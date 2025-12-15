Peste 3 tone de ardei contaminați cu pesticide, distruși de ANSA
Radio Chisinau, 15 decembrie 2025 14:15
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță reținerea și distrugerea unui lot de 3.400 de kilograme de ardei proaspeți de import, care nu corespundeau normelor de siguranță alimentară. Decizia a fost luată după ce analizele de laborator au confirmat depășirea limitelor maxime admise (LMA) pentru reziduuri de pesticide, inclusiv Clorpirifos și Dinotefuran. Măsura a fost aplicată de operatorul economic, sub supravegherea strictă a inspectorilor ANSA.
• • •
Acum 10 minute
14:25
Consiliul UE sancționează cinci persoane și patru entități pentru sprijinirea „flotei fantomă” a Rusiei # Radio Chisinau
Consiliul UE a sancționat astăzi încă cinci persoane și patru entități responsabile pentru sprijinirea „flotei fantomă” a Rusiei și a lanțului său valoric, cu scopul de a limita și mai mult capacitatea Rusiei de a genera venituri, potrivit comunicatului oficial.
Acum 15 minute
14:20
Acum 30 minute
14:15
Acum o oră
14:00
Maia Sandu, la Atena: „Salutăm noul acord strategic dintre Grecia, Bulgaria și România privind Coridorul Marea Neagră–Marea Egee. Am fi încântați să vedem acest coridor extins către R. Moldova” # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu a subliniat importanța securității energetice a Republicii Moldova și colaborarea cu statele aflate în ruta de transport Marea Neagră-Marea Egee, la întrevederea cu Prim-ministrul Greciei, Kyriakos Mitsotakis.
13:45
Bursa Internațională a Moldovei (BIM) a fost înregistrată oficial la Agenția Servicii Publice, marcând trecerea la o etapă instituțională cu bază legală și mandat operațional pentru dezvoltarea pieței de capital din Moldova. În Consiliul de administrație al Bursei este fostul premier Dorin Recean, care reprezintă unul dintre acționarii majoritari – Agenția Proprietăți Publice, transmite IPN.
Acum 2 ore
13:30
Zeci de șoferi prinși băuți la volan, în weekend. Alte câteva mii de conducători auto - amendați pentru viteză # Radio Chisinau
În acest weekend, polițiștii au identificat peste 4230 de încălcări rutiere comise de către șoferi.
13:10
Negocierile de pace de la Berlin au ajuns în impas. Cele trei părți au discutat cinci ore fără să poată ajunge la un compromis # Radio Chisinau
Negocierile dintre oficialii americani și ucraineni, care au durat aproximativ 5 ore la Berlin, unde Kievul și-a prezentat versiunea planului de încheiere a războiului, s-au încheiat fără un compromis cu privire la chestiunea teritorială cheie.
12:55
Emisiune de ziua unui apreciat cantăreț și autor de cântece basarabean.
12:50
Comisia de Evaluare a Judecătorilor încheie audierile din 2025 cu cazul Vasile Nogai # Radio Chisinau
Ultima audiere din acest an a Comisiei de Evaluare a Judecătorilor l-a avut în centrul atenției pe judecătorul Vasile Nogai, fost președinte și președinte interimar al Judecătoriei Drochia. Comisia anunță ca va veni cu un raport în acest caz în termen de 30 de zile, comunică MOLDPRES.
Acum 4 ore
12:35
Carburanții auto vor fi mai ieftini mâine, 16 decembrie. Noile prețuri afișate de ANRE # Radio Chisinau
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 16 decembrie.
12:15
Peste 68% din exporturile Republicii Moldova merg în UE. Deficitul comercial crește cu 30% # Radio Chisinau
Exportul de mărfuri spre țările Uniunii Europene a ajuns, în ianuarie-octombrie, la 68,2% din totalul exporturilor, mai mult cu 1,1% față de aceeași perioadă din anul trecut. Totodată, deficitul balanței comerciale a crescut cu 30,3%, potrivit raportului Biroului Național de Statistică, transmite IPN.
11:55
Peste 700 de permise de conducere urmează a fi anulate după descoperirea unei scheme de corupție # Radio Chisinau
Peste 700 de permise de conducere urmează a fi anulate, după ce autoritățile au descoperit o schemă de corupție prin care se fraudau examenele teoretice de obținere a acestora. Informațiile au fost prezentate de directorul Agenției Servicii Publice (ASP), Mircea Eșanu, informează MOLDPRES.
11:40
Consiliul Afaceri Externe al UE, la Bruxelles. Liderii UE ar putea conveni asupra deschiderii neoficiale a negocierilor pe capitole cu Republica Moldova # Radio Chisinau
Astăzi, 15 decembrie, la Bruxelles are loc Consiliul Afaceri Externe al UE, la care liderii statelor din blocul comunitar ar putea decide deschiderea neoficială a negocierilor pe capitole cu Republica Moldova.
11:35
Explozie într-o locuință din comuna Ciorescu: un bărbat a murit, altul este în stare gravă # Radio Chisinau
Un bărbat a murit, iar altul a fost rănit grav în urma unei explozii produse, ieri, 14 decembrie, la o sobă de încălzit într-o locuință din comuna Ciorescu, municipiul Chișinău.
11:20
Un grup de deputați PAS au înaintat un proiect de lege care prevede limitarea salariilor de conducere în instituțiile de reglementare, după ce datele publice au arătat creșteri de până la 140% în ultimii doi ani, ajungând la 100.000-160.000 de lei lunar.
10:50
Activitatea artiștilor urmează să fi reglementată printr-un cadru legal unitar, care să le recunoască statutul profesional și să le asigure garanții sociale și fiscale. Un proiect de lege, prezentat pentru consultări de Ministerul Culturii, prevede reguli clare pentru recunoașterea, înregistrarea și susținerea financiară a artiștilor, inclusiv a celor liber-profesioniști, transmite IPN.
Acum 6 ore
10:35
Investiții capitale la lacul Ghidighici: Evacuatorul de ape mari va fi realibiltat (FOTO) # Radio Chisinau
Evacuatorul de ape mari al barajului de la Ghidighici va fi reabilitat în 2026. Despre acest proiect a anunțat Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, care a efectuat în acest weekend o vizită de lucru la cel mai mare lac din țară.
10:15
Compensații la energie: de astăzi, beneficiarii pot ridica banii la oficiile poștale # Radio Chisinau
De astăzi, beneficiarii de compensații la energie pot ridica plățile de la oficiile poștale din țară. Pentru a primi bani, cetățenii urmează să prezinte buletinul de identitate, informează MOLDPRES.
09:55
VIDEO | Val de drone ucrainene asupra Moscovei. Explozii în mai multe zone, două aeroporturi au fost închise # Radio Chisinau
Ministerul rus al Apărării a anunțat luni dimineață că unitățile sale de apărare aeriană au doborât 130 de drone ucrainene noaptea trecută, dintre care 18 se îndreptau spre Moscova, transmit Reuters și Kyiv Independent.
09:35
Încasări de peste 905 milioane de lei, raportate de Serviciul Vamal în ultima săptămână # Radio Chisinau
Serviciul Vamal anunță în ultima săptămână, încasări la bugetul de stat de peste 905 milioane de lei, iar de la începutul anului curent, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat circa 38,9 miliarde lei, ceea ce constituie îndeplinirea cifrei de control la 100%.
09:20
„Nu semnați niciun document cu caracter militar fără consultare juridică”. Avertismentrul transmis de MAE de la Chișinău cetățenilor R. Moldova aflați în Rusia # Radio Chisinau
„Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău avertizează cetățenii Republicii Moldova aflați în Federația Rusă asupra unor schimbări importante în legislație. Conform unui decret prezidențial, semnat la Moscova (nr. 821 din 5 noiembrie 2025), anumite categorii de străini care solicită permis de ședere sau cetățenie rusă ar putea fi obligate să semneze un contract de serviciu militar sau să prezinte o adeverință care să ateste inaptitudinea pentru armată”, transmite un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe al R. Moldova.
09:05
Au făcut cale întoarsă la frontieră: 21 de cetățeni străini au primit refuz de intrare în R. Moldova, în ultimele 24 de ore # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 64 821 traversări.
08:40
Cât valorează un euro și un dolar. Cursul valutar stabilit de BNM pentru astăzi, 15 decembrie # Radio Chisinau
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru euro un curs valutar de 19 lei și 85 de bani. Dolarul american este cotat la 16 lei și 93 bani.
Acum 8 ore
08:25
Europarlamentarul Victor Negrescu: Republica Moldova are nevoie de garanții de securitate # Radio Chisinau
Republica Moldova are nevoie de stabilitate, garanții de securitate și un parcurs european clar, afirmă europarlamentarul Victor Negrescu, în contextul unui „moment decisiv pentru pacea din Europa”, transmite IPN.
08:05
Ultimele informații despre masacrul de pe plaja Bondi din Sydney: Cel puțin 15 morți și zeci de răniți. Cei doi atacatori erau tată și fiu # Radio Chisinau
Cei doi bărbați care au ucis 15 persoane la o sărbătoare evreiască pe plaja Bondi din Sydney erau tată și fiu, a anunțat luni poliția, în timp ce Australia este în stare de șoc după cel mai grav atac armat din ultimii aproape 30 de ani, potrivit Reuters.
Acum 24 ore
17:35
Maia Sandu a transmis un mesaj de felicitare comunității evreiești cu ocazia sărbătorii Hanukkah # Radio Chisinau
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a adresat un mesaj de felicitare comunității evreiești din țară, cu prilejul începerii sărbătorii Hanukkah, marcată începând de astăzi pe parcursul a opt zile.
17:25
Arheologii marini francezi au descoperit un zid submarin masiv în largul coastei Bretaniei, datând din jurul anului 5.000 î.Hr.
17:20
16:50
Poliția intensifică controalele: Amenzi de până la 3.000 lei și confiscarea pirotehnicii ilegale # Radio Chisinau
În preajma sărbătorilor de iarnă, Poliția R. Moldova a intensificat controalele asupra articolelor pirotehnice, avertizând că utilizarea necorespunzătoare sau achiziția din surse neautorizate poate fi periculoasă.
16:05
R. Moldova își modernizează frontierele: Program național pentru perioada 2026-2030 # Radio Chisinau
Republica Moldova dispune de o frontieră de stat cu o lungime totală de 1 906 km, dintre care 684 km se află la granița cu România și 1 222 km la granița cu Ucraina.
15:25
Liderii instituțiilor europene, profund șocați de atacul terorist din Sydney: „Europa este alături de Australia” # Radio Chisinau
Liderii principalelor instituții europene au reacționat după atacul sângeros comis pe plaja Bondi din Sydney, în timpul sărbătorilor de Hanukkah, un incident care a șocat întreaga lume.
15:20
15:15
Începând cu 1 ianuarie 2026, o oră de muncă în Republica Moldova va fi remunerată cu cel puțin 37,28 lei. Aceasta corespunde unui salariu minim lunar de 6 300 de lei pentru un program complet de muncă de 169 de ore. Proiectul de ajustare a salariului minim se regăsește pe ordinea de zi a ședinței Guvernului din 17 decembrie. Comparativ cu anul curent, salariul minim nominal va crește cu 500 de lei, transmite IPN.
15:00
Maia Sandu va efectua o vizită de lucru în Republica Elenă: Discuțiile vor viza avansarea parcursului european al Republicii Moldova # Radio Chisinau
Luni, 15 decembrie, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua o vizită de lucru în Republica Elenă.
14:55
„Suntem profund șocați de atacul violent din Sydney, petrecut în prima zi de Hanuka”, a scris, cu puțin timp în urmă președintele Maia Sandu pe X.
14:50
Ieri
14:35
Ucraina impune sancțiuni împotriva a 656 de nave maritime, care fac parte din flota fantomă a Rusiei # Radio Chisinau
Ucraina impune sancțiuni împotriva a 656 de nave maritime care fac parte din flota fantomă a Rusiei, fiind cel mai mare pachet de sancțiuni aplicat vreodată, informează un comunicat oficial.
14:05
DOSAR TRANSNISTREAN | Eugen Muravschi: Regiunea transnistreană trăiește de pe o zi pe alta. Nimeni nu poate garanta că nu se va repeta situația de iarna trecută (Audio) # Radio Chisinau
Nu există o siguranță și o previzibilitate a aprovizionării cu gaze a regiunii transnistrene, susține expertul în domeniul energetic, Eugen Muravschi, de la comunitatea WatchDog.
13:35
Un nou sector al IGPF prinde contur la Otaci: Investiție de peste 30 milioane de lei # Radio Chisinau
La Otaci este în construcție un nou sector al Poliției de Frontieră, proiect strategic destinat modernizării infrastructurii de securitate la granița de nord a Republicii Moldova și îmbunătățirii serviciilor pentru cetățeni.
13:10
Situația la frontieră: 17 străini au primit refuz de intrare, în ultimele 24 de ore # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 56.123 de traversări. Totodată, 17 persoane străine au primit refuz de intrare în Republica Moldova.
12:50
Premierul Alexandru Munteanu prezintă bilanțul săptămânii și răspunde la întrebările cetățenilor # Radio Chisinau
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a prezentat, într-un mesaj video, o retrospectivă a săptămânii care se încheie, anunțând aprobarea în primă lectură a bugetului de stat pentru 2026 și răspunzând întrebărilor adresate de cetățeni privind pensiile, politicile pentru tineri și prioritățile Executivului.
12:35
Oamenii care locuiesc la sud de Paris au acum la dispoziție un nou mijloc de transport pentru a face naveta în oraș, folosind cel mai lung și cel mai nou traseu de teleferic urban, cu o lungime de 4,5 kilometri.
11:55
Astăzi, 14 decembrie, izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice, informează Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS).
11:30
General Bundeswehr: „Rusia duce de mulți ani un război hibrid împotriva Germaniei. Dezinformarea, sabotajul, spionajul - ceva obișnuit” # Radio Chisinau
Rusia duce de mulți ani un război hibrid împotriva Germaniei, astfel că în prezent se lucrează la consolidarea armatei și la îmbunătățirea sistemului de apărare civilă.
11:05
Circa 64% din elevii care au participat la testarea națională a competențelor digitale au demonstrat cunoștințe avansate, anunță Ministerul Educației și Cercetării. Trei elevi au obținut scorul maxim de 100 de puncte.
10:50
Geminidele, una dintre cele mai spectaculoase ploi de meteori ale anului, ating apogeul în noaptea de 13 spre 14 decembrie 2025, când pe cer pot fi observați până la 120 de meteori pe oră, în condiții foarte bune de vizibilitate datorită fazei favorabile a Lunii.
10:30
Volodimir Zelenski se întâlnește luni la Berlin cu Steve Witkoff și lideri europeni # Radio Chisinau
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, se va întâlni, luni, 15 decembrie, la Berlin, cu cancelarul german Friedrich Merz, cu alți lideri europeni și cu reprezentantul președintelui SUA pentru misiuni de pace Steve Witkoff pentru a discuta planul de pace propus de SUA privind reglementarea conflctului din Ucraina.
10:05
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) anunță desfășurarea concursului de comercializare a bunurilor confiscate pentru data de 17 decembrie 2025, ora 13:15, fiind propuse 10 loturi în acest sens. Valoarea bunurilor propuse pentru comercializare constituie 500,1 mii lei.
09:35
Lucrări de prevenire a inundațiilor: evacuatorul barajului de la Ghidighici va fi reabilitat în 2026 # Radio Chisinau
Ministerul Mediului anunță că, în anul 2026, va fi reabilitat evacuatorul de ape mari al barajului lacului de acumulare Ghidighici, o investiție menită să sporească siguranța municipiului Chișinău în fața riscului de inundații.
09:35
Ucraina a acuzat Rusia că a lovit sâmbătă cu o dronă în Marea Neagră o navă comercială a Turciei, la o zi după ce un atac aerian rusesc a avariat încă o navă turcă în apropierea portului Odesa, regiunea omonimă din jurul acestui oraș ucrainean fiind în noaptea de vineri spre sâmbătă ținta unui atac masiv cu drone și rachete în care Rusia a țintit inclusiv infrastructuri energetice.
