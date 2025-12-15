Triplă bucurie la Cernăuți
Libertatea Cuvântului, 15 decembrie 2025 22:30
În Centrul Perinatal Regional din Cernăuți s-a întâmplat o adevărată minune — o familie din Kolomyia se întoarce acasă cu trei inimi care
• • •
Alte ştiri de Libertatea Cuvântului
Acum 15 minute
22:40
Ucraina și SUA poartă negocieri la Berlin cu privire la încheierea războiului cu Rusia. Deocamdată, părțile nu au ajuns la un acord în
Acum 30 minute
22:30
În Centrul Perinatal Regional din Cernăuți s-a întâmplat o adevărată minune — o familie din Kolomyia se întoarce acasă cu trei inimi care
Acum o oră
22:10
Astăzi, 15 decembrie, în Comunitatea Teritorială Mămăliga, a fost condus pe ultimul drum apărătorul Ucrainei, locuitorul satului Mămăliga, Grigore Jurba, căruia i-a fost
Acum 4 ore
19:00
Premierul ungar Viktor Orban și guvernul condus de acesta se pare că au primit o injecție semnificativă de adevăr din partea propriilor cetățeni.
19:00
Am publicat până acum, în decurs de 10-12 ani, circa 30 de cărți despre diferiți oameni, locuri, evenimente, tradiții, obiceiuri, cultură, învățământ, credință…
Acum 6 ore
18:50
Memoria care nu se stinge: în regiunea Cernăuți a fost inaugurată o nouă Alee a Gloriei # Libertatea Cuvântului
În satul Oleksiivka, CT Secureni, a fost inaugurată Aleea Gloriei. După cum informează Consiliul Regional Cernăuți, pe Alee au fost instalate zece bannere
18:50
Despre aceasta informează Detașamentul de Grăniceri Cernăuți. Seara, un bărbat pe motocicletă a sosit la punctul de trecere a frontierei Porubne. Acesta voia
Acum 12 ore
11:30
Originar din India, turmericul este utilizat de secole în medicina ayurvedică datorită proprietăților terapeutice remarcabile. Turmericul (Curcuma longa) are un gust piperat, dar
11:20
Început pe timpuri relativ de pace, Festivalul „Deschide ușa, creștine!” din Horbova, se desfășoară și pe timp de război, demonstrând că sufletul luminat
Acum 24 ore
09:40
Malanca din Bucovina este unul dintre cele mai spectaculoase și ample festivaluri de carnaval din Ucraina. Anterior, festivalul avea loc în noaptea de
09:30
Temperatura în Ucraina va scădea ușor în perioada sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou, dar va fi totuși caldă pentru luna decembrie. Despre
09:20
Alexander Stubb: „A sosit un moment critic pentru negocierile de pace privind Ucraina” # Libertatea Cuvântului
Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a subliniat caracterul critic al etapei actuale a negocierilor de pace privind Ucraina. „Cred că ne aflăm într-un moment
09:10
A apărut o șansă reală de pace în Ucraina: publicația BILD a aflat despre termenele limită ale acordului # Libertatea Cuvântului
SUA au intensificat considerabil presiunea asupra Kievului. Negocierile au ajuns la un nou nivel. În ajun, la Berlin, Germania, au avut loc negocieri
14 decembrie 2025
23:10
Sărbătoarea luminii și a binelui: La Cernăuți a fost aprinsă prima lumânare de Hanuka # Libertatea Cuvântului
Astăzi, 14 decembrie, în Piața Teatrală din Cernăuți, a fost aprinsă solemn prima lumânare de Hanuka pe menora, în cinstea începerii sărbătorii evreiești
23:00
Situație dificilă cu electricitatea și apa în regiunea Odesa: Bucovina se alătură efortului de ajutor # Libertatea Cuvântului
Regiunea Cernăuți s-a alăturat efortului de ajutor pentru Odesa, unde au apărut probleme cu electricitatea și apa în urma bombardamentelor. Șeful Administrației Militare
Ieri
22:50
Ambasadoarea Ucrainei în Statele Unite ale Americii, Olga Stefanișyna, s-a pronunțat cu privire la garanțiile de securitate pentru Ucraina. Potrivit ei, documentul trebuie
22:10
Mănăstirea Putna: Slujbă de pomenire pentru etnicii români morți sau dispăruți în războiul din Ucraina # Libertatea Cuvântului
Duminică, 14 decembrie, la Mănăstirea Putna, ctitorie a lui Ștefan cel Mare și Sfânt, supranumită „Ierusalimul Românesc”, a fost săvârșită o slujbă de
10:50
Sfat naturist. Alimente care stimulează producția de colagen. Vor menține pielea tânără și articulațiile sănătoase # Libertatea Cuvântului
Cu toții ne dorim să ne menținem pielea sănătoasă, fermă și strălucitoare pe măsură ce înaintăm în vârstă. Un element cheie care contribuie
10:40
Organizația pentru drepturile omului Human Rights Watch (HRW) a publicat un raport în care acuză Rusia de abuzuri fizice și psihologice în masă
10:30
Pe 13 decembrie, apărătorul Ucrainei, Grigore Jurba, s-a întors acasă, în satul Mămăliga …„pe scut”. Locuitorii comunității l-au întâmpinat pe Erou cu un
10:20
Merz a avertizat că Putin nu se va opri în Ucraina, făcând o paralelă cu evenimentele din 1938. Liderul german Friedrich Merz l-a
10:20
Zilele acestea un convoi umanitar cu 11 ambulanțe a sosit la Cernăuți. Acesta a fost însoțit de o delegație care aduce personal mașinile
10:20
Peste 1100 de locuitori din regiunea Cernăuți cu vârsta de peste 60 de ani și-au găsit un loc de muncă în decursul anului # Libertatea Cuvântului
Cea mai în vârstă femeie angajată are 77 de ani, iar bărbatul – 85. Despre acest lucru a informat Centrul de Ocupare a
Mai mult de 2 zile în urmă
18:40
…Am ajuns la Herța după vreo 20 de ani lipsă. Nu zic, ba, prin unele sate din această comunitate, am mai fost. Mai
15:00
În Sala de Muzică de Orgă și Cameră a Filarmonicii Regionale Cernăuți „Dmytro Gnatiuk” va avea loc un festival de orgă care, în
15:00
Un pian evacuat din Bahmut și restaurat a fost instalat într-o stație de metrou din Harkiv # Libertatea Cuvântului
Pe 12 decembrie, în stația de metrou „Iaroslav cel Înțelept» din Harkiv, a fost instalat un pian care a fost scos din Bahmutul
14:50
Poliția investighează accidentul rutier cu pieton minor în Berhomet. Ieri, 12 decembrie, în orășelul Berhomet din raionul Vijnița, a avut loc un accident
14:40
Axios: SUA sunt gata să ofere Ucrainei garanții bazate pe Articolul 5 al NATO cu forță juridică # Libertatea Cuvântului
Administrația Președintelui SUA, Donald Trump, este gata să ofere Ucrainei garanții de securitate obligatorii din punct de vedere juridic, bazate pe Articolul 5
13:40
Când Petru Movilă îşi îngropa speranţa de a ţine în mână specptul puterii voievodale în Moldova şi se pregătea să se consacre întru
10:10
Sărbători. Sfântul Andrei, un simbol al unității creştine. Origini, tradiții și superstiții # Libertatea Cuvântului
Astăzi, 13 decembrie, este sărbătorit (stil vechi) Sfântul Andrei Întâiul Chemat, unul dintre cei mai iubiți sfinți din calendarul bisericesc, cunoscut drept ocrotitorul
09:40
El a fost readus în Liceul Liderul „Ion Neculce” din Boian. „Veșnicia s-a născut la sat…” Frumos și bine a spus poetul Lucian
09:10
Forumul de o importanță crucială „Reconstruirea Ucrainei: securitate, oportunitate, investiții” # Libertatea Cuvântului
În perioada 11-12 decembrie 2025, la București s-a desfășurat Forumul „Reconstruirea Ucrainei: securitate, oportunitate, investiții” – un eveniment de importanță deosebită. El a
08:40
Punctul de trecere a frontierei „Porubne – Siret” a intrat în top cinci cele mai populare în sistemul „eCerga” # Libertatea Cuvântului
Punctul de trecere a frontierei „Porubne – Siret” din Bucovina a fost inclus pe lista celor mai populare, după numărul de traversări cu
08:30
În anul 2025 au fost plantați puieți pe o suprafață de 518,7 ha. Aici, întâietatea atât ca suprafață, cât și ca număr de
08:20
Witkoff va avea o „întâlnire crucială” cu Zelenski și cu liderii europeni în weekend # Libertatea Cuvântului
SUA consideră că această întâlnire va avea o importanță decisivă, deoarece Washingtonul urmărește să stabilească pacea cât mai curând posibil. Reprezentantul special al
12 decembrie 2025
23:00
Conducerea Comunității Teritoriale Mămăliga a comunicat o veste tristă: a încetat să bată inima apărătorului Ucrainei, Grigore Jurba, locuitor al satului Mămăliga, născut
21:20
Zelenski a dezvăluit detalii despre negocierile de pace în Ucraina: ce se întâmplă în culise # Libertatea Cuvântului
Zelenski a anunțat o zi activă de contacte diplomatice și consultări internaționale. Pe 12 decembrie, Rustem Umierov a raportat despre munca echipei de
21:10
„Nu putem deservi rute noi”: Direcția de Troleibuze din Cernăuți duce lipsă de zeci de șoferi # Libertatea Cuvântului
Direcția de Troleibuze din Cernăuți duce lipsă de șoferi de troleibuz și autobuz. Prin urmare, întreprinderea nu poate deservi rute noi. Acest lucru
20:50
Aproape 7,6 mii de locuitori din regiunea Cernăuți au obținut un loc de muncă în 11 luni ale anului curent # Libertatea Cuvântului
În perioada ianuarie-noiembrie 2025, 14,9 mii de persoane au beneficiat de serviciile Centrului Regional de Ocupare a Forței de Muncă. De la începutul
07:40
Fisticul este un aliment foarte hrănitor, care poate îmbunătăți starea de bine. Acesta poate oferi o serie de proprietăți benefice, în special pentru
07:30
La Cernăuți au fost recreate vechile tradiții de iarnă la Festivalul „De la Roman la Iordan” # Libertatea Cuvântului
La Cernăuți, studenții Universității Naționale „Iuri Fedkovyci” au organizat festivalul „De la Roman la Iordan”, recreând vechile obiceiuri ucrainene de iarnă — de
07:30
Peste 500 de lucrări: la Muzeul Etnografic Regional din Cernăuți s-a deschis o expoziție de Anul Nou # Libertatea Cuvântului
La 11 decembrie, la Muzeul Etnografic Regional din Cernăuți s-a deschis o expoziție specială numită „Compoziția de Anul Nou”. Despre aceasta scrie molbuk.ua.
06:50
Volodymyr Zelenski: „Kievul continuă să lucreze activ și constructiv la documente împreună cu SUA și Europa” # Libertatea Cuvântului
În pofida dificultăților și a riscurilor de a distruge progresul discuțiilor privind proiectul planului de pace, Kievul continuă să lucreze activ și constructiv
11 decembrie 2025
23:50
În cadrul întâlnirii online, liderii țărilor care oferă sprijin Ucrainei au discutat despre ultimele evoluții în negocierile privind un potențial acord de pace.
23:40
Florile au fost deja plantate. Despre acest lucru a relatat Natalia Gonciarova, directoarea adjunctă a Întreprinderii orășenești „Trustul Gospodăriei Verzi”. „Angajații noștri au
23:40
La Cernăuți, salvatorii au scos un copil de doi ani dintr-o fântână de canalizare # Libertatea Cuvântului
La Cernăuți, salvatorii au scos un copil dintr-o fântână de canalizare. În jurul orei 18:30, Serviciul de Salvare a primit un apel pentru
23:10
Veste neagră: s-a aflat despre moartea apărătorului din Bucovina, Tyhomyr Donycenko # Libertatea Cuvântului
În Bucovina a sosit o nouă veste tragică – a căzut în luptă soldatul superior Tyhomyr Donycenko, născut pe 21 aprilie 1992, informează
22:50
Elena Cordunean îl va înlocui pe Igor Dubii, care iese la pensie. Despre aceasta a informat Consiliul sătesc Mămăliga. La 8 decembrie a
19:00
La Cernăuți au fost îngropate fragmente din cărțile sfinte, arse în Sinagogă # Libertatea Cuvântului
La Cernăuți a avut loc înhumarea fragmentelor de cărți care au ars în Sinagoga din Sadagura. Pe cimitirul evreiesc a avut loc înhumarea
19:00
În Bucovina natalitatea a scăzut drastic: Centrul Perinatal a numit situația critică # Libertatea Cuvântului
Centrul Perinatal din Cernăuți are nevoie de ajutor financiar. Instituția medicală primește mai puține fonduri de la Serviciul Național de Sănătate din Ucraina
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.