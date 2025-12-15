Eurovision 2026: 35 de țări, inclusiv R. Moldova, confirmate pentru ediția aniversară de la Viena

16:10

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a solicitat Radei Supreme să elaboreze un proiect de lege privind posibilitatea desfășurării alegerilor în condiții de lege marțială, au declarat pentru „RBC-Ucraina” surse informate de la Kiev. Potrivit acestora, săptămâna trecută a avut deja loc o reuniune de lucru dedicată acestui subiect. Se presupune că votarea ar urma să se desfășoare pe parcursul mai multor zile și să aibă loc în termen de 60 de zile de la anunțare, similar alegerilor prezidențiale anticipate.