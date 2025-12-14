Un nou sector al IGPF prinde contur la Otaci: Investiție de peste 30 milioane de lei
Radio Chisinau, 14 decembrie 2025 13:35
La Otaci este în construcție un nou sector al Poliției de Frontieră, proiect strategic destinat modernizării infrastructurii de securitate la granița de nord a Republicii Moldova și îmbunătățirii serviciilor pentru cetățeni.
• • •
Situația la frontieră: 17 străini au primit refuz de intrare, în ultimele 24 de ore # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 56.123 de traversări. Totodată, 17 persoane străine au primit refuz de intrare în Republica Moldova.
Premierul Alexandru Munteanu prezintă bilanțul săptămânii și răspunde la întrebările cetățenilor # Radio Chisinau
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a prezentat, într-un mesaj video, o retrospectivă a săptămânii care se încheie, anunțând aprobarea în primă lectură a bugetului de stat pentru 2026 și răspunzând întrebărilor adresate de cetățeni privind pensiile, politicile pentru tineri și prioritățile Executivului.
Oamenii care locuiesc la sud de Paris au acum la dispoziție un nou mijloc de transport pentru a face naveta în oraș, folosind cel mai lung și cel mai nou traseu de teleferic urban, cu o lungime de 4,5 kilometri.
Astăzi, 14 decembrie, izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice, informează Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS).
General Bundeswehr: „Rusia duce de mulți ani un război hibrid împotriva Germaniei. Dezinformarea, sabotajul, spionajul - ceva obișnuit” # Radio Chisinau
Rusia duce de mulți ani un război hibrid împotriva Germaniei, astfel că în prezent se lucrează la consolidarea armatei și la îmbunătățirea sistemului de apărare civilă.
Circa 64% din elevii care au participat la testarea națională a competențelor digitale au demonstrat cunoștințe avansate, anunță Ministerul Educației și Cercetării. Trei elevi au obținut scorul maxim de 100 de puncte.
Geminidele, una dintre cele mai spectaculoase ploi de meteori ale anului, ating apogeul în noaptea de 13 spre 14 decembrie 2025, când pe cer pot fi observați până la 120 de meteori pe oră, în condiții foarte bune de vizibilitate datorită fazei favorabile a Lunii.
Volodimir Zelenski se întâlnește luni la Berlin cu Steve Witkoff și lideri europeni # Radio Chisinau
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, se va întâlni, luni, 15 decembrie, la Berlin, cu cancelarul german Friedrich Merz, cu alți lideri europeni și cu reprezentantul președintelui SUA pentru misiuni de pace Steve Witkoff pentru a discuta planul de pace propus de SUA privind reglementarea conflctului din Ucraina.
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) anunță desfășurarea concursului de comercializare a bunurilor confiscate pentru data de 17 decembrie 2025, ora 13:15, fiind propuse 10 loturi în acest sens. Valoarea bunurilor propuse pentru comercializare constituie 500,1 mii lei.
Ucraina a acuzat Rusia că a lovit sâmbătă cu o dronă în Marea Neagră o navă comercială a Turciei, la o zi după ce un atac aerian rusesc a avariat încă o navă turcă în apropierea portului Odesa, regiunea omonimă din jurul acestui oraș ucrainean fiind în noaptea de vineri spre sâmbătă ținta unui atac masiv cu drone și rachete în care Rusia a țintit inclusiv infrastructuri energetice.
Lucrări de prevenire a inundațiilor: evacuatorul barajului de la Ghidighici, reabilitat în 2026 # Radio Chisinau
Ministerul Mediului anunță că, în anul 2026, va fi reabilitat evacuatorul de ape mari al barajului lacului de acumulare Ghidighici, o investiție menită să sporească siguranța municipiului Chișinău în fața riscului de inundații.
Forumul Minorităților Etnice | Grosu: „R. Moldova e bogată prin oamenii ei” și trebuie să rămânem uniți pentru UE # Radio Chisinau
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a subliniat importanța unității naționale și a respectului pentru diversitatea etnică a Republicii Moldova, într-o postare recentă dedicată Forumului Național al Minorităților Etnice.
Studiu: Un somn sub șapte ore pe noapte este asociat cu o speranță de viață mai scurtă # Radio Chisinau
Un studiu recent arată că longevitatea este influențată direct de pragul de somn, indiferent de venituri, acces la sistemele de sănătate sau locație. Mai mult, insuficiența somnului e mai nocivă decât alți factori despre care se știa până acum că influențează speranța de viață, precum sedentarismul sau diabetul.
Ieri, 12 decembrie, reprezentanții Ministerului Sănătății, Companiei Naționale de Asigurări în Medicină și ai Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova au semnat Convenția colectivă la nivel de ramură pentru anii 2026-2030, al cărei scop principal este apărarea drepturilor și garanțiilor angajaților din domeniul sănătății.
Alexandru Paraschiv a devenit primul boxer din R. Moldova, medaliat cu bronz la Campionatul Mondial de box, rezervat seniorilor # Radio Chisinau
Alexandru Paraschiv a devenit primul boxer din Republica Moldova care reușește să câștige o medalie de bronz la Campionatul Mondial de box, rezervat seniorilor. Informația a fost confirmată de către Ministerul Educației și Cercetării (MEC) într-o postare pe Facebook.
Kazuyuki Takeuchi va deveni noul ambasador al Japoniei în Republica Moldova. Conform agenției de știri Infotag, Yoichiro Yamada, care și-a încheiat misiunea diplomatică la Chișinău, a anunțat acest lucru pe rețelele de socializare.
G7+ Ucraina condamnă atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice. A fost propus un set de măsuri pentru securitatea energetică ucraineană # Radio Chisinau
Grupul de coordonare în domeniul energiei al G7+ Ucraina s-a reunit ieri, 12 decembrie 2025, de la distanță, prilej cu care au reafirmat sprijinul comun pentru securitatea energetică a Ucrainei, condamnând cu fermitate atacurile deliberate ale Rusiei asupra infrastructurii energetice a Ucrainei.
Republica Moldova traversează cel mai bun sezon din istorie la exportul de rapiță, devenind în sezonul 2025–2026 al doilea cel mai mare exportator către Uniunea Europeană, după Ucraina. Concluzia reiese din analiza economistului Iurie Rija, care constată o creștere fără precedent atât a volumelor exportate, cât și a veniturilor generate de această cultură strategică.
Asociația Antreprenorilor cu Dizabilități din Republica Moldova „Abilități Europene Fără Limite” (AEFL Moldova), în parteneriat cu Centrul de Suport Juridic, a lansat o linie gratuită de suport juridic și informațional pe WhatsApp, destinată femeilor cu dizabilități din întreaga țară care se confruntă cu diferite forme de violență.
Republica Moldova preia președinția Consiliului Miniștrilor Culturii din Europa de Sud-Est pentru anul 2026 # Radio Chisinau
Începând de ieri, 12 decembrie, Republica Moldova preia președinția Consiliului Miniștrilor Culturii din Europa de Sud-Est. Decizia a fost luată la Conferința interministerială UNESCO CoMoCoSEE: „Modele culturale sustenabile pentru viitor”.
În acest weekend, pe 13-14 decembrie, chișinăuienii sunt invitați la târguri și iarmaroace cu produse locale, organizate în mai multe sectoare ale orașului. Producători autohtoni își vor prezenta produse agricole de sezon, oferind vizitatorilor o experiență autentică și gusturi de acasă.
Alertă cu bombă la PTF Vălcineț: semnal „Exploziv BRAVO” activat pentru trenul București–Kiev # Radio Chisinau
Poliția de Frontieră a activat astăzi, la ora 12:57, semnalul „Exploziv BRAVO” la Sectorul Poliției de Frontieră Otaci, după recepționarea unei informații privind o presupusă minare a trenului de pe ruta București–Kiev, aflat în Punctul de Trecere a Frontierei Vălcineț, la ieșire din Republica Moldova.
Primii brazi naturali au apărut în vânzare la Chișinău. Prețurile diferă în funcție de înălțime, specie și proveniență: de la aproximativ 700 de lei pentru un brad mic de un metru până la 3 500 de lei pentru un pom de trei metri. Comercianții spun că, dacă brazii sunt îngrijiți corect, își păstrează aspectul proaspăt între două și patru săptămâni, transmite IPN.
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, în comun cu polițiștii și procurorii de la Botanica, au destructurat o grupare specializată în trafic de droguri de mare risc.
Parlamentul a votat în lectura a doua modificări privind regimul armelor de uz civil cu scopul de a preveni incidentele periculoase și a consolida siguranța publică.
România sprijină R. Moldova în domeniul mediului. Grigore Stratulat: Valorizăm această colaborare deoarece este una orientată spre rezultate # Radio Chisinau
Secretarul de stat Grigore Stratulat a avut, la București, o întrevedere cu omologul său, secretarul de stat Raul Pop, în cadrul căreia au discutat despre proiectele comune din domeniul mediului și prioritățile cooperării bilaterale.
Începând cu ziua de astăzi, 13 decembrie, vor fi operate schimbări în orarul de circulație al rutei de autobuz numărul 16, precizează Primăria municipiului Chișinău.
Ursula von der Leyen, despre blocarea pe termen nelimitat a activelor rusești: Costurile Rusiei vor continua să crească # Radio Chisinau
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat decizia Consiliul Uniunii Europene de a bloca orice transfer către Rusia al activelor Băncii Centrale a Rusiei înghețate în UE, pentru protejarea economiei europene.
Alocația la naștere se va mări cu 500 de lei în 2026. Pensiile vor fi indexate cu 6,8% # Radio Chisinau
Alocația acordată la nașterea copilului va ajunge la 21 886 de lei în anul viitor, cu 536 de lei mai mare. Totodată, copiii cu vârsta de până la doi ani vor continua să primească o indemnizație lunară de o mie de lei, cuantum care se păstrează din 2022. Prevederile se regăsesc în proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat (BASS) pentru anul 2026, votat de Parlament în prima lectură.
Consiliul a decis astăzi să interzică, cu titlu temporar, orice transfer către Rusia al activelor Băncii Centrale a Rusiei înghețate în UE. Această decizie a fost luată cu caracter de urgență pentru a limita prejudiciile aduse economiei Uniunii, se arată în comunicatul oficial.
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit datele oficiale de schimb valutar pentru ziua de astăzi, 13 decembrie 2025.
Părinții care achită serviciile educaționale ale copiilor pot beneficia de deduceri fiscale pentru costurile de instruire, a anunțat ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun.
Aprobat de Parlament în prima lectură: Mai multe fonduri pentru asistență medicală și medicamente compensate în bugetul asigurărilor medicale pentru 2026 # Radio Chisinau
Parlamentul a votat vineri, 12 decembrie, seara în prima lectură proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2026 (FAOAM).
OAMENI ȘI IDEI | Carolina Bogatiuc, Cofondatoare Inițiativa Europeană: „Țara care era vulnerabilă și mereu supusă influențelor străine, a reușit să-și asigure reziliență și securitate” (Audio) # Radio Chisinau
„Din momentul în care Republica Moldova a obținut statutul de țară candidată, evaluările Comisiei Europene au devenit anuale și extrem de detaliate, iar rezultatele din ultimul raport arată că Moldova se află pe primul loc în implementarea reformelor”, subliniază directoarea executivă a Asociației Obștești „Cetățeni pentru Europa” și cofondatoarea Inițiativei Europene, Carolina Bogatiuc, în cadrul emisiunii „Oameni și Idei” de la Radio Chișinău.
Orașul ucrainean Odesa a rămas aproape complet fără electricitate, apă și căldură în noaptea de vineri spre sâmbătă, după ce forțele ruse au lansat cel mai amplu atac aerian asupra regiunii din 2022 până în prezent, potrivit autorităților locale și presei ucrainene.
Conferință privind interferența străină și dezinformarea în alegerile din România și R. Moldova, organizată în Parlamentul European de patru eurodeputați români # Radio Chisinau
Europarlamentarii Dan Barna, Nicu Ștefănuță, Andi Cristea și Daniel Buda au găzduit, în această săptămână, în Parlamentul European, conferința „Interferența străină în alegerile din România, Moldova și Polonia: Cum ne putem proteja mai bine democrația?”.
Fiecare al cincilea salariat din Moldova are o leafă mai mică de 7 mii de lei pentru o normă întreagă de muncă. Sunt datele Biroului Național de Statistică pentru luna septembrie, în unitățile cu patru și mai mulți angajați și în toate instituțiile bugetare.
Circulația transportului pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, tronsonul cuprins între străzile Bănulescu-Bodoni și Pușkin, este sistată astăzi, între orele 06:00 și 15:00. Primăria Chișinău precizează că restricțiile sunt legate de desfășurarea Maratonului de Crăciun în Piața Marii Adunări Naționale.
Creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc vineri, 13 decembrie, Ziua Sfântului Andrei.
Bugetul de stat pentru anul 2026 a fost aprobat astăzi de Parlament în prima lectură cu votul a 54 de deputați ai majorității parlamentare, după șase ore de dezbateri în plen. Împotivă au votat deputații comuniști și cei socialiști, precum și un deputat independent.
