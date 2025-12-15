SECURITATE | statul preia activele Lukoil-Moldova de la aeroport

11:50

Locatarii blocurilor vechi pot beneficia de sprijin din partea statului pentru reabilitarea clădirilor, în cadrul unui proiect implementat de Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED). Lucrările includ izolarea termică a pereților și acoperișului, schimbarea ferestrelor vechi, precum și instalarea de panouri fotovoltaice. Printre beneficiari sunt și 21 de familii din Ceadâr-Lunga, care locuiesc într-un bloc cu trei etaje construit acum mai bine de 40 de ani.