous. Această facilitate fiscală este destinată exclusiv celor care nu beneficiază de programe de stat, precum „Prima casă”, și se aplică proporțional pentru soții care dețin în comun proprietatea.
08:20
Serviciile consulare ale Ambasadei Republicii Moldova în SUA, suspendate după un incendiu # Moldova1
Serviciile consulare ale Ambasadei Republicii Moldova în Statele Unite au fost suspendate temporar, în urma unui incendiu produs în incinta misiunii diplomatice. Într-un anunț public, Ambasada informează cetățenii că activitatea consulară este sistată până la identificarea unui nou spațiu pentru prestarea serviciilor.
Acum 8 ore
07:50
DECLARAȚIE | Liderii europeni susțin desfășurarea de forțe multinaționale într-un posibil acord de pace pentru Ucraina # Moldova1
Liderii principalelor state europene aliate ale Ucrainei au propus crearea unor „forțe multinaționale conduse de Europa” pentru a asigura implementarea unui eventual acord de pace între Kiev și Moscova. Inițiativa este prevăzută într-o declarație comună adoptată la finalul reuniunii desfășurate la Berlin și publicată luni seara, 15 decembrie, pe site-ul guvernului german.
07:30
Puternice avertismente împotriva pericolului reprezentat de Rusia pentru Europa au sosit în ultimele zile și ore din Marea Britanie, una dintre cele două mari puteri militare europene din NATO, alături de Franța – ambele fiind și singurele puteri nucleare ale continentului.
Acum 12 ore
01:50
R. Moldova continuă negocierile tehnice cu UE pe trei capitole-cheie și va primi recomandări clare pentru următoarele etape # Moldova1
Republica Moldova va continua procesul de aderare la Uniunea Europeană prin avansarea negocierilor la nivel tehnic pe trei capitole esențiale, în pofida blocajelor politice care întârzie deschiderea formală a clusterelor de negociere. Anunțul a fost făcut de ministra daneză pentru Afaceri Europene, Marie Bjerre, și de comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, la o reuniune desfășurată pe 15 decembrie la Bruxelles, dedicată parcursului european al Chișinăului.
Acum 24 ore
22:50
Ministrul Finanțelor, despre plafonarea salariilor șefilor de la ANRE, ANRCETI sau CNPF: „Va fi, mai degrabă, un gest simbolic” # Moldova1
Plafonarea salariilor din instituțiile de reglementare va fi, mai degrabă, un gest de „corectitudine” decât o sursă majoră de economii la bugetul public, afirmă ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță. Invitat la emisiunea PE FAȚĂ de la Moldova 1, ediția din 15 decembrie, oficialul a declarat că impactul financiar al inițiativei Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) nu trebuie supraestimat.
22:10
Infrastructura petrolieră de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău revine statului. Expert: „E o decizie strategică” # Moldova1
Decizia Guvernului de a prelua controlul asupra infrastructurii petroliere de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău, deținută de Lukoil-Moldova, este una „strategică”, într-un context regional cu riscuri de securitate, afirmă experta în energie din România, Eugenia Gusilov.
21:40
Doliu în medicina moldovenească: Profesorul Grigore Bivol s-a stins din viață la 82 de ani # Moldova1
Profesorul Grigore Bivol cunoscut ca și părintele medicinei de familie din Republica Moldova, s-a stins din viață la vârsta de 82 de ani. De-a lungul vieții a format și ghidat zeci de mii de medici de familie din întreaga țară. Este autorul a peste 140 de lucrări științifice și al numeroaselor invenții în domeniul medicinei. Mitingul de doliu și ceremonia de rămas-bun vor avea loc marți, 16 decembrie, la ora 11:00, la Cimitirul Central din capitală.
21:30
Infrastructura petrolieră de la Aeroportul Internațional Chișinău revine statului. Expert: „E o decizie strategică” # Moldova1
Într-un context regional cu riscuri de securitate, decizia Guvernului de a prelua controlul asupra infrastructurii petroliere de la Aeroportul Internațional Chișinău, deținută de „Lukoil-Moldova”, este calificată drept una „strategică” de experta în energie din România, Eugenia Gusilov.
21:20
Ucraina anunță lovirea Uzinei de Procesare a Gazelor din Astrahan, obiectiv strategic al Rusiei # Moldova1
Statul Major General și Forțele pentru Operațiuni Speciale ale armatei ucrainene au anunțat lovirea Uzinei de Procesare a Gazelor din Astrahan, relatează publicația Astra.
20:50
SUA promit Ucrainei garanții de securitate „extrem de puternice”. Trump mulțumit de negocierile de la Berlin # Moldova1
Președintele SUA, Donald Trump, este mulțumit de rezultatele negocierilor dintre delegațiile ucraineană și americană de la Berlin, informează Sky News, BBC și The Guardian, citând oficiali americani care au dorit să rămână anonimi. Potrivit acestora, „90% dintre probleme au fost rezolvate”, scrie Meduza Live.
20:40
Igor Grosu: Autoritățile caută soluții pentru detectarea dronelor care zboară la joasă altitudine # Moldova1
Republica Moldova trebuie să-și consolideze apărarea aeriană, deoarece incidentele cu drone reprezintă o mare provocare de securitate, a declarat președintele Parlamentului, Igor Grosu, în emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova. Potrivit șefului Legislativului, autoritățile încearcă să identifice soluții pentru detectarea și contracararea dronelor care zboară la altitudini joase pentru care sunt necesare tehnologii speciale.
20:30
Tot mai multe fabrici din Republica Moldova aleg să investească în modernizarea proceselor tehnologice și în soluții sustenabile. De la prelucrarea materiilor prime până la gestionarea consumului de energie și a apelor uzate, întreprinderile își optimizează activitatea pentru a reduce impactul asupra mediului.
20:20
Statul recuperează activele Lukoil-Moldova de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău # Moldova1
Activele companiei Lukoil-Moldova de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău urmează să revină în termen de 20 de zile în proprietatea statului, așa cum era până în anul 2005. Decizia a fost luată, pe 15 decembrie, de Consiliul pentru examinarea investițiilor în domeniile de importanță pentru securitatea statului, care a refuzat aprobarea activității investiționale a Lukoil-Moldova pe teritoriul Republicii Moldova.
20:00
Prim-ministrul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, a reafirmat sprijinul ferm al Atenei pentru parcursul european al Republicii Moldova, subliniind că progresele țării în procesul de aderare la Uniunea Europeană sunt „incontestabile” și trebuie recunoscute de instituțiile europene. În cadrul întâlnirii cu președinta Maia Sandu la Palatul Maximos, Mitsotakis a declarat că Grecia va continua să ofere asistență tehnică și expertiză pentru integrarea Moldovei în spațiul comunitar și că aderarea acesteia constituie o prioritate strategică la nivel european.
19:40
Republica R. Moldova continuă negocierile tehnice cu UE pe trei capitole-cheie și va primi recomandări clare pentru următoarele etape # Moldova1
Republica Moldova va continua procesul de aderare la Uniunea Europeană prin avansarea negocierilor la nivel tehnic pe trei capitole esențiale, în pofida blocajelor politice care întârzie deschiderea formală a clusterelor de negociere. Anunțul a fost făcut de ministra daneză pentru Afaceri Europene, Marie Bjerre, și de comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, la o reuniune desfășurată pe 15 decembrie la Bruxelles, dedicată parcursului european al Chișinăului.
19:20
The assets of "Lukoil-Moldova" at the airport will be returned to state ownership within 20 days, as they were prior to 2005. On Monday, the Council for the Examination of Investments in Areas of Importance for State Security voted to deny approval for SRL "Lukoil-Moldova" 's investment activities in the Republic of Moldova. The authorities in Chisinau justified their decision by stating that "Lukoil-Moldova" failed to meet several requirements set by the Council since May 2024, according to Prime Minister Alexandru Munteanu.
19:00
de 20 de zile în proprietatea statului, așa cum era până în anul 2005. Decizia a fost luată, astăzi, de Consiliul pentru examinarea investițiilor în domeniile de importanță pentru securitatea statului, care a refuzat aprobarea activității investiționale a SRL „Lukoil-Moldova” pe teritoriul Republicii Moldova. Autoritățile de la Chișinău își motivează decizia prin neîndeplinirea de către „Lukoil-Moldova” a mai multor cerințe stabilite încă începând cu luna mai 2024 de către Consiliu, a declarat premierul Alexandru Munteanu.
18:50
Controale fără notificare prealabilă: diferențe de opinie dintre autorități și mediul de afaceri # Moldova1
Autoritățile și reprezentanții mediului de afaceri nu împărtășesc o viziune comună privind propunerile de ajustare a legislației privind controlul de stat. Dezbaterile organizate luni, 15 decembrie, de Comisia parlamentară pentru protecție socială, sănătate și familie au evidențiat diferențe semnificative de opinii între cele două părți.
18:20
Dor țesut în lână, la Edineț: „Tot ce este făcut de mâinile gospodinelor trebuie transmis din generație în generație” # Moldova1
Inclus în Patrimoniul UNESCO acum aproape zece ani, covorul a fost vedeta Festivalului „Covorul Dorului”, organizat în satul Viișoara, raionul Edineț. Toate covoarele aduse la festival au povești transmise, cu dor, din generație în generație, iar pe unele le-am aflat din prima sursă.
17:50
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), în cadrul unei operațiuni comune cu Forțele Navale ale Ucrainei, a aruncat în aer, cu ajutorul dronelor subacvatice Sub Sea Baby, un submarin rusesc diesel-electric din clasa 636.3 „Varșavianka” (clasificare NATO — Kilo), se arată într-un comunicat al instituției.
17:50
Eurovision 2026 | Organizatorii salută revenirea a trei țări, inclusiv R. Moldova, în timp ce alte cinci state boicotează ediția de la Viena # Moldova1
Uniunea Europeană de Radiodifuziune (EBU) a confirmat luni, 15 decembrie, lista radiodifuzorilor care vor participa la cea de-a 70-a ediție a concursului Eurovision. Astfel, 35 de țări, inclusiv Republica Moldova, își vor trimite reprezentanții la Viena între 12 și 16 mai 2026, în timp ce cinci state au anunțat boicotul competiției de anul viitor.
17:40
O companie chineză, interesată să construiască o fabrică de jante auto în Republica Moldova # Moldova1
O companie din China ar putea construi o fabrică de producere a jantelor auto în Republica Moldova. Reprezentanții acesteia au participat la un forum economic dedicat consolidării relațiilor dintre cele două țări. Schimburile comerciale au ajuns la 1.14 miliarde de dolari, dar creșterea se datorează importurilor. Scopul antreprenorilor moldoveni este să și exporte în China, una dintre cele mai mari și competitive economii din lume.
17:30
Cinci vieți au fost salvate în doar 48 de ore prin intervenții de transplant realizate la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” din Chișinău. Potrivit instituției, este vorba despre două transplanturi de ficat și trei transplanturi renale, realizate pe parcursul săptămânii trecute.
17:20
Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului României Ilie Bolojan, a fost respinsă, luni, 15 decembrie. pentru că nu a întrunit numărul necesar de voturi. Moțiunea de cenzură a fost inițiată de Grupul PACE și semnată și de parlamentari AUR, iar parlamentarii PSD au stat în bănci și nu au votat, scrie mediafax.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.