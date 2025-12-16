Judecătoarea de la Curtea de Apel Centru, Ana Panov, a promovat reevaluarea externă

17:50

30 clădiri publice, dintre care nouă spitale raionale, vor fi reabilitate energetic în cadrul unui proiect finanțat cu 73 de milioane de euro de Agenția Franceză pentru Dezvoltare împreună cu Guvernul Germaniei. Lucrările, menite să reducă costurile la energie și să îmbunătățească condițiile pentru pacienți și personalul medical, vor avea loc la Spitalul de Psihiatrie din Bălți și la spitalele raionale din Drochia, Florești, Fălești, Orhei, Ungheni, Hâncești, Cahul și Căușeni, transmite Radio Chișinău.