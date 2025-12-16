Armata rusă susţine că ar controla oraşul ucrainean Kupiansk

Veridica.md, 16 decembrie 2025 11:00

Forțele ucrainene afirmau, recent, că au recuperat câteva districte de la ocupanţi.

Acum 5 minute
11:20
Mai mult de un sfert de milion de de gospodării sunt încă fără curent electric în sudul Ucrainei Veridica.md
Regiunea a suferit unul dintre cele mai severe atacuri rusești asupra rețelei sale electrice.
Acum 30 minute
11:00
Acum 2 ore
10:10
PIB-ul a crescut, în trimestrul trei, cu 5,2% faţă de anul trecut Veridica.md
În perioada ianuarie-septembrie 2025, PIB-ul a crescut cu 2% faţă de anul precedent, a precizat Biroul de Statistică.
10:00
PROPAGANDĂ DE RĂZBOI: Ucraina își trimite cetățenii la moarte pentru banii Occidentului Veridica.md
Pacea nu este posibilă, deoarece Zelenski trădează propriul popor, îl sacrifică pentru interese străine și refuză soluționarea negociată a conflictului armat, potrivit presei pro-Kremlin.
09:30
Maia Sandu participă la Conferința diplomatică pentru instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina Veridica.md
Comisia Internațională de Reclamații pentru Ucraina este un mecanism internațional instituit sub egida Consiliului Europei, având ca scop examinarea și soluționarea cererilor de despăgubire pentru prejudiciile cauzate de agresiunea rusă împotriva Ucrainei.
Acum 8 ore
05:20
Turcia anunță că a doborât o dronă deasupra Mării Negre Veridica.md
Ankara nu precizat provenienţa exactă a acesteia.
05:10
Trump spune că un acord privind Ucraina nu a fost &#34;niciodată atât de aproape&#34; Veridica.md
Liderii europeni propun înfiinţarea unei "forțe multinaționale pentru Ucraina".
Acum 24 ore
22:10
R. Moldova începe discuții tehnice cu UE pe primele capitole de aderare Veridica.md
Discuțiile vizează clusterele „Valori fundamentale”, „Piața internă” și „Relații externe”.
21:40
R. Moldova blochează Lukoil și transferă către stat infrastructura petrolieră aeroportuară Veridica.md
Consiliul pentru investiții strategice din R. Moldova a retras aprobarea activității „Lukoil-Moldova” și a decis transferul infrastructurii petroliere aeroportuare către stat.
19:40
Moţiunea simplă împotriva ministrului român al Mediului, Diana Buzoianu (USR), a fost adoptată de plenul Senatului de la București Veridica.md
Au votat-o inclusiv pesediștii asociați la putere cu useriștii.
19:10
Moţiune de cenzură respinsă în Parlamentul de la București Veridica.md
S-au înregistrat doar 139 de voturi pentru, dintr-un total de 463 de senatori și deputați.
16:30
UE ar putea avansa negocierile tehnice cu Republica Moldova înaintea unei decizii politice Veridica.md
R. Moldova ar putea primi undă verde pentru demararea negocierilor tehnice de aderare la Uniunea Europeană, a declarat luni comisara pentru extindere Marta Kos, înaintea reuniunii Consiliului Afaceri Externe.
16:20
Ghosting continental: SUA dă „cancel” - Spărgătorii de fake news, cu Zaiafet și Geminschi Veridica.md
Zaiafet și Geminschi au aflat că rețeaua președintelui Donald Trump, Truth Social, vrea să devină vocea rațiunii, iar Casa Albă crede că Europa riscă să dispară ca civilizație.
16:20
Maia Sandu spune la Atena că R. Moldova vrea să devină rută energetică regională și să atragă capital grec Veridica.md
Șefa statului a discutat președintele Greciei, Konstantinos Tasoulas, și cu premierul Kyriakos Mitsotakis, despre parcursul european al R. Moldova, relațiile bilaterale și extinderea cooperării economice și comerciale.
16:10
TrumPutin sau pseudo Ribbentrop-Molotov redivivus [ISTORIA DEZINFORMĂRII] Veridica.md
Cum Trump și Putin folosesc pretextul negocierilor de pace privind Ucraina pentru a tranzacționa ceea ce nu dețin: Europa. 
15:50
România și Republica Moldova revin la anul la Eurovision Veridica.md
Spania, Islanda, Olanda, Irlanda şi Slovenia s-au retras, în semn de protest față de prezența Israelului, după măcelul din Fâșia Gaza.
14:30
Grevă și proteste la Bruxelles Veridica.md
Sunt preconizate perturbări ale traficului rutier şi ale transportului feroviar, precum şi în funcţionarea altor servicii publice.
13:30
Vinul Moldovei în 2025: anul în care am fost gazde, nu doar invitați Veridica.md
2025 a fost un an diferit pentru vinul Moldovei. Nu neapărat mai ușor, nu neapărat mai spectaculos în sticlă, dar cu siguranță mai vizibil, mai asumat și mai greu de ignorat. A fost anul în care Republica Moldova nu s-a mai limitat la a participa la marile conversații ale lumii vinului, ci le-a și găzduit.
13:00
Transnistria declară stare de urgență în economie din cauza blocajelor în livrarea gazelor Veridica.md
Lucrătorii a trei mari întreprinderi, trimiși în șomaj tehnic.
12:30
DEZINFORMARE: Maia Sandu pregătește țara pentru un război împotriva Transnistriei Veridica.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, se pregătește pentru a soluționa pe cale militară problema transnistreană, iar Parlamentul de la Chișinău ar fi adoptat un buget de război cu scopul de a pune în aplicare acest plan, potrivit deputatei ruse, Alena Arșinova, care conduce organizația „Eurasia”, aflată sub sancțiuni internaționale.
Ieri
09:40
Președinta Maia Sandu efectuează o vizită de lucru în Grecia Veridica.md
Maia Sandu se va afla astăzi în Grecia pentru discuții cu liderii de la Atena privind integrarea europeană a R. Moldova, securitatea energetică și relațiile bilaterale.
09:40
MAE avertizează cetățenii moldoveni din Rusia asupra riscului recrutării militare Veridica.md
Cetățenii R. Moldova aflați în Rusia sunt îndemnați să dea dovadă de prudență, după ce autoritățile ruse au modificat regulile aplicabile străinilor care solicită drept de ședere sau cetățenie.
08:40
Astăzi au loc noi negocieri americano-ucrainene Veridica.md
Ieri, după cinci ore de discuții, au fost făcute „multe progrese”.
08:30
Liderul de extremă-dreapta José Antonio Kast, viitorul președinte al Chile Veridica.md
Acesta a obținut aproximativ 58,3% din voturi, contra 41,7% pentru Jeannette Jara, reprezentanta coaliției de stânga.
14 decembrie 2025
14:20
În 2026, Turul României la ciclism va pleca, în premieră, din Republica Moldova Veridica.md
Ne dorim că creăm o punte sportivă între cele state – declară președintele federației române de specialitate, Cătălin Sprinceană.
14:00
Ministerul de Externe de la București îi avertizează pe cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Cambodgia asupra riscului ridicat în cazul deplasărilor în zona de frontieră cu Thailanda Veridica.md
Ei pot solicita asistenţă consulară la numărul de telefon al Ambasadei României la Hanoi, în Vietnam.
12:10
Trupele ruse ar fi cucerit încă un sat ucrainean Veridica.md
Cel puțin zece aeroporturi rusești, inclusiv la Moscova și Sankt Petersburg, au impus restricții temporare de zbor.
Mai mult de 2 zile în urmă
05:50
Friedrich Merz îl compară pe Putin cu Hitler Veridica.md
Cancelarul german crede că epoca de "Pax Americana" aproape s-a încheiat.
05:40
Trei americani, uciși în Siria de un membru al Statului Islamic Veridica.md
Atacul a avut loc într-o zonă necontrolată de forțele președintelui interimar sirian, Ahmed al-Sharaa.
13 decembrie 2025
15:00
În Bulgaria încep consultări pentru formarea unui nou guvern Veridica.md
Țara, cea mai săracă din Uniunea Europeană, a organizat șapte rânduri de alegeri anticipate în ultimii câțiva ani.
13:50
Traficul rutier între Giurgiu (România) și Ruse (Bulgaria) va fi reluat în ambele sensuri pe durata sărbătorilor de iarnă Veridica.md
Lucrările de reabilitare desfăşurate de partea bulgară reîncep pe 8 ianuarie 2026.
13:10
Dictatura comunistă de la Phenian recunoaște că nouă soldați nord-coreeni au murit în timp ce curățau minele din regiunea Kursk, în Rusia aliată Veridica.md
Coreea de Nord a participat activ la efortul de război al Moscovei contra Ucrainei.
12:00
Doi morți într-un atac ucrainean cu drone la Saratov, în centrul Rusiei Veridica.md
Orașul e situat pe malul râului Volga, vizavi de Engels, care găzduiește o importantă bază militară rusă.
09:50
Laureata Nobel pentru pace în 2023, Narges Mohammadi, a fost arestată în Iran Veridica.md
Aceasta se afla în libertate provizorie, din motive de sănătate.
09:40
Justiția rusă îi condamnă în lipsă pe procurorul-șef și judecători ai CPI Veridica.md
„Pedepsele” variază între trei și cincisprezece ani de închisoare.
12 decembrie 2025
19:40
Mitropolitul pro-rus al românilor din Ucraina, Longhin Jar, acuzat de abuzuri împotriva copiilor Veridica.md
În urma vizitelor, un raport arată că „În timpul conversației cu copiii, grupul de monitorizare a observat că aceștia erau pregătiți pentru vizită. În timpul conversației, călugărițele intrau periodic în camerele copiilor. Organizarea vieții și a îngrijirii seamănă mai mult cu un internat, cu control strict din partea adulților. Se remarcă natura instituțională a condițiilor: ierarhie strictă, controlul timpului liber, libertate de mișcare limitată”
18:10
ANRE: Estimarea impactului energiei de avarie asupra prețurilor finale este prematură Veridica.md
Moldelectrica a achiziționat, în perioada 6–10 decembrie, aproximativ 930 MWh energie de avarie din România.
17:50
Ucrainenii susțin că au recucerit două sate ocupate de ruși Veridica.md
Președintele Volodimir Zelenski anunță că și-a vizitat trupele din zona Kupiansk.
17:30
Acord de cooperare între PCCOCS și DIICOT în combaterea criminalității organizate transfrontaliere Veridica.md
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale a semnat un Acord de Cooperare cu Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism din România.
17:00
Autoritățile, despre situația din regiunea transnistreană: „Nu vedem motive de îngrijorare” Veridica.md
Autoritățile de la Chișinău susțin că situația din regiunea transnistreană este atent monitoriză și că Rusia nu ar avea cum să-și extindă prezența militară dincolo de Nistru.
15:20
Fotbal, Europa League: campioana României, FCSB, i-a învins pe olandezii de la Feyenoord Rotterdam cu 4-3, după ce a fost condusă cu 3-1 Veridica.md
Presa sportivă de la București califică victoria drept senzaţională.
14:30
Maia Sandu: Pentru noi, aderarea la UE nu este doar un obiectiv strategic, este o strategie de supraviețuire. Veridica.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a efectuat vineri, 12 decembrie, o vizită oficială în Cipru, care va prelua Președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene pe 1 ianuarie 2026.
13:00
Kazmalî i-a salvat afacerile lui Gușan în Ucraina (O sinteză a săptămânii) Veridica.md
Presa regională a relatat săptămâna trecută, citând o investigație a publicației Zona de Securitate, despre sancțiunile aplicate de către autoritățile ucrainene unor companii care aparțin oligarhului transnistrean Viktor Gușan, cel care controlează regimul separatist pro-rus de la Tiraspol.
10:10
Experimente globaliste în Moldova, după spargerea promisiunii electorale Veridica.md
Alegerea s-a finisat și mizeria a revenit acasă la dânsa, cum ar zice într-un oarecare interviu nacealnicul Academiei Române, Ioan Aurel Pop, de pildă. Nu știu ce simțăminte trăiți voi, dar pe mine mă doare inima să vociferez, românește grăind, că culcușul mizeriei universale se cheamă Țara Moldovei a lui Ștefan cel Mare, ca să fim istoric corecți.
09:50
Un nou radar, achiziționat de R. Moldova. În prima jumătate a anului viitor va fi operațional Veridica.md
R. Moldova va dispune, începând cu prima jumătate a anului viitor, de un al doilea radar modern pentru monitorizarea spațiului aerian, a anunțat ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi. Echipamentul este procurat din fondurile Uniunii Europene și va completa capacitățile radar deja existente în dotarea Armatei Naționale.
09:40
Basarabia Profundă: Cum a fost furată ploaia la Gura Galbenei? Veridica.md
Deochiul la basarabeni este o putere magică atribuită unor oameni care ar putea îmbolnăvi pe cei asupra cărora își fixează privirea cu răutate, invidie etc. În imaginarul basarabenilor, această putere magică nu se oprea (sau nu se oprește) asupra unor oameni și animale, ci trecea de limitele vieții de pe pământ, ajungând până la fenomene ale naturii.
05:40
OMS reafirmă că nu există nicio legătură între vaccinuri și autism Veridica.md
Directorul general al organizaţiei a făcut un ultim apel către SUA să nu se retragă din rândurile sale.
05:20
Trump presează Rusia şi Ucraina să facă pace Veridica.md
Liderul american s-a arătat "extrem de frustrat" atât de atitudinea Rusiei, cât și de cea a Ucrainei față de procesul de pace.
11 decembrie 2025
21:50
Bulgaria: a mai căzut un guvern Veridica.md
Pe 1 ianuarie 2026, țara urmează să intre în zona euro.
19:20
Kremlinul este încrezător în victoria în războiul împotriva Europei – [PROFILAKTIKA] Veridica.md
Putin amenință din nou Europa cu distrugerea – și, în mod surprinzător, diplomații ruși sunt complet convinși de acest scenariu, practic lăsând jocul șantajului Kremlinului. Între timp, regimul lui Lukașenko demonstrează încă un eșec: propaganda sa își demonstrează încă o dată incompetența completă.
