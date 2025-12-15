Nicolai Grozdev își păstrează centura de campion, după turneul internațional de arte marțiale

16:55

Consilierii PAS din Consiliul Municipal Chișinău cer aprobarea de urgență a două documente strategice care ar putea pune ordine în sistemul de parcări din capitală și ar genera venituri anuale de aproximativ 26 de milioane de euro la bugetul local. Pe de altă parte, fracțiunea MAN, afiliată primarului Ion Ceban, susține că este nevoie întâi de un cadru legislativ național, iar proiectul de lege este blocat în Parlament, transmite Radio Chișinău.