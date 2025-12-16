Maia Sandu participă la Conferința diplomatică pentru instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina

13:30

2025 a fost un an diferit pentru vinul Moldovei. Nu neapărat mai ușor, nu neapărat mai spectaculos în sticlă, dar cu siguranță mai vizibil, mai asumat și mai greu de ignorat. A fost anul în care Republica Moldova nu s-a mai limitat la a participa la marile conversații ale lumii vinului, ci le-a și găzduit.