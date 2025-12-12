Renato Usatîi: Portul Giurgiulești poate deveni motorul economic al Moldovei!
Democracy.md, 12 decembrie 2025 13:20
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a evidențiat în plen importanța modernizării domeniului naval și a apreciat eforturile Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și ale Agenției Navale de a institui ordine și transparență în acest sector strategic. El a subliniat că Partidul Nostru va susține orice inițiativă care contribuie la realizarea ambițiosului proiect „Canalul Dunărea Moldovei!". „Cunosc […]
Acum 10 minute
13:20
Astăzi am transmis încă o dată recunoștința noastră tuturor angajaților de la Apă-Canal Chișinău — oameni care, zi de zi, asigură funcționarea unui serviciu vital pentru peste un milion de locuitori ai capitalei. De la dispecerat și echipele din teren, până la stațiile de tratare, specialiștii din contabilitate și toate subdiviziunile — fiecare contribuie esențial […]
13:20
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a evidențiat în plen importanța modernizării domeniului naval și a apreciat eforturile Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și ale Agenției Navale de a institui ordine și transparență în acest sector strategic. El a subliniat că Partidul Nostru va susține orice inițiativă care contribuie la realizarea ambițiosului proiect „Canalul Dunărea Moldovei!". „Cunosc […]
Acum 30 minute
13:10
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a avut o întrevedere cu Yesim Oruc, coordonatoarea rezidentă a Organizației Națiunilor Unite în Republica Moldova, în cadrul căreia cei doi oficiali au reconfirmat angajamentul de a continua cooperarea între instituție și ONU. Discuțiile s-au concentrat pe domeniile de cooperare deja existente și pe perspectivele de extindere a parteneriatului, în special în sprijinul dezvoltării durabile, […]
Acum 2 ore
12:20
Parlamentul a votat legea privind interzicerea deconectării consumatorilor casnici iarna # Democracy.md
Parlamentul a votat o inițiativă legislativă menită să interzică deconectarea gospodăriilor casnice de la utilități pe timpul sezonului rece, în contextul creșterii facturilor și a vulnerabilității financiare a anumitor categorii de consumatori. Măsura a fost cerută cu insistență de Fracțiunea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), care a argumentat că este necesar să se asigure protecția populației […]
11:40
Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a declarat că informațiile recente apărute în presa ucraineană privind o presupusă intensificare a activității Rusiei în regiunea transnistreană sunt exagerate. Oficialul a precizat că structurile statului monitorizează constant situația, iar eventualele exerciții militare desfășurate în regiune nu reprezintă o amenințare directă. „Existența în sine a acestui teritoriu necontrolat, prezența ilegală […]
Acum 4 ore
10:30
Președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, a reiterat necesitatea depolitizării Comisiei Electorale Centrale (CEC), subliniind că transformarea acestei instituții într-una imparțială și profesională este esențială pentru asigurarea unor proceduri electorale corecte și transparente. Dodon a precizat că o CEC independentă ar contribui la eliminarea influențelor politice asupra organizării alegerilor și ar întări încrederea cetățenilor în rezultatele […]
10:10
Avocatul lui Vladimir Plahotniuc, Lucian Rogac, critică modul în care au fost selectați martorii apărării. Potrivit lui, instanța a acceptat doar 27 de persoane din lista propusă, reducând cu peste 80% numărul martorilor, în timp ce acuzarea a audiat aproape 50 de martori. Avocatul susține că, în aceste condiții, dreptul la un proces echitabil este […]
10:00
Bugete mai mari pentru administrația centrală, tăieri la investiții și compensații – critici dure la adresa PAS # Democracy.md
Mişcarea Alternativa Naţională acuză Partidul Acțiune și Solidaritate că ar fi majorat nejustificat bugetele mai multor instituții ale administrației publice centrale, cu peste 2 miliarde de lei. În paralel, potrivit MAN, guvernarea ar fi operat tăieri semnificative la investițiile în drumuri, subvenții și compensații, afectând domenii care depind direct de sprijin financiar. Criticile vizează și finanțarea primăriilor, […]
09:30
Moldova își întărește vocea în lupta împotriva corupției prin educație, la reuniunea OSCE # Democracy.md
Reprezentanți ai Centrului Național Anticorupție (CNA) au participat la o conferință organizată de OSCE, unde au prezentat experiența Republicii Moldova în domeniul educației anticorupție. Discuțiile s‑au axat pe strategii eficiente de prevenire a corupției prin programe educaționale, implicarea tinerilor și dezvoltarea unor mecanisme sustenabile de consolidare a integrității în instituții publice și private. În intervențiile lor, experții moldoveni […]
Acum 6 ore
09:10
Viceprim-ministrul și ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, a avut o întrevedere oficială cu reprezentanta rezidentă a Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) în Republica Moldova, Daniela Gasparikova. Discuțiile s-au concentrat pe sprijinul oferit economiei naționale și pe măsuri pentru stimularea investițiilor și creșterea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii. În cadrul dialogului, părțile au abordat subiecte […]
Acum 24 ore
18:10
Perciun și Bostan decid astăzi viitorul Universității din Cahul: Controverse și acuzații # Democracy.md
Astăzi, 11 decembrie, se decide soarta Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, care urmează să fie absorbită de Universitatea Tehnică a Moldovei conform unui proiect al Ministerului Educației și Cercetării. Prorectorul Universității din Cahul, Ion Ghilețchi, susține că proiectul cu pricina a fost ascuns de minister în campania electorală și că o parte […]
17:40
Deputatul Marian clarifică: compensările la energie nu au fost promise de PAS pentru perioada post-2025 # Democracy.md
Deputatul Radu Marian a precizat că Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) nu a făcut nicio promisiune oficială privind menținerea compensațiilor la energie după anul 2025. Declarația a fost făcută pentru a lămuri confuziile apărute în spațiul public referitoare la angajamentele politice privind sprijinul pentru facturile la energie și gaze naturale. Conform lui Marian, programele de compensare la […]
17:40
Primarul Capitalei, Ion Ceban, anunță că în sectorul Botanica sunt în desfășurare mai multe lucrări de modernizare a infrastructurii pietonale și a curților de bloc. Potrivit edilului, în prezent se lucrează simultan la reparația mai multor trotuare care necesitau intervenții urgente. Unele dintre acestea sunt construite de la zero. Lucrările au loc pe străzile Minsk, Burebista, Sarmizegetusa, […]
17:00
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a anunțat că Rusia a rezolvat toate neînțelegerile cu SUA privind Ucraina, în cadrul recentei întâlniri de la Moscova între liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, și emisarul prezidențial american, Steve Witkoff. Totodată, oficialul a reiterat că Rusia nu va accepta ca Ucraina să devină membru al NATO și […]
16:40
Declarațiile recente ale oficialilor au clarificat situația privind remunerația celor doi emisari personali ai președintei Republicii Moldova, Recean și Popescu. Aceștia nu primesc nicio remunerație separată sau suplimentară pentru activitatea pe care o desfășoară în calitate de emisari ai șefei statului. Poziția emisarii presupune reprezentarea intereselor președintei în diverse domenii, participarea la evenimente oficiale și […]
16:10
Propunere de sprijin social: socialiștii din Consiliul Municipal solicită ajutor la facturile de încălzire # Democracy.md
Fracțiunea socialiștilor din Consiliul Municipal Chișinău a înaintat o propunere prin care solicită introducerea sau majorarea compensațiilor pentru încălzire în beneficiul locuitorilor cu venituri mici. Aleșii locali consideră că facturile tot mai mari pentru gazele naturale și căldură reprezintă o povară greu de gestionat pentru familiile vulnerabile, mai ales în sezonul rece, și solicită măsuri imediate de […]
15:40
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a anunțat finalizarea lucrărilor de reparație a carosabilului pe strada Maria Drăgan, una dintre cele mai importante artere din sectorul Ciocana. Intervenția a vizat tronsonul cuprins între străzile Vadul lui Vodă și Ciocana, zonă care, potrivit edilului, era într-o stare avansată de degradare în ultimii ani. „Am inspectat strada Maria Drăgan, […]
15:10
Expertul economic Ion Gligor a criticat modul în care a fost organizată licitația pentru construcția unei centrale electrice de 55 de megawați, susținând că procedura nu corespunde așteptărilor de transparență și eficiență. Gligor a subliniat că o astfel de investiție majoră în sectorul energetic ar trebui să respecte cele mai înalte standarde de competiție, pentru […]
14:40
Denis Sova, expert economic, avertizează că Republica Moldova se confruntă cu o diminuare notabilă a sprijinului financiar extern. Potrivit acestuia, granturile primite din partea Uniunii Europene sunt tot mai reduse, iar Fondul Monetar Internațional a refuzat să aprobe noi credite pentru țară. În opinia lui Sova, această evoluție creează presiuni semnificative asupra bugetului național și […]
14:10
Partidul Nostru propune eliminarea TVA de 8% la gazele naturale pentru consumatorii casnici: 400 de milioane de lei vor rămâne în buzunarele oamenilorFracțiunea Partidului Nostru a înregistrat în Parlament un proiect de lege care prevede eliminarea TVA de 8% pentru gazele naturale livrate consumatorilor casnici. Anunțul a fost făcut de Constantin Cuiumju, deputat al Partidului […]
13:40
Nemerenco povestește cum și de ce a rămas fără mandatul de ministru: „Au decis politicienii” # Democracy.md
Fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, a explicat recent cum a ajuns să rămână fără mandatul de ministru și a subliniat că decizia de înlocuire a fost una de natură politică. Într‑o discuție publică, Nemerenco a povestit că, în ciuda eforturilor depuse în fruntea ministerului și a priorităților pe care și‑le propusese, factorii politici au […]
Ieri
12:50
„Securitate: ghid scurt” aduce o viziune completă asupra riscurilor și rezilienței statelor mici # Democracy.md
Astăzi a avut loc prezentarea oficială a cărții „Securitate: ghid scurt", semnată de Nicolai Țveatkov, Anatolii Tkach și Ian Lisnevschi. La eveniment au participat actori politici, experți, cercetători, reprezentanți ai mediului academic și specialiști în domeniul securității. Autorii au prezentat principalele direcții ale lucrării:• o viziune sistemică asupra amenințărilor globale și a instituțiilor de responsabilitate,• […]
12:30
Kievul Găzduiește al 11-lea Congres Internațional de Consultanță Politică; Experții Moldoveni Participă la Dezbateri # Democracy.md
Cel de-al 11-lea Congres Internațional al Consultanților Politici Profesioniști, intitulat „Epoca Rupturii: Tranziția Sistemelor", se va desfășura la Kiev pe 13 decembrie 2025, reunind experți din mai multe țări pentru a analiza dinamica schimbărilor politice și a comportamentului electoral.Evenimentul se axează pe procesele de transformare accelerate la nivel global și regional, punând accentul pe necesitatea […]
12:30
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, urmează să efectueze o vizită oficială în Republica Cipru, într‑un moment important pentru consolidarea relațiilor bilaterale dintre cele două state. Vizita este programată să includă întrevederi cu oficiali de rang înalt, inclusiv cu președintele și cu alți membri ai conducerii Ciprului, dar și discuții tematice privind cooperarea economică, politica externă […]
12:10
Șeful companiei Energocom a declarat că, în contextul actual al pieței energetice, volumul de curent de avarie achiziționat până în prezent este unul neînsemnat. Această cantitate redusă de energie achiziționată pentru situații de urgență arată că pe piață nu s-au încheiat contracte semnificative pentru astfel de resurse până acum. Reprezentantul Energocom a subliniat că achizițiile de […]
11:40
EDITORIAL// Adevărata miză a „internaţionalizării” cazului Partidului Republican „Inima Moldovei” # Democracy.md
În ultima perioadă, am asistat la o avalanşă de demersuri ale Partidului Republican „Inima Moldovei" către diverse structuri internaţionale, dar şi către corpul diplomatic acreditat la Chişinău. Formaţiunea informează despre situaţia în care s-a pomenit ca urmare a introducerii unor modificări la art. 21 din Legea partidelor politice cu puţin timp înainte de startul oficial […]
11:00
Doina Gherman: Ritmul de adoptare a legilor trebuie încetinit. Instituțiile nu țin pasul # Democracy.md
Vicepreședinta Parlamentului, Doina Gherman, consideră că ritmul de adoptare a legilor trebuie încetinit puțin, pentru că dacă se
10:40
Prim-viceguvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Petru Rotaru, a declarat că instituția va menține un nivel ridicat de vigilență în supravegherea sectorului bancar și în prevenirea riscurilor financiare. Potrivit lui, BNM își propune să consolideze mecanismele de monitorizare a creditării, a riscurilor de lichiditate și a expunerilor băncilor, astfel încât stabilitatea financiară să fie protejată în […] Articolul Petru Rotaru: BNM va continua să prevină și să gestioneze riscurile financiare apare prima dată în DemocracyMD.
10:10
Parlamentul va simplifica eliberarea a 26 de autorizaţii — mai puțină birocraţie pentru afaceri # Democracy.md
Parlamentul pregătește un pachet amplu de modificări legislative care va simplifica procesul de eliberare a 26 de autorizații și acte permisive. Scopul inițiativei este reducerea birocrației, eliminarea procedurilor inutile și facilitarea activităților economice, în special pentru mediul de afaceri. Reforma prevede optimizarea procedurilor existente, reducerea numărului de documente necesare, extinderea termenului de valabilitate pentru unele […] Articolul Parlamentul va simplifica eliberarea a 26 de autorizaţii — mai puțină birocraţie pentru afaceri apare prima dată în DemocracyMD.
09:20
Ion Ceban: „Vreau să spun lucrurilor pe nume și să vorbesc direct despre ceea ce trăiesc oamenii după alegeri. Pentru că cetățenii merită adevărul, nu ambalaje și nu manipulări.” Ce au câștigat cetățenii după alegeri?Astăzi, realitatea este una dură: oamenii nu s-au ales cu promisiuni îndeplinite, ci cu anulări și tăieri. Compensațiile la energia electrică au […] Articolul „Compensații tăiate, prețuri majorate” – Ceban critică dur efectele post-alegeri apare prima dată în DemocracyMD.
09:10
Procurorul general interimar Alexandru Machidon a trecut astăzi prin audiere în fața Comisiei de evaluare a procurorilor, parte a procedurii de verificare externă privind integritatea și activitatea sa. Audierea este esențială pentru ca Machidon să poată primi numirea oficială ca procuror general cu mandat deplin, după ce a obținut deja punctajul maxim în concursul organizat […] Articolul Alexandru Machidon a fost audiat de Comisia de evaluare a procurorilor apare prima dată în DemocracyMD.
10 decembrie 2025
19:00
Voluntariat și responsabilitate: cum un câine din Chișinău ajunge în inimile americane # Democracy.md
Unul dintre cei trei câini adoptați recent de la ÎM „Supravegherea și Protecția Animalelor” poartă cu mândrie numele orașului Chișinău și a plecat peste ocean, găsindu-și o familie iubitoare în Statele Unite ale Americii. Aceasta reprezintă o premieră și un exemplu viu că grija și responsabilitatea față de animale pot avea un impact global. Vreau […] Articolul Voluntariat și responsabilitate: cum un câine din Chișinău ajunge în inimile americane apare prima dată în DemocracyMD.
18:10
Autorităţile moldovene au anunţat că facilităţile fiscale de care beneficiază în prezent sectorul IT ar putea fi eliminate în următorii ani. Decizia este în discuţie, iar scopul ar fi ajustarea legislaţiei fiscale conform noilor realităţi economice și priorităţi bugetare. În prezent, companiile IT — într-un regim special de impozitare — beneficiază de un plafon redus […] Articolul Sectorul IT în pericol: taxele ar putea crește după reducerea stimulentelor apare prima dată în DemocracyMD.
17:40
Ministrul Sănătăţii spune că proiectul spitalelor regionale din Cahul și Bălți nu va fi finalizat în termenele inițiale — construcţia este reprogramată, iar noile estimări indică anul 2031 ca dată realistă de finalizare. În cazul spitalului de la Cahul, care ar trebui să deservească sudul ţării, autorităţile spun că lucrările au avansat pe multe componente, dar etapele […] Articolul Plan revizuit: spital regional în sud și nord până în 2031 apare prima dată în DemocracyMD.
17:40
Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a informat reprezentanții FMI despre planurile și prioritățile ministerului său, într-o rundă de discuții ce are ca scop coordonarea politicilor economice și de dezvoltare ale țării. Printre obiectivele prezentate se numără accelerarea reformelor de infrastructură, dezvoltarea regională și creșterea eficienței implementării proiectelor la nivel local. Bolea a subliniat […] Articolul Vladimir Bolea anunță prioritățile ministerului său în discuțiile cu FMI apare prima dată în DemocracyMD.
16:40
Fracțiunea parlamentară a Partidului Socialiștilor propune majorarea Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural cu 1,4 miliarde de lei, pentru ca statul să poată achita datoriile față de agricultori. Potrivit socialiștilor, este vorba despre subvențiile neplătite pentru anul 2024. Amendamentul la proiectul legii bugetului pentru 2026 a fost prezentat de vicepreședintele Parlamentului, Vlad […] Articolul PSRM propune majorarea Fondului pentru agricultură cu 1,4 miliarde de lei apare prima dată în DemocracyMD.
16:10
Congresul SUA ar putea pune în discuţie retragerea din NATO — un congresman republican introduce un proiect de lege # Democracy.md
Un congresman republican a depus un proiect de lege care prevede retragerea oficială a Statelor Unite din Alianţa Nord-Atlantică (NATO). În motivarea sa, iniţiatorul susţine că NATO a rămas o relicvă a Războiului Rece și nu mai servește interesele de securitate actuale ale Americii. Potrivit proiectului, Washingtonul ar trebui să notifice oficial NATO intenţia de […] Articolul Congresul SUA ar putea pune în discuţie retragerea din NATO — un congresman republican introduce un proiect de lege apare prima dată în DemocracyMD.
15:40
Legislatura a XI-a a Parlamentului Republicii Moldova prezintă o combinație de bune practici și derapaje, între realizări notabile și probleme structurale care afectează eficiența instituției. Printre realizările pozitive se numără intensificarea activității internaționale, cu numeroase delegații și întâlniri oficiale cu parlamentari și demnitari din alte țări, ceea ce a sporit vizibilitatea și colaborarea externă a […] Articolul Radiografia Parlamentului: Legislatura a XI-a între bune practici și derapaje apare prima dată în DemocracyMD.
15:40
Fostul președinte al Curții Supreme de Justiție (CSJ), Ion Druță, ex-judecător în aceeași instanță, este bănuit că ar deține avere nejustificată în valoare de 1.157.000 de lei. Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a identificat diferențe semnificative între averea dobândită și veniturile declarate de fostul magistrat pentru perioada 2016-2019, transmite democracy.md cu referire la IPN. Constatările se conțin într-un […] Articolul Peste un milion de lei nejustificați, depistați de ANI la un ex-președinte CSJ apare prima dată în DemocracyMD.
14:40
Denis Șova, Partidul Nostru: „Energia electrică ar putea costa 2 lei la prețurile actuale de achiziție a gazului” # Democracy.md
Energia electrică în Moldova ar putea costa mai puțin de 2 lei pe kilowatt. Însă, din cauza formării netransparente a tarifelor în țară și a adaosului exagerat la prețul gazului, populația este obligată să plătească exagerat mai mult. Această opinie a fost exprimată de consilierul Partidului Nostru în Consiliul Municipal Chișinău, membru al comisiei pentru […] Articolul Denis Șova, Partidul Nostru: „Energia electrică ar putea costa 2 lei la prețurile actuale de achiziție a gazului” apare prima dată în DemocracyMD.
14:10
Președintele SUA, Donald Trump, insistă ca Ucraina să organizeze alegeri, deși legea supremă a țării interzice desfășurarea scrutinelor pe timp de război. În context, președintele ucrainean, Vladimir Zelenski, a declarat că este dispus să le organizeze, cu condiția ca SUA și partenerii europeni să poată asigura securitatea procesului electoral, transmite democracy.md cu referire la IPN. Donald Trump a […] Articolul Trump cere alegeri în Ucraina, Zelenski solicită garanții de securitate apare prima dată în DemocracyMD.
13:40
Moscova declară: 47 de țări sunt „neprietenoase”. Unde se situează Moldova în acest context # Democracy.md
Rusia a anunțat recent că a alcătuit o listă de 47 de state pe care le consideră „neprietenoase” — țări care, potrivit autorităților de la Moscova, promovează politici ce contravin „valorilor tradiționale rusești”. Pe această listă se regăsesc numeroase țări occidentale, iar includerea în „clubul neprietenoșilor” aduce cu sine restricții — de la limitări diplomatice […] Articolul Moscova declară: 47 de țări sunt „neprietenoase”. Unde se situează Moldova în acest context apare prima dată în DemocracyMD.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:10
Renato Usatîi a avut o întâlnire la Parlament cu studenții Academiei „Ștefan cel Mare” # Democracy.md
Liderul fracțiunii parlamentare „Partidul Nostru”, Renato Usatîi, a avut o întrevedere cu studenții Academiei „Ștefan cel Mare”. Aceasta a fost organizată la solicitarea studenților și a avut loc în sala de ședințe plenare a Parlamentului. Renato Usatîi a subliniat că drumul ales de tineri nu este unul ușor și a împărtășit opinia că fiecare om […] Articolul Renato Usatîi a avut o întâlnire la Parlament cu studenții Academiei „Ștefan cel Mare” apare prima dată în DemocracyMD.
12:40
Achizițiile de pe platforme internaționale precum Temu sau Joom, cu livrare din China și alte țări, ar putea fi impozitate începând cu anul 2026. Anunțul a fost făcut de președintele Comisiei economie, buget și finanțe, Radu Marian, la emisiunea „Rezoomat”. Inițiativa a fost discutată în contextul adaptării legislației la creșterea comerțului electronic și a necesității […] Articolul Moldova ia în calcul impozitarea cumpărăturilor online de pe Temu şi Joom din 2026 apare prima dată în DemocracyMD.
12:40
Alexandr Stoianoglo lansează acuzaţii dure la adresa autorităţilor: susţine că, pe parcursul mandatului său, a elaborat mai multe scenarii clare pentru recuperarea banilor furaţi în scandalul numit „furtul miliardului”, dar că instituţiile statului nu i-au oferit sprijinul necesar. Potrivit lui, deşi există probe și dosare întocmite, progresul este sistematic blocat — cazurile stagnază, anchetele sunt tergiversate, […] Articolul Stoianoglo acuză autorităţile: „Nu ne-au ajutat să recuperăm miliardul furat” apare prima dată în DemocracyMD.
11:40
După ratarea tranșei FMI, ministrul Economiei anunță vești bune: „Nu ne așteptăm la prognoze negative” # Democracy.md
Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, mizează pe un mesaj pozitiv din partea misiunii FMI aflate în vizită la Chișinău. În urma mai multor runde de discuții cu experții Fondului, oficialul afirmă că prognozele economice ale Guvernului sunt în linie cu estimările internaționale, iar perspectivele pentru anii următori sunt favorabile. „Suntem pe aceeași undă […] Articolul După ratarea tranșei FMI, ministrul Economiei anunță vești bune: „Nu ne așteptăm la prognoze negative” apare prima dată în DemocracyMD.
10:50
Primarul Ion Ceban anunță o inițiativă menită să protejeze tinerii din școlile din Chișinău: introducerea testelor antidrog în școli. Oficialul atrage atenția că problema consumului de droguri în rândul elevilor a devenit una extrem de periculoasă pentru viața și sănătatea copiilor și adolescenților. „Am tras alarma acum o lună și am propus să unim eforturile pentru […] Articolul Chișinău ia măsuri: teste antidrog în școli și controale medicale pentru elevi apare prima dată în DemocracyMD.
10:50
Bulevardul Dacia: de la degradare la modernitate – transformare vizibilă pentru chișinăuieni # Democracy.md
Bulevardul Dacia a trecut printr-o transformare spectaculoasă! Ce odinioară era un bulevard degradat și neprietenos pentru pietoni, cărucioare sau bicicliști, astăzi a devenit un spațiu modern, sigur și plin de verdeață, unde comunitatea se poate bucura de plimbări, relaxare și transport public eficient. ÎMPREUNĂ DEZVOLTĂM CHIȘINĂUL!Bulevardul Dacia: înainte și acum ÎNAINTE:Bulevardul Dacia era într-o stare […] Articolul Bulevardul Dacia: de la degradare la modernitate – transformare vizibilă pentru chișinăuieni apare prima dată în DemocracyMD.
10:30
Salariile angajaților din mai multe instituții de reglementare urmează să fie plafonate, pe fondul nemulțumirilor publice legate de lefurile considerate exagerate din aceste structuri. Anunțul a fost făcut de președintele Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe, Radu Marian. Potrivit deputatului, măsura vizează instituțiile publice care nu sunt finanțate direct din bugetul de stat, dar […] Articolul Marian: Salariile la CNPF, ANRE și ANRCETI vor fi plafonate. La BNM nu vom interveni apare prima dată în DemocracyMD.
10:10
Republica Moldova examinează foarte serios posibilitățile de aprofundare a cooperării energetice cu compania petrolieră azeră SOCAR, inclusiv în ceea ce privește achiziția de gaze naturale. Declarația a fost făcută de ambasadorul Republicii Moldova la Baku, Alexandr Esaulenco, în cadrul unui interviu pentru agenția de presă azeră Report. Alexandr Esaulenco a declarat că Moldova examinează nu […] Articolul Esaulenco anunță negocieri cu SOCAR: O nouă sursă de gaz pentru securitatea Moldovei apare prima dată în DemocracyMD.
