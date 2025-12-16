Cursul valutar BNM pentru 16 decembrie

18:30

Marți, unii consumatori din municipiul Chișinău vor rămîne fără apă la robinet, notează Noi.md.În intervalul 09:00 – 18:00, în data de 16 decembrie, fără apă să fie consumatorii de pe adresa str. A.Mureşanu, 31.Măsura a fost luată în legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.Echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea