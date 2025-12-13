Un eveniment de care ne vom aminti cu drag peste ani

Libertatea Cuvântului, 13 decembrie 2025 18:40

…Am ajuns la Herța după vreo 20 de ani lipsă. Nu zic, ba, prin unele sate din această comunitate, am mai fost. Mai

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Libertatea Cuvântului

Acum o oră
18:40
Un eveniment de care ne vom aminti cu drag peste ani Libertatea Cuvântului
…Am ajuns la Herța după vreo 20 de ani lipsă. Nu zic, ba, prin unele sate din această comunitate, am mai fost. Mai
Acum 6 ore
15:00
La Cernăuți va avea loc Festivalul de Orgă de Crăciun Libertatea Cuvântului
În Sala de Muzică de Orgă și Cameră a Filarmonicii Regionale Cernăuți „Dmytro Gnatiuk” va avea loc un festival de orgă care, în
15:00
Un pian evacuat din Bahmut și restaurat a fost instalat într-o stație de metrou din Harkiv Libertatea Cuvântului
Pe 12 decembrie, în stația de metrou „Iaroslav cel Înțelept» din Harkiv, a fost instalat un pian care a fost scos din Bahmutul
14:50
Tragedie în Bucovina: o femeie a lovit cu mașina un băiat de 11 ani Libertatea Cuvântului
Poliția investighează accidentul rutier cu pieton minor în Berhomet. Ieri, 12 decembrie, în orășelul Berhomet din raionul Vijnița, a avut loc un accident
14:40
Axios: SUA sunt gata să ofere Ucrainei garanții bazate pe Articolul 5 al NATO cu forță juridică Libertatea Cuvântului
Administrația Președintelui SUA, Donald Trump, este gata să ofere Ucrainei garanții de securitate obligatorii din punct de vedere juridic, bazate pe Articolul 5
13:40
 „…Pre alţii să învăţ” Libertatea Cuvântului
Când Petru Movilă îşi îngropa speranţa de a ţine în mână specptul puterii voievodale în Moldova şi se pregătea să se consacre întru
Acum 12 ore
10:10
Sărbători. Sfântul Andrei, un simbol al unității creştine.  Origini, tradiții și superstiții Libertatea Cuvântului
Astăzi, 13 decembrie, este sărbătorit (stil vechi) Sfântul Andrei Întâiul Chemat, unul dintre cei mai iubiți sfinți din calendarul bisericesc, cunoscut drept ocrotitorul
09:40
Farmecul șezătorilor de cândva Libertatea Cuvântului
El a fost readus în Liceul Liderul  „Ion Neculce” din Boian. „Veșnicia s-a născut la sat…” Frumos și bine a spus poetul Lucian
09:10
Forumul de o importanță crucială „Reconstruirea Ucrainei: securitate, oportunitate, investiții” Libertatea Cuvântului
În perioada 11-12 decembrie 2025, la București s-a desfășurat Forumul „Reconstruirea Ucrainei: securitate, oportunitate, investiții” – un eveniment de importanță deosebită.  El a
08:40
Punctul de trecere a frontierei „Porubne – Siret” a intrat în top cinci cele mai populare în sistemul „eCerga” Libertatea Cuvântului
Punctul de trecere a frontierei „Porubne – Siret” din Bucovina a fost inclus pe lista celor mai populare, după numărul de traversări cu
08:30
În regiunea Cernăuți a fost finalizată campania de împădurire Libertatea Cuvântului
În anul 2025 au fost plantați puieți pe o suprafață de 518,7 ha. Aici, întâietatea atât ca suprafață, cât și ca număr de
08:20
Witkoff va avea o „întâlnire crucială” cu Zelenski și cu liderii europeni în weekend Libertatea Cuvântului
SUA consideră că această întâlnire va avea o importanță decisivă, deoarece Washingtonul urmărește să stabilească pacea cât mai curând posibil. Reprezentantul special al
Acum 24 ore
23:00
Eroul avea 35 de ani… Libertatea Cuvântului
Conducerea Comunității Teritoriale Mămăliga a comunicat o veste tristă: a încetat să bată inima apărătorului Ucrainei, Grigore Jurba, locuitor al satului Mămăliga, născut
21:20
Zelenski a dezvăluit detalii despre negocierile de pace în Ucraina: ce se întâmplă în culise Libertatea Cuvântului
Zelenski a anunțat o zi activă de contacte diplomatice și consultări internaționale. Pe 12 decembrie, Rustem Umierov a raportat despre munca echipei de
21:10
„Nu putem deservi rute noi”: Direcția de Troleibuze din Cernăuți duce lipsă de zeci de șoferi Libertatea Cuvântului
Direcția de Troleibuze din Cernăuți duce lipsă de șoferi de troleibuz și autobuz. Prin urmare, întreprinderea nu poate deservi rute noi. Acest lucru
20:50
Aproape 7,6 mii de locuitori din regiunea Cernăuți au obținut un loc de muncă în 11 luni ale anului curent Libertatea Cuvântului
În perioada ianuarie-noiembrie 2025, 14,9 mii de persoane au beneficiat de serviciile Centrului Regional de Ocupare a Forței de Muncă. De la începutul
Ieri
07:40
Nutriţie. Fisticul: o doză gustoasă de sănătate Libertatea Cuvântului
Fisticul este un aliment foarte hrănitor, care poate îmbunătăți starea de bine. Acesta poate oferi o serie de proprietăți benefice, în special pentru
07:30
La Cernăuți au fost recreate vechile tradiții de iarnă la Festivalul „De la Roman la Iordan” Libertatea Cuvântului
La Cernăuți, studenții Universității Naționale „Iuri Fedkovyci” au organizat festivalul „De la Roman la Iordan”, recreând vechile obiceiuri ucrainene de iarnă — de
07:30
Peste 500 de lucrări: la Muzeul Etnografic Regional din Cernăuți s-a deschis o expoziție de Anul Nou Libertatea Cuvântului
La 11 decembrie, la Muzeul Etnografic Regional din Cernăuți s-a deschis o expoziție specială numită „Compoziția de Anul Nou”. Despre aceasta scrie molbuk.ua.
06:50
Volodymyr Zelenski: „Kievul continuă să lucreze activ și constructiv la documente împreună cu SUA și Europa” Libertatea Cuvântului
În pofida dificultăților și a riscurilor de a distruge progresul discuțiilor privind proiectul planului de pace, Kievul continuă să lucreze activ și constructiv
11 decembrie 2025
23:50
S-a încheiat întâlnirea în cadrul „Coaliției celor dispuși” Libertatea Cuvântului
În cadrul întâlnirii online, liderii țărilor care oferă sprijin Ucrainei au discutat despre ultimele evoluții în negocierile privind un potențial acord de pace.
23:40
La primăvară, în centrul Cernăuțiului vor înflori din nou mii de lalele Libertatea Cuvântului
Florile au fost deja plantate. Despre acest lucru a relatat Natalia Gonciarova, directoarea adjunctă a Întreprinderii orășenești „Trustul Gospodăriei Verzi”. „Angajații noștri au
23:40
La Cernăuți, salvatorii au scos un copil de doi ani dintr-o fântână de canalizare Libertatea Cuvântului
La Cernăuți, salvatorii au scos un copil dintr-o fântână de canalizare. În jurul orei 18:30, Serviciul de Salvare a primit un apel pentru
23:10
Veste neagră: s-a aflat despre moartea apărătorului  din Bucovina, Tyhomyr Donycenko Libertatea Cuvântului
În Bucovina a sosit o nouă veste tragică – a căzut în luptă soldatul superior Tyhomyr Donycenko, născut pe 21 aprilie 1992, informează
22:50
De la Anul Nou Ambulatoriul din Stălinești va avea o nouă medică șefă Libertatea Cuvântului
Elena Cordunean îl va înlocui pe Igor Dubii, care iese la pensie. Despre aceasta a informat Consiliul sătesc Mămăliga. La 8 decembrie a
Mai mult de 2 zile în urmă
19:00
La Cernăuți au fost îngropate fragmente din cărțile sfinte, arse în Sinagogă Libertatea Cuvântului
La Cernăuți a avut loc înhumarea fragmentelor de cărți care au ars în Sinagoga din Sadagura. Pe cimitirul evreiesc a avut loc înhumarea
19:00
În Bucovina natalitatea a scăzut drastic: Centrul Perinatal a numit situația critică Libertatea Cuvântului
Centrul Perinatal din Cernăuți are nevoie de ajutor financiar. Instituția medicală primește mai puține fonduri de la Serviciul Național de Sănătate din Ucraina
06:30
DUMITRU ISTRATI – OSTAȘ AL DREPTĂȚII Libertatea Cuvântului
Satul Dinăuți se numără printre puținele localități din Comunitatea Teritorială Noua Suliță care-și are istoria scrisă pe file de carte. Nu ne vom
06:20
MĂREȚIA FAPTELOR EROICE ȘI BUNE ÎȘI ARE ÎNCEPUTUL ÎN FAMILIE ȘI ÎN ȘCOALĂ Libertatea Cuvântului
La Filiala din Berestea a Liceului din Dinăuți a avut loc lansarea cărții „Eroul cu indicativul „Italianul” sau Trandafiri înrourați de lacrimi” –
06:10
Europa în centrul amenințării hibride rusești Libertatea Cuvântului
Rusia duce un război hibrid împotriva Europei – o declarație făcută zilele trecute de șeful Serviciului de Securitate și Informații al Danemarcei, Finn
05:50
11 NOIEMBRIE – NUME PE RĂBOJUL ISTORIEI Libertatea Cuvântului
La 11 decembrie 1861, la Iaşi este rostită Proclamaţia domnitorului Alexandru Ioan I Cuza privind îndeplinirea unirii şi înfiinţarea naţiunii române. Ca urmare, s-a
10 decembrie 2025
22:30
Starmer, Macron și Merz au discutat cu Trump despre un „moment critic” pentru Ucraina Libertatea Cuvântului
Liderii Germaniei, Franței și Marii Britanii l-au informat pe Președintele american, Donald Trump, despre situația din Ucraina. Aceștia au declarat că în zilele
22:00
În acest an, în regiunea Cernăuți au fost angajați  82 de veterani cu ajutorul Serviciului de Ocupare a Forței de Muncă Libertatea Cuvântului
Alți 24 de participanți la lupte și membri ai familiilor lor și-au deschis propria afacere datorită programului de granturi. În total, aproape 500
21:50
De la începutul anului, în regiunea Cernăuți au fost plătite peste 664 de milioane de grivne ca impozit funciar Libertatea Cuvântului
E cu 110 milioane mai mult decât anul trecut. Cea mai mare parte a fost contribuită de persoanele juridice, a anunțat șeful Direcției
21:30
Pe jos spre România: o femeie a încercat să scoată 100 de mii de dolari „sub haine” Libertatea Cuvântului
Vameșii au oprit transferul ilegal de valută. La Punctul de trecere a frontierei „Porubne-Siret”, vameșii din Cernăuți au zădărnicit intenția de a transfera
18:10
La frontiera cu România a început să funcționeze sistemul digital de intrare și ieșire: ce se va schimba Libertatea Cuvântului
Astăzi, 10 decembrie, la granița cu România a început să funcționeze Sistemul digital de intrare și ieșire (EES). Despre aceasta informează Detașamentul de
18:10
Fiul cosmonautului Leonid Kadeniuk a fost găsit mort la Kiev Libertatea Cuvântului
Fiul vestitului cosmonaut Leonid Kadeniuk, originar din regiunea Cernăuți, a fost găsit mort la Kiev. Informația a fost raportată de publicația RBK-Ucraina, citând
18:10
Grijă față de „frații noștri mai mici” – animalele Libertatea Cuvântului
Sesiunile curente în deplasare ale secțiilor „Legumicultură” și „Zoologie” din cadrul Școlii biologice  cu frecvență-fără frecvență a Centrului Regional pentru Creația Ecologico-Naturalistă a
18:10
Un senator îi acuză pe trimișii lui Trump că joacă de partea Kremlinului și cere înlocuirea lor imediată Libertatea Cuvântului
Senatorul american cere numirea de noi persoane pentru a promova planul de pace pentru Ucraina. Senatorul democrat, Richard Blumenthal, consideră că reprezentanții SUA,
06:30
Sfaturi utile pentru părinţi. Cât de important este sportul la copii pentru o dezvoltare armonioasă Libertatea Cuvântului
Sportul este vital pentru dezvoltarea copiilor. Îi ajută să aibă un corp sănătos, o stare de spirit mult mai bună, o imunitate mai
9 decembrie 2025
22:00
Cum lucrează energeticienii în condițiile deficitului de capacitate Libertatea Cuvântului
De ce este mai puțină lumină în Bucovina decât în alte regiuni și ce influențează schimbarea frecventă a orarelor de deconectare? La aceste
22:00
Troleibuzul de Crăciun va circula prin Cernăuți: când și pe ce rută? Libertatea Cuvântului
Pe rută va ieși troleibuzul marca „Skoda 9Tr”, fabricat în 1979. La 9 decembrie, șeful Direcției de Troleibuze din Cernăuți, Grigori Orobeț, a
22:00
Trump cere alegeri în Ucraina: ce a răspuns UE Libertatea Cuvântului
La Bruxelles a fost comentată inițiativa lui Donald Trump privind organizarea cât mai curând posibil a alegerilor în Ucraina. Comisia Europeană a comentat
21:50
Simbol al păcii, bunătății, armoniei și speranței Libertatea Cuvântului
Astăzi, cercetașii (plastuni) din Bucovina au vizitat clădirea Administrației Militare Regionale Cernăuți și a Consiliului Regional Cernăuți cu Focul Păcii de la Betleem.
08:10
Pentru totdeauna în inimi Libertatea Cuvântului
În satul Romancăuți, CT Secureni, a fost inaugurată Aleea Memoriei Eroilor-Apărători ai Ucrainei. Aici au fost amplasate nouă fotografii ale consătenilor căzuți la
07:30
Militari și antreprenori din Cernăuți au felicitat copiii din spital, îndeplinind „misiunea” lui Moș Nicolae Libertatea Cuvântului
În ajunul Zilei Sfântului Nicolae, micii pacienți ai Spitalului Clinic Orășenesc din Cernăuți au bucurat de o atenție și cadouri deosebite. Reprezentanții companiei
07:10
The Guardian: Trump nu înțelege diferența dintre acord și pace Libertatea Cuvântului
Toate „acordurile” sale de pace se dovedesc a fi de scurtă durată. Pentru a clarifica situația celor care ar fi putut fi induși
06:10
Andrei Breabăn: Cu și despre oameni de seamă Libertatea Cuvântului
A apărut primul volum din lucrarea „Cu și despre oameni de seamă” care prezintă selectiv evenimentele la care au luat parte „cei trei
06:00
Excursie în Carpați pentru copiii eroilor: voluntarii cernăuțeni au organizat o călătorie gratuită de Sfântul Nicolae Libertatea Cuvântului
Copiii  militarilor, ai eroilor capturați, căzuți la datorie sau dispăruți apărătorilor căzuți în război au vizitat etnoparcul „Pășunile alpine Pertiv” și au fost
05:40
Volodymyr Zelenski a numit patru cele mai sensibile probleme ale planului de pace al SUA Libertatea Cuvântului
Pentru Ucraina, patru probleme în negocierile de pace cu SUA sunt cele mai sensibile. Una dintre ele este teritoriile. După cum transmite RBC-Ucraina,
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.