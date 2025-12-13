Deduceri fiscale pentru părinți: ce cheltuieli pentru copii pot fi compensate, explică Dan Perciun
Radio Chisinau, 13 decembrie 2025 14:10
Părinții care achită serviciile educaționale ale copiilor pot beneficia de deduceri fiscale pentru costurile de instruire, a anunțat ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun.
Parlamentul a votat în lectura a doua modificări privind regimul armelor de uz civil cu scopul de a preveni incidentele periculoase și a consolida siguranța publică.
România sprijină R. Moldova în domeniul mediului. Grigore Stratulat: Valorizăm această colaborare deoarece este una orientată spre rezultate # Radio Chisinau
Secretarul de stat Grigore Stratulat a avut, la București, o întrevedere cu omologul său, secretarul de stat Raul Pop, în cadrul căreia au discutat despre proiectele comune din domeniul mediului și prioritățile cooperării bilaterale.
Începând cu ziua de astăzi, 13 decembrie, vor fi operate schimbări în orarul de circulație al rutei de autobuz numărul 16, precizează Primăria municipiului Chișinău.
Ursula von der Leyen, despre blocarea pe termen nelimitat a activelor rusești: Costurile Rusiei vor continua să crească # Radio Chisinau
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat decizia Consiliul Uniunii Europene de a bloca orice transfer către Rusia al activelor Băncii Centrale a Rusiei înghețate în UE, pentru protejarea economiei europene.
Alocația la naștere se va mări cu 500 de lei în 2026. Pensiile vor fi indexate cu 6,8% # Radio Chisinau
Alocația acordată la nașterea copilului va ajunge la 21 886 de lei în anul viitor, cu 536 de lei mai mare. Totodată, copiii cu vârsta de până la doi ani vor continua să primească o indemnizație lunară de o mie de lei, cuantum care se păstrează din 2022. Prevederile se regăsesc în proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat (BASS) pentru anul 2026, votat de Parlament în prima lectură.
OAMENI ȘI IDEI | Carolina Bogatiuc, cofondatoare Inițiativa Europeană: „Țara care era vulnerabilă și mereu supusă influențelor străine a reușit să-și asigure reziliență și securitate” (Audio) # Radio Chisinau
„Din momentul în care Republica Moldova a obținut statutul de țară candidată, evaluările Comisiei Europene au devenit anuale și extrem de detaliate, iar rezultatele din ultimul raport arată că Moldova se află pe primul loc în implementarea reformelor”, subliniază directoarea executivă a Asociației Obștești „Cetățeni pentru Europa” și cofondatoarea Inițiativei Europene, Carolina Bogatiuc, în cadrul emisiunii „Oameni și Idei” de la Radio Chișinău.
Consiliul a decis astăzi să interzică, cu titlu temporar, orice transfer către Rusia al activelor Băncii Centrale a Rusiei înghețate în UE. Această decizie a fost luată cu caracter de urgență pentru a limita prejudiciile aduse economiei Uniunii, se arată în comunicatul oficial.
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit datele oficiale de schimb valutar pentru ziua de astăzi, 13 decembrie 2025.
Coletele de până la 150 de euro, care vor intra pe teritoriul Uniunii Europene începând cu iulie 2026 vor fi taxate # Radio Chisinau
Coletele cu o valoare sub 150 de euro care vor intra pe teritoriul Uniunii Europene începând cu iulie 2026 vor fi taxate cu câte trei euro. Decizia a fost adoptată vineri de miniștrii de finanțe ai statelor membre ale blocului comunitar. Măsura ar putea afecta retailerii online din China, precum Shein, Temu și AliExpress, transmite IPN.
Aprobat de Parlament în prima lectură: Mai multe fonduri pentru asistență medicală și medicamente compensate în bugetul asigurărilor medicale pentru 2026 # Radio Chisinau
Parlamentul a votat vineri, 12 decembrie, seara în prima lectură proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2026 (FAOAM).
OAMENI ȘI IDEI | Carolina Bogatiuc, Cofondatoare Inițiativa Europeană: „Țara care era vulnerabilă și mereu supusă influențelor străine, a reușit să-și asigure reziliență și securitate" (Audio)
„Din momentul în care Republica Moldova a obținut statutul de țară candidată, evaluările Comisiei Europene au devenit anuale și extrem de detaliate, iar rezultatele din ultimul raport arată că Moldova se află pe primul loc în implementarea reformelor", subliniază directoarea executivă a Asociației Obștești „Cetățeni pentru Europa" și cofondatoarea Inițiativei Europene, Carolina Bogatiuc, în cadrul emisiunii „Oameni și Idei" de la Radio Chișinău.
Atac cu drone asupra regiunii Odesa: peste 10 stații electrice și o termocentrală au fost avariate # Radio Chisinau
Orașul ucrainean Odesa a rămas aproape complet fără electricitate, apă și căldură în noaptea de vineri spre sâmbătă, după ce forțele ruse au lansat cel mai amplu atac aerian asupra regiunii din 2022 până în prezent, potrivit autorităților locale și presei ucrainene.
Conferință privind interferența străină și dezinformarea în alegerile din România și R. Moldova, organizată în Parlamentul European de patru eurodeputați români # Radio Chisinau
Europarlamentarii Dan Barna, Nicu Ștefănuță, Andi Cristea și Daniel Buda au găzduit, în această săptămână, în Parlamentul European, conferința „Interferența străină în alegerile din România, Moldova și Polonia: Cum ne putem proteja mai bine democrația?”.
Fiecare al cincilea salariat din Moldova are o leafă mai mică de 7 mii de lei pentru o normă întreagă de muncă. Sunt datele Biroului Național de Statistică pentru luna septembrie, în unitățile cu patru și mai mulți angajați și în toate instituțiile bugetare.
Circulația transportului pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, tronsonul cuprins între străzile Bănulescu-Bodoni și Pușkin, este sistată astăzi, între orele 06:00 și 15:00. Primăria Chișinău precizează că restricțiile sunt legate de desfășurarea Maratonului de Crăciun în Piața Marii Adunări Naționale.
Creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc vineri, 13 decembrie, Ziua Sfântului Andrei.
Bugetul de stat pentru anul 2026 a fost aprobat astăzi de Parlament în prima lectură cu votul a 54 de deputați ai majorității parlamentare, după șase ore de dezbateri în plen. Împotivă au votat deputații comuniști și cei socialiști, precum și un deputat independent.
Andrian Gavriliță: Noua lege a salarizării ar putea intra în vigoare în septembrie 2026 # Radio Chisinau
Noua lege a salarizării ar putea intra în vigoare mai devreme decât termenul oficial, iar costurile reformei sunt estimate la minimum 2 miliarde de lei. Precizarea a fost făcută de ministrul finanțelor, Andrian Gavriliță în plenul Parlamentului, în timpul dezbaterii Bugetul de stat pentru 2026. Ministrul a precizat că termenul oficial prevăzut în documente pentru implementarea noii legi este 1 ianuarie 2027, însă Guvernul își propune să devanseze calendarul, astfel încât majorările salariale pentru anumite categorii de angajați din sectorul public să fie aplicate deja din 1 septembrie 2026, transmite IPN.
Cota zero extinsă, deduceri pentru educație și facilități pentru energie verde: ce prevede pachetul fiscal votat în prima lectură # Radio Chisinau
Parlamentul a aprobat astăzi, în prima lectură, pachetul de simplificare fiscală și măsurile de susținere a mediului de afaceri, inițiativă susținută de 60 de deputați. Proiectul aparține unui grup de parlamentari din Fracțiunea PAS, comunică MOLDPRES.
CNAS a alocat peste 454 milioane lei pentru compensațiile la energie pentru luna noiembrie # Radio Chisinau
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) anunță că a finanțat plata compensațiilor la energie aferente lunii noiembrie 2025. În total, 454,4 milioane de lei au fost direcționate pentru 605 538 de beneficiari.
Centrul multifuncțional de servicii sociale din Copceac, renovat cu sprijinul UE și PNUD, își deschide ușile pentru beneficiari # Radio Chisinau
Centrul multifuncțional de servicii sociale din Copceac, UTA Găgăuzia este pregătit să-și deschidă ușile pentru beneficiarii din localitate. Datorită sprijinului inițiativei „Primarii pentru Creștere Economică” (M4EG), finanțată de Uniunea Europeană și implementată de PNUD, clădirea a fost renovată și modernizată integral, pereții au fost izolați termic și a fost instalat un cazan pe biomasă.
Harta riscurilor pentru UE, în 2026: sabotaje, o pace în Ucraina favorabilă Rusiei și ruptura de SUA # Radio Chisinau
Un război hibrid în Uniunea Europeană, cu sabotaje în blocul comunitar, posibilitatea încheierii războiului din Ucraina în condiții favorabile Rusiei, noi atacuri din partea Moscovei și retragerea de către SUA a sprijinului în materie de securitate sunt riscurile cele mai probabile cu care s-ar putea confrunta UE în anul 2026, relatează EFE și Agerpres, citând un document realizat de Institutul Universitar European (EUI).
Parlamentul a ratificat Acordul cu Uniunea Europeană privind participarea Republicii Moldova la Programul „Europa Creativă”, care oferă un mecanism de finanțare destinat dezvoltării sectoarelor culturale și creative.
Parlamentul aprobă în prima lectură ajustarea plăților compensatorii pentru angajații din sectorul bugetar # Radio Chisinau
Parlamentul a votat în prima lectură modificări la Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, care prevăd ajustarea plăților compensatorii pentru salariații cu salarii mai mici de 6 300 de lei, în contextul majorării salariului minim pe țară începând cu 2026.
Proiectul Bugetului de stat pentru anul 2026, dezbătut în Parlament: Cheltuieli de 100,5 miliarde lei și deficit de aproape 21 miliarde lei # Radio Chisinau
Proiectul Bugetului de stat pentru anul 2026 este dezbătut la această oră în Parlament. Documentul prevede la capitolul cheltuieli totale de 100 miliarde 570 milioane de lei, venituri de peste 79 de miliarde de lei și un deficit de 20,9 miliarde lei.
Producția industrială a Republicii Moldova a crescut cu 3% în primele nouă luni ale anului # Radio Chisinau
Producția industrială din Republica Moldova a înregistrat o creștere cu 3% în primele nouă luni ale anului curent, față de aceeași perioadă a anului precedent. Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării menționează că această evoluție reflectă impactul pozitiv al investițiilor realizate de companiile autohtone în modernizare și extindere, transmite IPN.
Rock pe înserate | Cele mai îndrăgite balade de la cele mai renumite formații rock (AUDIO, partea a patra) # Radio Chisinau
Rock pe înserate, o emisiune în care cea mai bună muzică este selectată și adusă în eter de Marin Nistorică.
Germania acuză Rusia de lansarea unor atacuri hibride pe teritoriul său. Este invocată operațiunea de dezinformare „Storm 1516”, care a vizat inclusiv R. Moldova # Radio Chisinau
Germania acuză Rusia de lansarea unor atacuri „hibride” pe teritoriul său, în special un atac cibernetic împotriva securității aeriene și o ingerință electorală, relatează Tagesspiegel. Este invocată operațiunea de dezinformare „Storm 1516”, care a vizat, de altfel, mai multe țări, printre care și Republica Moldova, înaintea alegerilor. Operațiunea „Storm 1516” a implicat inclusiv furtul de identitate, vizând jurnaliști români de la Digi 24, și folosită într-o operațiune de propagandă rusească împotriva Republicii Moldova.
R. Moldova va adera la cel de-al doilea Protocol al Convenției de la Haga pentru protecția bunurilor culturale # Radio Chisinau
Republica Moldova va adera la cel de-al doilea Protocol la Convenția de la Haga din 1954 pentru protecția bunurilor culturale în caz de conflict armat. Proiectul de lege care prevede acest lucru a fost votat de deputați în două lecturi.
Posibile ajustări ale tarifului la gazele naturale în 2026, discutate de ANRE și reprezentanții FMI # Radio Chisinau
Conducerea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a avut o întrevedere de lucru cu reprezentanții Fondului Monetar Internațional (FMI), în cadrul căreia au fost discutate evoluțiile piețelor de energie electrică și gaze naturale, precum și perspectivele pentru anul 2026.De asemenea, părțile au analizat aspecte privind tarifele reglementate pentru consumatori, inclusiv posibile ajustări ale tarifului la gazele naturale în 2026, în contextul contractelor de achiziție deja încheiate pentru perioada rece.
PCCOCS și DIICOT din România au semnat un Acord de cooperare în combaterea criminalității organizate transfrontaliere (FOTO, VIDEO) # Radio Chisinau
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție din România au semnat un Acord de cooperare în combaterea criminalității organizate transfrontaliere.
VIDEO | Un nou tunel subteran secret a fost descoperit de Polonia la granița sa cu Belarus # Radio Chisinau
Peste 180 de migranți au trecut în Polonia printr-un tunel ascuns într-o pădure de la granița cu Belarus, a declarat vineri serviciul polonez de protecție a frontierei, citat de Reuters.
Primarul din Edineț, Constantin Cojocaru, ar putea fi demis din funcție, după ce a fost depistat cu avere nejustificată # Radio Chisinau
Primarul municipiului Edineț, Constantin Cojocaru, a fost depistat cu avere cu avere nejustificată în mărime totală de peste 340 mii de lei, informează Autoritatea Națională de Integritate (ANI).
ANRE clarifică achizițiile de energie de avarie: Volumul achiziționat reprezintă doar 0,2% din consumul lunar total # Radio Chisinau
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a venit cu precizări privind costurile energiei electrice procurate de Î.S. „Moldelectrica” în regim de avarie. Instituția subliniază că, în perioada 6–10 decembrie, operatorul a cumpărat aproximativ 930 MWh de energie de avarie din România, cantitate necesară pentru menținerea echilibrului în sistemul electroenergetic național.
Republica Moldova a închis 152 de cauze din 197 transmise la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), ceea ce reprezintă un grad de finalizare de 77%. Rezultatele au fost prezentate în cadrul conferinței internaționale pe tema executării hotărârilor CEDO, în contextul în care Republica Moldova a preluat, în noiembrie, președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, transmite IPN.
Expert: Suntem nevoiți să folosim energie de avarie pentru că atacurile rusești erodează sistemul energetic ucrainean și slăbesc capacitatea R. Moldova de a importa energie # Radio Chisinau
Republica Moldova a fost nevoită să solicite de mai multe ori curent electric de avarie din România, din cauza că sistemul energetic ucrainean este tot mai erodat de atacurile sistemice rusești. Atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene care s-au intensificat în această iarnă ne afectează și pe noi, transmite Radio Chișinău.
Republica Moldova preia președinția Consiliului Miniștrilor Culturii din Europa de Sud-Est pentru anul 2026 # Radio Chisinau
Începând de astăzi, Republica Moldova preia președinția Consiliului Miniștrilor Culturii din Europa de Sud-Est. Decizia a fost luată la Conferința interministerială UNESCO CoMoCoSEE: „Modele culturale sustenabile pentru viitor”.
Forțele ucrainene și partizanii ruși au lovit două nave rusești care transportau arme, în apele Mării Caspice # Radio Chisinau
Forțele ucrainene și partizanii ruși au lovit două nave rusești care transportau arme, în apele Mării Caspice, anunță autoritățile ucrainene, informează Agenția de presă UKRINFORM.
Două persoane au decedat în urma unei intoxicații cu monoxid de carbon într-o gospodărie din satul Molovata, raionul Dubăsari.
Comisia de Evaluare a Judecătorilor anunță că mandatul membrului internațional Scott Bales se va încheia la 31 decembrie, în legătură cu pensionarea. Cererea privind încetarea mandatului a fost transmisă Parlamentului și urmează a fi examinată conform prevederilor legale.
Șeful Inspectoratului Național de Investigații (INI), Arcadie Catlabuga, a fost avansat de președinta Maia Sandu la gradul special de chestor, echivalent cu gradul de general-maior. Șefa statului a semnat decretul care prevede acest lucru la data de 11 decembrie.
FOTO | Maia Sandu, conferință comună cu Președintele Ciprului, Nikos Christodoulides: „Uniunea Europeană însăși beneficiază de o R. Moldova mai puternică, mai stabilă, mai democratică” # Radio Chisinau
Relațiile bilaterale, procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, securitatea în regiune, sprijinul și solidaritatea comună pentru Ucraina, precum și eforturile necesare pentru restabilirea păcii pe continentul european sunt principalele subiecte abordate de către președinta Maia Sandu cu președintele Ciprului, Nikos Christodoulides. Șefa statului întreprinde astăzi o vizită în Cipru, țara care va deține, în prima jumătate a anului 2026, președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene.
Mai puțină birocrație pentru antreprenori: Parlamentul reduce procedurile pentru actele permisive # Radio Chisinau
Procedurile pentru obținerea a 26 de acte permisive vor fi simplificate, după ce Parlamentul a votat astăzi, în prima lectură, proiectul de lege care prevede optimizarea acestora.
