Ce a discutat premierul Alexandru Munteanu cu ambasadorul Azerbaidjanului

Beneficiarii compensațiilor la energie, care au optat pentru plata în numerar, își pot ridica banii de la oficiile poștale începînd de astăzi, 15 decembrie.Sumele se acordă pe baza buletinului de identitate.{{853822}}Pentru persoanele care au ales să primească compensațiile pe cardul bancar, plățile au început să fie procesate din 12 decembrie, notează Noi.md cu referire la IPN.Ministe