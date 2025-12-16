Maia Sandu, la Haga: „Republica Moldova susține o Europă care acționează din timp, cu determinare și împreună. O Europă care înțelege că sprijinirea Ucrainei și descurajarea agresiunii astăzi reprezintă prețul păcii de mâine”

13:55

Anul 1989 a pus capăt regimurilor comuniste din țările din Europa Centrală și de Est. România a fost singura țară ex-comunistă în care trecerea la democrație s-a făcut prin violență, prin ample proteste și lupte de stradă și în care conducătorii vechiului regim au fost executați. Scânteia care a declanșat focul ce a mistuit dictatura lui Nicolae Ceaușescu a apărut la Timișoara. Între 16 și 20 decembrie 1989 a avut loc așa-numita „Revoluție de la Timișoara”, iar 21 decembrie este considerată prima zi a Revoluției în București.