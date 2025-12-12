Aproape 7,6 mii de locuitori din regiunea Cernăuți au obținut un loc de muncă în 11 luni ale anului curent

Libertatea Cuvântului, 12 decembrie 2025 20:50

În perioada ianuarie-noiembrie 2025, 14,9 mii de persoane au beneficiat de serviciile Centrului Regional de Ocupare a Forței de Muncă. De la începutul

Acum 10 minute
21:10
„Nu putem deservi rute noi”: Direcția de Troleibuze din Cernăuți duce lipsă de zeci de șoferi Libertatea Cuvântului
Direcția de Troleibuze din Cernăuți duce lipsă de șoferi de troleibuz și autobuz. Prin urmare, întreprinderea nu poate deservi rute noi. Acest lucru
Acum 30 minute
20:50
Aproape 7,6 mii de locuitori din regiunea Cernăuți au obținut un loc de muncă în 11 luni ale anului curent Libertatea Cuvântului
În perioada ianuarie-noiembrie 2025, 14,9 mii de persoane au beneficiat de serviciile Centrului Regional de Ocupare a Forței de Muncă. De la începutul
Acum 24 ore
07:40
Nutriţie. Fisticul: o doză gustoasă de sănătate Libertatea Cuvântului
Fisticul este un aliment foarte hrănitor, care poate îmbunătăți starea de bine. Acesta poate oferi o serie de proprietăți benefice, în special pentru
07:30
La Cernăuți au fost recreate vechile tradiții de iarnă la Festivalul „De la Roman la Iordan” Libertatea Cuvântului
La Cernăuți, studenții Universității Naționale „Iuri Fedkovyci” au organizat festivalul „De la Roman la Iordan”, recreând vechile obiceiuri ucrainene de iarnă — de
07:30
Peste 500 de lucrări: la Muzeul Etnografic Regional din Cernăuți s-a deschis o expoziție de Anul Nou Libertatea Cuvântului
La 11 decembrie, la Muzeul Etnografic Regional din Cernăuți s-a deschis o expoziție specială numită „Compoziția de Anul Nou”. Despre aceasta scrie molbuk.ua.
06:50
Volodymyr Zelenski: „Kievul continuă să lucreze activ și constructiv la documente împreună cu SUA și Europa” Libertatea Cuvântului
În pofida dificultăților și a riscurilor de a distruge progresul discuțiilor privind proiectul planului de pace, Kievul continuă să lucreze activ și constructiv
11 decembrie 2025
23:50
S-a încheiat întâlnirea în cadrul „Coaliției celor dispuși” Libertatea Cuvântului
În cadrul întâlnirii online, liderii țărilor care oferă sprijin Ucrainei au discutat despre ultimele evoluții în negocierile privind un potențial acord de pace.
23:40
La primăvară, în centrul Cernăuțiului vor înflori din nou mii de lalele Libertatea Cuvântului
Florile au fost deja plantate. Despre acest lucru a relatat Natalia Gonciarova, directoarea adjunctă a Întreprinderii orășenești „Trustul Gospodăriei Verzi”. „Angajații noștri au
23:40
La Cernăuți, salvatorii au scos un copil de doi ani dintr-o fântână de canalizare Libertatea Cuvântului
La Cernăuți, salvatorii au scos un copil dintr-o fântână de canalizare. În jurul orei 18:30, Serviciul de Salvare a primit un apel pentru
23:10
Veste neagră: s-a aflat despre moartea apărătorului  din Bucovina, Tyhomyr Donycenko Libertatea Cuvântului
În Bucovina a sosit o nouă veste tragică – a căzut în luptă soldatul superior Tyhomyr Donycenko, născut pe 21 aprilie 1992, informează
22:50
De la Anul Nou Ambulatoriul din Stălinești va avea o nouă medică șefă Libertatea Cuvântului
Elena Cordunean îl va înlocui pe Igor Dubii, care iese la pensie. Despre aceasta a informat Consiliul sătesc Mămăliga. La 8 decembrie a
Ieri
19:00
La Cernăuți au fost îngropate fragmente din cărțile sfinte, arse în Sinagogă Libertatea Cuvântului
La Cernăuți a avut loc înhumarea fragmentelor de cărți care au ars în Sinagoga din Sadagura. Pe cimitirul evreiesc a avut loc înhumarea
19:00
În Bucovina natalitatea a scăzut drastic: Centrul Perinatal a numit situația critică Libertatea Cuvântului
Centrul Perinatal din Cernăuți are nevoie de ajutor financiar. Instituția medicală primește mai puține fonduri de la Serviciul Național de Sănătate din Ucraina
06:30
DUMITRU ISTRATI – OSTAȘ AL DREPTĂȚII Libertatea Cuvântului
Satul Dinăuți se numără printre puținele localități din Comunitatea Teritorială Noua Suliță care-și are istoria scrisă pe file de carte. Nu ne vom
06:20
MĂREȚIA FAPTELOR EROICE ȘI BUNE ÎȘI ARE ÎNCEPUTUL ÎN FAMILIE ȘI ÎN ȘCOALĂ Libertatea Cuvântului
La Filiala din Berestea a Liceului din Dinăuți a avut loc lansarea cărții „Eroul cu indicativul „Italianul” sau Trandafiri înrourați de lacrimi” –
06:10
Europa în centrul amenințării hibride rusești Libertatea Cuvântului
Rusia duce un război hibrid împotriva Europei – o declarație făcută zilele trecute de șeful Serviciului de Securitate și Informații al Danemarcei, Finn
05:50
11 NOIEMBRIE – NUME PE RĂBOJUL ISTORIEI Libertatea Cuvântului
La 11 decembrie 1861, la Iaşi este rostită Proclamaţia domnitorului Alexandru Ioan I Cuza privind îndeplinirea unirii şi înfiinţarea naţiunii române. Ca urmare, s-a
10 decembrie 2025
22:30
Starmer, Macron și Merz au discutat cu Trump despre un „moment critic” pentru Ucraina Libertatea Cuvântului
Liderii Germaniei, Franței și Marii Britanii l-au informat pe Președintele american, Donald Trump, despre situația din Ucraina. Aceștia au declarat că în zilele
22:00
În acest an, în regiunea Cernăuți au fost angajați  82 de veterani cu ajutorul Serviciului de Ocupare a Forței de Muncă Libertatea Cuvântului
Alți 24 de participanți la lupte și membri ai familiilor lor și-au deschis propria afacere datorită programului de granturi. În total, aproape 500
21:50
De la începutul anului, în regiunea Cernăuți au fost plătite peste 664 de milioane de grivne ca impozit funciar Libertatea Cuvântului
E cu 110 milioane mai mult decât anul trecut. Cea mai mare parte a fost contribuită de persoanele juridice, a anunțat șeful Direcției
21:30
Pe jos spre România: o femeie a încercat să scoată 100 de mii de dolari „sub haine” Libertatea Cuvântului
Vameșii au oprit transferul ilegal de valută. La Punctul de trecere a frontierei „Porubne-Siret”, vameșii din Cernăuți au zădărnicit intenția de a transfera
Mai mult de 2 zile în urmă
18:10
La frontiera cu România a început să funcționeze sistemul digital de intrare și ieșire: ce se va schimba Libertatea Cuvântului
Astăzi, 10 decembrie, la granița cu România a început să funcționeze Sistemul digital de intrare și ieșire (EES). Despre aceasta informează Detașamentul de
18:10
Fiul cosmonautului Leonid Kadeniuk a fost găsit mort la Kiev Libertatea Cuvântului
Fiul vestitului cosmonaut Leonid Kadeniuk, originar din regiunea Cernăuți, a fost găsit mort la Kiev. Informația a fost raportată de publicația RBK-Ucraina, citând
18:10
Grijă față de „frații noștri mai mici” – animalele Libertatea Cuvântului
Sesiunile curente în deplasare ale secțiilor „Legumicultură” și „Zoologie” din cadrul Școlii biologice  cu frecvență-fără frecvență a Centrului Regional pentru Creația Ecologico-Naturalistă a
18:10
Un senator îi acuză pe trimișii lui Trump că joacă de partea Kremlinului și cere înlocuirea lor imediată Libertatea Cuvântului
Senatorul american cere numirea de noi persoane pentru a promova planul de pace pentru Ucraina. Senatorul democrat, Richard Blumenthal, consideră că reprezentanții SUA,
06:30
Sfaturi utile pentru părinţi. Cât de important este sportul la copii pentru o dezvoltare armonioasă Libertatea Cuvântului
Sportul este vital pentru dezvoltarea copiilor. Îi ajută să aibă un corp sănătos, o stare de spirit mult mai bună, o imunitate mai
9 decembrie 2025
22:00
Cum lucrează energeticienii în condițiile deficitului de capacitate Libertatea Cuvântului
De ce este mai puțină lumină în Bucovina decât în alte regiuni și ce influențează schimbarea frecventă a orarelor de deconectare? La aceste
22:00
Troleibuzul de Crăciun va circula prin Cernăuți: când și pe ce rută? Libertatea Cuvântului
Pe rută va ieși troleibuzul marca „Skoda 9Tr”, fabricat în 1979. La 9 decembrie, șeful Direcției de Troleibuze din Cernăuți, Grigori Orobeț, a
22:00
Trump cere alegeri în Ucraina: ce a răspuns UE Libertatea Cuvântului
La Bruxelles a fost comentată inițiativa lui Donald Trump privind organizarea cât mai curând posibil a alegerilor în Ucraina. Comisia Europeană a comentat
21:50
Simbol al păcii, bunătății, armoniei și speranței Libertatea Cuvântului
Astăzi, cercetașii (plastuni) din Bucovina au vizitat clădirea Administrației Militare Regionale Cernăuți și a Consiliului Regional Cernăuți cu Focul Păcii de la Betleem.
08:10
Pentru totdeauna în inimi Libertatea Cuvântului
În satul Romancăuți, CT Secureni, a fost inaugurată Aleea Memoriei Eroilor-Apărători ai Ucrainei. Aici au fost amplasate nouă fotografii ale consătenilor căzuți la
07:30
Militari și antreprenori din Cernăuți au felicitat copiii din spital, îndeplinind „misiunea” lui Moș Nicolae Libertatea Cuvântului
În ajunul Zilei Sfântului Nicolae, micii pacienți ai Spitalului Clinic Orășenesc din Cernăuți au bucurat de o atenție și cadouri deosebite. Reprezentanții companiei
07:10
The Guardian: Trump nu înțelege diferența dintre acord și pace Libertatea Cuvântului
Toate „acordurile” sale de pace se dovedesc a fi de scurtă durată. Pentru a clarifica situația celor care ar fi putut fi induși
06:10
Andrei Breabăn: Cu și despre oameni de seamă Libertatea Cuvântului
A apărut primul volum din lucrarea „Cu și despre oameni de seamă” care prezintă selectiv evenimentele la care au luat parte „cei trei
06:00
Excursie în Carpați pentru copiii eroilor: voluntarii cernăuțeni au organizat o călătorie gratuită de Sfântul Nicolae Libertatea Cuvântului
Copiii  militarilor, ai eroilor capturați, căzuți la datorie sau dispăruți apărătorilor căzuți în război au vizitat etnoparcul „Pășunile alpine Pertiv” și au fost
05:40
Volodymyr Zelenski a numit patru cele mai sensibile probleme ale planului de pace al SUA Libertatea Cuvântului
Pentru Ucraina, patru probleme în negocierile de pace cu SUA sunt cele mai sensibile. Una dintre ele este teritoriile. După cum transmite RBC-Ucraina,
8 decembrie 2025
22:40
Apărătorul din Bucovina, Oleksandr Yasynivski, și-a pierdut viața pe front  Libertatea Cuvântului
Viața apărătorului din Bucovina, Oleksandr Yasynivski, locuitor al satului Repujinți, a fost curmată brusc. Va avea pentru totdeauna 35 de ani. Despre aceasta
22:30
Basmaua națională – simbol al frumuseții și feminității Libertatea Cuvântului
Devenită deja sărbătoare națională, Ziua Basmalei ( în unele părți este numită batic, tulpan, broboadă, acoperemânt pentru cap) Naționale deja intră în patrimoniul
22:10
Un locuitor din Cernăuți transporta 9 iPhone-uri din Elveția în valoare de un milion de grivne în genți cu haine Libertatea Cuvântului
Smartphone-urile au fost descoperite de grăniceri la Punctul de trecere „Lujanca”, a comunicat Serviciul de Stat de Frontieră al Ucrainei. La Punctul de
22:00
În regiunea Cernăuți locuitorii a trei sate au reparat singuri drumul Libertatea Cuvântului
Locuitorii a trei sate au reparat pe cont propriu drumul Marșinți – Coteleu. Despre aceasta informează jurnalista Ana Vacarciuc. Drumul Marșinți – Coteleu,
21:40
Macron: Ucraina și Europa „au acum multe atuuri” în negocierile de pace Libertatea Cuvântului
Europa și Ucraina au în prezent multe argumente și mijloace de presiune asupra Rusiei în timpul negocierilor privind stabilirea păcii în Ucraina –
16:50
În Bucovina a început etapa regională a olimpiadelor la limbile română și polonă Libertatea Cuvântului
La aceste discipline concurează 11 elevi. Olimpiada se desfășoară la Liceul Bucovinean pentru Tineretul de Succes. Despre aceasta a informat Departamentul de Educație
10:40
Semn reînnoit în Forosna Libertatea Cuvântului
La Forosna, CT Vancicăuți, a fost reînnoit semnul de la intrarea în sat. Lucrările au fost finanțate de Continental Farmers Group – companie
10:20
Concert de sărbătoare pentru cei preocupați zi de zi de problemele comunității Libertatea Cuvântului
La 7 decembrie, în Ucraina a fost marcată Ziua Autoadministrării Locale. „Este sărbătoarea celor care lucrează zilnic alături de oameni: rezolvă probleme locale,
10:00
După atacul masiv asupra Ucrainei, Moldova a cerut ajutor României pentru electricitate Libertatea Cuvântului
După atacul nocturn al Rusiei asupra Ucrainei din 6 decembrie, operatorul rețelei electrice din Moldova, Moldelectrica, a cerut ajutor de urgență pentru electricitate
04:30
Au fost menționați liderii autoadministrării locale din regiune Libertatea Cuvântului
Ziua Autoadministrării Locale, marcată în ajun, este sărbătoarea oamenilor care muncesc zilnic pentru dezvoltarea comunităților teritoriale. În cadrul festivităților, care au avut loc
04:20
 „Nu credeam că voi strânge asemenea sume” Libertatea Cuvântului
Un tânăr voluntar din Bucovina a adunat peste 750 de mii de grivne pentru Forțele Armate ale Ucrainei. Deja de al patrulea an,
04:10
Focul de la Betleem a fost adus în Ucraina: când va ajunge la Cernăuți? Libertatea Cuvântului
Focul Păcii de la Betleem a fost adus duminică, 8 decembrie, la gara din Kiev. Skauții (cercetașii) continuă această tradiție skaut în Ucraina
04:00
The Guardian: Numai Europa poate salva Ucraina de Putin și Trump   Libertatea Cuvântului
Istoricul britanic, Timothy Garton Ash, afirmă că numai Europa este capabilă să ajute Ucraina să reziste agresiunii Federației Ruse și trădării diplomatice a
7 decembrie 2025
23:10
La Cernăuți, fiica Lidiei Rotaru a născut gemeni Libertatea Cuvântului
În familia de vedete a Sofiei și a lui Oleg s-au născut gemeni — doi băieței, care le-au schimbat deja viața părinților lor
