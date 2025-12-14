LOVITURĂ PENTRU KREMLIN: Veniturile Rusiei din petrol și gaze, la cel mai scăzut nivel din 2020

21:40

Zeci de mii de italieni au ieșit vineri pe străzi pentru a protesta împotriva planurilor bugetare pentru 2026 ale guvernului condus de Giorgia Meloni, provocând întârzieri în transporturi și servicii publice, informează Reuters și DPA. Sindicatul CGIL a anunțat că aproximativ 61% dintre angajații din sectoarele public și privat s-au alăturat grevei, iar peste 500.000