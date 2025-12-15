S-a aflat cine va cînta la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă din Italia

13:00

Alexandru Paraschiv, care a cîștigat pentru Moldova prima medalie istorică la Campionatul Mondial de Box pentru seniori, speră să obțină noi rezultate excelente și să se califice la Jocurile Olimpice de la Los Angeles. Despre aceasta el a informat la revenirea în țară, făcînd bilanțul participării la Campionatul Mondial de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), unde a cîștigat medalia de bronz,