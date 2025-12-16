Dialog diplomatic la Chișinău: cooperarea bilaterală, discutată de Munteanu și ambasadorul Azerbaidjanului

13:20

Astăzi am transmis încă o dată recunoștința noastră tuturor angajaților de la Apă-Canal Chișinău — oameni care, zi de zi, asigură funcționarea unui serviciu vital pentru peste un milion de locuitori ai capitalei. De la dispecerat și echipele din teren, până la stațiile de tratare, specialiștii din contabilitate și toate subdiviziunile — fiecare contribuie esențial […]