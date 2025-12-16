Ion Ceban mulțumește artiștilor pentru contribuția lor la dezvoltarea culturii
Democracy.md, 16 decembrie 2025 18:30
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a participat recent la un eveniment dedicat personalităților notorii din Republica Moldova, care marchează o vârstă jubiliară sau care s-au remarcat prin contribuții semnificative în domeniul culturii și artei. La eveniment au fost prezenți scriitori, pictori, muzicieni, oameni de cultură și artă, precum și personalități emblematice, decorați cu titluri de onoare
• • •
Alte ştiri de Democracy.md
Acum 15 minute
18:30
Acum o oră
18:10
Maia Sandu, a declarat la Haga că pacea în Ucraina este un element esențial pentru viitorul Europei, subliniind că rezolvarea conflictului și stabilirea unui proces durabil de pace depășesc granițele unui singur stat și au impact direct asupra securității întregului continent. Această poziție a fost exprimată în contextul unei reuniuni diplomatice de nivel înalt desfășurate în orașul olandez,
Acum 2 ore
17:10
Ambasadorul Moldovei în SUA discută cu congresmanul Don Bacon despre securitate și sprijin strategic # Democracy.md
Ambasadorul Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii a avut recente discuții importante cu congresmanul Don Bacon, membru al Congresului SUA, pe teme legate de securitate și cooperare bilaterală. Acest dialog s‑a concentrat pe întărirea sprijinului pentru securitatea regională în contextul provocărilor generate de agresiunile externe și importanța consolidării relațiilor Moldovei cu instituțiile americane. Congresmanul Don Bacon
16:50
Ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko, a subliniat că Republica Moldova a făcut progrese notabile în procesul de reformă a justiției pe parcursul ultimului an, însă autoritățile încă au un drum de parcurs pentru a construi un sistem judiciar complet independent și eficient. Reformele în domeniul justiției rămân fundamentale atât pentru încrederea publicului în instituțiile
Acum 4 ore
16:10
Tratat major privind Comisia Internațională de Reclamații — un pas spre justiție și reconstrucție post‑război # Democracy.md
Republica Moldova, Ucraina și Regatul Țărilor de Jos au făcut un pas diplomatic important prin semnarea unui acord pentru înființarea unei Comisii Internaționale de Reclamații privind daunele de război, un mecanism menit să deschidă calea spre obținerea despăgubirilor internaționale pentru pagubele cauzate de agresiunea Rusiei. Convenția, adoptată sub egida Consiliului Europei, a fost semnată la Haga într‑un
15:40
Socialiștii contestă la Curtea Constituțională decretul privind instituirea funcției de emisar special # Democracy.md
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova a sesizat Curtea Constituțională, solicitând revizuirea decretului prezidențial prin care a fost instituită funcția de emisar special al președintelui. Partidul Socialiștilor din Republica Moldova a anunțat că a depus o sesizare la Curtea Constituțională, prin care cere examinarea și revizuirea decretului prezidențial ce prevede instituirea funcției de emisar special al președintelui Republicii
15:00
Bugetul municipiului Chișinău rămâne blocat din cauza lipsei consilierilor PAS și PSRM la ședințe # Democracy.md
În Consiliul Municipal Chișinău (CMC) persistă un blocaj instituțional care împiedică examinarea și adoptarea bugetului municipal. Consilierii din fracțiunile PAS și PSRM nu se prezintă intenționat la ședințele Consiliului, fapt ce duce la lipsa cvorumului necesar pentru luarea deciziilor. Potrivit informațiilor oficiale, reprezentanții acestor formațiuni politice au lipsit de la 8 ședințe consecutive ale CMC,
Acum 6 ore
14:20
Profesorii din Republica Moldova nu ar trebui să fie nevoiți să iasă în stradă pentru a cere majorarea salariilor. Munca lor trebuie apreciată prin politici responsabile și decizii corecte, nu prin presiune publică și proteste. Educația reprezintă fundamentul dezvoltării unei societăți, iar cadrele didactice sunt cei care formează generațiile viitoare. De aceea, vocea profesorilor trebuie auzită, iar
14:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în marja unui eveniment internațional desfășurat la Haga. Cei doi lideri au discutat despre impactul războiului din Ucraina, perspectivele de pace, securitatea regională și parcursul european al Republicii Moldova și al Ucrainei. Maia Sandu a reiterat sprijinul Chișinăului pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei.
13:30
Ucraina și SUA au obținut rezultate preliminare în urma discuțiilor de două zile de la Berlin cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner, privind garanțiile de securitate oferite de SUA. Președintele ucrainean Vladimir Zelenski a precizat că documentele vor fi finalizate în zilele următoare de către delegațiile celor două țări. Zelenski a declarat că,
13:00
Federația Rusă încearcă să provoace intenționat Republica Moldova la expulzarea ambasadorului agreat, Oleg Ozerov, pentru a crea un nou motiv de escaladare a tensiunilor dintre cele două state. O spune președintele Parlamentului, Igor Grosu. Oficialul spune că un astfel de gest ar servi intereselor Moscovei, care caută pretexte pentru a agrava relațiile deja tensionate cu
Acum 8 ore
12:30
Denis Șova a prezentat detalii despre amendamentul Partidului Nostru pentru majorarea valorii de referință, în vederea creșterii salariilor profesorilor # Democracy.md
Denis Șova a anunțat în cadrul Consiliului Municipal Chișinău detalii din amendamentul propus de deputații Partidul Nostru la proiectul bugetului pentru 2026 privind creșterea valorii de referință, în vederea majorării salariilor angajaților din sistemul educațional. „Partidul Nostru propune ca valoarea de referință utilizată la calcularea salariilor de funcție să fie majorată de la 2500 la
12:00
Senatul României a adoptat luni moțiunea simplă depusă de opoziția parlamentară împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu. Documentul a fost aprobat cu voturile senatorilor PSD, partid care face parte din coaliția de guvernare, în timp ce ministrul Mediului este susținut de USR, de asemenea parte a alianței. Inițiatorii moțiunii invocă situația din județele Prahova și Dâmbovița.
11:40
Un nou pas spre UE: Moldova se pregătește pentru negocieri tehnice pe trei domenii-cheie # Democracy.md
Republica Moldova ar urma să poată desfășura negocieri tehnice cu Uniunea Europeană pe trei clustere, potrivit informațiilor apărute în presă. Această etapă reprezintă un pas important în procesul de aderare, marcând avansarea de la angajamente politice la discuții tehnice concrete pe domenii esențiale. Cele trei clustere vizează domenii fundamentale pentru integrarea europeană, incluzând statul de drept, reformele
11:10
Mark Tkaciuk: Statutul de neutralitate este un avantaj colosal pentru Republica Moldova # Democracy.md
Politicianul și analistul Mark Tkaciuk afirmă că statutul de neutralitate al Republicii Moldova reprezintă un avantaj major, care trebuie valorificat în contextul geopolitic actual. Potrivit acestuia, neutralitatea oferă țării oportunități importante de stabilitate și securitate, într-o regiune marcată de conflicte și tensiuni. Tkaciuk susține că neutralitatea constituțională permite Republicii Moldova să evite implicarea în confruntări militare
Acum 12 ore
10:30
Rezultate pentru oameni: Chișinăul investește în spațiile verzi și infrastructură urbană # Democracy.md
Primarul Ion Ceban a salutat transformarea aleii de pe bulevardul Mircea cel Bătrân într-un spațiu modern, sigur și atractiv pentru locuitorii sectorului Ciocana. Anterior, aleea era lăsată în paragină: asfaltul degradat, băncile și coșurile de gunoi distruse, iluminatul public insuficient și lipsa camerelor de supraveghere făceau zona nesigură. Spațiile verzi erau aproape inexistente, iar locuitorii evitau plimbările pe alee.
10:10
Maia Sandu participă la conferința pentru fondarea Comisiei de Reclamații pentru Ucraina # Democracy.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, participă la o conferință internațională dedicată fondării Comisiei de Reclamații pentru Ucraina, un mecanism nou menit să ofere o platformă de soluționare a disputelor și de abordare a revendicărilor legate de conflictul din Ucraina. Evenimentul reunește lideri de stat, reprezentanți ai instituțiilor internaționale și experți în domeniul dreptului internațional și al reconstrucției
09:40
Ambasadorul Danemarcei: Stabilitatea Republicii Moldova este esențială pentru Uniunea Europeană # Democracy.md
Ambasadorul Regatului Danemarcei a declarat că stabilitatea Republicii Moldova reprezintă un element-cheie pentru Uniunea Europeană, în special în contextul actual al procesului de extindere. Diplomatul a subliniat că parcursul european al Moldovei este urmărit cu atenție la nivelul UE și că menținerea stabilității politice, economice și sociale este crucială pentru avansarea acestui proces. În cadrul declarațiilor,
09:10
Dialog diplomatic la Chișinău: cooperarea bilaterală, discutată de Munteanu și ambasadorul Azerbaidjanului # Democracy.md
Munteanu a avut o întrevedere oficială cu ambasadorul Republicii Azerbaidjan în Republica Moldova, în cadrul căreia au fost abordate mai multe subiecte de interes comun, ce vizează consolidarea relațiilor bilaterale dintre cele două state. În timpul discuțiilor, interlocutorii au analizat stadiul actual al cooperării moldo-azerbaidjene și au evidențiat oportunitățile de intensificare a dialogului în domenii precum economia, energia, comerțul,
Ieri
18:10
Promo‑LEX semnalează nereguli la ultima ședință a Parlamentului: transparența decizională, afectată? # Democracy.md
Asociația Promo‑LEX a publicat un raport în care evidențiază numeroase nereguli procedurale și de transparență în cadrul ultimei ședințe plenare a Parlamentului Republicii Moldova. Conform observațiilor experților, procesul legislativ din ultima întrunire a fost marcat de practici care au afectat claritatea și deschiderea deciziilor adoptate. Potrivit raportului, ordinea de zi a fost modificată semnificativ chiar înainte de
17:30
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a participat la evenimentul dedicat proiectului NONA – guvernanță nouă pentru spații noi, un prilej de reflecție și discuții despre dezvoltarea unui oraș mai verde, mai bine administrat și mai aproape de locuitori. În cadrul evenimentului, Ceban a subliniat că Primăria municipiului implementează peste 30 de proiecte cu finanțare internațională, regională, transfrontalieră și
17:00
Mutare surpriză în dosarul „sacoșa neagră”: Plahotniuc ar urma să ofere declarații-cheie # Democracy.md
Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc urmează să depună mărturii în dosarul penal cunoscut sub denumirea de „sacoșa neagră", în care este vizat fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon. Cauza penală are la bază imaginile apărute în spațiul public în anul 2019, în care Dodon apare primind o pungă neagră, despre care anchetatorii susțin că ar fi conținut bani
16:40
Președinta Maia Sandu reafirmă angajamentul ferm al Moldovei pentru integrarea europeană # Democracy.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că țara este determinată să facă pași concreți pentru integrarea europeană, subliniind că parcursul european rămâne o prioritate strategică pentru guvern și cetățeni. Potrivit șefei statului, autoritățile moldovenești continuă implementarea reformelor necesare în diverse domenii, pentru a asigura compatibilitatea legislației și a instituțiilor cu standardele Uniunii Europene. Aceasta include consolidarea
16:10
Uniunea Europeană extinde pachetul de sancțiuni împotriva Belarusului în contextul amenințărilor hibride # Democracy.md
Uniunea Europeană a decis recent extinderea regimului de sancțiuni împotriva Belarusului, în contextul unor acțiuni considerate ca subminând securitatea și stabilitatea statelor membre și ale regiunii. Măsurile reprezintă un răspuns la ceea ce liderii europeni descriu drept tactici hibride și alte activități ostile ale autorităților de la Minsk. Noile sancțiuni consolidează și lărgesc domeniile vizate, cu scopul de
15:40
Bălțiul intră în sărbători cu decorațiuni spectaculoase și program artistic de excepție # Democracy.md
Bălți a aprins lumina sărbătorilor! Pe bradul de Anul Nou, donat de Renato Usatîi, au fost aprinse luminițele și a fost deschis Târgul de Crăciun Duminică, municipiul Bălți a dat start sărbătorilor de iarnă prin ceremonia de deschidere a Târgului de Crăciun și aprinderea luminițelor pe bradul de Anul Nou, donat și în acest an
15:30
Statul nu și-a respectat angajamentele asumate față de agricultorii care au investit resurse proprii în dezvoltarea sectorului agricol. Declarația a fost făcută de către deputatul Partidului Nostru, Președinte al Comisiei Agricultură și Industrie Alimentară, Serghei Ivanov, la Exclusiv TV. Potrivit parlamentarului, subvențiile reprezintă un angajament reciproc între stat și agricultori. „Așa cum cetățeanul este obligat
15:10
De ce a introdus Maia Sandu funcția de emisar special: Care sunt explicațiile experților? # Democracy.md
Introducerea funcției de emisar special al președintelui Republicii Moldova a stârnit discuții în spațiul public, însă unii experți susțin că această decizie răspunde unor necesități reale ale instituției prezidențiale. Potrivit lor, șefa statului nu poate fi prezentă peste tot și are nevoie de persoane de încredere care să o reprezinte și să pregătească deciziile strategice
14:40
Uniunea Europeană ar putea face un nou pas important în relația cu Republica Moldova, urmând să deschidă, chiar de luni, negocierile tehnice în cadrul procesului de aderare. Anunțul a fost făcut de Marta Kos, care a subliniat disponibilitatea Bruxelles-ului de a avansa pe acest dosar. Potrivit declarațiilor, demararea negocierilor tehnice reprezintă o etapă esențială în parcursul european al
13:50
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că, în ultima perioadă
13:20
Maia Sandu, vizită de lucru în Grecia: cooperare bilaterală și sprijin european pe agendă # Democracy.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, efectuează o vizită de lucru în Grecia, unde are programate întrevederi cu oficiali eleni de rang înalt. Vizita face parte din eforturile diplomatice ale Chișinăului de a consolida relațiile cu statele membre ale Uniunii Europene și de a obține sprijin pentru parcursul european al țării. Pe agenda discuțiilor se află cooperarea bilaterală, sprijinul […] Articolul Maia Sandu, vizită de lucru în Grecia: cooperare bilaterală și sprijin european pe agendă apare prima dată în DemocracyMD.
12:40
Criză energetică în Transnistria: dependența de livrările de gaz pune regiunea în dificultate # Democracy.md
Expertul în domeniul energetic Eugen Muravschi avertizează că nu există o siguranță și o previzibilitate reală a aprovizionării cu gaze a regiunii transnistrene. Specialiștii în domeniu avertizează că regiunea separatistă depinde aproape în totalitate de aprovizionarea externă, iar lipsa predictibilității pune presiune asupra gospodăriilor, întreprinderilor și infrastructurii critice. Expertul consultat explică faptul că Transnistria nu […] Articolul Criză energetică în Transnistria: dependența de livrările de gaz pune regiunea în dificultate apare prima dată în DemocracyMD.
12:10
La Berlin se negociază nu doar pacea pentru Ucraina, ci și viitorul Europei — inclusiv al Republicii Moldova # Democracy.md
La Berlin au loc discuții importante în care nu se pune în discuție doar pacea în Ucraina, ci și viitorul european al Republicii Moldova. Jurnaliști și observatori internaționali subliniază că negocierile actuale capătă o semnificație mai largă, vizând stabilitatea și securitatea întregului continent. Pe lângă temele de securitate și încetare a conflictului, factori de decizie și reprezentanți […] Articolul La Berlin se negociază nu doar pacea pentru Ucraina, ci și viitorul Europei — inclusiv al Republicii Moldova apare prima dată în DemocracyMD.
11:40
Maia Sandu, vizită de lucru în Republica Elenă: discuții despre cooperare și sprijin european # Democracy.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, efectuează o vizită de lucru în Republica Elenă, unde are programate întrevederi cu oficiali de rang înalt. Vizita se înscrie în eforturile autorităților de la Chișinău de a consolida dialogul politic și cooperarea bilaterală cu statele membre ale Uniunii Europene. Pe agenda discuțiilor se află subiecte legate de sprijinul Greciei […] Articolul Maia Sandu, vizită de lucru în Republica Elenă: discuții despre cooperare și sprijin european apare prima dată în DemocracyMD.
11:10
Statele Unite au anunțat ridicarea sancțiunilor impuse Belarusului pentru exportul de potasă, o decizie care marchează o schimbare semnificativă în relațiile economice dintre cele două țări. Măsura vizează facilitarea comerțului și stabilizarea fluxului de exporturi, care sunt esențiale pentru economia belarusă. Decizia survine într-un context internațional complex, în care sancțiunile impuse anterior vizau anumite sectoare […] Articolul SUA ridică sancțiunile impuse Belarusului pentru exportul de potasă apare prima dată în DemocracyMD.
10:40
Zelenski: Ucraina ar putea renunța la aderarea la NATO, dar cere garanții de securitate ferme # Democracy.md
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirmă că țara sa este dispusă să renunțe la cererea de aderare la NATO, însă doar cu o condiție esențială: obținerea unor garanții ferme de securitate din partea partenerilor internaționali. Liderul de la Kiev a subliniat că siguranța Ucrainei trebuie asigurată prin mecanisme clare și eficiente, care să prevină orice nouă […] Articolul Zelenski: Ucraina ar putea renunța la aderarea la NATO, dar cere garanții de securitate ferme apare prima dată în DemocracyMD.
10:00
Strada Nicolae Testemițanu reprezenta un real obstacol pentru locuitorii și vizitatorii din zonă. ÎNAINTE, strada nu fusese reparată capital niciodată de la darea în exploatare, iar trotuarele erau impracticabile, chiar și pentru cei care mergeau zilnic către instituțiile medicale republicane. În anul 2020, Primăria Chișinău a intervenit și a reabilitat complet carosabilul și trotuarele pe tronsonul: str. Grenoble – Constantin Vârnav – […] Articolul Primăria Chișinău informează: strada Nicolae Testemițanu – înainte și acum apare prima dată în DemocracyMD.
09:40
Europa în focul deciziilor: summit strategic la Bruxelles și schimbări majore asteptate de la BCE # Democracy.md
Europa intră într-o săptămână de maximă importanță, marcată de întâlniri la nivel înalt și decizii care ar putea influența profund viitorul politic și economic al continentului. Liderii Uniunii Europene se reunesc la Bruxelles pentru un summit considerat crucial, în cadrul căruia vor fi discutate cele mai sensibile dosare de pe agenda europeană. Printre principalele teme […] Articolul Europa în focul deciziilor: summit strategic la Bruxelles și schimbări majore asteptate de la BCE apare prima dată în DemocracyMD.
09:40
Republica Moldova are nevoie de stabilitate, garanții de securitate și un parcurs european clar, afirmă europarlamentarul Victor Negrescu, în contextul unui „moment decisiv pentru pacea din Europa”. Parlamentarul european subliniază că discuțiile de pace dintre Statele Unite și Ucraina, cu participarea liderilor europeni, găzduite la Berlin, marchează o etapă importantă într-un conflict care a pus […] Articolul Negrescu trage semnalul de alarmă: securitatea Moldovei, un test pentru Europa apare prima dată în DemocracyMD.
Mai mult de 2 zile în urmă
04:10
Grosu: „Totul este sub control în Transnistria” după avertismentul serviciilor ucrainene # Democracy.md
Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a declarat vineri că situația din regiunea transnistreană este sub control și nu există motive de îngrijorare în acest moment. Declarația a fost făcută înainte de ședința plenară a Legislativului, ca răspuns la relatările recente din presa ucraineană privind o posibilă intensificare a activității militare și de spionaj în zona din stânga […] Articolul Grosu: „Totul este sub control în Transnistria” după avertismentul serviciilor ucrainene apare prima dată în DemocracyMD.
12 decembrie 2025
17:40
Avere nejustificată depistată la primarul municipiului Edineț — caz transmis instanței # Democracy.md
Primarul municipiului Edineț, Constantin Cojocari, lider al Partidului LOC, este vizat într‑un control al Autorității Naționale de Integritate (ANI) după ce inspectorii au constatat existența unei avere nejustificate și neconcordanțe în declarațiile de avere și interese personale. ANI a identificat o diferență substanțială de circa 343 062 lei în venituri și cheltuieli pentru anul 2019, legată de achiziția unei jumătăți de apartament pe care edilul […] Articolul Avere nejustificată depistată la primarul municipiului Edineț — caz transmis instanței apare prima dată în DemocracyMD.
17:10
Igor Munteanu, președintele Partidului „Coaliția pentru Unitate și Bunăstare” (CUB), a anunțat că demisionează din funcția de conducere a formațiunii și se retrage din activitatea politică, decizia fiind aprobată joi, 11 decembrie. Munteanu a explicat, într‑un mesaj publicat pe rețelele de socializare, că a luat această decizie pentru a reveni la activitatea academică și proiectele personale pe care […] Articolul Igor Munteanu pleacă de la conducerea CUB și se retrage din politică apare prima dată în DemocracyMD.
17:10
Moldova preia președinția Consiliului Miniștrilor Culturii din Europa de Sud‑Est pentru 2026 # Democracy.md
Republica Moldova preia oficial președinția Consiliului Miniștrilor Culturii din Europa de Sud‑Est (CoMoCoSEE)pentru anul 2026, într‑o ceremonie în cadrul conferinței interministeriale „Modele culturale sustenabile pentru viitor”. Ministrul culturii, Cristian Jardan, a declarat că această platformă regională este esențială pentru consolidarea cooperării culturale, a protejării patrimoniului și a schimbului de bune practici între statele membre din regiune. Moldova și‑a asumat coordonarea […] Articolul Moldova preia președinția Consiliului Miniștrilor Culturii din Europa de Sud‑Est pentru 2026 apare prima dată în DemocracyMD.
16:10
Republica Moldova și Republica Macedonia de Nord își intensifică relațiile bilaterale în domeniul agriculturii și industriei vitivinicole. Subiectele au fost discutate în cadrul întrevederii dintre ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, și ministrul macedonean al Agriculturii, Cvetan Tripunovski, aflat într-o vizită oficială la Chișinău. Dialogul dintre cele două state se desfășoară în contextul parcursului […] Articolul Moldova și Macedonia de Nord întăresc cooperarea agricolă și vitivinicolă apare prima dată în DemocracyMD.
15:50
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a declarat că a efectuat un test antidrog rapid, rezultatul fiind negativ. El a subliniat că astfel de teste nu se găsesc ușor în farmacii din Moldova și că a reușit să îl procure cu ajutorul medicilor. Ceban a atras atenția că în alte țări, părinții pot face aceste teste acasă, pentru a […] Articolul Test antidrog rapid: prevenție și responsabilitate pentru sănătatea tinerilor apare prima dată în DemocracyMD.
15:40
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că problema cedării teritoriilor ocupate rămâne principalul obstacol în negocierile de pace cu Rusia și cu mediatorii internaționali. Zelenski a subliniat că orice discuție despre concesii teritoriale trebuie întâi să primească mandatul populației ucrainene, inclusiv posibil prin referendum sau alegeri, și nu poate fi decisă unilateral de lideri sau de presiunile externe. Statele Unite au […] Articolul Zelenski: Problema cedării teritoriilor blochează negocierile de pace apare prima dată în DemocracyMD.
15:10
Fracțiunea Partidului Socialiștilor a cerut în Parlament audierea instituției prezidențiale, pentru a obține explicații cu privire la rolul și necesitatea celor doi emisari speciali numiți recent de președinta Maia Sandu. Deputata PSRM Adela Răileanu a declarat că, potrivit anexelor celor două decrete, atribuțiile celor doi emisari sunt aproape identice, ceea ce ridică întrebări privind justificarea […] Articolul PSRM acuză lipsă de transparență în numirea emisarilor speciali apare prima dată în DemocracyMD.
14:40
Partidul Nostru a cerut oficial audierea în plenul Parlamentului a ministrei Agriculturii și Industriei Alimentare, ca urmare a protestelor fermierilor din ultimele zile. Inițiativa vine prin vocea deputatului Serghei Ivanov, președintele Comisiei parlamentare pentru agricultură și industrie alimentară, care a subliniat necesitatea explicării măsurilor guvernamentale în fața legiuitorilor și a publicului. Fermierii au protestat în centrul capitalei […] Articolul Partidul Nostru cere audierea ministrei Agriculturii după protestele fermierilor apare prima dată în DemocracyMD.
14:10
Dan Perciun, despre Universitatea din Cahul: Dispar doar ștampila și funcția de rector # Democracy.md
Procesul de comasare a Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul cu Universitatea Tehnică a Moldovei nu înseamnă lichidarea instituției. Asigurările sunt date de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun. Potrivit oficialului, singurele elemente care vor dispărea sunt ștampila instituției și funcția de rector, restul activității academice urmând să fie păstrată și dezvoltată. Dan […] Articolul Dan Perciun, despre Universitatea din Cahul: Dispar doar ștampila și funcția de rector apare prima dată în DemocracyMD.
13:20
Astăzi am transmis încă o dată recunoștința noastră tuturor angajaților de la Apă-Canal Chișinău — oameni care, zi de zi, asigură funcționarea unui serviciu vital pentru peste un milion de locuitori ai capitalei. De la dispecerat și echipele din teren, până la stațiile de tratare, specialiștii din contabilitate și toate subdiviziunile — fiecare contribuie esențial […] Articolul Ion Ceban mulțumește Apă-Canal: 133 de ani de serviciu vital apare prima dată în DemocracyMD.
13:20
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a evidențiat în plen importanța modernizării domeniului naval și a apreciat eforturile Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și ale Agenției Navale de a institui ordine și transparență în acest sector strategic. El a subliniat că Partidul Nostru va susține orice inițiativă care contribuie la realizarea ambițiosului proiect „Canalul Dunărea Moldovei!”. „Cunosc […] Articolul Renato Usatîi: Portul Giurgiulești poate deveni motorul economic al Moldovei! apare prima dată în DemocracyMD.
