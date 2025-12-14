Prognoza meteo pentru astăzi, 14 decembrie: ploi slabe și temperaturi blânde

21:15

Noua lege a salarizării ar putea intra în vigoare mai devreme decât termenul oficial, iar costurile reformei sunt estimate la minimum 2 miliarde de lei. Precizarea a fost făcută de ministrul finanțelor, Andrian Gavriliță în plenul Parlamentului, în timpul dezbaterii Bugetul de stat pentru 2026. Ministrul a precizat că termenul oficial prevăzut în documente pentru implementarea noii legi este 1 ianuarie 2027, însă Guvernul își propune să devanseze calendarul, astfel încât majorările salariale pentru anumite categorii de angajați din sectorul public să fie aplicate deja din 1 septembrie 2026, transmite IPN.