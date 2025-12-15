Negocierile de pace de la Berlin au ajuns în impas. Cele trei părți au discutat cinci ore fără să poată ajunge la un compromis

09:20

„Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău avertizează cetățenii Republicii Moldova aflați în Federația Rusă asupra unor schimbări importante în legislație. Conform unui decret prezidențial, semnat la Moscova (nr. 821 din 5 noiembrie 2025), anumite categorii de străini care solicită permis de ședere sau cetățenie rusă ar putea fi obligate să semneze un contract de serviciu militar sau să prezinte o adeverință care să ateste inaptitudinea pentru armată”, transmite un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe al R. Moldova.