Profesorii cer salarii mai mari

15:40

La Bruxelles are loc reuniunea miniștrilor de Externe ai țărilor membre UE. Cel mai important subiect de pe agendă este situația din Ucraina, urmat de situația din Orientul Mijlociu și relația blocului comunitar cu China. Prin vocea ministrului de Externe, Oana Țoiu, România își reafirmă sprijinul pentru aderarea Moldovei la Uniunea Europeană, militează pentru o relație puternică cu Statele Unite și dorește să se ajungă la un acord pentru o pace justă și durabilă în Ucraina, transmite TVR Info.