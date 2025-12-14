Un bărbat zboară 1.300 de kilometri până la serviciu pentru că este mai ieftin decât să închirieze un apartament

18:30

Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că a efectuat astăzi un test antidrog rapid, rezultatul fiind negativ. „Rezultatul este negativ. Așa teste nu se găsesc la noi în farmacii, eu cu greu l-am găsit cu ajutorul medicilor”, a scris edilul pe pagina sa de socializare. El a precizat că, în alte țări, astfel de […] Articolul VIDEO | Ion Ceban insistă, a făcut un test antidrog: „După ultimele declarații neinspirate, cred că ar trebui să treacă acest test toate persoanele care dețin funcții importante în stat” apare prima dată în SafeNews.