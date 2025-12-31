Mesajul Președintei Maia Sandu cu prilejul Anului Nou 2025
Președinția Republicii Moldova, 1 ianuarie 2026 00:00
Dragi cetățeni, Îl petrecem pe 2025 cu recunoștință pentru că trăim în pace, pentru oameni dragi pe care-i putem îmbrățișa, dar și cu speranță față de anul care vine.
• • •
Acum o oră
00:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a adresat tuturor cetățenilor, la finalul anului 2025. În mesajul său, Președinta a vorbit despre pace, despre oamenii dragi și despre speranța pentru anul care vine.
00:00
Ieri
13:20
Președinta Maia Sandu: Trebuie să mergem înainte cu măsuri mai ferme, astfel încât să avem o justiție integră și eficientă, iar combaterea corupției să producă rezultate. # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a susținut, astăzi, o conferință de presă dedicată evoluțiilor recente din domeniul justiției, în cadrul căreia a subliniat necesitatea accelerării reformelor pentru a combate corupția și a asigura funcționarea eficientă a sistemului justiției.
11:20
Declarațiile Președintei Maia Sandu în cadrul briefingului privind domeniul justiției # Președinția Republicii Moldova
Ieri Parlamentul a adoptat legea nr. 333 privind sporirea transparenței în administrarea sistemului judecătoresc și al Procuraturii și consolidarea integrității judecătorilor care examinează cauze de corupție. Am văzut mai multe reacții pe marginea acestei inițiative și vreau să-mi expun și eu punctul de vedere, în special în contextul ultimelor evoluții din sistemul de justiție. În ultimii ani am făcut multe eforturi pentru a curăța și reforma justiția și pentru a asigura condiții mai eficiente de combatere a corupției.
07:50
În atenția mass-media! Șefa statului va susține o conferință de presă, marți, 30 decembrie # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va susține astăzi, marți, 30 decembrie, o conferință de presă în cadrul căreia va aborda subiecte ce țin de domeniul justiției.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:20
A doua zi de Crăciun, Președinția Republicii Moldova a fost vizitată de mai multe cete de colindători și urători, care au adus în instituție bucuria sărbătorilor de iarnă. În costume tradiționale, copii și maturi au vestit Nașterea Domnului și au transmis urări de sănătate, pace și un an îmbelșugat.
23 decembrie 2025
19:00
Șefa statului, Maia Sandu, a acordat distincții de stat mai multor personalități din diverse domenii # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a conferit distincții de stat mai multor personalități care s-au remarcat prin profesionalism, integritate și dedicare exemplară în activitatea desfășurată, precum și prin contribuția lor la dezvoltarea societății și promovarea valorilor naționale.
14:20
Dragi elevi, Stimați profesori, Dragi părinți, Doamnelor și domnilor, Astăzi sărbătorim excelența. Sărbătorim perseverența, munca temeinică și rezultatele obținute cu multă disciplină și pasiune.
14:10
Președinta Maia Sandu, la Gala Olimpicilor 2025: „Celebrăm excelența – elevi care, prin pasiune și multă muncă, au dus drapelul și bunul renume al Republicii Moldova pe cele mai înalte podiumuri” # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat astăzi la festivitatea „Gala Olimpicilor 2025”, în cadrul căreia au fost premiați elevii din toată țara cu performanțe înalte la competiții școlare internaționale și regionale, precum și profesorii care i-au pregătit.
11:00
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu Ministra Afacerilor Externe a României, Oana Țoiu # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut, la Chișinău, o întrevedere cu ministra Afacerilor Externe a României, Oana Țoiu, aflată într-o vizită de lucru în Republica Moldova, cu prilejul Reuniunii anuale a ambasadorilor Republicii Moldova.
22 decembrie 2025
16:20
Președinta Maia Sandu a discutat cu reprezentanții diasporei despre întoarcerea și reintegrarea cetățenilor acasă # Președinția Republicii Moldova
Președinta Maia Sandu a avut astăzi un dialog cu reprezentanți ai diasporei, axat pe îmbunătățirea politicilor publice destinate revenirii și reintegrării în Republica Moldova. La eveniment au participat peste o sută de persoane: reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, ambasadori ai Republicii Moldova în state cu comunități numeroase de moldoveni, precum și membri ai diasporei din mai multe țări și din domenii diverse de activitate.
13:20
Președinta Maia Sandu a trasat prioritățile politicii externe pentru anul 2026 la reuniunea ambasadorilor Republicii Moldova # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la reuniunea anuală a ambasadorilor, unde a trasat principalele direcții ale politicii externe pentru anul 2026.
19 decembrie 2025
19:00
Pomul de Crăciun, inaugurat la Președinție: vizitatorii sunt bineveniți # Președinția Republicii Moldova
Astăzi, Președinta Maia Sandu, împreună cu angajații Administrației Prezidențiale și copiii acestora, au inaugurat atmosfera de sărbătoare la Președinție, aprinzând luminițele Pomului de Crăciun. Cei prezenți la sărbătoare s-au distrat împreună cu un grup de artiști de la Teatrul Republican de păpuși „Licurici” și au confecționat jucării pentru brad.
12:30
Șefa statului și Președinta BERD au discutat despre proiecte de dezvoltare și atragerea investițiilor în economia moldovenească # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit cu Președinta Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Odile Renaud-Basso.
18 decembrie 2025
20:00
Stimați ofițeri și angajați civili din serviciul polițienesc, stimați veterani, Doamnă Ministră, domnule Chestor, Doamnelor și domnilor, Astăzi marcăm 35 de ani de la fondarea Poliției Naționale, o instituție care a evoluat odată cu Republica Moldova.
20:00
Președinta Maia Sandu, de Ziua Poliției Naționale:„Poliția a fost în prima linie pentru apărarea democrației și a suveranității Republicii Moldova” # Președinția Republicii Moldova
Cu prilejul marcării a 35 de ani de la fondarea Poliției Naționale, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de recunoștință și apreciere pentru polițiștii și polițistele care, zi de zi, contribuie la protejarea cetățenilor, la menținerea ordinii publice și la apărarea suveranității statului.
16 decembrie 2025
17:30
Președinta Maia Sandu a avut întrevederi cu oficiali de rang înalt ai Regatului Țărilor de Jos, la Haga # Președinția Republicii Moldova
În marja Conferinței diplomatice dedicate adoptării Convenției privind stabilirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, desfășurată la Haga, Regatul Țărilor de Jos, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut întrevederi cu Prim-ministrul Regatului Țărilor de Jos, Dick Schoof, cu Președinta Senatului, Mei Li Vos, și cu Președintele Camerei Reprezentanților, Thom van Campen.
15:30
Președinta Maia Sandu la Conferința diplomatică pentru instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina: „Dacă agresiunea nu este pedepsită, riscul de noi războaie crește” # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a deschis Conferința diplomatică pentru instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, alături de Prim-ministrul Regatului Țărilor de Jos, Dick Schoof, Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenskyy, și Secretarul General al Consiliului Europei, Alain Berset.
13:40
Discursul Președintei Maia Sandu la Conferința dedicată adoptării Convenției privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina # Președinția Republicii Moldova
Domnule Prim-ministru Dick Schoof, Domnule Președinte Volodymyr Zelenskyy, Domnule Secretar General Alain Berset, Excelențe, Doamnelor și domnilor, Vă mulțumesc pentru că ne-ați adus împreună.
13:00
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenskyy, la Haga # Președinția Republicii Moldova
În marja Conferinței diplomatice pentru instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, care se desfășoară la Haga, Regatul Țărilor de Jos, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenskyy. Șefa statului a reafirmat sprijinul ferm al Republicii Moldova pentru Ucraina și pentru eforturile de restabilire a păcii, subliniind că pacea trebuie să fie una demnă și durabilă.
15 decembrie 2025
17:50
Președinta Maia Sandu participă la Conferința diplomatică pentru instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, participă la Conferința diplomatică dedicată adoptării Convenției privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, care are loc la Haga, Regatul Țărilor de Jos. Convenția este elaborată sub egida Consiliului Europei. Republica Moldova deține Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei în perioada noiembrie 2025-mai 2026.
14:30
Aderarea la UE, cooperarea economică și energetică – pe agenda vizitei Președintei Maia Sandu la Atena # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a efectuat luni, 15 decembrie, o vizită de lucru în Republica Elenă, unde a avut întrevederi cu Președintele Greciei, Konstantinos Tasoulas, și cu Prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis. Discuțiile purtate la Atena s-au axat pe avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, precum și consolidarea relațiilor bilaterale
13:20
Discursul Președintei Maia Sandu la conferința comună cu Prim-ministrul Republicii Elene, Kyriakos Mitsotakis # Președinția Republicii Moldova
Domnule Prim-ministru Mitsotakis, Dragă Kyriakos, Vă mulțumesc pentru discuțiile productive de astăzi și pentru primirea călduroasă aici, la Atena. Mă bucur că dialogul nostru strâns continuă cu o dinamică autentică, după vizita Dumneavoastră la Chișinău de acum doar o jumătate de an. Acea vizită a fost un moment de referință, iar întâlnirea de astăzi confirmă că parteneriatul dintre țările noastre nu este doar solid, dar se și dezvoltă într-un ritm susținut. Iar această întrevedere reprezintă un nou pas concret în a avansa cooperarea noastră.
14 decembrie 2025
16:40
Președinta Maia Sandu a adresat un mesaj de felicitare comunității evreiești din țara noastră care marchează Hanukkah # Președinția Republicii Moldova
Șefa statului Maia Sandu, a felicitat comunitatea evreiască din Republica Moldova care, începând de astăzi și în următoarele opt zile, marchează Hanukkah – un simbol al luminii și al speranței.
13:50
Președinta Maia Sandu efectuează o vizită de lucru în Republica Elenă # Președinția Republicii Moldova
Luni, 15 decembrie, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua o vizită de lucru în Republica Elenă.
12 decembrie 2025
13:50
Maia Sandu, în discuție cu Președintele Ciprului despre integrarea europeană: „Moldova este gata să meargă înainte.” # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a efectuat vineri, 12 decembrie, o vizită oficială în Republica Cipru, la invitația Președintelui Nikos Christodoulides. Este prima vizită a unui șef de stat al Republicii Moldova în Cipru în ultimele două decenii și are loc în contextul în care această țară va prelua Președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene pe 1 ianuarie 2026.
12:30
Discursul Președintei Maia Sandu la conferința comună cu Președintele Republicii Cipru, Nikos Christodoulides # Președinția Republicii Moldova
Domnule Președinte Christodoulides, Dragă Nikos, Vă mulțumesc pentru invitația călduroasă și pentru ospitalitatea generoasă. Mă bucur să mă aflu în Cipru, într-un moment în care țara dumneavoastră se pregătește să preia Președinția Consiliului Uniunii Europene la 1 ianuarie.
11 decembrie 2025
09:20
Șefa statului, Maia Sandu, va întreprinde o vizită oficială în Republica Cipru # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua vineri, 12 decembrie, o vizită oficială în Republica Cipru – țara care va prelua, în prima jumătate a anului 2026, președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene.
10 decembrie 2025
16:20
Președinta Maia Sandu l-a numit pe Dorin Recean în funcția de emisar special pentru dezvoltare și reziliență # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul de numire a domnului Dorin Recean în funcția de emisar special pentru dezvoltare și reziliență.
8 decembrie 2025
11:30
Președinta Maia Sandu, la Forumul Mass-Media: „Avem nevoie de un parteneriat eficient între instituții, presă și cetățeni în efortul comun de a proteja democrația” # Președinția Republicii Moldova
Șefa statului, Maia Sandu a participat, astăzi, la cea de-a zecea ediție a Forumului Mass-Media, alături de peste 150 de reprezentanți ai presei, experți media, reprezentanți ai societății civile și parteneri internaționali.
09:34
Excelențele Voastre, Stimați reprezentanți ai presei, Doamnelor și domnilor, Vreau să încep prin a vă mulțumi. În ultimii ani, presa din Republica Moldova a demonstrat o maturitate democratică remarcabilă. Ați fost un pilon al rezilienței într-o perioadă în care societatea noastră a fost supusă unor presiuni uriașe.
4 decembrie 2025
18:10
Maia Sandu a discutat cu mai mulți eurodeputați despre avansarea Moldovei pe calea aderării la Uniunea Europeană # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întrevedere cu o delegație a Parlamentului European, discuțiile fiind axate pe parcursul european al țării noastre și pe suportul instituțiilor europene pentru avansarea procesului de aderare.
3 decembrie 2025
16:40
Președinta Republicii Moldova a discutat cu conducerea Radio France Internationale și Deutsche Welle despre combaterea manipulării informaționale # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întrevedere cu Marie-Christine Saragosse, președinta grupului de presă France Médias Monde, și Barbara Massing, directoarea generală a Deutsche Welle.
16:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit scrisorile de acreditare din partea mai multor ambasadori # Președinția Republicii Moldova
Șefa statului, Maia Sandu, a primit, astăzi, 3 decembrie, scrisorile de acreditare din partea ambasadorului agreat al Republicii Populare Chineze cu reședința la Chișinău, Dong Zhihua, și a șapte noi ambasadori agreați nerezidenți.
2 decembrie 2025
17:00
Consiliul Național de Securitate a aprobat Planul de consolidare a rezilienței democratice pentru următorii doi ani # Președinția Republicii Moldova
Consiliul Național de Securitate (CNS), convocat astăzi de Președinta Maia Sandu, a aprobat Planul de consolidare a rezilienței democratice pentru anii 2026-2027. Documentul stabilește direcțiile principale prin care statul va preveni ingerințele externe și va proteja procesele democratice.
09:20
În atenția mass-media! Șefa statului va susține o conferință de presă după ședința Consiliului Național de Securitate # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, convoacă marți, 2 decembrie, ședința Consiliului Național de Securitate (CNS).
1 decembrie 2025
16:00
Șefa statului, Maia Sandu, a avut o întrevedere de rămas bun cu Ambasadorul Japoniei în Republica Moldova, Yoichiro Yamada # Președinția Republicii Moldova
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit astăzi cu Ambasadorul Japoniei în Republica Moldova, Yoichiro Yamada, cu ocazia încheierii mandatului acestuia în țara noastră.
09:40
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, i-a felicitat pe toți românii cu ocazia Zilei Naționale a României # Președinția Republicii Moldova
Șefa statului, Maia Sandu, a transmis un mesaj de felicitare adresat României care, astăzi, își sărbătorește Ziua Națională. Președinta Maia Sandu a accentuat importanța momentului istoric de la 1 decembrie 1918 și valorile care au stat la baza Marii Uniri.
