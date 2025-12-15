VIDEO | Statul refuză aprobarea activității investiționale a SRL „Lukoil-Moldova” și preia infrastructura petrolieră de la Aeroportul Internațional Chișinău
Radio Chisinau, 15 decembrie 2025 19:30
Consiliul pentru examinarea investițiilor în domeniile de importanță pentru securitatea statului a adoptat, astăzi, o decizie de impact major privind sectorul energetic și securitatea națională. Autoritatea a hotărât să refuze aprobarea continuării activității investiționale a SRL „Lukoil-Moldova” pe teritoriul Republicii Moldova și să revină, în termen de 20 de zile, la situația existentă anterior anului 2005, când infrastructura complexului petrolier „Aeroport” a fost preluată de companie.
• • •
Alte ştiri de Radio Chisinau
Acum 15 minute
19:30
VIDEO | Statul refuză aprobarea activității investiționale a SRL „Lukoil-Moldova” și preia infrastructura petrolieră de la Aeroportul Internațional Chișinău # Radio Chisinau
Consiliul pentru examinarea investițiilor în domeniile de importanță pentru securitatea statului a adoptat, astăzi, o decizie de impact major privind sectorul energetic și securitatea națională. Autoritatea a hotărât să refuze aprobarea continuării activității investiționale a SRL „Lukoil-Moldova” pe teritoriul Republicii Moldova și să revină, în termen de 20 de zile, la situația existentă anterior anului 2005, când infrastructura complexului petrolier „Aeroport” a fost preluată de companie.
19:30
Program național pentru antreprenoriatul femeilor cu dizabilități, lansat de AEFL R. Moldova # Radio Chisinau
Un program național dedicat antreprenoriatului femeilor cu dizabilități și mamelor de copii cu dizabilități a fost lansat de organizația nonguvernamentală AEFL Moldova. Dosarele de participare pot fi depuse până joi, 18 decembrie.
Acum o oră
19:05
Statul va prelua de la Lukoil infrastructura petrolieră de la Aeroportul Internațional Chișinău # Radio Chisinau
Consiliul pentru examinarea investițiilor în domeniile de importanță pentru securitatea statului a adoptat, astăzi, o decizie de impact major privind sectorul energetic și securitatea națională. Autoritatea a hotărât să refuze aprobarea continuării activității investiționale a SRL „Lukoil-Moldova” pe teritoriul Republicii Moldova și să revină, în termen de 20 de zile, la situația existentă anterior anului 2005, când infrastructura complexului petrolier „Aeroport” a fost preluată de companie.
19:00
Consiliul pentru examinarea investițiilor în domeniile de importanță pentru securitatea statului a adoptat, astăzi, o decizie de impact major privind sectorul energetic și securitatea națională. Autoritatea a hotărât să refuze aprobarea continuării activității investiționale a SRL „Lukoil-Moldova” pe teritoriul Republicii Moldova și să revină, în termen de 20 de zile, la situația existentă anterior anului 2005, când infrastructura complexului petrolier „Aeroport” a fost preluată de companie.
18:45
Maia Sandu participă la Conferința diplomatică pentru instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, participă la Conferința diplomatică dedicată adoptării Convenției privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, care are loc la Haga, Regatul Țărilor de Jos. Convenția este elaborată sub egida Consiliului Europei. Republica Moldova deține Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei în perioada noiembrie 2025-mai 2026.
Acum 2 ore
18:25
În Dondușeni au fost depistate tăieri ilegale în fondul forestier și fâșiile de protecție # Radio Chisinau
În urma controlului asupra lucrărilor silvotehnice din fondul forestier, precum și verificarea respectării legislației de mediu, inspectorii de mediu din Dondușeni au depistat 37 de cioturi ale arborilor și copacilor de speciile arțar, cireș și păr tăiați ilegal de către persoane neidentificate.
18:05
Premieră pentru Ucraina: Kievul va produce drone în Germania. Bundeswehr va fi principalul cumpărător # Radio Chisinau
O companie ucraineană din domeniul apărării a încheiat un acord în valoare de 100 de milioane de euro pentru producția de drone în Germania. În anul următor, Kievul intenționează să încheie încă zece acorduri similare pentru a crește semnificativ producția, a începe vânzarea produselor sale către aliații occidentali și a reduce dependența de China.
17:50
Investiții de milioane de euro pentru reabilitarea energetică în clădirile publice din Bălți, Drochia, Florești, Fălești și alte raioane din R. Moldova # Radio Chisinau
30 clădiri publice, dintre care nouă spitale raionale, vor fi reabilitate energetic în cadrul unui proiect finanțat cu 73 de milioane de euro de Agenția Franceză pentru Dezvoltare împreună cu Guvernul Germaniei. Lucrările, menite să reducă costurile la energie și să îmbunătățească condițiile pentru pacienți și personalul medical, vor avea loc la Spitalul de Psihiatrie din Bălți și la spitalele raionale din Drochia, Florești, Fălești, Orhei, Ungheni, Hâncești, Cahul și Căușeni, transmite Radio Chișinău.
Acum 4 ore
17:20
Republica Moldova își consolidează traiectoria de revigorare economică: PIB-ul a crescut cu 5,2 la sută în trimestrul III # Radio Chisinau
Republica Moldova își consolidează traiectoria de revigorare economică după crizele anilor precedenți. Astfel, Produsul Intern Brut a crescut cu 5,2% în trimestrul III din 2025, ridicând creșterea cumulată pentru perioada ianuarie–septembrie la 2%.
16:55
Consilierii PAS din Consiliul Municipal Chișinău cer aprobarea de urgență a două documente strategice care ar putea pune ordine în sistemul de parcări din capitală și ar genera venituri anuale de aproximativ 26 de milioane de euro la bugetul local. Pe de altă parte, fracțiunea MAN, afiliată primarului Ion Ceban, susține că este nevoie întâi de un cadru legislativ național, iar proiectul de lege este blocat în Parlament, transmite Radio Chișinău.
16:35
Sinteza CNA: Zeci de percheziții și sechestre de peste 13 milioane lei, într-o săptămână # Radio Chisinau
Centrul Național Anticorupție a prezentat bilanțul săptămânal al activităților de combatere și prevenire a corupției, precum și de recuperare a bunurilor infracționale, desfășurate în perioada de raportare, pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
16:20
Un nou pas în prevenirea torturii: Procuratura Generală și Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii „Memoria” au semnat un memorandum de cooperare # Radio Chisinau
Procuratura Generală a Republicii Moldova și Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii „Memoria” au semnat un Memorandum de cooperare, care vizează consolidarea mecanismelor de protecție și reabilitare a victimelor torturii, tratamentelor inumane și/sau degradante.
16:00
Inspectorii de mediu din R. Moldova efectuează o vizită de studiu în România, având ca scop îmbunătățirea gestionării deșeurilor și substanțelor chimice # Radio Chisinau
Inspectorii din cadrul Inspectoratului pentru Protecția Mediului, în comun cu reprezentanți ai Ministerului Mediului și ai Agenției de Mediu, au efectuat o vizită de studiu în România, având ca scop schimbul de experiență și preluarea bunelor practici în domeniul gestionării deșeurilor și al substanțelor chimice.
15:45
Elveția va oferi Republicii Moldova un nou pachet de sprijin financiar în valoare de 2,1 miliarde de lei, până în anul 2028, printr-un program de cooperare extins, menit să ajute statul să facă față crizelor multiple din ultimii ani. Anunțul a fost făcut de Guido Beltrani, directorul Biroului de Cooperare al Elveției în Republica Moldova.
Acum 6 ore
15:25
Ora de Vârf | Ion Tăbârță: Grecia joacă un rol-cheie în tranzitul gazelor naturale către Europa, fiind un nod important pentru rutele care leagă regiunea Mării Negre, Caucazul de Sud și sud-estul continentului european (Audio) # Radio Chisinau
Grecia joacă un rol-cheie în tranzitul gazelor naturale către Europa, fiind un nod important pentru rutele care leagă regiunea Mării Negre, Caucazul de Sud și sud-estul continentului european, a spus analistul politic Ion Tăbârță. În acest sens, dialogul cu autoritățile de la Atena este văzut drept un pas important pentru diversificarea surselor și întărirea securității energetice a țării.
15:10
Turul ciclistic al României, competiție care, în 2026, se va afla la cea de a 57-a, va avea startul, în premieră, din Republica Moldova.
14:55
Palatul de Cultură din Ungheni intră în 2026 în proces de renovare, cu sprijinul UE # Radio Chisinau
Palatul de Cultură din Ungheni urmează să fie modernizat și eficientizat energetic în anul 2026, în cadrul proiectului „Porți pentru integrarea durabilă a culturii din Valea Prutului Mijlociu în traseele turistice europene”, finanțat de Uniunea Europeană. Proiectul a ajuns la o nouă etapă de realizare, fiind prezentat public pe 15 decembrie.
14:40
Percheziții la Sângerei: Au fost descoperite droguri la domiciliile a patru persoane # Radio Chisinau
Polițiștii din raionul Sângerei au efectuat patru percheziții la domiciliile unor persoane cu vârste cuprinse între 29 și 40 de ani, bănuite de procurarea și păstrarea ilegală a substanțelor narcotice.
14:25
Consiliul UE sancționează cinci persoane și patru entități pentru sprijinirea „flotei fantomă” a Rusiei # Radio Chisinau
Consiliul UE a sancționat astăzi încă cinci persoane și patru entități responsabile pentru sprijinirea „flotei fantomă” a Rusiei și a lanțului său valoric, cu scopul de a limita și mai mult capacitatea Rusiei de a genera venituri, potrivit comunicatului oficial.
14:20
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță reținerea și distrugerea unui lot de 3.400 de kilograme de ardei proaspeți de import, care nu corespundeau normelor de siguranță alimentară. Decizia a fost luată după ce analizele de laborator au confirmat depășirea limitelor maxime admise (LMA) pentru reziduuri de pesticide, inclusiv Clorpirifos și Dinotefuran. Măsura a fost aplicată de operatorul economic, sub supravegherea strictă a inspectorilor ANSA.
14:15
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță reținerea și distrugerea unui lot de 3.400 de kilograme de ardei proaspeți de import, care nu corespundeau normelor de siguranță alimentară. Decizia a fost luată după ce analizele de laborator au confirmat depășirea limitelor maxime admise (LMA) pentru reziduuri de pesticide, inclusiv Clorpirifos și Dinotefuran. Măsura a fost aplicată de operatorul economic, sub supravegherea strictă a inspectorilor ANSA.
14:00
Maia Sandu, la Atena: „Salutăm noul acord strategic dintre Grecia, Bulgaria și România privind Coridorul Marea Neagră–Marea Egee. Am fi încântați să vedem acest coridor extins către R. Moldova” # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu a subliniat importanța securității energetice a Republicii Moldova și colaborarea cu statele aflate în ruta de transport Marea Neagră-Marea Egee, la întrevederea cu Prim-ministrul Greciei, Kyriakos Mitsotakis.
13:45
Bursa Internațională a Moldovei (BIM) a fost înregistrată oficial la Agenția Servicii Publice, marcând trecerea la o etapă instituțională cu bază legală și mandat operațional pentru dezvoltarea pieței de capital din Moldova. În Consiliul de administrație al Bursei este fostul premier Dorin Recean, care reprezintă unul dintre acționarii majoritari – Agenția Proprietăți Publice, transmite IPN.
Acum 8 ore
13:30
Zeci de șoferi prinși băuți la volan, în weekend. Alte câteva mii de conducători auto - amendați pentru viteză # Radio Chisinau
În acest weekend, polițiștii au identificat peste 4230 de încălcări rutiere comise de către șoferi.
13:10
Negocierile de pace de la Berlin au ajuns în impas. Cele trei părți au discutat cinci ore fără să poată ajunge la un compromis # Radio Chisinau
Negocierile dintre oficialii americani și ucraineni, care au durat aproximativ 5 ore la Berlin, unde Kievul și-a prezentat versiunea planului de încheiere a războiului, s-au încheiat fără un compromis cu privire la chestiunea teritorială cheie.
12:55
Emisiune de ziua unui apreciat cantăreț și autor de cântece basarabean.
12:50
Comisia de Evaluare a Judecătorilor încheie audierile din 2025 cu cazul Vasile Nogai # Radio Chisinau
Ultima audiere din acest an a Comisiei de Evaluare a Judecătorilor l-a avut în centrul atenției pe judecătorul Vasile Nogai, fost președinte și președinte interimar al Judecătoriei Drochia. Comisia anunță ca va veni cu un raport în acest caz în termen de 30 de zile, comunică MOLDPRES.
12:35
Carburanții auto vor fi mai ieftini mâine, 16 decembrie. Noile prețuri afișate de ANRE # Radio Chisinau
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 16 decembrie.
12:15
Peste 68% din exporturile Republicii Moldova merg în UE. Deficitul comercial crește cu 30% # Radio Chisinau
Exportul de mărfuri spre țările Uniunii Europene a ajuns, în ianuarie-octombrie, la 68,2% din totalul exporturilor, mai mult cu 1,1% față de aceeași perioadă din anul trecut. Totodată, deficitul balanței comerciale a crescut cu 30,3%, potrivit raportului Biroului Național de Statistică, transmite IPN.
11:55
Peste 700 de permise de conducere urmează a fi anulate după descoperirea unei scheme de corupție # Radio Chisinau
Peste 700 de permise de conducere urmează a fi anulate, după ce autoritățile au descoperit o schemă de corupție prin care se fraudau examenele teoretice de obținere a acestora. Informațiile au fost prezentate de directorul Agenției Servicii Publice (ASP), Mircea Eșanu, informează MOLDPRES.
Acum 12 ore
11:40
Consiliul Afaceri Externe al UE, la Bruxelles. Liderii UE ar putea conveni asupra deschiderii neoficiale a negocierilor pe capitole cu Republica Moldova # Radio Chisinau
Astăzi, 15 decembrie, la Bruxelles are loc Consiliul Afaceri Externe al UE, la care liderii statelor din blocul comunitar ar putea decide deschiderea neoficială a negocierilor pe capitole cu Republica Moldova.
11:35
Explozie într-o locuință din comuna Ciorescu: un bărbat a murit, altul este în stare gravă # Radio Chisinau
Un bărbat a murit, iar altul a fost rănit grav în urma unei explozii produse, ieri, 14 decembrie, la o sobă de încălzit într-o locuință din comuna Ciorescu, municipiul Chișinău.
11:20
Un grup de deputați PAS au înaintat un proiect de lege care prevede limitarea salariilor de conducere în instituțiile de reglementare, după ce datele publice au arătat creșteri de până la 140% în ultimii doi ani, ajungând la 100.000-160.000 de lei lunar.
10:50
Activitatea artiștilor urmează să fi reglementată printr-un cadru legal unitar, care să le recunoască statutul profesional și să le asigure garanții sociale și fiscale. Un proiect de lege, prezentat pentru consultări de Ministerul Culturii, prevede reguli clare pentru recunoașterea, înregistrarea și susținerea financiară a artiștilor, inclusiv a celor liber-profesioniști, transmite IPN.
10:35
Investiții capitale la lacul Ghidighici: Evacuatorul de ape mari va fi realibiltat (FOTO) # Radio Chisinau
Evacuatorul de ape mari al barajului de la Ghidighici va fi reabilitat în 2026. Despre acest proiect a anunțat Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, care a efectuat în acest weekend o vizită de lucru la cel mai mare lac din țară.
10:15
Compensații la energie: de astăzi, beneficiarii pot ridica banii la oficiile poștale # Radio Chisinau
De astăzi, beneficiarii de compensații la energie pot ridica plățile de la oficiile poștale din țară. Pentru a primi bani, cetățenii urmează să prezinte buletinul de identitate, informează MOLDPRES.
09:55
VIDEO | Val de drone ucrainene asupra Moscovei. Explozii în mai multe zone, două aeroporturi au fost închise # Radio Chisinau
Ministerul rus al Apărării a anunțat luni dimineață că unitățile sale de apărare aeriană au doborât 130 de drone ucrainene noaptea trecută, dintre care 18 se îndreptau spre Moscova, transmit Reuters și Kyiv Independent.
09:35
Încasări de peste 905 milioane de lei, raportate de Serviciul Vamal în ultima săptămână # Radio Chisinau
Serviciul Vamal anunță în ultima săptămână, încasări la bugetul de stat de peste 905 milioane de lei, iar de la începutul anului curent, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat circa 38,9 miliarde lei, ceea ce constituie îndeplinirea cifrei de control la 100%.
09:20
„Nu semnați niciun document cu caracter militar fără consultare juridică”. Avertismentrul transmis de MAE de la Chișinău cetățenilor R. Moldova aflați în Rusia # Radio Chisinau
„Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău avertizează cetățenii Republicii Moldova aflați în Federația Rusă asupra unor schimbări importante în legislație. Conform unui decret prezidențial, semnat la Moscova (nr. 821 din 5 noiembrie 2025), anumite categorii de străini care solicită permis de ședere sau cetățenie rusă ar putea fi obligate să semneze un contract de serviciu militar sau să prezinte o adeverință care să ateste inaptitudinea pentru armată”, transmite un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe al R. Moldova.
09:05
Au făcut cale întoarsă la frontieră: 21 de cetățeni străini au primit refuz de intrare în R. Moldova, în ultimele 24 de ore # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 64 821 traversări.
08:40
Cât valorează un euro și un dolar. Cursul valutar stabilit de BNM pentru astăzi, 15 decembrie # Radio Chisinau
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru euro un curs valutar de 19 lei și 85 de bani. Dolarul american este cotat la 16 lei și 93 bani.
08:25
Europarlamentarul Victor Negrescu: Republica Moldova are nevoie de garanții de securitate # Radio Chisinau
Republica Moldova are nevoie de stabilitate, garanții de securitate și un parcurs european clar, afirmă europarlamentarul Victor Negrescu, în contextul unui „moment decisiv pentru pacea din Europa”, transmite IPN.
08:05
Ultimele informații despre masacrul de pe plaja Bondi din Sydney: Cel puțin 15 morți și zeci de răniți. Cei doi atacatori erau tată și fiu # Radio Chisinau
Cei doi bărbați care au ucis 15 persoane la o sărbătoare evreiască pe plaja Bondi din Sydney erau tată și fiu, a anunțat luni poliția, în timp ce Australia este în stare de șoc după cel mai grav atac armat din ultimii aproape 30 de ani, potrivit Reuters.
Ieri
17:35
Maia Sandu a transmis un mesaj de felicitare comunității evreiești cu ocazia sărbătorii Hanukkah # Radio Chisinau
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a adresat un mesaj de felicitare comunității evreiești din țară, cu prilejul începerii sărbătorii Hanukkah, marcată începând de astăzi pe parcursul a opt zile.
17:25
Arheologii marini francezi au descoperit un zid submarin masiv în largul coastei Bretaniei, datând din jurul anului 5.000 î.Hr.
17:20
Arheologii marini francezi au descoperit un zid submarin masiv în largul coastei Bretaniei, datând din jurul anului 5.000 î.Hr.
16:50
Poliția intensifică controalele: Amenzi de până la 3.000 lei și confiscarea pirotehnicii ilegale # Radio Chisinau
În preajma sărbătorilor de iarnă, Poliția R. Moldova a intensificat controalele asupra articolelor pirotehnice, avertizând că utilizarea necorespunzătoare sau achiziția din surse neautorizate poate fi periculoasă.
16:05
R. Moldova își modernizează frontierele: Program național pentru perioada 2026-2030 # Radio Chisinau
Republica Moldova dispune de o frontieră de stat cu o lungime totală de 1 906 km, dintre care 684 km se află la granița cu România și 1 222 km la granița cu Ucraina.
15:25
Liderii instituțiilor europene, profund șocați de atacul terorist din Sydney: „Europa este alături de Australia” # Radio Chisinau
Liderii principalelor instituții europene au reacționat după atacul sângeros comis pe plaja Bondi din Sydney, în timpul sărbătorilor de Hanukkah, un incident care a șocat întreaga lume.
15:20
Liderii instituțiilor europene, profund șocați de atacul terorist de la Sydney: Europa este alături de Australia # Radio Chisinau
Liderii principalelor instituții europene au reacționat după atacul sângeros comis pe plaja Bondi din Sydney, în timpul sărbătorilor de Hanukkah, un incident care a șocat întreaga lume.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.