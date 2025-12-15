Crearea unui sistem de gestionare a parcărilor în Chișinău, propusă de fracțiunea PAS din CMC
Noi.md, 16 decembrie 2025 01:30
Pentru a rezolva problema lipsei locurilor de parcare în capitală, fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate din Consiliul municipal Chișinău propune crearea unui sistem municipal de gestionare a parcărilor.Vice-președintele fracțiunii, Dumitru Ivanov, a declarat, la un briefing, că Primăria are instrumentele necesare și a infirmat declarația primarului Ion Ceban că ar fi necesară o lege s
Grecia a înregistrat progrese semnicative în colectarea taxei pe valoarea adăugată (TVA), conform unui raport al Autorității independente pentru veniturile publice (AADE), informează publicația Kathimerinim, scrie agerpres.ro.De la lansarea sa, în 2017, AADE a adoptat un pachet masiv de reforme, care au îmbunătățit semnicativ eciența administrației scale.În 2017, decitul de încasare a TVA
SpaceX a lansat luni dimineață 29 de sateliți Starlink din Florida, în pofida condițiilor meteorologice grele, transmite Space.com.Racheta Falcon 9 a fost lansată la ora locală 00:25 EST (05:25 GMT) de la baza spațială Cape Canaveral. Scăpând de amenințarea reprezentată de vânturile puternice și plafonul de nori, vehiculul de lansare SpaceX în două trepte a ajuns în spațiu la aproximativ 8 min
Romanii știau mai multe: a fost descoperit secretul betonului auto-reparator folosit în Pompeii # Noi.md
Oamenii de ştiinţă care realizează săpături printre ruinele oraşului Pompeii au descoperit un şantier conservat de erupţia vulcanului Vezuviu din anul 79, care oferă informaţii despre ingredientele şi metodele din spatele betonului auto-reparator durabil folosit de romani pentru a revoluţiona arhitectura. {{852714}}Şantierul este un proiect de construcţie aflat în desfăşurare la momentul l
"Susținerea planului cincinal de către China este o decizie înțeleaptă, iar al 15-lea plan cincinal, axat pe dezvoltarea de înaltă calitate, este, în opinia mea, extrem de perspicace.Dezvoltarea actuală nu mai urmărește doar rata de creștere, ci pune un accent mai mare pe calitatea creșterii, impactul asupra mediului și îmbunătățirea mijloacelor de trai ale oamenilor, abordare cuprinzătoare a
Șeful Inspectoratului Național de Supraveghere Tehnică și-a dat demisia. Ce spune ministru Bolea # Noi.md
Șeful Inspectoratului Național de Supraveghere Tehnică (INST), Ion Moraru, a demisionat din funcție. Anunțul a fost făcut de către ministrul Infrastructurii, Vladimir Bolea, care a semnat cererea.„Astăzi, dl Ion Moraru, șeful Inspectoratului Național de Supraveghere Tehnică (INST) a depus cerere de demisie, pe care am semnat-o, notează Noi.md cu referire la unimedia.Situația din segmentul
Japonia va rămîne fără urși panda chinezi pentru grădinile sale zoologice din cauza relațiilor tensionate cu China. Motivul este declarația prim-ministrului japonez Sanai Takaiți despre Taiwan și reacția dură a Beijingului la aceasta.Potrivit Oxu.Az, informația a fost comunicată de Kyodo. {{853255}}În Japonia trăiesc doi urși panda chinezi - Xiao Xiao și Lei Lei. Ambele animale sînt princi
Oficiul din Hong Kong al Guvernului Central a anunțat, luni, susținerea fermă pentru eforturile depuse de autoritățile Regiunii Administrative Speciale Hong Kong pentru prevenirea, combaterea și pedepsirea practicilor și activităților infracționale care afectează securitatea națională, susținerea pentru acțiunile judiciare din regiune la adresa lui Jimmy Lai, care s-a aliat cu forțe externe pentru
Pe 19 decembrie curent, ora 12:00, la Muzeul Naţional de Artă al Moldovei, va avea loc “Carnavalul Copiilor”.Carnavalul Copiilor este unul dintre cele mai reuşite proiecte educaţionale ale Muzeului Naţional de Artă al Moldovei. Acesta a fost lansat în anul 2008, devenind în timp o frumoasă tradiţie.{{575512}}În toţi aceşti ani Carnavalul s-a bucurat de succes şi continuă să atragă un număr
Cazul morții unui băiat de 15 ani, tergiversat ani la rând. Inculpatul, vizat în alte dosare penale # Noi.md
Un dosar penal privind moartea unui adolescent de 15 ani într-un accident rutier, produs în 2018 la Chișinău, avansează cu mari întîrzieri, iar inculpatul este vizat între timp în alte cauze penale, inclusiv pentru trafic de droguri.Potrivit zdg.md, accidentul s-a produs în seara zilei de 26 august 2018, pe bulevardul Dacia. Două expertize au arătat că șoferul unui BMW circula cu peste 100 km/
Ruinele vechiului oraș Mohenjo-Daro din sudul Pakistanului riscă să fie afectate în sezonul musonilor din 2026 din cauza lipsei unor măsuri corespunzătoare de protecție.Despre acest lucru a anunțat secretarul general al Comisiei pakistaneze pentru UNESCO, Aftab Muhammad Khan. Potrivit acestuia, ploile musonice provoacă anual pagube grave regiunilor țării. {{850882}}Inundațiile duc la distr
Comitetul Central al Partidului Comunist Chinez (CCPCC) și Consiliul de Stat au organizat, sîmbătă, Ceremonia Națională de Comemorare a Victimelor Masacrului de la Nanjing. Membru al Biroului Politic al CCPCC și ministru al Departamentului de Organizare al CCPCC, Shi Taifeng, a participat la ceremonie și a prezentat un discurs, scrie romanian.cgtn.com.Ceremonia a avut loc în Piața Sălii Memori
Inspectorii de mediu din Florești au desfășurat razii în raion, avînd drept scop combaterea braconajului și consolidarea controlului în zonele protejate, în special, pe sectorul rîului Răut.Acțiunile au fost orientate spre prevenirea și identificarea încălcărilor ce pot perturba ecosistemele naturale, cu accent pe protejarea resurselor acvatice și menținerea echilibrului ecologic, notează Noi.
Republica Moldova își consolidează traiectoria de revigorare economică după crizele anilor precedenți.Astfel, Produsul Intern Brut a crescut cu 5,2% în trimestrul III din 2025, ridicînd creșterea cumulată pentru perioada ianuarie–septembrie la 2%, transmite moldpresVicepremierul Eugeniu Osmochescu, ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, a declarat că această evoluție pozitivă
În largul coastelor Antarcticii, a fost descoperită o "minge a morții": ce este aceasta # Noi.md
O expediție științifică internațională în largul coastelor Antarcticii a descoperit peste 30 de organisme marine necunoscute pînă acum, inclusiv o nouă specie de burete prădător cu o structură și un mod de viață neobișnuite.Una dintre cele mai remarcabile descoperiri a fost un nou reprezentant al genului Chondrocladus — așa-numiții bureți „mingi de ping-pong”.{{848638}}În aparență, acest o
Prim-ministrul Alexandru Munteanu și Ambasadorul Republicii Azerbaidjan în țara noastră, Ulvi Bakhshaliyev, au avut o întrevedere în care au discutat despre cooperarea bilaterală, în special în sectoarele comercial-economic și cultural.Șeful Guvernului a subliniat deschiderea Republicii Moldova pentru creșterea comerțului bilateral, intensificarea contactelor dintre mediile de afaceri și atrag
Consiliul Raional Soroca a votat în cadrul unei ședințe extraordinare un proiect de decizie ce prevede oferirea premiilor elevilor și cadrelor didactice care au obținut rezultate remarcabile în anul de studii 2024–2025.Potrivit notei informative înaintate de Direcția Învățămînt, bugetul total prevăzut pentru premiere este de 188.300 lei, dintre care 94150 lei pentru cadrele didactice, notează
Analiza procedurii legislative la ultimele ședințe ale Parlamentului arată că transparența decizională a fost afectată în cazul a 10 proiecte de lege votate la ședința din 12 decembrie, ceea ce reprezintă 56% din totalul proiectelor adoptate.Constatările se regăsesc în raportul Promo-LEX, transmite Noi.md cu referire la Realitatea.{{852461}}Ședința plenară a Parlamentului din 12 decembrie
Președintele Belarusului, Alexandr Lukașenko, în timpul vizitei trimisului special al SUA, John Cole, a înmînat cadouri președintelui american Donald Trump și soției sale, Melania.Șeful Casei Albe, Alexandr Lukașenko, i-a dăruit o icoană a Sfîntului Nicolae, iar primei doamne a SUA - o bijuterie în formă de flori de albăstrele.{{847615}}Trimisul special al lui Trump în Belarus a sosit în v
Partidul Politic „Alianța Moldovenii” a organizat Conferința raională de partid în raionul Soroca, un eveniment important dedicat consolidării organizației teritoriale și stabilirii direcțiilor de activitate la nivel local.În cadrul conferinței a fost ales Consiliul Raional al partidului, precum și noua conducere a organizației raionale. Funcția de președinte al organizației raionale a fost în
Conferința științifico-practică națională cu genericul „Reglementarea protecției constituționale a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului: provocări și oportunități” și-a încheiat lucrările pe 12 decembrie 2025, la Biblioteca Publică de Drept din Chișinău.Evenimentul a reunit reprezentanți ai mediului academic și educațional, ai instituțiilor statului, ai societății civile, corpul
Președintele Chinei, Xi Jinping, a solicitat recent întărirea educației morale în rîndul adolescenților, solicitarea fiind transmisă luni în cadrul reuniunii naționale organizate la Beijing privind construcția moralei minorilor, scrie romanian.cgtn.com.Xi a declarat că îmbunătățirea moralei trebuie realizată ca activitate strategică, fundamentală, copii trebuind să asimileze o morală perfecțio
Peste 2.500 de cereri depuse pentru subvenții agricole: care investiții atrag cele mai multe solicitări # Noi.md
În perioada 13 octombrie – 11 decembrie 2025, fermierii din Moldova au depus 2.595 de cereri, solicitînd peste 1,4 miliarde lei pentru modernizarea afacerilor agricole, anunță Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIIPA).Cele mai active au fost micro-fermele, cu 1.558 de cereri, iar cele mai puține au venit de la entități non-agricole, doar 5.{{852768}}Interesul fermierilor s
Olga Istrati, patiserul din Ștefan Vodă, pentru care dulciurile sînt mai mult decît inspirație # Noi.md
Sărbătorile de iarnă sînt un prilej bun de răsfăț, iar patiseriile din țară își pun la treabă toată imaginația și transformă dulciurile și ciocolatele în adevărate opere de artă caracteristice sezonului.O patiserie din Ștefan Vodă reușește să transforme portocalele, lămîile, zmeura, căpșunile și chiar castraveții în adevărate gustoșenii.Mai mult, în preajma sărbătorilor de iarnă aici cioco
S-a aflat cine va cînta la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă din Italia # Noi.md
Cîntăreața americană Mariah Carey va cînta la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă din Italia, care vor avea loc în perioada 6-22 februarie 2026.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a anunțat comitetul organizatoric al Jocurilor. {{853965}}Acesta a precizat că Carey, „recunoscută în întreaga lume datorită vocii sale unice și creativității sale, care unește generații și cult
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a lansat noul site web oficial https://igsu.gov.md/, creat pentru a oferi cetățenilor informații actualizate, rapide și accesibile, contribuind la sporirea transparenței activității instituției.Site-ul a fost realizat în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 728 din 26.09.2023, cu privire la site-urile web oficiale ale autorităților și
Patrusprezece spitale și clădiri medicale din 9 raioane ale Republicii Moldova urmează să fie reabilitate energetic în cadrul proiectului INSPIREE – Inițiativa pentru dezvoltarea infrastructurii publice durabile prin renovări de eficiență energetică.Instituțiile vizate se află în Drochia, Bălți, Florești, Orhei, Fălești, Ungheni, Hîncești, Căușeni și Cahul și însumează o suprafață de aproximat
Școala de Management în Sănătate Publică (ȘMSP) nu va fi lichidată, iar acțiunile Ministerului Sănătății urmăresc clarificarea statutului acestei instituții și garantarea transparenței administrative și academice în cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie (USFM) „Nicolae Testemițanu”.Astfel, Ministerul Sănătății respinge acuzațiile privind o presupusă „lichidare ilegală” a ȘMSP, a
Marți, unii consumatori din municipiul Chișinău vor rămîne fără apă la robinet, notează Noi.md.În intervalul 09:00 – 18:00, în data de 16 decembrie, fără apă să fie consumatorii de pe adresa str. A.Mureşanu, 31.Măsura a fost luată în legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.Echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea
Consiliul pentru examinarea investițiilor în domenii de importanță pentru securitatea statului a adoptat astăzi o decizie majoră privind SRL Lukoil Moldova. PPrim-ministrul Alexandru Munteanu a anunțat că Guvernul a refuzat aprobarea activităților investiționale ale companiei pe teritoriul Republicii Moldova.„Am luat decizia de a refuza aprobarea activității investiționale a SRL Lukoil-Mol
Inspectorii din cadrul Inspectoratului pentru Protecția Mediului au depistat mai multe cazuri de tăieri ilegale de arbori în urma unor controale silvice desfășurate recent de subdiviziunea Dondușeni, avînd drept scop intensificarea supravegherii lucrărilor silvotehnice și verificarea respectării legislației de mediu.Astfel, în fondul forestier au fost identificate 37 de coate ale arborilor și
Forță, disciplină și competiție: Brigada „Fulger” a organizat turneul intern de Combat Sambo # Noi.md
Brigada de poliție cu destinație specială „Fulger” a IGP a organizat cea de-a III-a ediție a competiției interne de „Combat Sambo”.Evenimentul a reunit cei mai pregătiți sportivi ai structurii, obiectivul principal fiind consolidarea nivelului de pregătire fizică, dezvoltarea spiritului competitiv și menținerea standardelor profesionale ridicate în rîndul efectivului.La final, particip
La Geneva, comunitatea moldovenească din întreaga Elveție s-a reunit pentru a marca Crăciunul printr-o Serbare de Iarnă plină de tradiții autentice.Participanții, originari din Răzeni, Orhei, Cahul, Bălți, Strășeni, Ialoveni și alte colțuri ale Moldovei, au adus atmosfera de acasă prin colinde, urături și momente artistice speciale.Diaspora moldovenească a transformat Serbarea de Iarnă înt
Primăria Chișinău cere reparații și consultări înainte de preluarea clădirilor propuse de MEC # Noi.md
Primăria municipiului Chișinău a înaintat Ministerului Educației și Cercetării (MEC) propunerea ca Ministerul să preia responsabilitatea pentru reproiectarea și reparația blocului Centrului de Excelență în Electronică și Energetică din sectorul Ciocana.Aceasta ar urma să aibă loc înainte ca imobilul să fie transmis municipalității în vederea creării locurilor noi pentru elevi, informează Noi.m
Alexei Petrovici: „Încă un sat din Moldova va rămîne fără școală și va fi condamnat la dispariție” # Noi.md
Gimnaziul din satul Noi Brătușeni, raionul Edineț, își trăiește ultimele zile și va fi în curînd lichidat prin decizia autorităților centrale, iar în final încă o localitate din Moldova va rămîne fără școală și va fi condamnată la dispariție.Despre acest lucru a comunicat unul dintre liderii mișcării de căutare din Moldova, conducătorul echipei de căutare „August”, Alexei Petrovici.El
Demnitate pentru Educație: Cadrele didactice cer majorări salariale prin acțiuni de solidaritate # Noi.md
Cadrele didactice și angajații din domeniul educației și cercetării din Republica Moldova vor desfășura marți, 16 decembrie, acțiuni de sensibilizare și solidarizare la nivel național, sub egida Federației Sindicale a Educației și Științei (FSEȘ).Evenimentul coincide cu discuțiile Comisiilor parlamentare privind proiectul Legii Bugetului, avînd scopul de a transmite un mesaj clar guvernării: e
Elveția va oferi Republicii Moldova un nou pachet de sprijin financiar: care este valoarea suportului # Noi.md
Elveția va oferi Republicii Moldova un nou pachet de sprijin financiar în valoare de 2,1 miliarde de lei, pînă în anul 2028, printr-un program de cooperare extins, menit să ajute statul să facă față crizelor multiple din ultimii ani. Anunțul a fost făcut de Guido Beltrani, directorul Biroului de Cooperare al Elveției în Republica Moldova.Potrivit oficialului, noul buget este aproape dublu față
În perioada 08 – 12 decembrie curent, Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a emis 9 Acte de constatare, notează Noi.md.A fost constatată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale în privința a doi demnitari - constatați cu deținerea averilor cu caracter nejustificat în mărime totală de peste 1 milion 500 mii lei. ANI va cere confiscarea averilor nejustifi
Învață o profesie pe care să o transforme în propria afacere. Elevii Colegiului Tehnic Agricol din Soroca au parte de o oportunitate unică.Tinerii s-au convins deja că pentru a cîștiga bine, nu au nevoie să plece peste hotare. Elevii spun că se implică în toate etapele afacerii, de la achiziția materiei prime pînă la identificarea potențialilor clienți.{{852678}}„În acest laborator, produc
În Chișinău, în ultima săptămînă, au fost înregistrate 27 de cazuri de gripă sezonieră, dintre care 25 la copii. Potrivit responsabililor din domeniul sănătății, toți sînt internați în spital.Numărul total de infecții ale căilor respiratorii a crescut ușor într-o săptămînă, de la 1 046 la 1 090 de cazuri. Carolina Olaru, care exercită în prezent atribuțiile de șefă a Direcției generale asisten
Artur Ioniță a înscris în partida cu AlbinoLeffe din cadrul etapei a 18-a Seriei C, a treia divizie valorică a fotbalului italian.Artur Ioniță a fost căpitanul echipei Triestina Calcio în meciul cu AlbinoLeffe și a deschis scorul în minutul 14 din penalty. Ioniță a marcat și ultimul gol al partidei în minutul 84, stabilind scorul final de 5-2 în favoarea echipei Triestina Calcio.{{839240}}
Zinaida Popa a venit cu o reacție publică după ce Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a decis inițierea unui control privind averea și interesele personale ale soțului său, Vasile Popa, fost director în cadrul Serviciului de Protecție și Pază de Stat (SPPS).Potrivit acesteia, nu există nimic de ascuns, iar finalizarea controlului este dorită tocmai pentru a clarifica toate suspiciunile
Autoritățile de aplicare a legii din Republica Moldova, Ucraina și alte state vecine și-au unit forțele în cadrul Reuniunii Comitetului Regional de Coordonare a Proiectului I-FORCE, desfășurată recent la Lyon.Evenimentul a avut scopul de a întări capacitățile naționale și regionale în combaterea criminalității organizate și a amenințărilor transfrontaliere.{{853882}}Reuniunea, condusă de e
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, susține că primari din suburbii și angajați ai Primăriei sînt supuși unor presiuni tot mai mari din partea organelor de control, în special a Autorității Naționale de Integritate (ANI). Declarațiile au fost făcute în cadrul ședinței operative a serviciilor Primăriei Chișinău din 15 decembrie. {{853263}}„Mulți primari din suburbii și angajați la fe
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a dispus inițierea unui control detaliat asupra averii lui Vasile Popa, fost director al Serviciului de Protecție și Pază de Stat, după ce au apărut suspiciuni privind proveniența fondurilor folosite pentru mai multe achiziții imobiliare.Adresarea, analizată de inspectorul de integritate, indică faptul că Popa, conform declarațiilor de avere și intere
Primarul orașului Chișinău a publicat imagini video cu bulevardul din sectorul Botanica, după renovare # Noi.md
Primarul municipiului Chișinău a publicat imagini video care arată rezultatele lucrărilor de modernizare a infrastructurii bulevardului Dacia din sectorul Botanica.În comunicatul publicat, primarul a menționat ce fel de lucrări au fost efectuate.{{853488}}„Carosabil reabilitat, trotuare reparate, piste pentru bicicliști, stații noi, spații verzi irigate, arbori noi plantați, scuaruri amena
Vlad Plahotniuc este din nou astăzi în fața magistraților, la o nouă ședință de judecată, notează Noi.md.14:52 // Vlad Plahotniuc le-a spus jurnaliștilor că va depune mărturii în dosarul, în care figurează Igor Dodon.Anterior, Vlad Plahotniuc a cerut audierea mai multor martori, fiind acceptată o listă de 27 de persoane. Astăzi, acesta, după ce a fost adus în sala de judecată, a fost asalt
Salariile șefilor Autorității Naționale de Reglementare în Energetică (ANRE), ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) și ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) ar putea fi plafonate.Acest lucru a fost declarat de deputata din partea PAS Larisa Novac, care a menționat că un proiect de lege în acest sens a fost înregist
Săptămîna trecută mai multe spații publice din sectorul Centru au fost eliberate de obstacole neautorizate și curățate pentru locuitori.Anunțul a fost făcut de Pretura sectorului Centru, care a precizat că intervențiile au avut loc între 8 și 12 decembrie, pentru a reda cetățenilor accesul la terenurile de uz public.{{827380}}Echipele întreprinderii au desfășurat lucrări de salubrizare, în
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat luni, 15 decembrie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 16 decembrie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 22,91 lei/litru (-12 bani), iar al motorinei standard – 19,40 lei/litru (-11 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie
