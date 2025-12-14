Eroul s-a întors acasă pentru totdeauna…
Libertatea Cuvântului, 14 decembrie 2025 10:30
Pe 13 decembrie, apărătorul Ucrainei, Grigore Jurba, s-a întors acasă, în satul Mămăliga …„pe scut”. Locuitorii comunității l-au întâmpinat pe Erou cu un
Acum 5 minute
10:50
Sfat naturist. Alimente care stimulează producția de colagen. Vor menține pielea tânără și articulațiile sănătoase # Libertatea Cuvântului
Cu toții ne dorim să ne menținem pielea sănătoasă, fermă și strălucitoare pe măsură ce înaintăm în vârstă. Un element cheie care contribuie
Acum 15 minute
10:40
Organizația pentru drepturile omului Human Rights Watch (HRW) a publicat un raport în care acuză Rusia de abuzuri fizice și psihologice în masă
Acum 30 minute
10:30
Pe 13 decembrie, apărătorul Ucrainei, Grigore Jurba, s-a întors acasă, în satul Mămăliga …„pe scut”. Locuitorii comunității l-au întâmpinat pe Erou cu un
Acum o oră
10:20
Merz a avertizat că Putin nu se va opri în Ucraina, făcând o paralelă cu evenimentele din 1938. Liderul german Friedrich Merz l-a
10:20
Zilele acestea un convoi umanitar cu 11 ambulanțe a sosit la Cernăuți. Acesta a fost însoțit de o delegație care aduce personal mașinile
10:20
Peste 1100 de locuitori din regiunea Cernăuți cu vârsta de peste 60 de ani și-au găsit un loc de muncă în decursul anului # Libertatea Cuvântului
Cea mai în vârstă femeie angajată are 77 de ani, iar bărbatul – 85. Despre acest lucru a informat Centrul de Ocupare a
Acum 24 ore
18:40
…Am ajuns la Herța după vreo 20 de ani lipsă. Nu zic, ba, prin unele sate din această comunitate, am mai fost. Mai
15:00
În Sala de Muzică de Orgă și Cameră a Filarmonicii Regionale Cernăuți „Dmytro Gnatiuk” va avea loc un festival de orgă care, în
15:00
Un pian evacuat din Bahmut și restaurat a fost instalat într-o stație de metrou din Harkiv # Libertatea Cuvântului
Pe 12 decembrie, în stația de metrou „Iaroslav cel Înțelept» din Harkiv, a fost instalat un pian care a fost scos din Bahmutul
14:50
Poliția investighează accidentul rutier cu pieton minor în Berhomet. Ieri, 12 decembrie, în orășelul Berhomet din raionul Vijnița, a avut loc un accident
14:40
Axios: SUA sunt gata să ofere Ucrainei garanții bazate pe Articolul 5 al NATO cu forță juridică # Libertatea Cuvântului
Administrația Președintelui SUA, Donald Trump, este gata să ofere Ucrainei garanții de securitate obligatorii din punct de vedere juridic, bazate pe Articolul 5
13:40
Când Petru Movilă îşi îngropa speranţa de a ţine în mână specptul puterii voievodale în Moldova şi se pregătea să se consacre întru
Ieri
10:10
Sărbători. Sfântul Andrei, un simbol al unității creştine. Origini, tradiții și superstiții # Libertatea Cuvântului
Astăzi, 13 decembrie, este sărbătorit (stil vechi) Sfântul Andrei Întâiul Chemat, unul dintre cei mai iubiți sfinți din calendarul bisericesc, cunoscut drept ocrotitorul
09:40
El a fost readus în Liceul Liderul „Ion Neculce” din Boian. „Veșnicia s-a născut la sat…” Frumos și bine a spus poetul Lucian
09:10
Forumul de o importanță crucială „Reconstruirea Ucrainei: securitate, oportunitate, investiții” # Libertatea Cuvântului
În perioada 11-12 decembrie 2025, la București s-a desfășurat Forumul „Reconstruirea Ucrainei: securitate, oportunitate, investiții” – un eveniment de importanță deosebită. El a
08:40
Punctul de trecere a frontierei „Porubne – Siret” a intrat în top cinci cele mai populare în sistemul „eCerga” # Libertatea Cuvântului
Punctul de trecere a frontierei „Porubne – Siret” din Bucovina a fost inclus pe lista celor mai populare, după numărul de traversări cu
08:30
În anul 2025 au fost plantați puieți pe o suprafață de 518,7 ha. Aici, întâietatea atât ca suprafață, cât și ca număr de
08:20
Witkoff va avea o „întâlnire crucială” cu Zelenski și cu liderii europeni în weekend # Libertatea Cuvântului
SUA consideră că această întâlnire va avea o importanță decisivă, deoarece Washingtonul urmărește să stabilească pacea cât mai curând posibil. Reprezentantul special al
12 decembrie 2025
23:00
Conducerea Comunității Teritoriale Mămăliga a comunicat o veste tristă: a încetat să bată inima apărătorului Ucrainei, Grigore Jurba, locuitor al satului Mămăliga, născut
21:20
Zelenski a dezvăluit detalii despre negocierile de pace în Ucraina: ce se întâmplă în culise # Libertatea Cuvântului
Zelenski a anunțat o zi activă de contacte diplomatice și consultări internaționale. Pe 12 decembrie, Rustem Umierov a raportat despre munca echipei de
21:10
„Nu putem deservi rute noi”: Direcția de Troleibuze din Cernăuți duce lipsă de zeci de șoferi # Libertatea Cuvântului
Direcția de Troleibuze din Cernăuți duce lipsă de șoferi de troleibuz și autobuz. Prin urmare, întreprinderea nu poate deservi rute noi. Acest lucru
20:50
Aproape 7,6 mii de locuitori din regiunea Cernăuți au obținut un loc de muncă în 11 luni ale anului curent # Libertatea Cuvântului
În perioada ianuarie-noiembrie 2025, 14,9 mii de persoane au beneficiat de serviciile Centrului Regional de Ocupare a Forței de Muncă. De la începutul
Mai mult de 2 zile în urmă
07:40
Fisticul este un aliment foarte hrănitor, care poate îmbunătăți starea de bine. Acesta poate oferi o serie de proprietăți benefice, în special pentru
07:30
La Cernăuți au fost recreate vechile tradiții de iarnă la Festivalul „De la Roman la Iordan” # Libertatea Cuvântului
La Cernăuți, studenții Universității Naționale „Iuri Fedkovyci” au organizat festivalul „De la Roman la Iordan”, recreând vechile obiceiuri ucrainene de iarnă — de
07:30
Peste 500 de lucrări: la Muzeul Etnografic Regional din Cernăuți s-a deschis o expoziție de Anul Nou # Libertatea Cuvântului
La 11 decembrie, la Muzeul Etnografic Regional din Cernăuți s-a deschis o expoziție specială numită „Compoziția de Anul Nou”. Despre aceasta scrie molbuk.ua.
06:50
Volodymyr Zelenski: „Kievul continuă să lucreze activ și constructiv la documente împreună cu SUA și Europa” # Libertatea Cuvântului
În pofida dificultăților și a riscurilor de a distruge progresul discuțiilor privind proiectul planului de pace, Kievul continuă să lucreze activ și constructiv
11 decembrie 2025
23:50
În cadrul întâlnirii online, liderii țărilor care oferă sprijin Ucrainei au discutat despre ultimele evoluții în negocierile privind un potențial acord de pace.
23:40
Florile au fost deja plantate. Despre acest lucru a relatat Natalia Gonciarova, directoarea adjunctă a Întreprinderii orășenești „Trustul Gospodăriei Verzi”. „Angajații noștri au
23:40
La Cernăuți, salvatorii au scos un copil de doi ani dintr-o fântână de canalizare # Libertatea Cuvântului
La Cernăuți, salvatorii au scos un copil dintr-o fântână de canalizare. În jurul orei 18:30, Serviciul de Salvare a primit un apel pentru
23:10
Veste neagră: s-a aflat despre moartea apărătorului din Bucovina, Tyhomyr Donycenko # Libertatea Cuvântului
În Bucovina a sosit o nouă veste tragică – a căzut în luptă soldatul superior Tyhomyr Donycenko, născut pe 21 aprilie 1992, informează
22:50
Elena Cordunean îl va înlocui pe Igor Dubii, care iese la pensie. Despre aceasta a informat Consiliul sătesc Mămăliga. La 8 decembrie a
19:00
La Cernăuți au fost îngropate fragmente din cărțile sfinte, arse în Sinagogă # Libertatea Cuvântului
La Cernăuți a avut loc înhumarea fragmentelor de cărți care au ars în Sinagoga din Sadagura. Pe cimitirul evreiesc a avut loc înhumarea
19:00
În Bucovina natalitatea a scăzut drastic: Centrul Perinatal a numit situația critică # Libertatea Cuvântului
Centrul Perinatal din Cernăuți are nevoie de ajutor financiar. Instituția medicală primește mai puține fonduri de la Serviciul Național de Sănătate din Ucraina
06:30
Satul Dinăuți se numără printre puținele localități din Comunitatea Teritorială Noua Suliță care-și are istoria scrisă pe file de carte. Nu ne vom
06:20
La Filiala din Berestea a Liceului din Dinăuți a avut loc lansarea cărții „Eroul cu indicativul „Italianul” sau Trandafiri înrourați de lacrimi” –
06:10
Rusia duce un război hibrid împotriva Europei – o declarație făcută zilele trecute de șeful Serviciului de Securitate și Informații al Danemarcei, Finn
05:50
La 11 decembrie 1861, la Iaşi este rostită Proclamaţia domnitorului Alexandru Ioan I Cuza privind îndeplinirea unirii şi înfiinţarea naţiunii române. Ca urmare, s-a
10 decembrie 2025
22:30
Starmer, Macron și Merz au discutat cu Trump despre un „moment critic” pentru Ucraina # Libertatea Cuvântului
Liderii Germaniei, Franței și Marii Britanii l-au informat pe Președintele american, Donald Trump, despre situația din Ucraina. Aceștia au declarat că în zilele
22:00
În acest an, în regiunea Cernăuți au fost angajați 82 de veterani cu ajutorul Serviciului de Ocupare a Forței de Muncă # Libertatea Cuvântului
Alți 24 de participanți la lupte și membri ai familiilor lor și-au deschis propria afacere datorită programului de granturi. În total, aproape 500
21:50
De la începutul anului, în regiunea Cernăuți au fost plătite peste 664 de milioane de grivne ca impozit funciar # Libertatea Cuvântului
E cu 110 milioane mai mult decât anul trecut. Cea mai mare parte a fost contribuită de persoanele juridice, a anunțat șeful Direcției
21:30
Pe jos spre România: o femeie a încercat să scoată 100 de mii de dolari „sub haine” # Libertatea Cuvântului
Vameșii au oprit transferul ilegal de valută. La Punctul de trecere a frontierei „Porubne-Siret”, vameșii din Cernăuți au zădărnicit intenția de a transfera
18:10
La frontiera cu România a început să funcționeze sistemul digital de intrare și ieșire: ce se va schimba # Libertatea Cuvântului
Astăzi, 10 decembrie, la granița cu România a început să funcționeze Sistemul digital de intrare și ieșire (EES). Despre aceasta informează Detașamentul de
18:10
Fiul vestitului cosmonaut Leonid Kadeniuk, originar din regiunea Cernăuți, a fost găsit mort la Kiev. Informația a fost raportată de publicația RBK-Ucraina, citând
18:10
Sesiunile curente în deplasare ale secțiilor „Legumicultură” și „Zoologie” din cadrul Școlii biologice cu frecvență-fără frecvență a Centrului Regional pentru Creația Ecologico-Naturalistă a
18:10
Un senator îi acuză pe trimișii lui Trump că joacă de partea Kremlinului și cere înlocuirea lor imediată # Libertatea Cuvântului
Senatorul american cere numirea de noi persoane pentru a promova planul de pace pentru Ucraina. Senatorul democrat, Richard Blumenthal, consideră că reprezentanții SUA,
06:30
Sfaturi utile pentru părinţi. Cât de important este sportul la copii pentru o dezvoltare armonioasă # Libertatea Cuvântului
Sportul este vital pentru dezvoltarea copiilor. Îi ajută să aibă un corp sănătos, o stare de spirit mult mai bună, o imunitate mai
9 decembrie 2025
22:00
De ce este mai puțină lumină în Bucovina decât în alte regiuni și ce influențează schimbarea frecventă a orarelor de deconectare? La aceste
22:00
Pe rută va ieși troleibuzul marca „Skoda 9Tr”, fabricat în 1979. La 9 decembrie, șeful Direcției de Troleibuze din Cernăuți, Grigori Orobeț, a
22:00
La Bruxelles a fost comentată inițiativa lui Donald Trump privind organizarea cât mai curând posibil a alegerilor în Ucraina. Comisia Europeană a comentat
21:50
Astăzi, cercetașii (plastuni) din Bucovina au vizitat clădirea Administrației Militare Regionale Cernăuți și a Consiliului Regional Cernăuți cu Focul Păcii de la Betleem.
