Comisia electorală din Găgăuzia, reconstituită după demisii. Încep pregătirile pentru alegerile din 22 martie

08:40

Începând cu anul 2025, persoanele care au contractat un credit pentru procurarea primei locuințe vor putea deduce din venitul impozabil dobânda achitată, în sumă de până la 16.100 de lei anual, a anunțat vicepreședinta Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe, Victoria Belous. Această facilitate fiscală este destinată exclusiv celor care nu beneficiază de programe de stat, precum „Prima casă”, și se aplică proporțional pentru soții care dețin în comun proprietatea.