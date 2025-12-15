Profesorii cer salarii mai mari
TVR Moldova, 15 decembrie 2025 19:00
Federația Sindicală a Educației și Științei anunță un protest cu foi albe în școlile din R Moldova. Angajații din educație vor organiza marți, 16 decembrie, acțiuni de protest în instituțiile de învățământ, în ziua în care Parlamentul examinează proiectul Legii Bugetului de Stat pentru 2026.
• • •
Alte ştiri de TVR Moldova
Acum 15 minute
19:00
Federația Sindicală a Educației și Științei anunță un protest cu foi albe în școlile din R Moldova. Angajații din educație vor organiza marți, 16 decembrie, acțiuni de protest în instituțiile de învățământ, în ziua în care Parlamentul examinează proiectul Legii Bugetului de Stat pentru 2026.
Acum 30 minute
18:50
Guvernul preia depozitul petrolier al Lukoil de la aeroport: „Revenim la situația din 2005” # TVR Moldova
Guvernul a decis luni seară că preia în proprietate de la ICS Lukoil-Moldova depozitul petrolier de la Aeroportul Internațional Chișinău pe care îl folosești gratuit din noiembrie. Această decizie este necesară pentru asigurarea unei funcționări nepericlitate a furnizării de combustibil pentru aeronave, precum și pentru protejarea securității naționale și a obiectelor de infrastructură critică, a anunțat premierul Alexandru Munteanu.
Acum o oră
18:20
Guvernul preia infrastructura petrolieră aeroportuară a Lukoil: „Revenim la situația din 2005” # TVR Moldova
Consiliul pentru examinarea investițiilor în domeniile de importanță pentru securitatea statului a luat decizia de a refuza aprobarea activității investiționale a SRL "Lukoil-Moldova" pe teritoriul Republicii Moldova.
Acum 2 ore
18:10
Caz şocant în nordul Republicii Moldova. Un adolescent de şaisprezece ani a fost ucis, cu deosebită cruzime, de un bărbat de 39 de ani.
18:00
Federația Sindicală a Educației și Științei anunță un protest cu foi albe în școlile din Republica Moldova. Angajații din educație vor organiza marți, 16 decembrie, acțiuni de protest în instituțiile de învățământ, în ziua în care Parlamentul examinează proiectul Legii Bugetului de Stat pentru 2026.
17:40
Putin respinge un "armistiţiu artificial" şi doreşte o "pace adevărată", potrivit Kremlinului # TVR Moldova
Președintele rus Vladimir Putin respinge un 'armistițiu artificial' și susține în schimb o 'pace adevărată' pentru Ucraina, a transmis luni Kremlinul, informează EFE.
Acum 4 ore
17:10
Andrei Sârbu a fost unul dintre cei mai importanți artiști plastici moderni, care au contribuit la reînnoirea limbajului plastic basarabean. Chiar dacă a avut un destin trist, Andrei Sârbu a rămas în istoria picturii moderne grație tablourilor sale. La Muzeul Național de Artă al Moldovei a fost deschisă o expoziție comemorativă, intitulată "Arhipelaguri ale tăcerii".
17:10
Artur Ioniță a pus umărul la victoria categorică a clubului Triestina. Fotbalistul din Republica Moldova a reușit o dublă în meciul cu AlbinoLeffe, dar echipa sa rămâne în continuare pe ultima poziție din a treia divizie a Italiei.
17:00
„Tufișul” lui Plahotniuc: Firma prin care se presupune că oligarhul ar fi controlat Victoriabank # TVR Moldova
„Din tufișuri, de unde?”, a răspuns ironic Vladimir Plahotniuc la întrebarea reporterului TVR Moldova despre presupusul său control asupra Victoriabank. În cadrul ședinței de astăzi, a fost audiată ca martor, la solicitarea oligarhului, Natalia Politov-Cangaș, fosta președintă a Comitetului de Direcție al Victoriabank, cercetată în dosarul denumit generic „Furtul miliardului”.
17:00
Iulian Cojocaru a reușit un hat-trick în reeditarea finalei din stagiunea precedentă a primii ligi de futsal din România. Jucătorul din Republica Moldova a marcat de trei ori în partida cu Odorheiu Secuiesc, iar United Galați a obținut o victorie categorică în ultimul meci din 2025.
16:40
Republica Moldova demarează un proiect amplu de reabilitare energetică a instituțiilor medicale, prin care 14 clădiri, preponderent spitale raionale din Drochia, Bălți, Florești, Orhei, Fălești, Ungheni, Hâncești, Căușeni și Cahul, cu o suprafață totală de aproximativ 35.000 m², vor fi renovate pentru a reduce consumul de energie și a crea condiții mai bune pentru pacienți și personal medical.
16:40
„Disciplina internă”. Valeriu Munteanu a fost dat afară din Partidul AUR din Republica Moldova # TVR Moldova
Valeriu Munteanu a fost exclus dinPartidul AUR din Republica Moldova, împreună cu alți colegi de formațiune, în urma deciziilor luatela Consiliul politic național convocat pe 14 decembrie dedicat situației politice rezultate după alegerile parlamentare din 2025.
16:10
Magia sărbătorilor prinde voce într-o formă rafinată și surprinzătoare în cadrul concertului „Colinde în lumini de jazz de iarnă”, care se va desfășura timp de două zile, în această săptămână. Astfel, cele mai cunoscute colinde și cântece de Crăciun vor fi reinterpretate într-un aranjament de jazz deosebit. Despre această experiență muzicală unică a vorbit, în cadrul emisiunii „TeleMatinal”, naistul Iulian Pușcă, revenit de curând la Chișinău.
15:40
Reuniunea miniștrilor de Externe din UE, la Bruxelles. Țoiu: România susține R. Moldova # TVR Moldova
La Bruxelles are loc reuniunea miniștrilor de Externe ai țărilor membre UE. Cel mai important subiect de pe agendă este situația din Ucraina, urmat de situația din Orientul Mijlociu și relația blocului comunitar cu China. Prin vocea ministrului de Externe, Oana Țoiu, România își reafirmă sprijinul pentru aderarea Moldovei la Uniunea Europeană, militează pentru o relație puternică cu Statele Unite și dorește să se ajungă la un acord pentru o pace justă și durabilă în Ucraina, transmite TVR Info.
Acum 6 ore
15:10
Dorin Recean a fost învestit în funcția de membru al Consiliului de Administrație al Bursei Internaționale a Moldovei (BIM), reprezentând Agenția Proprietății Publice. Decizia a fost anunțată printr-un comunicat al societății, care subliniază rolul lui Dorin Recean în orientarea strategică a bursei și în dialogul cu partenerii externi.
14:40
În prag de sărbători, satul Sofia din raionul Drochia a devenit locul de întâlnire al tradițiilor de iarnă. Festivalul "Colindăm din sat în sat" a reunit, în acest weekend, peste zece colective artistice din raion și din toată Republica Moldova, care au readus pe scenă farmecul colindelor și urăturilor de altădată. Evenimentul, desfăşurat anual, îşi propune să promoveze și să păstreze tradițiile moștenite din bătrâni.
14:30
Plahotniuc anunță prezența la audierea martorilor săi cheie. Politov-Cangaș, prima pe listă # TVR Moldova
Fostul lider al Partidului Democrat, oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc, a declarat luni că se va prezenta la toate ședințele de judecată în care vor fi audiați martorii. În cadrul ședinței de astăzi, urmează să fie audiată Natalia Politov-Cangaș, fosta președintă a Comitetului de Direcție al Victoriabank, Natalia Politov-Cangaș, cercetată în dosarul denumit generic „Furtul miliardului”.
14:10
În prag de sărbători, Misiunea Socială Diaconia a organizat o șezătoare inedită de Crăciun. Evenimentul a reunit oameni care cred în solidaritate și a inclus o licitație caritabilă și un atelier de creație, toate organizate pentru a sprijini mamele și copiii din Centrul Maternal.
14:10
Oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc a anunțat luni că va depune mărturii în dosarul „Kuliok” / „Sacoșa”. Săptămâna trecută Procuratura Anticorupție a solicitat în instanță audierea lui Vladimir Plahotniuc și a lui Serghei Iaralov în dosarul în care fostul șef de stat, pro-rusul Igor Dodon, este judecat pentru corupere pasivă.
14:00
Averea fostului șef SPPS, Vasile Popa, în vizorul ANI: achiziții imobiliare și donații de milioane # TVR Moldova
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a inițiat un control al averii și intereselor personale ale lui Vasile Popa, fost director al Serviciului Protecție și Pază de Stat (SPPS), care a ocupat anterior funcția de șef al pazei personale a președintei Maia Sandu.
13:40
Câștig de cauză pentru Danileț împotriva României privind libertatea de exprimare a magistraților # TVR Moldova
Sancțiunea primită de fostul judecător Cristi Danileț după ce și-a exprimat opiniile pe Facebook contravine Convenției Europene a Drepturilor Omului. E verdictul final și fără drept de apel al Marii Camere a Curții Europene a Drepturilor Omului în procesul intentat de fostul magistrat, ca urmare a unei sancțiuni pe care a primit-o în 2019, din partea Consiliului Superior al Magistraturii, potrivit TVRINFO.RO.
Acum 8 ore
13:10
Condamnări grele pentru șapte traficanți de droguri, unul a încercat să corupă poliția cu 85 mii lei # TVR Moldova
Procuratura Generală a Republicii Moldova informează despre pronunțarea recentă a patru sentințe de condamnare în cazul a șapte inculpați, cercetați pentru trafic de droguri. Unul dintre aceștia, pentru a evita răspunderea penală a încercat să corupă polițiștii, oferindu-le suma de 85.000 de lei.
12:40
3,4 tone de ardei importat, distruse de ANSA din cauza depășirii limitelor de pesticide # TVR Moldova
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță reținerea și distrugerea unui lot de 3.400 kg de ardei proaspăt importat, care nu corespunde normelor de siguranță alimentară din Republica Moldova.
12:30
Locuitorii Republicii Moldova care nu au primit compensațiile la căldură pe carduri își pot ridica banii de la oficiile poștale, de astăzi, 15 decembrie.
12:20
Chișinăul, mai protejat de inundații: reabilitarea barajului lacului Ghidighici începe în 2026 # TVR Moldova
Evacuatorul de ape mari al barajului de la Ghidighici va fi reabilitat în 2026. Anunțul a fost făcut de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, în timpul unei vizite la lacul de acumulare, esențial pentru siguranța populației și prevenirea inundațiilor în Chișinău.
12:20
Un jaf a avut loc recent într-un oficiu bancar din Chișinău, unde o femeie de 61 de ani a fost deposedată de aproximativ 51.000 de lei. Victima se afla la ghișeu pentru a depune banii în contul personal, când doi tineri, de 18 și 19 ani, originari din Chișinău și Ucraina, ar fi acționat direct și au fugit imediat după comiterea infracțiunii.
12:10
Chișinău, mai protejat de inundații: reabilitarea evacuatorului de la Ghidighici începe în 2026 # TVR Moldova
Evacuatorul de ape mari al barajului de la Ghidighici va fi reabilitat în 2026. Anunțul a fost făcut de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, în timpul unei vizite la lacul de acumulare, esențial pentru siguranța populației și prevenirea inundațiilor în Chișinău.
12:10
Maia Sandu, după atacul terorist din Sydney. „Violența și antisemitismul nu își au locul" # TVR Moldova
Președinta Maia Sandu a venit cu un mesaj de condoleanțe victimelor atacului de pe o plajă din Sydney, Australia, care a vizat comunitatea evreiască, care sărbătorește Hanukkah.
11:50
Sfârșitul „insulelor salariale”? PAS propune plafoane pentru salariile șefilor instituțiilor de stat # TVR Moldova
Salariile foarte mari ale conducerii unor instituții publice autonome de reglementare au intrat în vizorul deputaților PAS. În cadrul unei conferințe de presă din 15 decembrie, deputata Larisa Novac a anunțat înregistrarea unui proiect de lege care propune plafonarea lefurilor șefilor ANRE, CNPF și ANRCETI, unde veniturile lunare ajung la peste 100.000 –160.000 de lei.
11:40
Kremlinul a declarat duminică faptul că afirmațiile secretarului general al NATO, Mark Rutte, despre pregătirea pentru un război cu Rusia sunt iresponsabile și arată că acesta nu înțelege cu adevărat devastarea provocată de Al Doilea Război Mondial.
11:40
Marta Kos: UE ar conveni astăzi deschiderea neoficială a negocierilor pe capitole cu R. Moldova # TVR Moldova
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, a declarat că liderii Uniunii Europene ar putea ajunge luni, 15 decembrie, la un acord privind deschiderea neoficială a negocierilor pe capitole cu Republica Moldova, după modelul deja convenit pentru Ucraina, la reuniunea miniștrilor Afacerilor Europene, la Lviv, pe 11 decembrie. Declarațiile au fost făcute în marja Consiliului Afaceri Externe, care se desfășoară la Bruxelles.
Acum 12 ore
10:30
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) de la Chișinău avertizează cetățenii moldoveni aflați pe teritoriul Rusiei cu privire la modificări importante ale legislației ruse.
10:00
Universitatea din Cahul va deveni parte a Universităţii Tehnice din Moldova. La acest consens au ajuns Ministerul Educaţiei şi profesorii din sudul Republicii Moldova. Mai exact, instituţia va avea statut de centru universitar, iar administraţia va continua să activeze în componenţa UTM. Procesul de fuziune va începe până la sfârşitul acestui an.
10:00
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) de la Chișinău avertizează cetățenii moldoveni aflați pe teritoriul Rusiei cu privire la modificări importante ale legislației ruse. Conform unui decret prezidențial semnat la Moscova, anumite categorii de cetățeni străini care solicită permis de ședere sau cetățenie rusă ar putea fi obligate să semneze un contract de serviciu militar sau să prezinte o adeverință care să ateste inaptitudinea pentru serviciul militar.
09:30
MAE avertizează cetățenii RM din Rusia asupra riscului semnării contractelor de serviciu militar # TVR Moldova
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) de la Chișinău avertizează cetățenii Republicii Moldova aflați pe teritoriul Federației Ruse cu privire la modificări importante ale legislației ruse. Potrivit unui decret prezidențial semnat la Moscova (nr. 821 din 5 noiembrie 2025), anumite categorii de cetățeni străini care solicită permis de ședere sau cetățenie rusă ar putea fi obligate să semneze un contract de serviciu militar sau să prezinte o adeverință care să ateste inaptitudinea pentru serviciul militar.
09:10
SUA și Ucraina, noi discuții la Berlin despre armistițiu. Zelenski: Să rămânem unde suntem pe front # TVR Moldova
Președintele ucrainean și negociatorii americani se întâlnesc din nou luni la Berlin, după cinci ore de discuții de duminică, Kievul sperând să convingă Washingtonul că un armistițiu în Ucraina trebuie să aibă loc fără concesii teritoriale prealabile față de Rusia, scrie TVR Info.
08:40
Și în acest an, Troleibuzul Turistic a revenit pe străzile Chișinăului, transformând o simplă plimbare prin oraș într-o experiență de sărbătoare pentru copii și părinți. Colindele, poveștile și tradițiile de iarnă, alături de Moș Crăciun, se îmbină cu scurte lecţii de istorie despre cele mai importante obiective ale oraşului. Excursiile au loc în fiecare weekend, până pe 6 ianuarie.
08:00
Peste 700 de permise de conducere la Bălți și Edineț vor fi anulate de ASP, spune șeful ASP # TVR Moldova
Peste 700 de permise de conducere urmează să fie anulate de Agenția Servicii Publice (ASP), spune directorul instituției, Mircea Eșanu. Potrivit acestuia, este vorba de permise obținute în perioada februarie - septembrie 2025 la Bălți și Edineț.
Acum 24 ore
21:00
Pensiile vor fi indexate în primăvara anului 2026, anunță premierul Alexandru Munteanu # TVR Moldova
Pensiile vor fi indexate în primăvara anului 2026, a anunțat premierul Alexandru Munteanu într-un mesaj video publicat pe rețelele de socializare. Șeful Guvernului a subliniat că autoritățile încearcă să sprijine în mod constant persoanele vârstnice.
20:10
Sezonul brazilor de Crăciun a început, iar ocolurile silvice vor scoate în vânzare peste 37.000 de molizi şi pini, cu 8.000 mai puţin decât anul trecut. Preţurile pornesc de la câteva sute de lei pentru un molid de până la doi metri și pot ajunge la câteva mii de lei pentru exemplarele mai înalte.
19:40
Circa 6% dintre copii sunt agresați zilnic; MEC vrea să extindă sprijinul psihologic pentru elevi # TVR Moldova
Psihologii școlari ar trebui să stea aproape jumătate din programul de lucru în contact direct cu elevii. Ministerului Educației a emis spre aprobare un proiect de regulament prin care se propune ca 18–20 de ore pe săptămână să fie dedicate consilierii, evaluărilor psihologice și activităților de prevenție a copiilor.
Ieri
19:10
Alerta privind minarea trenului internațional București–Kiev, oprit la Punctul de trecere a frontierei Vălcineț din R. Moldova, s-a dovedit a fi falsă. Informația a fost confirmată de autorități după ce echipele specializate ale poliției au finalizat verificările la fața locului.
18:40
Universitatea din Cahul va deveni parte a Universităţii Tehnice din Moldova. La acest consens au ajuns Ministerul Educaţiei şi profesorii din sudul Republicii Moldova. Mai exact, instituţia va avea statut de centru universitar, iar administraţia va continua să activeze în componenţa UTM. Procesul de fuziune va începe până la sfârşitul acestui an.
17:40
În sezonul rece, organismul nostru trece prin schimbări care pot scoate la iveală probleme ascunse. Despre cum recunoaștem aceste semne și ce putem face pentru a ne proteja sănătatea, ne-a vorbit doamna Diana Munteanu, medic endocrinolog.
16:40
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua luni, 15 decembrie, o vizită de lucru în Republica Elenă, anunță Președinția.
15:40
Poliția intensifică controalele: Amenzi de până la 3.000 lei și confiscarea pirotehnicii ilegale # TVR Moldova
În preajma sărbătorilor de iarnă, Poliția R. Moldova a intensificat controalele asupra articolelor pirotehnice, avertizând că utilizarea necorespunzătoare sau achiziția din surse neautorizate poate fi periculoasă.
14:40
Pensiile vor fi indexate în primăvara anului 2026, a anunțat premierul Alexandru Munteanu într-un mesaj video publicat pe rețelele de socializare. Șeful Guvernului a subliniat că autoritățile încearcă să sprijine în mod constant persoanele vârstnice.
13:40
Cunoașteți istoria Patriciei Briceac care își formează o carieră în badmintonul profesional # TVR Moldova
În timp ce unii copii petrec weekend-urile în mall-uri ori navighează pe internet, alții își fac o carieră în sportul de performanță. Protagonista următorului reportaj, la doar 11 ani gândește ca un adult, muncește foarte mult și visează să ajungă la Jocurile Olimpice. Este vorba de Patricia Briceac, o jucătoare de badminton, extrem de pasionată și la fel de talentată.
12:40
Plata compensației la căldură pentru luna noiembrie poate fi ridicată de beneficiari, anunță CNAS # TVR Moldova
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a anunțat că a fost finanțată plata compensațiilor pentru energie, acordate sub formă de plată monetară, pentru luna noiembrie 2025. De acest sprijin beneficiază 605.538 de persoane, iar suma totală alocată se ridică la 454,4 milioane de lei.
11:40
Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a eliberat sâmbătă 123 de deținuți, printre care laureatul Premiului Nobel pentru Pace, Ales Bialiatski, și una dintre cele mai importante figuri ale opoziției, Maria Kalesnikava, în cadrul unui acord intermediat de un emisar al președintelui american Donald Trump.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.