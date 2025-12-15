Inspectoratul General pentru Situații de Urgență are un nou site oficial
15 decembrie 2025
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a lansat noul site web oficial https://igsu.gov.md/, creat pentru a oferi cetățenilor informații actualizate, rapide și accesibile, contribuind la sporirea transparenței activității instituției.Site-ul a fost realizat în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 728 din 26.09.2023, cu privire la site-urile web oficiale ale autorităților și
Patrusprezece spitale și clădiri medicale din 9 raioane ale Republicii Moldova urmează să fie reabilitate energetic în cadrul proiectului INSPIREE – Inițiativa pentru dezvoltarea infrastructurii publice durabile prin renovări de eficiență energetică.Instituțiile vizate se află în Drochia, Bălți, Florești, Orhei, Fălești, Ungheni, Hîncești, Căușeni și Cahul și însumează o suprafață de aproximat
18:30
Școala de Management în Sănătate Publică (ȘMSP) nu va fi lichidată, iar acțiunile Ministerului Sănătății urmăresc clarificarea statutului acestei instituții și garantarea transparenței administrative și academice în cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie (USFM) „Nicolae Testemițanu”.Astfel, Ministerul Sănătății respinge acuzațiile privind o presupusă „lichidare ilegală” a ȘMSP, a
Marți, unii consumatori din municipiul Chișinău vor rămîne fără apă la robinet, notează Noi.md.În intervalul 09:00 – 18:00, în data de 16 decembrie, fără apă să fie consumatorii de pe adresa str. A.Mureşanu, 31.Măsura a fost luată în legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.Echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea
Consiliul pentru examinarea investițiilor în domenii de importanță pentru securitatea statului a adoptat astăzi o decizie majoră privind SRL Lukoil Moldova. PPrim-ministrul Alexandru Munteanu a anunțat că Guvernul a refuzat aprobarea activităților investiționale ale companiei pe teritoriul Republicii Moldova.„Am luat decizia de a refuza aprobarea activității investiționale a SRL Lukoil-Mol
Inspectorii din cadrul Inspectoratului pentru Protecția Mediului au depistat mai multe cazuri de tăieri ilegale de arbori în urma unor controale silvice desfășurate recent de subdiviziunea Dondușeni, avînd drept scop intensificarea supravegherii lucrărilor silvotehnice și verificarea respectării legislației de mediu.Astfel, în fondul forestier au fost identificate 37 de coate ale arborilor și
Forță, disciplină și competiție: Brigada „Fulger" a organizat turneul intern de Combat Sambo
Brigada de poliție cu destinație specială „Fulger” a IGP a organizat cea de-a III-a ediție a competiției interne de „Combat Sambo”.Evenimentul a reunit cei mai pregătiți sportivi ai structurii, obiectivul principal fiind consolidarea nivelului de pregătire fizică, dezvoltarea spiritului competitiv și menținerea standardelor profesionale ridicate în rîndul efectivului.La final, particip
La Geneva, comunitatea moldovenească din întreaga Elveție s-a reunit pentru a marca Crăciunul printr-o Serbare de Iarnă plină de tradiții autentice.Participanții, originari din Răzeni, Orhei, Cahul, Bălți, Strășeni, Ialoveni și alte colțuri ale Moldovei, au adus atmosfera de acasă prin colinde, urături și momente artistice speciale.Diaspora moldovenească a transformat Serbarea de Iarnă înt
Primăria Chișinău cere reparații și consultări înainte de preluarea clădirilor propuse de MEC
Primăria municipiului Chișinău a înaintat Ministerului Educației și Cercetării (MEC) propunerea ca Ministerul să preia responsabilitatea pentru reproiectarea și reparația blocului Centrului de Excelență în Electronică și Energetică din sectorul Ciocana.Aceasta ar urma să aibă loc înainte ca imobilul să fie transmis municipalității în vederea creării locurilor noi pentru elevi, informează Noi.m
Alexei Petrovici: „Încă un sat din Moldova va rămîne fără școală și va fi condamnat la dispariție"
Gimnaziul din satul Noi Brătușeni, raionul Edineț, își trăiește ultimele zile și va fi în curînd lichidat prin decizia autorităților centrale, iar în final încă o localitate din Moldova va rămîne fără școală și va fi condamnată la dispariție.Despre acest lucru a comunicat unul dintre liderii mișcării de căutare din Moldova, conducătorul echipei de căutare „August”, Alexei Petrovici.El
Demnitate pentru Educație: Cadrele didactice cer majorări salariale prin acțiuni de solidaritate
Cadrele didactice și angajații din domeniul educației și cercetării din Republica Moldova vor desfășura marți, 16 decembrie, acțiuni de sensibilizare și solidarizare la nivel național, sub egida Federației Sindicale a Educației și Științei (FSEȘ).Evenimentul coincide cu discuțiile Comisiilor parlamentare privind proiectul Legii Bugetului, avînd scopul de a transmite un mesaj clar guvernării: e
Elveția va oferi Republicii Moldova un nou pachet de sprijin financiar: care este valoarea suportului
Elveția va oferi Republicii Moldova un nou pachet de sprijin financiar în valoare de 2,1 miliarde de lei, pînă în anul 2028, printr-un program de cooperare extins, menit să ajute statul să facă față crizelor multiple din ultimii ani. Anunțul a fost făcut de Guido Beltrani, directorul Biroului de Cooperare al Elveției în Republica Moldova.Potrivit oficialului, noul buget este aproape dublu față
În perioada 08 – 12 decembrie curent, Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a emis 9 Acte de constatare, notează Noi.md.A fost constatată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale în privința a doi demnitari - constatați cu deținerea averilor cu caracter nejustificat în mărime totală de peste 1 milion 500 mii lei. ANI va cere confiscarea averilor nejustifi
Învață o profesie pe care să o transforme în propria afacere. Elevii Colegiului Tehnic Agricol din Soroca au parte de o oportunitate unică.Tinerii s-au convins deja că pentru a cîștiga bine, nu au nevoie să plece peste hotare. Elevii spun că se implică în toate etapele afacerii, de la achiziția materiei prime pînă la identificarea potențialilor clienți.{{852678}}„În acest laborator, produc
În Chișinău, în ultima săptămînă, au fost înregistrate 27 de cazuri de gripă sezonieră, dintre care 25 la copii. Potrivit responsabililor din domeniul sănătății, toți sînt internați în spital.Numărul total de infecții ale căilor respiratorii a crescut ușor într-o săptămînă, de la 1 046 la 1 090 de cazuri. Carolina Olaru, care exercită în prezent atribuțiile de șefă a Direcției generale asisten
Artur Ioniță a înscris în partida cu AlbinoLeffe din cadrul etapei a 18-a Seriei C, a treia divizie valorică a fotbalului italian.Artur Ioniță a fost căpitanul echipei Triestina Calcio în meciul cu AlbinoLeffe și a deschis scorul în minutul 14 din penalty. Ioniță a marcat și ultimul gol al partidei în minutul 84, stabilind scorul final de 5-2 în favoarea echipei Triestina Calcio.{{839240}}
Zinaida Popa a venit cu o reacție publică după ce Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a decis inițierea unui control privind averea și interesele personale ale soțului său, Vasile Popa, fost director în cadrul Serviciului de Protecție și Pază de Stat (SPPS).Potrivit acesteia, nu există nimic de ascuns, iar finalizarea controlului este dorită tocmai pentru a clarifica toate suspiciunile
Autoritățile de aplicare a legii din Republica Moldova, Ucraina și alte state vecine și-au unit forțele în cadrul Reuniunii Comitetului Regional de Coordonare a Proiectului I-FORCE, desfășurată recent la Lyon.Evenimentul a avut scopul de a întări capacitățile naționale și regionale în combaterea criminalității organizate și a amenințărilor transfrontaliere.{{853882}}Reuniunea, condusă de e
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, susține că primari din suburbii și angajați ai Primăriei sînt supuși unor presiuni tot mai mari din partea organelor de control, în special a Autorității Naționale de Integritate (ANI). Declarațiile au fost făcute în cadrul ședinței operative a serviciilor Primăriei Chișinău din 15 decembrie. {{853263}}„Mulți primari din suburbii și angajați la fe
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a dispus inițierea unui control detaliat asupra averii lui Vasile Popa, fost director al Serviciului de Protecție și Pază de Stat, după ce au apărut suspiciuni privind proveniența fondurilor folosite pentru mai multe achiziții imobiliare.Adresarea, analizată de inspectorul de integritate, indică faptul că Popa, conform declarațiilor de avere și intere
Primarul orașului Chișinău a publicat imagini video cu bulevardul din sectorul Botanica, după renovare
Primarul municipiului Chișinău a publicat imagini video care arată rezultatele lucrărilor de modernizare a infrastructurii bulevardului Dacia din sectorul Botanica.În comunicatul publicat, primarul a menționat ce fel de lucrări au fost efectuate.{{853488}}„Carosabil reabilitat, trotuare reparate, piste pentru bicicliști, stații noi, spații verzi irigate, arbori noi plantați, scuaruri amena
Vlad Plahotniuc este din nou astăzi în fața magistraților, la o nouă ședință de judecată, notează Noi.md.14:52 // Vlad Plahotniuc le-a spus jurnaliștilor că va depune mărturii în dosarul, în care figurează Igor Dodon.Anterior, Vlad Plahotniuc a cerut audierea mai multor martori, fiind acceptată o listă de 27 de persoane. Astăzi, acesta, după ce a fost adus în sala de judecată, a fost asalt
Salariile șefilor Autorității Naționale de Reglementare în Energetică (ANRE), ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) și ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) ar putea fi plafonate.Acest lucru a fost declarat de deputata din partea PAS Larisa Novac, care a menționat că un proiect de lege în acest sens a fost înregist
Săptămîna trecută mai multe spații publice din sectorul Centru au fost eliberate de obstacole neautorizate și curățate pentru locuitori.Anunțul a fost făcut de Pretura sectorului Centru, care a precizat că intervențiile au avut loc între 8 și 12 decembrie, pentru a reda cetățenilor accesul la terenurile de uz public.{{827380}}Echipele întreprinderii au desfășurat lucrări de salubrizare, în
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat luni, 15 decembrie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 16 decembrie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 22,91 lei/litru (-12 bani), iar al motorinei standard – 19,40 lei/litru (-11 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie
Vlad Plahotniuc este din nou astăzi în fața magistraților, la o nouă ședință de judecată, notează Noi.md.Anterior, Vlad Plahotniuc a cerut audierea mai multor martori, fiind acceptată o listă de 27 de persoane. Astăzi, acesta, după ce a fost adus în sala de judecată, a fost asaltat cu întrebări de jurnaliști. Plahotniuc le-a spus că va fi prezent la toate ședințele, la carr vor fi audiați și m
Președinta Maia Sandu a avut o întrevedere cu prim-ministrul elen, Kyriakos Mitsotakis. Discuțiile s-au axat pe avansarea parcursului european al Republicii Moldova, consolidarea relațiilor bilaterale moldo-elene și dezvoltarea cooperării economice.Un accent deosebit a fost pus pe securitatea energetică, precum și pe extinderea colaborării în alte domenii considerate strategice pentru Chișinău
Liderii Uniunii Europene ar putea lua luni, 15 decembrie, o decizie privind deschiderea neoficială a negocierilor pe capitole cu Republica Moldova, similar procesului aplicat recent Ucrainei.Acest lucru a fost declarat comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, în marja Consiliului Afaceri Externe de la Bruxelles, informează Noi.md cu referire la Moldova 1.{{853090}}Întrebată despre p
Bursa Internațională a Moldovei (BIM) a fost înregistrată oficial la Agenția Servicii Publice, marcînd trecerea la o etapă instituțională cu bază legală și mandat operațional pentru dezvoltarea pieței de capital din Moldova.În Consiliul de administrație al Bursei este fostul premier Dorin Recean, care reprezintă unul dintre acționarii majoritari – Agenția Proprietăți Publice, transmite Noi.md
Primarul orașului Chișinău a publicat imagini video cu bulevardul Dacia din sectorul Botanica, după renovare
Cel mai mare centru de testare a siguranței din lume a fost inaugurat de GEELY și a obținut instant cinci recorduri GUINNESS
Grupul chinez GEELY AUTO a inaugurat oficial, pe 12 decembrie 2025, Centrul Global de Siguranță ALL-DOMAIN din Hangzhou Bay, provincia Zhejiang, China.Această platformă devine cel mai mare laborator de testare a siguranței auto la nivel mondial, cu o suprafață construită de 81.930,745 m², stabilind simultan cinci recorduri mondiale GUINNESS.Investiția depășește 2 miliarde de yuani (peste 2
Adriana Ochișanu vine cu noi declarații după acuzațiile apărute în spațiul public la adresa fiului său, care are statul de martor în cazul decesului Andreei Cuciuc. {{849210}}Artista respinge ferm speculațiile și vorbește despre o campanie de defăimare care, în opinia sa, îl vizează în realitate pe maestrul Nicolae Botgros, transmite Unimedia.„Nu m-am gîndit niciodată că fiul meu va f
GEELY STARRAY EM-I stabilește un record GUINNESS WORLD RECORDS™ pentru consum redus de combustibil
Un parcurs record de-a lungul celei mai emblematice coaste a Australiei.Cu un consum de combustibil de doar 3,83 L/100 km, GEELY STARRAY EM-I (GEELY EX5 EM-I) a obținut oficial un titlu GUINNESS WORLD RECORDS™, stabilind cel mai scăzut consum de combustibil pe traseul de coastă Sydney–Melbourne realizat de un vehicul sport utilitar (SUV) de serie, propulsat de un sistem plug-in hybrid.Dova
Vitaminele și mineralele sînt esențiale pentru imunitatea copiilor, mai ales, în sezonul rece. O alimentație variată rămîne principalul mod prin care copiii își pot asigura aportul necesar de vitamine, însă, în anumite situații, e nevoie de suplimente.De aceea, este bine să cunoaștem importanța fiecărei vitamine și momentele în care trebuie administrate pentru a sprijini sănătatea copiilor.
Evaluarea Euro NCAP realizată în luna decembrie pentru GEELY STARRAY EM-i confirmă oficial rezultatele anunțate anterior pentru versiunea GEELY EX5 EM-i.Bazată pe aceeași arhitectură de siguranță, versiunea EX5 EM-i oferă un nivel ridicat de protecție și tehnologii avansate de asistență la condus. În luna aprilie, GEELY EX5 EM-i a obținut ratingul maxim de 5 stele Euro NCAP, demonstrân
Compensații la energie: Cei ce au optat pentru plata în numerar, pot primi de azi banii la poștă
Beneficiarii compensațiilor la energie, care au optat pentru plata în numerar, își pot ridica banii de la oficiile poștale începînd de astăzi, 15 decembrie.Sumele se acordă pe baza buletinului de identitate.{{853822}}Pentru persoanele care au ales să primească compensațiile pe cardul bancar, plățile au început să fie procesate din 12 decembrie, notează Noi.md cu referire la IPN.Ministe
Muzeul Luvru din Paris a fi închis luni, după ce angajații au votat în favoarea declanșării unei greve, cauzate de nemulțumiri legate de salarii și condiții de muncă, afectînd accesul a zeci de mii de vizitatori, potrivit Reuters.„Din cauza unei greve, muzeul este în prezent închis publicului”, se arată într-un mesaj publicat pe site-ul oficial al muzeului.Acțiunea, coordonată de sindicate
Municipiul Ungheni va deveni, în perioada 19–20 septembrie 2026, gazda unei etape a Campionatului Balcanic la Motocross, competiție inclusă în calendarul oficial FIM Europe.Evenimentul va reuni sportivi, echipe și suporteri din mai multe țări balcanice, consolidând poziția orașului pe harta competițiilor internaționale de sport cu motor, informează Noi.md cu referire la Unghiul.Organizarea
Weekend periculos: 69 de șoferi sub influența alcoolului sau a drogurilor, înlăturați de la volan
În acest weekend, polițiștii din întreaga țară au desfășurat controale intensive în trafic, fiind depistate peste 4 230 de încălcări ale Regulamentului circulației rutiere.Cea mai gravă situație a fost înregistrată în cazul șoferilor care au condus sub influența alcoolului sau a substanțelor narcotice: 69 de persoane au fost înlăturate de la volan, după ce au fost prinse în flagrant, reprezent
Osmochescu a povestit cum a venit propunerea din partea domnului Munteanu de a deveni ministru
Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, a povestit cum a primit propunerea din partea premierului Munteanu de a face parte din Guvern. Acesta a menționat că, în momentul primului apel, nu se afla în țară.„Primul telefon care a survenit a fost cînd eram în biserică, de fapt. Nu am putut să răspund”, a afirmat oficialul la o emisiune de la tvr.{{847740}}„Nu eram
Republica Moldova avansează în alinierea la standardele UE în domeniul migrației, după ce, în perioada 9–12 decembrie, Biroul Național de Statistică a găzduit o misiune de experți din România dedicată armonizării statisticilor europene.Expertele Institutului Național de Statistică din România, Lavinia Elena Bălteanu și Ruxandra Moldoveanu, au discutat, timp de patru zile, cu specialiștii BNS,
Autoritățile germane au prevenit un presupus complot care viza un atac cu mașină-capcană asupra unui tîrg de Crăciun din sudul țării, arestînd cinci bărbați considerați implicați în pregătirea atentatului.Autoritățile din Germania au anunțat sîmbătă arestarea a cinci bărbați suspectați că pregăteau un atentat cu mașină-bombă, de inspirație islamistă, ce urma să vizeze un tîrg de Crăciun di
Serviciul Fiscal de Stat anunță organizarea concursului de comercializare a bunurilor confiscate. În cadrul concursului vor fi propuse 10 loturi de bunuri, valoarea totală a acestora fiind estimată la 500,1 mii lei.Potrivit instituției, licitația va avea loc la data de 17 decembrie 2025, începînd cu ora 13:15. La concurs sînt invitați să participe agenții economici înregistrați în Republica Mo
Alexandru Paraschiv, care a cîștigat pentru Moldova prima medalie istorică la Campionatul Mondial de Box pentru seniori, speră să obțină noi rezultate excelente și să se califice la Jocurile Olimpice de la Los Angeles. Despre aceasta el a informat la revenirea în țară, făcînd bilanțul participării la Campionatul Mondial de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), unde a cîștigat medalia de bronz,
Aeroportul din Strasbourg în alertă: Europarlamentari, blocați în avion din cauza unei valize suspecte
Alertă de securitate pe Aeroportul din Strasbourg din cauza unei valize suspecte, anunță B1 Tv. În aceste momente mai mulți europarlamentari romîni sînt blocați în avion.Printre aceștia se află Maria Grapini, Vasile Dîncu, Dan Barna, Vlad Voiculescu, Claudiu Tîrziu, Diana Șoșoacă și Șerban Sturdza, informează Noi.md cu referire la Stiri pe surse. {{850756}}Cu toții stau în aceste momente î
Pe parcursul săptămînii precedente, polițiștii de frontieră au identificat 14 cazuri de folosire a documentelor de călătorie cu semne vădite de falsificare, notează Noi.md.Cazurile au fost identificate atît pe sensul de intrare, cît și pe sensul de ieșire din Republica Moldova, în următoarele puncte: SPF „Aeroportul Chișinău” – 7 cazuri; PTF „Leușeni” – 3 cazuri; PTF „Palanca” – 2 ca
În regiunea Transnistria se introduce regimul de urgență în economie.Despre decizia adoptată a informat, în cadrul unei conferințe prin teleconferință, așa-numitul președinte al RMN nerecunoscut, Vadim Krasnoselski.Potrivit lui, această măsură temporară este necesară pentru a depăși dificultățile legate de aprovizionarea regiunii cu gaze naturale. Riscurile de nesiguranță sînt legate de sc
Oamenii și întreprinderile nu au nevoie de compensații, dar de prețuri adecvate și corecte la gaze, căldură și energie electrică.Această opinie a fost exprimată de fostul procuror general, fost candidat la funcția de președinte al Moldovei, unul dintre liderii blocului „Alternativa”, Alexandr Stoianoglo.Potrivit acestuia, trei ani la rînd, mai ales în 2023–2024, experții au semnalat: Moldo
Centrul Național Anticorupție (CNA) prezintă bilanțul săptămînal al activităților desfășurate pe dimensiunile combaterii și prevenirii corupției, precum și al recuperării bunurilor provenite din infracțiuni, notează Noi.md.În perioada de raportare, ofițerii CNA au desfășurat peste 30 de percheziții într-o cauză penală despre corupția sistemică în procesul de obținere a permiselor de conducere
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a efectuat în acest weekend o vizită de lucru la lacul de acumulare Ghidighici, cel mai mare lac din țară, care are un rol esențial în protejarea municipiului Chișinău de riscul inundațiilor.În cadrul vizitei, ministrul a anunțat lansarea unui nou proiect de investiții capitale în infrastructura de gestionare a apelor. Astfel, în anul 2026 va fi reabilitat
