G7+ Ucraina condamnă atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice. A fost propus un set de măsuri pentru securitatea energetică ucraineană

Primii brazi naturali au apărut în vânzare la Chișinău. Prețurile diferă în funcție de înălțime, specie și proveniență: de la aproximativ 700 de lei pentru un brad mic de un metru până la 3 500 de lei pentru un pom de trei metri. Comercianții spun că, dacă brazii sunt îngrijiți corect, își păstrează aspectul proaspăt între două și patru săptămâni, transmite IPN.