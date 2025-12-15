Ultimul drum pământesc, presărat cu flori și stropit cu lacrimi…

Libertatea Cuvântului, 15 decembrie 2025 22:10

Astăzi, 15 decembrie, în Comunitatea Teritorială Mămăliga, a fost condus pe ultimul drum apărătorul Ucrainei, locuitorul satului Mămăliga, Grigore Jurba, căruia i-a fost

• • •

Acum 10 minute
22:40
Poziții diferite privind teritoriile. Zelenski a rezumat negocierile cu SUA Libertatea Cuvântului
Ucraina și SUA poartă negocieri la Berlin cu privire la încheierea războiului cu Rusia. Deocamdată, părțile nu au ajuns la un acord în
Acum 30 minute
22:30
Triplă bucurie la Cernăuți Libertatea Cuvântului
În Centrul Perinatal Regional din Cernăuți s-a întâmplat o adevărată minune — o familie din Kolomyia se întoarce acasă cu trei inimi care
Acum o oră
22:10
Acum 4 ore
19:00
O injecție de adevăr pentru Orban Libertatea Cuvântului
Premierul ungar Viktor Orban și guvernul condus de acesta se pare că au primit o injecție semnificativă de adevăr din partea propriilor cetățeni.
19:00
Cu și despre oameni de seamă Libertatea Cuvântului
Am publicat până acum, în decurs de 10-12 ani, circa 30 de cărți despre diferiți oameni, locuri, evenimente, tradiții, obiceiuri, cultură, învățământ, credință…
Acum 6 ore
18:50
Memoria care nu se stinge: în regiunea Cernăuți a fost inaugurată o nouă  Alee a Gloriei Libertatea Cuvântului
În satul Oleksiivka, CT Secureni, a fost inaugurată Aleea Gloriei. După cum informează Consiliul Regional Cernăuți, pe Alee au fost instalate zece bannere
18:50
Bărbat pe motocicletă a încercat să pătrundă ilegal în România Libertatea Cuvântului
Despre aceasta informează Detașamentul de Grăniceri Cernăuți. Seara, un bărbat pe motocicletă a sosit la punctul de trecere a frontierei Porubne. Acesta voia
Acum 12 ore
11:30
Remedii naturiste. Turmericul – o farmacie într-o plantă Libertatea Cuvântului
Originar din India, turmericul este utilizat de secole în medicina ayurvedică datorită proprietăților terapeutice remarcabile. Turmericul (Curcuma longa) are un gust piperat, dar
11:20
„Răsună colinde până la sfântul soare…” Libertatea Cuvântului
Început pe timpuri relativ de pace, Festivalul „Deschide ușa, creștine!” din Horbova, se desfășoară și pe timp de război, demonstrând că sufletul luminat
Acum 24 ore
09:40
Vor sărbători anul acesta Malanca la Ceahor, Vașcăuți și Crasna? Libertatea Cuvântului
Malanca din Bucovina este unul dintre cele mai spectaculoase și ample festivaluri de carnaval din Ucraina. Anterior, festivalul avea loc în noaptea de
09:30
Cum va fi vremea de Crăciun și Anul Nou: pronosticul meteorologului Libertatea Cuvântului
Temperatura în Ucraina va scădea ușor în perioada sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou, dar va fi totuși caldă pentru luna decembrie. Despre
09:20
Alexander  Stubb: „A sosit un moment critic pentru negocierile de pace privind Ucraina” Libertatea Cuvântului
Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a subliniat caracterul critic al etapei actuale a negocierilor de pace privind Ucraina. „Cred că ne aflăm într-un moment
09:10
A apărut o șansă reală de pace în Ucraina: publicația BILD a aflat despre termenele limită ale acordului Libertatea Cuvântului
SUA au intensificat considerabil presiunea asupra Kievului. Negocierile au ajuns la un nou nivel. În ajun, la Berlin, Germania, au avut loc negocieri
14 decembrie 2025
23:10
Sărbătoarea luminii și a binelui: La Cernăuți a fost aprinsă prima lumânare de Hanuka Libertatea Cuvântului
Astăzi, 14 decembrie, în Piața Teatrală din Cernăuți, a fost aprinsă solemn prima lumânare de Hanuka pe menora, în cinstea începerii sărbătorii evreiești
23:00
Situație dificilă cu electricitatea și apa în regiunea Odesa: Bucovina se alătură efortului de ajutor Libertatea Cuvântului
Regiunea Cernăuți s-a alăturat efortului de ajutor pentru Odesa, unde au apărut probleme cu electricitatea și apa în urma bombardamentelor. Șeful Administrației Militare
Ieri
22:50
Garanțiile din partea SUA: Olga Stefanișyna a numit condițiile Ucrainei Libertatea Cuvântului
Ambasadoarea Ucrainei în Statele Unite ale Americii, Olga Stefanișyna, s-a pronunțat cu privire la garanțiile de securitate pentru Ucraina. Potrivit ei, documentul trebuie
22:10
Mănăstirea Putna: Slujbă de pomenire pentru etnicii români morți sau dispăruți în războiul din Ucraina Libertatea Cuvântului
Duminică, 14 decembrie, la Mănăstirea Putna, ctitorie a lui Ștefan cel Mare și Sfânt, supranumită „Ierusalimul Românesc”, a fost săvârșită o slujbă de
10:50
Sfat naturist. Alimente care stimulează producția de colagen. Vor menține pielea tânără și articulațiile sănătoase Libertatea Cuvântului
Cu toții ne dorim să ne menținem pielea sănătoasă, fermă și strălucitoare pe măsură ce înaintăm în vârstă. Un element cheie care contribuie
10:40
Rusia, acuzată de tortură sistematică a prizonierilor de război ucraineni Libertatea Cuvântului
Organizația pentru drepturile omului Human Rights Watch (HRW) a publicat un raport în care acuză Rusia de abuzuri fizice și psihologice în masă
10:30
Eroul s-a întors acasă pentru totdeauna… Libertatea Cuvântului
Pe 13 decembrie, apărătorul Ucrainei, Grigore Jurba, s-a întors acasă, în satul Mămăliga …„pe scut”.  Locuitorii comunității l-au întâmpinat pe Erou cu un
10:20
„El nu se va opri”: Merz l-a comparat pe Putin cu Hitler Libertatea Cuvântului
Merz a avertizat că Putin nu se va opri în Ucraina, făcând o paralelă cu evenimentele din 1938. Liderul german Friedrich Merz l-a
10:20
Un convoi umanitar cu 11 ambulanțe a sosit la Cernăuți Libertatea Cuvântului
Zilele acestea un convoi umanitar cu 11 ambulanțe a sosit la Cernăuți. Acesta a fost însoțit de o delegație care aduce personal mașinile
10:20
Peste 1100 de locuitori din regiunea Cernăuți cu vârsta de peste 60 de ani și-au găsit un loc de muncă în decursul anului Libertatea Cuvântului
Cea mai în vârstă femeie angajată are 77 de ani, iar bărbatul – 85. Despre acest lucru a informat Centrul de Ocupare a
Mai mult de 2 zile în urmă
18:40
Un eveniment de care ne vom aminti cu drag peste ani Libertatea Cuvântului
…Am ajuns la Herța după vreo 20 de ani lipsă. Nu zic, ba, prin unele sate din această comunitate, am mai fost. Mai
15:00
La Cernăuți va avea loc Festivalul de Orgă de Crăciun Libertatea Cuvântului
În Sala de Muzică de Orgă și Cameră a Filarmonicii Regionale Cernăuți „Dmytro Gnatiuk” va avea loc un festival de orgă care, în
15:00
Un pian evacuat din Bahmut și restaurat a fost instalat într-o stație de metrou din Harkiv Libertatea Cuvântului
Pe 12 decembrie, în stația de metrou „Iaroslav cel Înțelept» din Harkiv, a fost instalat un pian care a fost scos din Bahmutul
14:50
Tragedie în Bucovina: o femeie a lovit cu mașina un băiat de 11 ani Libertatea Cuvântului
Poliția investighează accidentul rutier cu pieton minor în Berhomet. Ieri, 12 decembrie, în orășelul Berhomet din raionul Vijnița, a avut loc un accident
14:40
Axios: SUA sunt gata să ofere Ucrainei garanții bazate pe Articolul 5 al NATO cu forță juridică Libertatea Cuvântului
Administrația Președintelui SUA, Donald Trump, este gata să ofere Ucrainei garanții de securitate obligatorii din punct de vedere juridic, bazate pe Articolul 5
13:40
 „…Pre alţii să învăţ” Libertatea Cuvântului
Când Petru Movilă îşi îngropa speranţa de a ţine în mână specptul puterii voievodale în Moldova şi se pregătea să se consacre întru
10:10
Sărbători. Sfântul Andrei, un simbol al unității creştine.  Origini, tradiții și superstiții Libertatea Cuvântului
Astăzi, 13 decembrie, este sărbătorit (stil vechi) Sfântul Andrei Întâiul Chemat, unul dintre cei mai iubiți sfinți din calendarul bisericesc, cunoscut drept ocrotitorul
09:40
Farmecul șezătorilor de cândva Libertatea Cuvântului
El a fost readus în Liceul Liderul  „Ion Neculce” din Boian. „Veșnicia s-a născut la sat…” Frumos și bine a spus poetul Lucian
09:10
Forumul de o importanță crucială „Reconstruirea Ucrainei: securitate, oportunitate, investiții” Libertatea Cuvântului
În perioada 11-12 decembrie 2025, la București s-a desfășurat Forumul „Reconstruirea Ucrainei: securitate, oportunitate, investiții” – un eveniment de importanță deosebită.  El a
08:40
Punctul de trecere a frontierei „Porubne – Siret” a intrat în top cinci cele mai populare în sistemul „eCerga” Libertatea Cuvântului
Punctul de trecere a frontierei „Porubne – Siret” din Bucovina a fost inclus pe lista celor mai populare, după numărul de traversări cu
08:30
În regiunea Cernăuți a fost finalizată campania de împădurire Libertatea Cuvântului
În anul 2025 au fost plantați puieți pe o suprafață de 518,7 ha. Aici, întâietatea atât ca suprafață, cât și ca număr de
08:20
Witkoff va avea o „întâlnire crucială” cu Zelenski și cu liderii europeni în weekend Libertatea Cuvântului
SUA consideră că această întâlnire va avea o importanță decisivă, deoarece Washingtonul urmărește să stabilească pacea cât mai curând posibil. Reprezentantul special al
12 decembrie 2025
23:00
Eroul avea 35 de ani… Libertatea Cuvântului
Conducerea Comunității Teritoriale Mămăliga a comunicat o veste tristă: a încetat să bată inima apărătorului Ucrainei, Grigore Jurba, locuitor al satului Mămăliga, născut
21:20
Zelenski a dezvăluit detalii despre negocierile de pace în Ucraina: ce se întâmplă în culise Libertatea Cuvântului
Zelenski a anunțat o zi activă de contacte diplomatice și consultări internaționale. Pe 12 decembrie, Rustem Umierov a raportat despre munca echipei de
21:10
„Nu putem deservi rute noi”: Direcția de Troleibuze din Cernăuți duce lipsă de zeci de șoferi Libertatea Cuvântului
Direcția de Troleibuze din Cernăuți duce lipsă de șoferi de troleibuz și autobuz. Prin urmare, întreprinderea nu poate deservi rute noi. Acest lucru
20:50
Aproape 7,6 mii de locuitori din regiunea Cernăuți au obținut un loc de muncă în 11 luni ale anului curent Libertatea Cuvântului
În perioada ianuarie-noiembrie 2025, 14,9 mii de persoane au beneficiat de serviciile Centrului Regional de Ocupare a Forței de Muncă. De la începutul
07:40
Nutriţie. Fisticul: o doză gustoasă de sănătate Libertatea Cuvântului
Fisticul este un aliment foarte hrănitor, care poate îmbunătăți starea de bine. Acesta poate oferi o serie de proprietăți benefice, în special pentru
07:30
La Cernăuți au fost recreate vechile tradiții de iarnă la Festivalul „De la Roman la Iordan” Libertatea Cuvântului
La Cernăuți, studenții Universității Naționale „Iuri Fedkovyci” au organizat festivalul „De la Roman la Iordan”, recreând vechile obiceiuri ucrainene de iarnă — de
07:30
Peste 500 de lucrări: la Muzeul Etnografic Regional din Cernăuți s-a deschis o expoziție de Anul Nou Libertatea Cuvântului
La 11 decembrie, la Muzeul Etnografic Regional din Cernăuți s-a deschis o expoziție specială numită „Compoziția de Anul Nou”. Despre aceasta scrie molbuk.ua.
06:50
Volodymyr Zelenski: „Kievul continuă să lucreze activ și constructiv la documente împreună cu SUA și Europa” Libertatea Cuvântului
În pofida dificultăților și a riscurilor de a distruge progresul discuțiilor privind proiectul planului de pace, Kievul continuă să lucreze activ și constructiv
11 decembrie 2025
23:50
S-a încheiat întâlnirea în cadrul „Coaliției celor dispuși” Libertatea Cuvântului
În cadrul întâlnirii online, liderii țărilor care oferă sprijin Ucrainei au discutat despre ultimele evoluții în negocierile privind un potențial acord de pace.
23:40
La primăvară, în centrul Cernăuțiului vor înflori din nou mii de lalele Libertatea Cuvântului
Florile au fost deja plantate. Despre acest lucru a relatat Natalia Gonciarova, directoarea adjunctă a Întreprinderii orășenești „Trustul Gospodăriei Verzi”. „Angajații noștri au
23:40
La Cernăuți, salvatorii au scos un copil de doi ani dintr-o fântână de canalizare Libertatea Cuvântului
La Cernăuți, salvatorii au scos un copil dintr-o fântână de canalizare. În jurul orei 18:30, Serviciul de Salvare a primit un apel pentru
23:10
Veste neagră: s-a aflat despre moartea apărătorului  din Bucovina, Tyhomyr Donycenko Libertatea Cuvântului
În Bucovina a sosit o nouă veste tragică – a căzut în luptă soldatul superior Tyhomyr Donycenko, născut pe 21 aprilie 1992, informează
22:50
De la Anul Nou Ambulatoriul din Stălinești va avea o nouă medică șefă Libertatea Cuvântului
Elena Cordunean îl va înlocui pe Igor Dubii, care iese la pensie. Despre aceasta a informat Consiliul sătesc Mămăliga. La 8 decembrie a
19:00
La Cernăuți au fost îngropate fragmente din cărțile sfinte, arse în Sinagogă Libertatea Cuvântului
La Cernăuți a avut loc înhumarea fragmentelor de cărți care au ars în Sinagoga din Sadagura. Pe cimitirul evreiesc a avut loc înhumarea
19:00
În Bucovina natalitatea a scăzut drastic: Centrul Perinatal a numit situația critică Libertatea Cuvântului
Centrul Perinatal din Cernăuți are nevoie de ajutor financiar. Instituția medicală primește mai puține fonduri de la Serviciul Național de Sănătate din Ucraina
