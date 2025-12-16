Mark Tkaciuk: Statutul de neutralitate este un avantaj colosal pentru Republica Moldova
Democracy.md, 16 decembrie 2025 11:10
Politicianul și analistul Mark Tkaciuk afirmă că statutul de neutralitate al Republicii Moldova reprezintă un avantaj major, care trebuie valorificat în contextul geopolitic actual. Potrivit acestuia, neutralitatea oferă țării oportunități importante de stabilitate și securitate, într-o regiune marcată de conflicte și tensiuni. Tkaciuk susține că neutralitatea constituțională permite Republicii Moldova să evite implicarea în confruntări militare
• • •
Acum 15 minute
11:10
Mark Tkaciuk: Statutul de neutralitate este un avantaj colosal pentru Republica Moldova
Politicianul și analistul Mark Tkaciuk afirmă că statutul de neutralitate al Republicii Moldova reprezintă un avantaj major, care trebuie valorificat în contextul geopolitic actual. Potrivit acestuia, neutralitatea oferă țării oportunități importante de stabilitate și securitate, într-o regiune marcată de conflicte și tensiuni. Tkaciuk susține că neutralitatea constituțională permite Republicii Moldova să evite implicarea în confruntări militare
Acum o oră
10:30
Rezultate pentru oameni: Chișinăul investește în spațiile verzi și infrastructură urbană # Democracy.md
Primarul Ion Ceban a salutat transformarea aleii de pe bulevardul Mircea cel Bătrân într-un spațiu modern, sigur și atractiv pentru locuitorii sectorului Ciocana. Anterior, aleea era lăsată în paragină: asfaltul degradat, băncile și coșurile de gunoi distruse, iluminatul public insuficient și lipsa camerelor de supraveghere făceau zona nesigură. Spațiile verzi erau aproape inexistente, iar locuitorii evitau plimbările pe alee.
Acum 2 ore
10:10
Maia Sandu participă la conferința pentru fondarea Comisiei de Reclamații pentru Ucraina # Democracy.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, participă la o conferință internațională dedicată fondării Comisiei de Reclamații pentru Ucraina, un mecanism nou menit să ofere o platformă de soluționare a disputelor și de abordare a revendicărilor legate de conflictul din Ucraina. Evenimentul reunește lideri de stat, reprezentanți ai instituțiilor internaționale și experți în domeniul dreptului internațional și al reconstrucției
09:40
Ambasadorul Danemarcei: Stabilitatea Republicii Moldova este esențială pentru Uniunea Europeană # Democracy.md
Ambasadorul Regatului Danemarcei a declarat că stabilitatea Republicii Moldova reprezintă un element-cheie pentru Uniunea Europeană, în special în contextul actual al procesului de extindere. Diplomatul a subliniat că parcursul european al Moldovei este urmărit cu atenție la nivelul UE și că menținerea stabilității politice, economice și sociale este crucială pentru avansarea acestui proces. În cadrul declarațiilor,
Acum 4 ore
09:10
Dialog diplomatic la Chișinău: cooperarea bilaterală, discutată de Munteanu și ambasadorul Azerbaidjanului # Democracy.md
Munteanu a avut o întrevedere oficială cu ambasadorul Republicii Azerbaidjan în Republica Moldova, în cadrul căreia au fost abordate mai multe subiecte de interes comun, ce vizează consolidarea relațiilor bilaterale dintre cele două state. În timpul discuțiilor, interlocutorii au analizat stadiul actual al cooperării moldo-azerbaidjene și au evidențiat oportunitățile de intensificare a dialogului în domenii precum economia, energia, comerțul,
Acum 24 ore
18:10
Promo‑LEX semnalează nereguli la ultima ședință a Parlamentului: transparența decizională, afectată? # Democracy.md
Asociația Promo‑LEX a publicat un raport în care evidențiază numeroase nereguli procedurale și de transparență în cadrul ultimei ședințe plenare a Parlamentului Republicii Moldova. Conform observațiilor experților, procesul legislativ din ultima întrunire a fost marcat de practici care au afectat claritatea și deschiderea deciziilor adoptate. Potrivit raportului, ordinea de zi a fost modificată semnificativ chiar înainte de
17:30
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a participat la evenimentul dedicat proiectului NONA – guvernanță nouă pentru spații noi, un prilej de reflecție și discuții despre dezvoltarea unui oraș mai verde, mai bine administrat și mai aproape de locuitori. În cadrul evenimentului, Ceban a subliniat că Primăria municipiului implementează peste 30 de proiecte cu finanțare internațională, regională, transfrontalieră și
17:00
Mutare surpriză în dosarul „sacoșa neagră”: Plahotniuc ar urma să ofere declarații-cheie # Democracy.md
Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc urmează să depună mărturii în dosarul penal cunoscut sub denumirea de „sacoșa neagră", în care este vizat fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon. Cauza penală are la bază imaginile apărute în spațiul public în anul 2019, în care Dodon apare primind o pungă neagră, despre care anchetatorii susțin că ar fi conținut bani
16:40
Președinta Maia Sandu reafirmă angajamentul ferm al Moldovei pentru integrarea europeană # Democracy.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că țara este determinată să facă pași concreți pentru integrarea europeană, subliniind că parcursul european rămâne o prioritate strategică pentru guvern și cetățeni. Potrivit șefei statului, autoritățile moldovenești continuă implementarea reformelor necesare în diverse domenii, pentru a asigura compatibilitatea legislației și a instituțiilor cu standardele Uniunii Europene. Aceasta include consolidarea
16:10
Uniunea Europeană extinde pachetul de sancțiuni împotriva Belarusului în contextul amenințărilor hibride # Democracy.md
Uniunea Europeană a decis recent extinderea regimului de sancțiuni împotriva Belarusului, în contextul unor acțiuni considerate ca subminând securitatea și stabilitatea statelor membre și ale regiunii. Măsurile reprezintă un răspuns la ceea ce liderii europeni descriu drept tactici hibride și alte activități ostile ale autorităților de la Minsk. Noile sancțiuni consolidează și lărgesc domeniile vizate, cu scopul de
15:40
Bălțiul intră în sărbători cu decorațiuni spectaculoase și program artistic de excepție # Democracy.md
Bălți a aprins lumina sărbătorilor! Pe bradul de Anul Nou, donat de Renato Usatîi, au fost aprinse luminițele și a fost deschis Târgul de Crăciun Duminică, municipiul Bălți a dat start sărbătorilor de iarnă prin ceremonia de deschidere a Târgului de Crăciun și aprinderea luminițelor pe bradul de Anul Nou, donat și în acest an
15:30
Statul nu și-a respectat angajamentele asumate față de agricultorii care au investit resurse proprii în dezvoltarea sectorului agricol. Declarația a fost făcută de către deputatul Partidului Nostru, Președinte al Comisiei Agricultură și Industrie Alimentară, Serghei Ivanov, la Exclusiv TV. Potrivit parlamentarului, subvențiile reprezintă un angajament reciproc între stat și agricultori. „Așa cum cetățeanul este obligat
15:10
De ce a introdus Maia Sandu funcția de emisar special: Care sunt explicațiile experților? # Democracy.md
Introducerea funcției de emisar special al președintelui Republicii Moldova a stârnit discuții în spațiul public, însă unii experți susțin că această decizie răspunde unor necesități reale ale instituției prezidențiale. Potrivit lor, șefa statului nu poate fi prezentă peste tot și are nevoie de persoane de încredere care să o reprezinte și să pregătească deciziile strategice
14:40
Uniunea Europeană ar putea face un nou pas important în relația cu Republica Moldova, urmând să deschidă, chiar de luni, negocierile tehnice în cadrul procesului de aderare. Anunțul a fost făcut de Marta Kos, care a subliniat disponibilitatea Bruxelles-ului de a avansa pe acest dosar. Potrivit declarațiilor, demararea negocierilor tehnice reprezintă o etapă esențială în parcursul european al
13:50
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că, în ultima perioadă, Primăria este obligată să execute tot mai multe hotărâri judecătorești emise în anii mandatelor administrațiilor precedente, unele dintre ele fiind extrem de problematice pentru oraș. Potrivit edilului, există numeroase decizii ale instanțelor prin care municipalitatea este obligată să acorde spații locative, să încheie contracte de vânzare-cumpărare
13:20
Maia Sandu, vizită de lucru în Grecia: cooperare bilaterală și sprijin european pe agendă # Democracy.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, efectuează o vizită de lucru în Grecia, unde are programate întrevederi cu oficiali eleni de rang înalt. Vizita face parte din eforturile diplomatice ale Chișinăului de a consolida relațiile cu statele membre ale Uniunii Europene și de a obține sprijin pentru parcursul european al țării. Pe agenda discuțiilor se află cooperarea bilaterală, sprijinul
12:40
Criză energetică în Transnistria: dependența de livrările de gaz pune regiunea în dificultate # Democracy.md
Expertul în domeniul energetic Eugen Muravschi avertizează că nu există o siguranță și o previzibilitate reală a aprovizionării cu gaze a regiunii transnistrene. Specialiștii în domeniu avertizează că regiunea separatistă depinde aproape în totalitate de aprovizionarea externă, iar lipsa predictibilității pune presiune asupra gospodăriilor, întreprinderilor și infrastructurii critice. Expertul consultat explică faptul că Transnistria nu
12:10
La Berlin se negociază nu doar pacea pentru Ucraina, ci și viitorul Europei — inclusiv al Republicii Moldova # Democracy.md
La Berlin au loc discuții importante în care nu se pune în discuție doar pacea în Ucraina, ci și viitorul european al Republicii Moldova. Jurnaliști și observatori internaționali subliniază că negocierile actuale capătă o semnificație mai largă, vizând stabilitatea și securitatea întregului continent. Pe lângă temele de securitate și încetare a conflictului, factori de decizie și reprezentanți
11:40
Maia Sandu, vizită de lucru în Republica Elenă: discuții despre cooperare și sprijin european # Democracy.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, efectuează o vizită de lucru în Republica Elenă, unde are programate întrevederi cu oficiali de rang înalt. Vizita se înscrie în eforturile autorităților de la Chișinău de a consolida dialogul politic și cooperarea bilaterală cu statele membre ale Uniunii Europene. Pe agenda discuțiilor se află subiecte legate de sprijinul Greciei
Ieri
11:10
Statele Unite au anunțat ridicarea sancțiunilor impuse Belarusului pentru exportul de potasă, o decizie care marchează o schimbare semnificativă în relațiile economice dintre cele două țări. Măsura vizează facilitarea comerțului și stabilizarea fluxului de exporturi, care sunt esențiale pentru economia belarusă. Decizia survine într-un context internațional complex, în care sancțiunile impuse anterior vizau anumite sectoare
10:40
Zelenski: Ucraina ar putea renunța la aderarea la NATO, dar cere garanții de securitate ferme # Democracy.md
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirmă că țara sa este dispusă să renunțe la cererea de aderare la NATO, însă doar cu o condiție esențială: obținerea unor garanții ferme de securitate din partea partenerilor internaționali. Liderul de la Kiev a subliniat că siguranța Ucrainei trebuie asigurată prin mecanisme clare și eficiente, care să prevină orice nouă
10:00
Strada Nicolae Testemițanu reprezenta un real obstacol pentru locuitorii și vizitatorii din zonă. ÎNAINTE, strada nu fusese reparată capital niciodată de la darea în exploatare, iar trotuarele erau impracticabile, chiar și pentru cei care mergeau zilnic către instituțiile medicale republicane. În anul 2020, Primăria Chișinău a intervenit și a reabilitat complet carosabilul și trotuarele pe tronsonul: str. Grenoble – Constantin Vârnav –
09:40
Europa în focul deciziilor: summit strategic la Bruxelles și schimbări majore asteptate de la BCE # Democracy.md
Europa intră într-o săptămână de maximă importanță, marcată de întâlniri la nivel înalt și decizii care ar putea influența profund viitorul politic și economic al continentului. Liderii Uniunii Europene se reunesc la Bruxelles pentru un summit considerat crucial, în cadrul căruia vor fi discutate cele mai sensibile dosare de pe agenda europeană. Printre principalele teme
09:40
Republica Moldova are nevoie de stabilitate, garanții de securitate și un parcurs european clar, afirmă europarlamentarul Victor Negrescu, în contextul unui „moment decisiv pentru pacea din Europa". Parlamentarul european subliniază că discuțiile de pace dintre Statele Unite și Ucraina, cu participarea liderilor europeni, găzduite la Berlin, marchează o etapă importantă într-un conflict care a pus
Mai mult de 2 zile în urmă
04:10
Grosu: „Totul este sub control în Transnistria” după avertismentul serviciilor ucrainene # Democracy.md
Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a declarat vineri că situația din regiunea transnistreană este sub control și nu există motive de îngrijorare în acest moment. Declarația a fost făcută înainte de ședința plenară a Legislativului, ca răspuns la relatările recente din presa ucraineană privind o posibilă intensificare a activității militare și de spionaj în zona din stânga
12 decembrie 2025
17:40
Avere nejustificată depistată la primarul municipiului Edineț — caz transmis instanței # Democracy.md
Primarul municipiului Edineț, Constantin Cojocari, lider al Partidului LOC, este vizat într‑un control al Autorității Naționale de Integritate (ANI) după ce inspectorii au constatat existența unei avere nejustificate și neconcordanțe în declarațiile de avere și interese personale. ANI a identificat o diferență substanțială de circa 343 062 lei în venituri și cheltuieli pentru anul 2019, legată de achiziția unei jumătăți de apartament pe care edilul
17:10
Igor Munteanu, președintele Partidului „Coaliția pentru Unitate și Bunăstare" (CUB), a anunțat că demisionează din funcția de conducere a formațiunii și se retrage din activitatea politică, decizia fiind aprobată joi, 11 decembrie. Munteanu a explicat
17:10
Moldova preia președinția Consiliului Miniștrilor Culturii din Europa de Sud‑Est pentru 2026 # Democracy.md
Republica Moldova preia oficial președinția Consiliului Miniștrilor Culturii din Europa de Sud‑Est (CoMoCoSEE)pentru anul 2026, într‑o ceremonie în cadrul conferinței interministeriale „Modele culturale sustenabile pentru viitor”. Ministrul culturii, Cristian Jardan, a declarat că această platformă regională este esențială pentru consolidarea cooperării culturale, a protejării patrimoniului și a schimbului de bune practici între statele membre din regiune. Moldova și‑a asumat coordonarea […] Articolul Moldova preia președinția Consiliului Miniștrilor Culturii din Europa de Sud‑Est pentru 2026 apare prima dată în DemocracyMD.
16:10
Republica Moldova și Republica Macedonia de Nord își intensifică relațiile bilaterale în domeniul agriculturii și industriei vitivinicole. Subiectele au fost discutate în cadrul întrevederii dintre ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, și ministrul macedonean al Agriculturii, Cvetan Tripunovski, aflat într-o vizită oficială la Chișinău. Dialogul dintre cele două state se desfășoară în contextul parcursului […] Articolul Moldova și Macedonia de Nord întăresc cooperarea agricolă și vitivinicolă apare prima dată în DemocracyMD.
15:50
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a declarat că a efectuat un test antidrog rapid, rezultatul fiind negativ. El a subliniat că astfel de teste nu se găsesc ușor în farmacii din Moldova și că a reușit să îl procure cu ajutorul medicilor. Ceban a atras atenția că în alte țări, părinții pot face aceste teste acasă, pentru a […] Articolul Test antidrog rapid: prevenție și responsabilitate pentru sănătatea tinerilor apare prima dată în DemocracyMD.
15:40
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că problema cedării teritoriilor ocupate rămâne principalul obstacol în negocierile de pace cu Rusia și cu mediatorii internaționali. Zelenski a subliniat că orice discuție despre concesii teritoriale trebuie întâi să primească mandatul populației ucrainene, inclusiv posibil prin referendum sau alegeri, și nu poate fi decisă unilateral de lideri sau de presiunile externe. Statele Unite au […] Articolul Zelenski: Problema cedării teritoriilor blochează negocierile de pace apare prima dată în DemocracyMD.
15:10
Fracțiunea Partidului Socialiștilor a cerut în Parlament audierea instituției prezidențiale, pentru a obține explicații cu privire la rolul și necesitatea celor doi emisari speciali numiți recent de președinta Maia Sandu. Deputata PSRM Adela Răileanu a declarat că, potrivit anexelor celor două decrete, atribuțiile celor doi emisari sunt aproape identice, ceea ce ridică întrebări privind justificarea […] Articolul PSRM acuză lipsă de transparență în numirea emisarilor speciali apare prima dată în DemocracyMD.
14:40
Partidul Nostru a cerut oficial audierea în plenul Parlamentului a ministrei Agriculturii și Industriei Alimentare, ca urmare a protestelor fermierilor din ultimele zile. Inițiativa vine prin vocea deputatului Serghei Ivanov, președintele Comisiei parlamentare pentru agricultură și industrie alimentară, care a subliniat necesitatea explicării măsurilor guvernamentale în fața legiuitorilor și a publicului. Fermierii au protestat în centrul capitalei […] Articolul Partidul Nostru cere audierea ministrei Agriculturii după protestele fermierilor apare prima dată în DemocracyMD.
14:10
Dan Perciun, despre Universitatea din Cahul: Dispar doar ștampila și funcția de rector # Democracy.md
Procesul de comasare a Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul cu Universitatea Tehnică a Moldovei nu înseamnă lichidarea instituției. Asigurările sunt date de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun. Potrivit oficialului, singurele elemente care vor dispărea sunt ștampila instituției și funcția de rector, restul activității academice urmând să fie păstrată și dezvoltată. Dan […] Articolul Dan Perciun, despre Universitatea din Cahul: Dispar doar ștampila și funcția de rector apare prima dată în DemocracyMD.
13:20
Astăzi am transmis încă o dată recunoștința noastră tuturor angajaților de la Apă-Canal Chișinău — oameni care, zi de zi, asigură funcționarea unui serviciu vital pentru peste un milion de locuitori ai capitalei. De la dispecerat și echipele din teren, până la stațiile de tratare, specialiștii din contabilitate și toate subdiviziunile — fiecare contribuie esențial […] Articolul Ion Ceban mulțumește Apă-Canal: 133 de ani de serviciu vital apare prima dată în DemocracyMD.
13:20
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a evidențiat în plen importanța modernizării domeniului naval și a apreciat eforturile Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și ale Agenției Navale de a institui ordine și transparență în acest sector strategic. El a subliniat că Partidul Nostru va susține orice inițiativă care contribuie la realizarea ambițiosului proiect „Canalul Dunărea Moldovei!”. „Cunosc […] Articolul Renato Usatîi: Portul Giurgiulești poate deveni motorul economic al Moldovei! apare prima dată în DemocracyMD.
13:10
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a avut o întrevedere cu Yesim Oruc, coordonatoarea rezidentă a Organizației Națiunilor Unite în Republica Moldova, în cadrul căreia cei doi oficiali au reconfirmat angajamentul de a continua cooperarea între instituție și ONU. Discuțiile s-au concentrat pe domeniile de cooperare deja existente și pe perspectivele de extindere a parteneriatului, în special în sprijinul dezvoltării durabile, […] Articolul Republica Moldova și ONU își reconfirmă cooperarea pentru dezvoltare durabilă apare prima dată în DemocracyMD.
12:20
Parlamentul a votat legea privind interzicerea deconectării consumatorilor casnici iarna # Democracy.md
Parlamentul a votat o inițiativă legislativă menită să interzică deconectarea gospodăriilor casnice de la utilități pe timpul sezonului rece, în contextul creșterii facturilor și a vulnerabilității financiare a anumitor categorii de consumatori. Măsura a fost cerută cu insistență de Fracțiunea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), care a argumentat că este necesar să se asigure protecția populației […] Articolul Parlamentul a votat legea privind interzicerea deconectării consumatorilor casnici iarna apare prima dată în DemocracyMD.
11:40
Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a declarat că informațiile recente apărute în presa ucraineană privind o presupusă intensificare a activității Rusiei în regiunea transnistreană sunt exagerate. Oficialul a precizat că structurile statului monitorizează constant situația, iar eventualele exerciții militare desfășurate în regiune nu reprezintă o amenințare directă. „Existența în sine a acestui teritoriu necontrolat, prezența ilegală […] Articolul Nosatîi: Informațiile despre mobilizarea Rusiei în Transnistria sunt exagerate apare prima dată în DemocracyMD.
10:30
Președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, a reiterat necesitatea depolitizării Comisiei Electorale Centrale (CEC), subliniind că transformarea acestei instituții într-una imparțială și profesională este esențială pentru asigurarea unor proceduri electorale corecte și transparente. Dodon a precizat că o CEC independentă ar contribui la eliminarea influențelor politice asupra organizării alegerilor și ar întări încrederea cetățenilor în rezultatele […] Articolul Igor Dodon insistă asupra depolitizării Comisiei Electorale Centrale apare prima dată în DemocracyMD.
10:10
Avocatul lui Vladimir Plahotniuc, Lucian Rogac, critică modul în care au fost selectați martorii apărării. Potrivit lui, instanța a acceptat doar 27 de persoane din lista propusă, reducând cu peste 80% numărul martorilor, în timp ce acuzarea a audiat aproape 50 de martori. Avocatul susține că, în aceste condiții, dreptul la un proces echitabil este […] Articolul Avocatul lui Vladimir Plahotniuc critică modul de selectare a martorilor apare prima dată în DemocracyMD.
10:00
Bugete mai mari pentru administrația centrală, tăieri la investiții și compensații – critici dure la adresa PAS # Democracy.md
Mişcarea Alternativa Naţională acuză Partidul Acțiune și Solidaritate că ar fi majorat nejustificat bugetele mai multor instituții ale administrației publice centrale, cu peste 2 miliarde de lei. În paralel, potrivit MAN, guvernarea ar fi operat tăieri semnificative la investițiile în drumuri, subvenții și compensații, afectând domenii care depind direct de sprijin financiar. Criticile vizează și finanțarea primăriilor, […] Articolul Bugete mai mari pentru administrația centrală, tăieri la investiții și compensații – critici dure la adresa PAS apare prima dată în DemocracyMD.
09:30
Moldova își întărește vocea în lupta împotriva corupției prin educație, la reuniunea OSCE # Democracy.md
Reprezentanți ai Centrului Național Anticorupție (CNA) au participat la o conferință organizată de OSCE, unde au prezentat experiența Republicii Moldova în domeniul educației anticorupție. Discuțiile s‑au axat pe strategii eficiente de prevenire a corupției prin programe educaționale, implicarea tinerilor și dezvoltarea unor mecanisme sustenabile de consolidare a integrității în instituții publice și private. În intervențiile lor, experții moldoveni […] Articolul Moldova își întărește vocea în lupta împotriva corupției prin educație, la reuniunea OSCE apare prima dată în DemocracyMD.
09:10
Viceprim-ministrul și ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, a avut o întrevedere oficială cu reprezentanta rezidentă a Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) în Republica Moldova, Daniela Gasparikova. Discuțiile s-au concentrat pe sprijinul oferit economiei naționale și pe măsuri pentru stimularea investițiilor și creșterea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii. În cadrul dialogului, părțile au abordat subiecte […] Articolul Eugeniu Osmochescu a avut o întrevedere cu reprezentanta PNUD, Daniela Gasparikova apare prima dată în DemocracyMD.
11 decembrie 2025
18:10
Perciun și Bostan decid astăzi viitorul Universității din Cahul: Controverse și acuzații # Democracy.md
Astăzi, 11 decembrie, se decide soarta Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, care urmează să fie absorbită de Universitatea Tehnică a Moldovei conform unui proiect al Ministerului Educației și Cercetării. Prorectorul Universității din Cahul, Ion Ghilețchi, susține că proiectul cu pricina a fost ascuns de minister în campania electorală și că o parte […] Articolul Perciun și Bostan decid astăzi viitorul Universității din Cahul: Controverse și acuzații apare prima dată în DemocracyMD.
17:40
Deputatul Marian clarifică: compensările la energie nu au fost promise de PAS pentru perioada post-2025 # Democracy.md
Deputatul Radu Marian a precizat că Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) nu a făcut nicio promisiune oficială privind menținerea compensațiilor la energie după anul 2025. Declarația a fost făcută pentru a lămuri confuziile apărute în spațiul public referitoare la angajamentele politice privind sprijinul pentru facturile la energie și gaze naturale. Conform lui Marian, programele de compensare la […] Articolul Deputatul Marian clarifică: compensările la energie nu au fost promise de PAS pentru perioada post-2025 apare prima dată în DemocracyMD.
17:40
Primarul Capitalei, Ion Ceban, anunță că în sectorul Botanica sunt în desfășurare mai multe lucrări de modernizare a infrastructurii pietonale și a curților de bloc. Potrivit edilului, în prezent se lucrează simultan la reparația mai multor trotuare care necesitau intervenții urgente. Unele dintre acestea sunt construite de la zero. Lucrările au loc pe străzile Minsk, Burebista, Sarmizegetusa, […] Articolul Botanica se transformă: șantiere active pe Minsk, Burebista și Cuza Vodă apare prima dată în DemocracyMD.
17:00
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a anunțat că Rusia a rezolvat toate neînțelegerile cu SUA privind Ucraina, în cadrul recentei întâlniri de la Moscova între liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, și emisarul prezidențial american, Steve Witkoff. Totodată, oficialul a reiterat că Rusia nu va accepta ca Ucraina să devină membru al NATO și […] Articolul Serghei Lavrov: Rusia și SUA au depășit neînțelegerile legate de Ucraina apare prima dată în DemocracyMD.
16:40
Declarațiile recente ale oficialilor au clarificat situația privind remunerația celor doi emisari personali ai președintei Republicii Moldova, Recean și Popescu. Aceștia nu primesc nicio remunerație separată sau suplimentară pentru activitatea pe care o desfășoară în calitate de emisari ai șefei statului. Poziția emisarii presupune reprezentarea intereselor președintei în diverse domenii, participarea la evenimente oficiale și […] Articolul Recean și Popescu nu sunt remunerați pentru activitatea de emisari ai președintei apare prima dată în DemocracyMD.
16:10
Propunere de sprijin social: socialiștii din Consiliul Municipal solicită ajutor la facturile de încălzire # Democracy.md
Fracțiunea socialiștilor din Consiliul Municipal Chișinău a înaintat o propunere prin care solicită introducerea sau majorarea compensațiilor pentru încălzire în beneficiul locuitorilor cu venituri mici. Aleșii locali consideră că facturile tot mai mari pentru gazele naturale și căldură reprezintă o povară greu de gestionat pentru familiile vulnerabile, mai ales în sezonul rece, și solicită măsuri imediate de […] Articolul Propunere de sprijin social: socialiștii din Consiliul Municipal solicită ajutor la facturile de încălzire apare prima dată în DemocracyMD.
