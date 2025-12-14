Un bărbat zboară 1.300 de kilometri până la serviciu pentru că este mai ieftin decât să închirieze un apartament
SafeNews, 14 decembrie 2025 08:50
Daniel Rodriguez, 34 de ani, din Philadelphia, Pennsylvania, a găsit o metodă neobișnuită pentru a face față costurilor ridicate ale vieții în Atlanta, Georgia: își petrece săptămâni întregi făcând naveta între cele două orașe pentru a ajunge la serviciu, relatează CNBC. Manager de proiect în design urban, Daniel locuiește împreună cu soția sa în Philadelphia, […] Articolul Un bărbat zboară 1.300 de kilometri până la serviciu pentru că este mai ieftin decât să închirieze un apartament apare prima dată în SafeNews.
• • •
Alte ştiri de SafeNews
Acum 10 minute
09:10
Zeci de mii de protestatari cer demisia lui Viktor Orban, după dezvăluirea unor abuzuri dintr-un centru de detenție pentru minori # SafeNews
Zeci de mii de persoane au ieșit sâmbătă în stradă la Budapesta pentru a cere demisia premierului Viktor Orban, după ce au ieșit la iveală abuzuri comise într-un centru de detenție pentru minori, transmite Agerpres. Scandalul a fost declanșat de un material video publicat de un fost parlamentar de opoziție, Peter Magyar, care arată rele […] Articolul Zeci de mii de protestatari cer demisia lui Viktor Orban, după dezvăluirea unor abuzuri dintr-un centru de detenție pentru minori apare prima dată în SafeNews.
Acum 30 minute
09:00
Metalferos SA – cea mai mare entitate din Moldova în domeniul colectării, depozitării, prelucrării și exportului de materiale reciclabile, inclusiv metale feroase și neferoase și baterii – se confruntă cu presiuni financiare și operaționale persistente, arată testul de stres din perspectiva riscurilor fiscale și a implicațiilor asupra investițiilor. Ministerul Finanțelor susține că a efectuat o […] Articolul Situația financiară a Metalferos se agravează. Statul ar urma să intervină cu bani apare prima dată în SafeNews.
08:50
Un bărbat zboară 1.300 de kilometri până la serviciu pentru că este mai ieftin decât să închirieze un apartament # SafeNews
Daniel Rodriguez, 34 de ani, din Philadelphia, Pennsylvania, a găsit o metodă neobișnuită pentru a face față costurilor ridicate ale vieții în Atlanta, Georgia: își petrece săptămâni întregi făcând naveta între cele două orașe pentru a ajunge la serviciu, relatează CNBC. Manager de proiect în design urban, Daniel locuiește împreună cu soția sa în Philadelphia, […] Articolul Un bărbat zboară 1.300 de kilometri până la serviciu pentru că este mai ieftin decât să închirieze un apartament apare prima dată în SafeNews.
Acum o oră
08:40
Încă o navă sub pavilionul Turciei a fost lovită de o dronă rusească în apropierea coastelor Ucrainei # SafeNews
Ucraina a anunțat sâmbătă că Rusia a lovit cu o dronă o navă comercială turcească în Marea Neagră, la doar o zi după ce un atac aerian rusesc a avariat o altă navă turcă în apropierea portului Odesa, informează AFP. Marina ucraineană a precizat că nava „VIVA”, aflată sub pavilion turc și transportând ulei de […] Articolul Încă o navă sub pavilionul Turciei a fost lovită de o dronă rusească în apropierea coastelor Ucrainei apare prima dată în SafeNews.
08:30
Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, susține că Republica Moldova trebuie să investească în propriile capacități militare și să exploreze colaborări internaționale în domeniul apărării, chiar dacă țara se află într-un regim de neutralitate, impus de Federația Rusă. „Neutralitatea a fost ceva impus și a fost impus pentru ca noi să nu putem să avem ceea ce […] Articolul Anatolie Nosatîi: Neutralitatea a fost impusă pentru a limita apărarea țării apare prima dată în SafeNews.
08:20
VIDEO | Cea mai bună reclamă de Crăciun din 2025 vine de la un supermarket francez și a făcut deja înconjurul lumii # SafeNews
O reclamă emoționantă a lanțului de supermarketuri francez Intermarché a cucerit inimile a milioane de oameni din întreaga lume și a devenit atât de populară încât personajul principal – un lup singuratic – va fi transformat într-o jucărie de pluș, notează CNews. Spotul publicitar intitulat „Mal-aimé” („Neiubit”) a fost difuzat pentru prima dată pe 5 […] Articolul VIDEO | Cea mai bună reclamă de Crăciun din 2025 vine de la un supermarket francez și a făcut deja înconjurul lumii apare prima dată în SafeNews.
Acum 2 ore
08:10
FOTO | Poliția spaniolă destructurează o rețea de traficanți care transporta hașiș cu elicopterul din Maroc # SafeNews
Poliția din Spania a destructurat o bandă de traficanți de droguri care folosea elicoptere pentru a aduce sute de kilograme de hașiș din Maroc în Europa. Șase persoane au fost arestate, iar autoritățile au confiscat droguri, arme și un elicopter, informează Reuters. Elicopterele puteau transporta între 500 și 900 de kilograme de hașiș peste Marea […] Articolul FOTO | Poliția spaniolă destructurează o rețea de traficanți care transporta hașiș cu elicopterul din Maroc apare prima dată în SafeNews.
08:00
Parlamentul a votat în prima lectură proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat (BASS) pentru anul 2026, care prevede majorarea alocațiilor și indexarea pensiilor. Alocația la nașterea copilului va crește cu 536 de lei, ajungând la 21.886 de lei. În paralel, copiii cu vârsta de până la doi ani vor continua să primească o indemnizație […] Articolul Alocația la naștere crește la 21.886 de lei în 2026, pensiile vor fi indexate cu 6,8% apare prima dată în SafeNews.
07:50
Rusia pregătește desfășurarea rachetelor „Oreșnik” în Belarus pentru a amenința Europa și NATO # SafeNews
Rusia se pregătește să desfășoare sisteme de lansare pentru racheta balistică cu rază medie de acțiune „Oreșnik” pe teritoriul Belarusului, într-o mișcare care ar avea ca scop principal presiunea asupra statelor europene și a NATO, potrivit Serviciului de Informații Externe al Ucrainei, citat de Kyiv Post. Șeful agenției, Oleg Ivașcenko, a declarat că serviciile ucrainene […] Articolul Rusia pregătește desfășurarea rachetelor „Oreșnik” în Belarus pentru a amenința Europa și NATO apare prima dată în SafeNews.
07:40
Forumul Minorităților Etnice | Grosu: „Moldova e bogată prin oamenii ei” și trebuie să rămânem uniți pentru UE # SafeNews
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a subliniat importanța unității naționale și a respectului pentru diversitatea etnică a Republicii Moldova, într-o postare recentă dedicată Forumului Național al Minorităților Etnice. „Moldova e bogată prin oamenii ei – moldoveni, români, găgăuzi, ruși, ucraineni, bulgari, armeni, rromi, evrei, nemți, belaruși și alte etnii care împart acest pământ și trăiesc împreună […] Articolul Forumul Minorităților Etnice | Grosu: „Moldova e bogată prin oamenii ei” și trebuie să rămânem uniți pentru UE apare prima dată în SafeNews.
07:30
Reacția lui Erdogan, după ce rușii au atacat trei nave turcești aflate în porturi ucrainene # SafeNews
Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a cerut ca Marea Neagră să nu fie transformată într-o zonă de confruntare, după ce trei nave turcești au fost atacate de forțele ruse în porturi ucrainene. Declarația vine pe fondul intensificării atacurilor rusești asupra infrastructurii portuare și energetice din Ucraina. „Marea Neagră nu ar trebui să fie considerată o […] Articolul Reacția lui Erdogan, după ce rușii au atacat trei nave turcești aflate în porturi ucrainene apare prima dată în SafeNews.
07:20
Parlamentul a aprobat în primă lectură bugetul fondurilor de asigurare medicală pentru anul 2026, care prevede mai multe resurse pentru sistemul de sănătate, fără majorarea primei de asigurare medicală. Astfel, prima de asigurare obligatorie achitată în sumă fixă va rămâne la nivelul de 12.636 de lei, iar contribuția procentuală va fi menținută la 9% din […] Articolul Buget mai mare pentru sănătate în 2026, fără scumpirea asigurării medicale apare prima dată în SafeNews.
Acum 4 ore
07:10
FOTO | Ucrainenii folosesc BMW-uri în atacuri împotriva rușilor. Noi imagini inedite de pe câmpul de luptă # SafeNews
Noi imagini apărute din zona frontului sugerează că forțele ucrainene folosesc soluții improvizate pentru a lovi pozițiile rusești. De această dată, este vorba despre automobile BMW modificate pentru a lansa rachete de tip Grad, de calibrul 122 de milimetri. Fotografiile au fost publicate vineri pe rețeaua X de contul Armed Forces Update și arată un […] Articolul FOTO | Ucrainenii folosesc BMW-uri în atacuri împotriva rușilor. Noi imagini inedite de pe câmpul de luptă apare prima dată în SafeNews.
Acum 12 ore
21:20
Președintele Belarusului grațiază 123 de deținuți, inclusiv opozanți și cetățeni ucraineni, în schimbul ridicării sancțiunilor americane # SafeNews
Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a grațiat sâmbătă, 13 decembrie, 123 de persoane aflate în detenție, printre care opozanți politici, activiști, jurnaliști și cinci cetățeni ucraineni. Decizia survine după două zile de negocieri la Minsk cu un emisar al președintelui american Donald Trump și este corelată cu ridicarea de către Statele Unite a sancțiunilor asupra exporturilor […] Articolul Președintele Belarusului grațiază 123 de deținuți, inclusiv opozanți și cetățeni ucraineni, în schimbul ridicării sancțiunilor americane apare prima dată în SafeNews.
Acum 24 ore
20:00
FOTO | Alertă cu bombă la granița Moldovei: Trenul București–Kiev verificat de forțele speciale # SafeNews
O alertă cu bombă a fost declanșată sâmbătă la frontiera de nord a Republicii Moldova pentru un tren internațional care circula pe ruta București – Kiev. Poliția de Frontieră a activat semnalul „Exploziv BRAVO” la Sectorul Otaci, după ce a fost semnalată o posibilă minare a trenului nr. 100. Informația a fost transmisă de Căile […] Articolul FOTO | Alertă cu bombă la granița Moldovei: Trenul București–Kiev verificat de forțele speciale apare prima dată în SafeNews.
19:50
VIDEO | Accident mortal pe strada Voluntarilor din Chișinău: Un pieton a fost lovit de un autobuz # SafeNews
Un grav accident rutier s-a produs astăzi, în jurul orei 16:10, pe strada Voluntarilor din municipiul Chișinău, soldat cu decesul unei persoane. Potrivit informațiilor preliminare, un autobuz de rută, condus de un bărbat în vârstă de 58 de ani, a accidentat un pieton în momentul în care a pornit din stație. Victima, un bărbat de […] Articolul VIDEO | Accident mortal pe strada Voluntarilor din Chișinău: Un pieton a fost lovit de un autobuz apare prima dată în SafeNews.
11:10
Zelenski ia în calcul o zonă demilitarizată în Donbas pentru a încheia războiul, afirmă consilierul său # SafeNews
Președintele ucrainean Vladimir Zelenski ar lua în considerare crearea unei zone demilitarizate în Donbas pentru a pune capăt războiului, a declarat consilierul său, Mihailo Podoliak, pentru Le Monde. Această zonă ar presupune retragerea forțelor ucrainene și ruse de pe ambele părți ale liniei frontului, iar orice eventuală cedare a teritoriilor ar trebui validată prin „alegeri” […] Articolul Zelenski ia în calcul o zonă demilitarizată în Donbas pentru a încheia războiul, afirmă consilierul său apare prima dată în SafeNews.
11:00
Kazuyuki Takeuchi va deveni noul ambasador al Japoniei în Republica Moldova. Conform agenției de știri Infotag, Yoichiro Yamada, care și-a încheiat misiunea diplomatică la Chișinău, a anunțat acest lucru pe rețelele de socializare. „La întoarcerea la Tokyo, l-am vizitat pe ministrul Afacerilor Interne și Telecomunicațiilor, Yoshimasa Hayashi, președintele Grupului Parlamentar de Prietenie Japonia-Moldova. Am discutat […] Articolul Kazuyuki Takeuchi va fi noul ambasador al Japoniei în Moldova apare prima dată în SafeNews.
10:50
Administrația Trump a elaborat planuri pentru a scoate patru state din Uniunea Europeană și a le aduce în sfera de influență a Americii, într-un efort de a „Face Europa Măreață Din Nou”, conform unor documente citate de presa internațională. Strategia Națională de Securitate (NSS) a SUA, un document de 29 de pagini, a provocat șoc […] Articolul Presa internațională: Trump ar fi vrut scoaterea a patru state din UE apare prima dată în SafeNews.
10:30
Narges Mohammadi luptă de zeci de ani pentru drepturile omului și împotriva opresiunii femeilor în regimul mullahilor din Iran. Acum, a fost arestată din nou. Despre aceasta au anunțat astăzi susținătorii săi. Potrivit informațiilor, ea a fost reținută în timpul unui eveniment comemorativ dedicat recent decedatului avocat și apărător al drepturilor omului, Khosrow Alikordi. Acest avocat […] Articolul O laureată a Premiului Nobel pentru Pace din 2023, arestată în Iran apare prima dată în SafeNews.
10:20
Politicianul estonian Aivo Peterson a fost condamnat la 14 ani de închisoare pentru trădare în favoarea Moscovei și pentru că a încercat să creeze o organizație de apărare civilă. Tribunalul din Harju a stabilit că Aivo Peterson a efectuat o călătorie în teritoriile ucrainene ocupate, finanțată și parțial coordonată de cetățeanul rus Andrei Andronov, care […] Articolul Un politician prorus din Estonia, condamnat la 14 ani de închisoare pentru trădare apare prima dată în SafeNews.
10:20
Un analist ISW, concediat pentru că a modificat harta luptelor din Ucraina: A ajutat la câștigarea pariurilor # SafeNews
Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) a concediat un angajat care a făcut o „modificare neautorizată” pe harta operațiunilor militare din Ucraina. Această modificare a ajutat un grup de traderi să câștige o sumă considerabilă pe platforma de pariuri Polymarket, scrie publicația Responsible Statecraft. Pe 15 noiembrie, mai mulți utilizatori au pariat că armata rusă va ocupa orașul […] Articolul Un analist ISW, concediat pentru că a modificat harta luptelor din Ucraina: A ajutat la câștigarea pariurilor apare prima dată în SafeNews.
10:10
VIDEO | Forțele rusești atacă două porturi ucrainene de la Marea Neagră: trei vase turceşti, avariate # SafeNews
Rusia a atacat vineri, 12 decembrie două porturi ucrainene de la Marea Neagră, avariind trei vase turceşti, inclusiv o navă care transporta provizii alimentare, au declarat oficiali ucraineni şi un proprietar de nave. Preşedintele ucrainean Vladimir Zelenski a postat imagini care arată un incendiu de proporţii la bordul unei nave în portul Ciornomorsk din regiunea […] Articolul VIDEO | Forțele rusești atacă două porturi ucrainene de la Marea Neagră: trei vase turceşti, avariate apare prima dată în SafeNews.
10:10
Persoane necunoscute au încercat să orbească piloții cu un laser la o bază aeriană americană din Germania # SafeNews
Poliția investighează trei cazuri de atacuri cu laser asupra bazei aeriene americane Spangdahlem, în landul Renania-Palatinat. A fost deschis un dosar pentru interferență periculoasă în traficul aerian. Potrivit poliției, tentativele de a orbi piloții americani de F-16 au avut loc seara, pe 2 și 9 decembrie, scrie dw.com. În toate cele trei cazuri, piloții erau deja […] Articolul Persoane necunoscute au încercat să orbească piloții cu un laser la o bază aeriană americană din Germania apare prima dată în SafeNews.
10:00
Israelul a desfăşurat vineri o serie de atacuri aeriene în sudul şi estul Libanului, potrivit presei oficiale, iar armata israeliană a anunţat că vizează obiective ale mişcării libaneze Hazbollah, inclusiv împotriva unei tabere de antrenament. Israelul continuă să încalce cu regularitate un acord pe care l-a încheiat în noiembrie 2024 cu Hezbollahul şi să desfăşoare […] Articolul Israelul a reluat bombardamentele în Liban, încălcând astfel un Acord din 2024 apare prima dată în SafeNews.
10:00
Creștinii ortodocși care urmează calendarul iulian îl sărbătoresc sâmbătă pe Sfântul Apostol Andrei, cunoscut și ca „Cel întâi chemat”. Enoriașii sunt invitați să participe la Sfânta Liturghie și să se împărtășească, iar cei care postesc au dezlegare la pește și vin, transmite IPN. Biserica spune că Sfântul Andrei este unul dintre cei 12 apostoli ai […] Articolul Creștinii ortodocși de stil vechi îl sărbătoresc pe Sfântul Andrei apare prima dată în SafeNews.
09:50
VIDEO | Regele Charles al III-lea anunță că tratamentul său pentru cancer poate fi redus începând cu anul viitor # SafeNews
Regele Charles al III-lea a anunțat vineri că tratamentul său pentru cancer va putea fi redus începând de anul viitor. Declarația a fost făcută într-un discurs televizat, difuzat în cadrul unei campanii naționale de conștientizare a cancerului din Regatul Unit, relatează Reuters. Suveranul britanic, în vârstă de 77 de ani, a fost diagnosticat cu o […] Articolul VIDEO | Regele Charles al III-lea anunță că tratamentul său pentru cancer poate fi redus începând cu anul viitor apare prima dată în SafeNews.
09:40
Premierul român, Ilie Bolojan a inspectat vineri două loturi ale Autostrăzii A3 Transilvania din județul Bihor: Suplacu de Barcău – Chiribiș (26,35 km) și Chiribiș – Biharia (28,5 km). Primul tronson este finalizat în proporție de 60%, iar al doilea, 30%. Termenele de finalizare sunt toamna anului 2026 și mai 2027, iar ambele vor asigura […] Articolul Când se va putea circula pe Autostrada Transilvaniei până aproape de granița cu Ungaria apare prima dată în SafeNews.
09:30
VIDEO | Chefir, lapte și brânză în Parlament: Costiuc acuză ANSA, Marian denunță „circ”. Racția lui Usatîi # SafeNews
„Sunt BIO!” A declarat deputatul Vasile Costiuc, lider al Partidului „Democrația Acasă”, care a adus președintelui Parlamentului, Igor Grosu, cadouri sănătoase, brânză și chefir, cu ocazia zilei sale de naștere, subliniind importanța susținerii producătorilor autohtoni. În continuare, Costiuc a acuzat Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) că ar fi scos de pe raft produse lactate […] Articolul VIDEO | Chefir, lapte și brânză în Parlament: Costiuc acuză ANSA, Marian denunță „circ”. Racția lui Usatîi apare prima dată în SafeNews.
09:20
Fostul dublu campion UFC, Conor McGregor, își unește destinele cu partenera sa de lungă durată, Dee Devlin, după 17 ani împreună. Ceremonia este planificată în Vatican, în biserica Santo Stefano degli Abissini, situată lângă Catedrala Sfântul Petru, potrivit Irish Independent. McGregor și Devlin, ambii în vârstă de 38 de ani, au patru copii și doresc […] Articolul Conor McGregor se căsătorește după 17 ani de relație cu Dee Devlin apare prima dată în SafeNews.
Ieri
09:10
FOTO | O fetiță i-a oferit o căpșună unui soldat francez în Kosovo acum 25 de ani. Astăzi, el a venit să o vizite în Serbia # SafeNews
O simplă căpșună oferită acum mai bine de 20 de ani a devenit începutul unei povești emoționante. În anul 2000, Milica, o fetiță de 8 ani din Kosovo, i-a oferit o căpșună soldatului francez Jean-Stéphane, aflat în misiune în regiune. Gestul ei simplu a rămas în amintirea bărbatului, care acum s-a întors în Serbia pentru […] Articolul FOTO | O fetiță i-a oferit o căpșună unui soldat francez în Kosovo acum 25 de ani. Astăzi, el a venit să o vizite în Serbia apare prima dată în SafeNews.
09:00
VOTAT ÎN PRIMA LECTURĂ: Salariile mici din sectorul bugetar vor fi majorate prin plăți compensatorii suplimentare # SafeNews
Parlamentul a votat în primă lectură creșterea plăților pentru angajații din sectorul bugetar care câștigă mai puțin de 6.300 de lei pe lună. Măsura vine ca urmare a majorării salariului minim în țară, care va intra în vigoare în 2026. Noile plăți compensatorii vor acoperi diferența dintre salariul actual și noul salariu minim, fiind calculate […] Articolul VOTAT ÎN PRIMA LECTURĂ: Salariile mici din sectorul bugetar vor fi majorate prin plăți compensatorii suplimentare apare prima dată în SafeNews.
08:50
Meteorologii anunță vreme stabilă în weekend, cu maxime de până la +10°C. Unde vor cădea posibile ploi # SafeNews
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță că în perioada 13–15 decembrie vremea va fi în general stabilă, cu cer noros sau variabil. Izolat, în ziua de 14 decembrie, sunt posibile ploi slabe. Vântul va sufla slab până la moderat din sector nord-vestic. Temperaturile nocturne se vor situa între +2 și +7°C, scăzând treptat spre –2…+3°C. Pe […] Articolul Meteorologii anunță vreme stabilă în weekend, cu maxime de până la +10°C. Unde vor cădea posibile ploi apare prima dată în SafeNews.
08:40
ATENȚIE ȘOFERI! Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, închis parțial astăzi pentru eveniment public # SafeNews
Astăzi, 13 decembrie, traficul rutier în centrul Chișinăului va fi restricționat din cauza unei acțiuni social-sportive. Pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, între strada Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni și strada A. Pușkin, circulația va fi oprită în intervalul 06:00-15:00. De asemenea, între strada Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni și strada Toma Ciorbă, traficul va fi blocat între […] Articolul ATENȚIE ȘOFERI! Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, închis parțial astăzi pentru eveniment public apare prima dată în SafeNews.
08:20
Republica Moldova, apreciată ca partener de încredere în securitatea europeană la Bruxelles # SafeNews
Ministra afacerilor interne, Daniella Misail-Nichitin, a avut o serie de întâlniri importante la Bruxelles, în marja Conferinței Internaționale a Alianței Globale pentru Combaterea Traficului Ilegal de Migranți. Evenimentul a reunit oficiali europeni și internaționali, care au apreciat angajamentul Republicii Moldova pentru protecția cetățenilor, securitatea regională și parcursul european. „În discuții, am pus accentul pe ceea […] Articolul Republica Moldova, apreciată ca partener de încredere în securitatea europeană la Bruxelles apare prima dată în SafeNews.
08:10
FOTO | Președintele SUA, Donald Trump, poartă pansament pe mâna dreaptă: Casa Albă explică # SafeNews
Președintele american Donald Trump a fost surprins recent purtând un pansament pe mâna dreaptă, ceea ce a stârnit numeroase speculații în SUA privind starea sa de sănătate. Casa Albă a venit însă cu explicații, subliniind că bandajul este rezultatul numeroaselor strângeri de mână și al tratamentului zilnic cu aspirină, care poate provoca vânătăi. Trump, în […] Articolul FOTO | Președintele SUA, Donald Trump, poartă pansament pe mâna dreaptă: Casa Albă explică apare prima dată în SafeNews.
08:00
Uniunea Europeană va introduce, începând cu iulie 2026, o taxă de trei euro pentru fiecare colet cu valoare de până la 150 de euro trimis din afara blocului comunitar, măsură prin care statele membre încearcă să limiteze afluxul de produse ieftine și să asigure condiții de concurență mai echitabile. Decizia a fost adoptată de miniștrii […] Articolul Începând cu iulie 2026, UE va majora costul importurilor de produse ieftine apare prima dată în SafeNews.
07:50
Înotătorul moldovean Dumitru Corotaș a făcut senzație la Campionatul European de natație în bazin scurt de la Lublin, Polonia, reușind să aducă acasă două medalii importante pentru Moldova. Sportivul a cucerit argintul la proba de 50 de metri bras și bronzul la 100 de metri bras, demonstrând consistență și formă de zile mari. Performanțele de […] Articolul SPORT | Dumitru Corotaș scrie istorie pentru Moldova la Campionatul European de natație apare prima dată în SafeNews.
07:40
Omul de afaceri rus Vladimir Antonov, căutat de Lituania pentru deturnare de fonduri, a fost arestat în vestul Franței # SafeNews
Omul de afaceri rus Vladimir Antonov, vizat de un mandat european de arestare emis de Lituania pentru o presupusă deturnare de fonduri, a fost reținut marți în apropiere de orașul Vannes, în vestul Franței. Informația a fost confirmată pentru AFP de o purtătoare de cuvânt a justiției din Rennes, transmite Agerpres. Autoritățile lituaniene îl caută […] Articolul Omul de afaceri rus Vladimir Antonov, căutat de Lituania pentru deturnare de fonduri, a fost arestat în vestul Franței apare prima dată în SafeNews.
07:30
Un ponton complet renovat a fost dat în folosință în parcul „La Izvor” din sectorul Buiucani, în zona Centrului de tineret. Proiectul, realizat prin programul Buget civil Chișinău 2025, a venit să înlocuiască vechea platformă aflată într-o stare degradată, dificil de utilizat și nesigură pentru vizitatori. Primăria Chișinău anunță că noua structură include o punte […] Articolul Primăria amenajează un ponton modern pentru relaxare și recreere în Buiucani apare prima dată în SafeNews.
07:20
UE îngheață pe termen nelimitat activele Băncii Centrale Ruse. Decizia deschide calea pentru finanțarea Ucrainei prin „împrumut de reparații” # SafeNews
Statele membre ale Uniunii Europene au ajuns vineri la un acord privind înghețarea pe termen nelimitat a activelor Băncii Centrale a Rusiei aflate în Europa, a anunțat președinția daneză a Consiliului UE. Măsura reprezintă un pas decisiv pentru utilizarea unei părți din aceste fonduri în sprijinul Ucrainei sub forma unui „împrumut de reparații”, transmit DPA […] Articolul UE îngheață pe termen nelimitat activele Băncii Centrale Ruse. Decizia deschide calea pentru finanțarea Ucrainei prin „împrumut de reparații” apare prima dată în SafeNews.
07:10
Parlamentul aprobă în primă lectură cota zero la profitul nedistribuit și majorarea pragului TVA # SafeNews
Parlamentul a adoptat în primă lectură un set de modificări fiscale care prevede introducerea cotei zero la profitul nedistribuit pentru anul viitor și majorarea pragului de înregistrare TVA de la 1,2 la 1,5 milioane de lei. Proiectul a fost elaborat de un grup de deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate și urmărește facilitarea mediului de […] Articolul Parlamentul aprobă în primă lectură cota zero la profitul nedistribuit și majorarea pragului TVA apare prima dată în SafeNews.
12 decembrie 2025
22:20
Parlamentul a aprobat astăzi, în primă lectură, proiectul bugetului de stat pentru 2026, susținut de 54 de deputați PAS. Documentul prevede creșterea salariului minim în sectorul bugetar de la 5.500 la 6.300 de lei și pune accent pe investiții strategice în infrastructură, educație, sănătate și economie. Veniturile statului pentru anul viitor sunt estimate la 79,67 […] Articolul Noapte de voturi și controverse: Parlamentul aprobă bugetul 2026 pe ultima sută de metri apare prima dată în SafeNews.
21:40
VIDEO | Manifestație de amploare în Italia. Zeci de mii de persoane au protestat în stradă împotriva planurilor bugetare ale guvernului Meloni # SafeNews
Zeci de mii de italieni au ieșit vineri pe străzi pentru a protesta împotriva planurilor bugetare pentru 2026 ale guvernului condus de Giorgia Meloni, provocând întârzieri în transporturi și servicii publice, informează Reuters și DPA. Sindicatul CGIL a anunțat că aproximativ 61% dintre angajații din sectoarele public și privat s-au alăturat grevei, iar peste 500.000 […] Articolul VIDEO | Manifestație de amploare în Italia. Zeci de mii de persoane au protestat în stradă împotriva planurilor bugetare ale guvernului Meloni apare prima dată în SafeNews.
21:20
FOTO | Maia Sandu, în vizită oficială în Cipru: Discuții despre parcursul european al Moldovei # SafeNews
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, se află astăzi într-o vizită oficială în Cipru, unde a avut o întrevedere cu președintele Nikos Christodoulides. În cadrul discuțiilor, cei doi lideri au abordat parcursul european al Moldovei, eforturile de menținere a păcii în Europa și modalitățile de consolidare a relațiilor economice dintre cele două țări, transmite Știri.md. „Cipru […] Articolul FOTO | Maia Sandu, în vizită oficială în Cipru: Discuții despre parcursul european al Moldovei apare prima dată în SafeNews.
20:40
Procurorii specializați din Republica Moldova și România vor colabora mai strâns în lupta împotriva rețelelor infracționale, după semnarea, vineri, a unui Acord de cooperare între PCCOCS și DIICOT. Este primul document oficial de acest fel semnat de procurorii moldoveni cu o instituție similară din alt stat. Acordul dintre Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze […] Articolul PCCOCS și DIICOT România au semnat primul acord oficial de cooperare transfrontalieră apare prima dată în SafeNews.
18:50
Aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană încă din ianuarie 2027 este prevăzută în planul de pace propus de Statele Unite pentru încheierea războiului cu Rusia, un scenariu susținut și de Bruxelles, potrivit Reuters. „Această aderare este menționată, dar este un subiect de negociere, iar americanii sunt favorabili”, a declarat pentru AFP un responsabil de rang înalt, […] Articolul Planul de pace al SUA prevede aderarea Ucrainei la UE din 2027 apare prima dată în SafeNews.
18:30
VIDEO | Ion Ceban insistă, a făcut un test antidrog: „După ultimele declarații neinspirate, cred că ar trebui să treacă acest test toate persoanele care dețin funcții importante în stat” # SafeNews
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că a efectuat astăzi un test antidrog rapid, rezultatul fiind negativ. „Rezultatul este negativ. Așa teste nu se găsesc la noi în farmacii, eu cu greu l-am găsit cu ajutorul medicilor”, a scris edilul pe pagina sa de socializare. El a precizat că, în alte țări, astfel de […] Articolul VIDEO | Ion Ceban insistă, a făcut un test antidrog: „După ultimele declarații neinspirate, cred că ar trebui să treacă acest test toate persoanele care dețin funcții importante în stat” apare prima dată în SafeNews.
18:20
O instanță din Moscova i-a declarat vinovați pe procurorul șef al Curții Penale Internaționale (CPI), Karim Khan, și pe opt judecători ai instituției pentru urmărirea penală a cetățenilor ruși. Pedepsele aplicate în lipsă variază între 3,5 și 15 ani de închisoare, a anunțat vineri, 12 decembrie, Procuratura Generală a Federației Ruse, citată de dw.com. Procurorului […] Articolul Rusia condamnă în lipsă procurorul și opt judecători ai Curții Penale Internaționale apare prima dată în SafeNews.
18:00
S-a cerut ca ministrul Energiei, Dorin Junghietu, să fie audiat în Parlament, însă inițiativa PSRM a fost respinsă de majoritatea PAS. Fracțiunea Partidului Socialiștilor a propus audierea ministrului pentru a explica achizițiile de urgență de energie electrică din România și impactul acestora asupra tarifelor pentru consumatori, ca urmare a atacurilor asupra infrastructurii energetice din Ucraina. […] Articolul Achiziții de urgență a energiei: PSRM vrea explicații de la ministru, PAS spune „nu” apare prima dată în SafeNews.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.