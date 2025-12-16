Judecătoarea de la Curtea de Apel Centru, Ana Panov, a promovat reevaluarea externă
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat, cu opt voturi „pro” și două „contra”, raportul de reevaluare întocmit de Comisia de evaluare externă (vetting) în cazul judecătoarei Ana Panov, de la Curtea de Apel Centru, comunică MOLDPRES.
Republica Moldova a semnat Convenția privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina # Radio Chisinau
Republica Moldova a semnat astăzi, alături de alte state, Convenția privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, un organism care să compenseze Kievul pentru pagubele de sute de miliarde de dolari cauzate de atacurile rusești și presupusele crime de război. Documentul a fost semnat de ministrul de externe Mihai Popșoi, în cadrul Conferinței diplomatice de la Haga, în prezența președintelui ucrainean Volodimir Zelenski și a președintei Maia Sandu.
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat, cu opt voturi „pro" și două „contra", raportul de reevaluare întocmit de Comisia de evaluare externă (vetting) în cazul judecătoarei Ana Panov, de la Curtea de Apel Centru, comunică MOLDPRES.
Aceleași tarife de distribuție a gazelor pentru toți consumatorii: ANRE introduce tariful uniform # Radio Chisinau
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat astăzi modificări esențiale la Metodologia de calculare, de aprobare și de aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale, introducând conceptul de tarif uniform de distribuție. Măsura este menită să faciliteze liberalizarea pieței gazelor naturale și a fost identificată ca necesară în Studiul pieței gazelor naturale realizat de ANRE în anul 2024, cu suportul Secretariatului Comunității Energetice.
BNM lansează un serviciu digital pentru obținerea imediată a cursului valutar oficial # Radio Chisinau
Banca Națională a Moldovei (BNM) a lansat un nou serviciu digital care permite obținerea online, în timp real, a informației privind cursul oficial de schimb al leului moldovenesc, documentul fiind autentificat prin semnătură electronică calificată.
Proiectul de lege care prevede crearea Procuraturii Anticorupție și Combaterea Crimei Organizate (PACCO) comportă riscuri semnificative pentru stabilitatea în funcție a procurorilor specializați și pentru investigațiile aflate în desfășurare în cadrul structurilor existente – Procuratura Anticorupție și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. Această concluzie se regăsește în avizul comun al Comisiei de la Veneția și al Direcției generale pentru drepturile omului și statul de drept din cadrul Consiliului Europei, emis în urma evaluării inițiativei legislative, transmite IPN.
Întrevedere la Bruxelles între Cristina Gherasimov și comisara europeană Marta Kos: „Am mulțumit pentru susținerea parcursului european al R. Moldova” # Radio Chisinau
După întrevederea cu Președinția daneză a Consiliului U privind demararea negocierilor la nivel tehnic pe trei clustere, Cristina Gherasimov a continuat dialogul la Bruxelles despre acțiunile viitoare ale Chișinăului.
Maia Sandu, la Haga: „Republica Moldova susține o Europă care acționează din timp, cu determinare și împreună. O Europă care înțelege că sprijinirea Ucrainei și descurajarea agresiunii astăzi reprezintă prețul păcii de mâine” # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a susținut un discurs la Conferința diplomatică pentru instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, desfășurată la Haga, în care a subliniat că de modul în care se va încheia războiul din Ucraina depinde dacă Europa va avea stabilitate sau se va confrunta cu noi conflicte
Se împlinesc 36 de ani de când la Timișoara s-a strigat „Jos Ceaușescu”. Evenimentele din 16-20 decembrie 1989, care aveau să provoace căderea comunismului în România # Radio Chisinau
Anul 1989 a pus capăt regimurilor comuniste din țările din Europa Centrală și de Est. România a fost singura țară ex-comunistă în care trecerea la democrație s-a făcut prin violență, prin ample proteste și lupte de stradă și în care conducătorii vechiului regim au fost executați. Scânteia care a declanșat focul ce a mistuit dictatura lui Nicolae Ceaușescu a apărut la Timișoara. Între 16 și 20 decembrie 1989 a avut loc așa-numita „Revoluție de la Timișoara”, iar 21 decembrie este considerată prima zi a Revoluției în București.
„Fără o justiție independentă, R. Moldova nu poate avea nici un viitor european”. UE va aloca 14 milioane de euro pentru digitalizarea sistemului de justiție din R. Moldova # Radio Chisinau
Uniunea Europeană va aloca în 2026, 14 milioane de euro pentru digitalizarea sistemului de justiție din Republica Moldova, a anunțat astăzi ambasadoarea UE, Iwona Piorko în cadrul celei de-a șaptea ediții a Forumului dedicat reformei justiției și combaterii corupției, transmite Radio Chișinău.
La Colegiului Tehnic Agricol din Svetlîi, elevii vor beneficia de instruiri practice moderne # Radio Chisinau
Aproximativ 500 de elevi ai Colegiului Tehnic Agricol din Svetlîi vor beneficia de instruiri practice moderne. La instituție a fost construită o stațiune de procesare a producției horticole și mentenanță a utilajelor agricole.
Escrocherie cu automobile din UE: Organizatorul care a înșelat clienții cu milioane de lei, trimis în judecată # Radio Chisinau
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță trimiterea în judecată a organizatorului unei scheme de înșelare prin care 28 de persoane au fost prejudiciate după ce au achitat în avans aproximativ 2,5 milioane de lei pentru automobile oferite la prețuri avantajoase, dar care nu au mai fost livrate.
„R. Moldova sprijină toate eforturile pentru o pace demnă, care să dureze”. Maia Sandu și Volodimir Zelenski au avut o întrevedere la Haga # Radio Chisinau
Aflată la Haga, acolo unde participă la la Conferința diplomatică pentru instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.
Exportul de gaze al României către Republica Moldova continuă la maximul de capacitate al interconectorului # Radio Chisinau
Extracția de gaze din depozitele subterane ale României ajunge astăzi, pe fondul răcirii accentuate a vremii, la 22,9 milioane de metri cubi, în vreme de producția curentă este de 24,3 milioane de metri cubi.
Friedrich Merz: „Pentru prima dată de la începutul războiului Rusiei în Ucraina, un armistițiu pare acum posibil” # Radio Chisinau
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că, pentru prima dată de la declanșarea războiului, un armistițiu în Ucraina pare posibil, subliniind că discuțiile de la Berlin reprezintă „un pas important” pe calea către pace.
Ministrul Finanțelor: „Alinierea la standardele europene nu este doar o cerință a UE, ci un beneficiu pentru cetățeni” # Radio Chisinau
Republica Moldova și-a ales clar direcția europeană, iar toate reformele și standardele naționale trebuie armonizate cu cele ale Uniunii Europene nu doar pentru că acest lucru este cerut de Bruxelles, ci pentru că este în beneficiul direct al cetățenilor. Declarația a fost făcută de ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, în cadrul emisiunii „Pe față” de la postul public de televiziune.
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 17 decembrie.
Republica Moldova a devenit membru permanent al Rețelei Europene a Inspecțiilor Judiciare # Radio Chisinau
Republica Moldova a devenit membru permanent al Rețelei Europene a Serviciilor de Inspecție Judiciară (RESIJ), în urma unei decizii adoptate prin vot unanim în cadrul Adunării Generale a Rețelei de la Paris, Franța.
Un bărbat a suferit arsuri în urma unui incendiu produs într-o parcare din Chișinău # Radio Chisinau
În dimineața zilei de 15 decembrie, pompierii din capitală au intervenit pentru lichidarea unui incendiu izbucnit pe teritoriul unei parcări individuale de pe strada Ginta Latină 20, municipiul Chișinău.
Droguri în valoare de șase milioane de lei, ridicate de poliție. Au fost inițiate 31 de cauze penale # Radio Chisinau
Timp de o săptămână, au fost scoase din circuit droguri în valoare totală de aproape 6,5 milioane de lei în urma acțiunilor desfășurate de oamenii legii.
„Testamentul – confesiunile unei minți bipolare”, lansată la Chișinău: o carte despre traumă, vindecare și bipolaritate (GALERIE FOTO) # Radio Chisinau
„Testamentul – confesiunile unei minți bipolare”, de Maria Ciobanu, a fost lansată sâmbătă, 13 decembrie, la Chișinău. Evenimentul a reunit cititori, apropiați ai autoarei și persoane interesate de subiecte legate de sănătatea mentală, traume și procesul de vindecare.
„Copiii vor Statele Unite ale Europei”. Politico: Un nou val apare online și ar putea să-l „înghită” pe cel al extremei drepte # Radio Chisinau
Un soldat european futurist stând de pază, un laser pregătit de atac, avioane de război europene șuierând prin aer pe ritmuri eurodance, o hartă imaginară pe care apare o Uniune Europeană extinsă, înghițind în calea ei tot, de la Groenlanda și până în Caucaz – pe rețelele sociale, tinerii europeni exprimă un optimism neașteptat și o solidaritate europeană pe care bătrânul și greu-încercatul continent nu a mai văzut-o de decenii, scrie Politico.
O tânără a fost trimisă la pușcărie pentru implicare în schema de escrocherie „cu ruda implicată în accident” # Radio Chisinau
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat o sentință de condamnare în cazul unei tinere de 19 ani, acuzată de comiterea infracțiunii de escrocherie prin schema „ruda implicată în accident”.
Utilizarea activelor rusești înghețate este „cea mai credibilă” modalitate de a finanța Ucraina, afirmă șefa diplomației UE # Radio Chisinau
Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, a afirmat luni că utilizarea activelor rusești înghețate pentru a acorda un împrumut Ucrainei este „cea mai credibilă” modalitate de a finanța Kievul, dar a recunoscut că, fără sprijinul Belgiei, țara în care se află majoritatea acestor active în Europa, ajungerea la un acord nu va fi „foarte ușoară”.
Serviciul Fiscal de Stat a acumulat la buget circa 1,2 miliarde de lei timp de o săptămână # Radio Chisinau
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a acumulat săptămâna trecută la buget circa 1,2 miliarde de lei.
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a acumulat săptămâna trecută la buget circa 1,2 miliarde de lei, informează MOLDPRES.
Vicepremierul Vladimir Bolea anunță demisia șefului INST și necesitatea unei noi abordări în construcții # Radio Chisinau
Ion Moraru, șeful Inspectoratului Național de Supraveghere Tehnică (INST), și-a depus astăzi cererea de demisie, care a fost semnată de vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.
Astăzi, 16 decembrie, cerul va alterna între perioade senine și înnorări, fără precipitații.
Regiunea transnistreană nu poate fi decuplată de integrarea europeană, acolo locuiesc 350 de mii de cetățeni ai R. Moldova (Revista Presei) # Radio Chisinau
Principalele teme din presa de la Chișinău apărută astăzi țin de deschiderea negocierilor de aderare la UE, readucerea infrastructurii petroliere a Aeroportului în proprietatea statului și procesul de judecată al lui Vladimir Plahotniuc.
Republica Moldova demarează discuțiile tehnice pe primele capitole de negocieri pentru aderarea la UE # Radio Chisinau
Republica Moldova începe discuții la nivel tehnic cu Comisia Europeană și Președinția daneză pe trei dintre cele șase grupuri de capitole de negocieri pentru aderarea la Uniunea Europeană: Valori fundamentale, Piața internă și Relații externe. Anunțul a fost făcut de viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, care a subliniat că aceste clustere reprezintă nucleul negocierilor de aderare și sunt definitorii pentru orice stat membru al UE, transmite IPN.
Vladimir Bolea: „Începând cu 2028, șoferii vor plăti taxe pentru utilizarea drumurilor, similar modelului din România” # Radio Chisinau
Din anul 2028, Republica Moldova va introduce taxe pentru utilizarea drumurilor naționale, pe modelul aplicat în România, potrivit vicepremierului Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR).
Leul moldovenesc a înregistrat o întărire în raport cu euro și dolarul american, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
Dobânda la creditul imobiliar pentru prima casă poate reduce venitul impozabil cu 16 mii de lei # Radio Chisinau
Persoanele care au accesat împrumuturi bancare pentru procurarea primei locuințe și care nu sunt beneficiare ale unor programe de stat, cum ar fi „Prima Casă”, pot să-și reducă venitul impozabil prin deducerea dobânzii la creditul imobiliar. Deputata Victoria Belous, fostă ministă a finanțelor, menționează că suma deducerilor pentru acest an este de 16 100 de lei.
Serviciile specializate au intervenit la Ambasada Republicii Moldova în SUA, ca urmare a unui incidendiu, anunță instituția pe pagina sa de Facebook.
Serviciile specializate au intervenit la Ambasada Republicii Moldova din SUA, ca urmare a unui incidendiu, anunță instituția pe pagina sa de Facebook.
Două blocuri ale Spitalului raional Cimișlia (Unitatea de Primiri Urgențe și blocul curativ-chirurgical) au fost renovate și modernizate.
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a lansat noul site web oficial, igsu.gov.md, creat pentru a oferi cetățenilor informații actualizate, rapide și ușor accesibile.
Nicolai Grozdev își păstrează centura de campion, după turneul internațional de arte marțiale # Radio Chisinau
Sportivul Nicolai Grozdev și-a apărat titlul de campion la turneul de arte marțiale mixte „Wow 25”, care a avut pe 13 decembrie la Madrid, Spania.
MEC deschide înscrierile pentru prima certificare a competențelor digitale ale profesorilor # Radio Chisinau
Ministerul Educației și Cercetării anunță deschiderea înscrierilor pentru prima rundă de testare online în cadrul procesului național de certificare a competențelor digitale ale cadrelor didactice. La această rundă pot participa cadrele didactice care au finalizat formarea în cadrul programului DigiProf – nivelul A.
Rusia a atacat sectorul energetic al Ucrainei în fiecare iarnă, dar anul acesta atacurile sunt mai intense, iar întreruperile de curent sunt mai grave ca niciodată, scrie Washington Post.
VIDEO | Statul refuză aprobarea activității investiționale a SRL „Lukoil-Moldova” și preia infrastructura petrolieră de la Aeroportul Internațional Chișinău # Radio Chisinau
Consiliul pentru examinarea investițiilor în domeniile de importanță pentru securitatea statului a adoptat, astăzi, o decizie de impact major privind sectorul energetic și securitatea națională. Autoritatea a hotărât să refuze aprobarea continuării activității investiționale a SRL „Lukoil-Moldova" pe teritoriul Republicii Moldova și să revină, în termen de 20 de zile, la situația existentă anterior anului 2005, când infrastructura complexului petrolier „Aeroport" a fost preluată de companie.
Program național pentru antreprenoriatul femeilor cu dizabilități, lansat de AEFL R. Moldova # Radio Chisinau
Un program național dedicat antreprenoriatului femeilor cu dizabilități și mamelor de copii cu dizabilități a fost lansat de organizația nonguvernamentală AEFL Moldova. Dosarele de participare pot fi depuse până joi, 18 decembrie.
Statul va prelua de la Lukoil infrastructura petrolieră de la Aeroportul Internațional Chișinău # Radio Chisinau
Consiliul pentru examinarea investițiilor în domeniile de importanță pentru securitatea statului a adoptat, astăzi, o decizie de impact major privind sectorul energetic și securitatea națională. Autoritatea a hotărât să refuze aprobarea continuării activității investiționale a SRL „Lukoil-Moldova” pe teritoriul Republicii Moldova și să revină, în termen de 20 de zile, la situația existentă anterior anului 2005, când infrastructura complexului petrolier „Aeroport” a fost preluată de companie.
Consiliul pentru examinarea investițiilor în domeniile de importanță pentru securitatea statului a adoptat, astăzi, o decizie de impact major privind sectorul energetic și securitatea națională. Autoritatea a hotărât să refuze aprobarea continuării activității investiționale a SRL „Lukoil-Moldova” pe teritoriul Republicii Moldova și să revină, în termen de 20 de zile, la situația existentă anterior anului 2005, când infrastructura complexului petrolier „Aeroport” a fost preluată de companie.
Maia Sandu participă la Conferința diplomatică pentru instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, participă la Conferința diplomatică dedicată adoptării Convenției privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, care are loc la Haga, Regatul Țărilor de Jos. Convenția este elaborată sub egida Consiliului Europei. Republica Moldova deține Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei în perioada noiembrie 2025-mai 2026.
În Dondușeni au fost depistate tăieri ilegale în fondul forestier și fâșiile de protecție # Radio Chisinau
În urma controlului asupra lucrărilor silvotehnice din fondul forestier, precum și verificarea respectării legislației de mediu, inspectorii de mediu din Dondușeni au depistat 37 de cioturi ale arborilor și copacilor de speciile arțar, cireș și păr tăiați ilegal de către persoane neidentificate.
Premieră pentru Ucraina: Kievul va produce drone în Germania. Bundeswehr va fi principalul cumpărător # Radio Chisinau
O companie ucraineană din domeniul apărării a încheiat un acord în valoare de 100 de milioane de euro pentru producția de drone în Germania. În anul următor, Kievul intenționează să încheie încă zece acorduri similare pentru a crește semnificativ producția, a începe vânzarea produselor sale către aliații occidentali și a reduce dependența de China.
Investiții de milioane de euro pentru reabilitarea energetică în clădirile publice din Bălți, Drochia, Florești, Fălești și alte raioane din R. Moldova # Radio Chisinau
30 clădiri publice, dintre care nouă spitale raionale, vor fi reabilitate energetic în cadrul unui proiect finanțat cu 73 de milioane de euro de Agenția Franceză pentru Dezvoltare împreună cu Guvernul Germaniei. Lucrările, menite să reducă costurile la energie și să îmbunătățească condițiile pentru pacienți și personalul medical, vor avea loc la Spitalul de Psihiatrie din Bălți și la spitalele raionale din Drochia, Florești, Fălești, Orhei, Ungheni, Hâncești, Cahul și Căușeni, transmite Radio Chișinău.
Republica Moldova își consolidează traiectoria de revigorare economică: PIB-ul a crescut cu 5,2 la sută în trimestrul III # Radio Chisinau
Republica Moldova își consolidează traiectoria de revigorare economică după crizele anilor precedenți. Astfel, Produsul Intern Brut a crescut cu 5,2% în trimestrul III din 2025, ridicând creșterea cumulată pentru perioada ianuarie–septembrie la 2%.
