Cinci vieți salvate în 48 de ore: Succes al transplantului de organe în Republica Moldova

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) de la Chișinău avertizează cetățenii Republicii Moldova aflați pe teritoriul Federației Ruse cu privire la modificări importante ale legislației ruse. Potrivit unui decret prezidențial semnat la Moscova (nr. 821 din 5 noiembrie 2025), anumite categorii de cetățeni străini care solicită permis de ședere sau cetățenie rusă ar putea fi obligate să semneze un contract de serviciu militar sau să prezinte o adeverință care să ateste inaptitudinea pentru serviciul militar.