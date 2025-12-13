O laureată a Premiului Nobel pentru Pace din 2023, arestată în Iran
SafeNews, 13 decembrie 2025 10:30
Narges Mohammadi luptă de zeci de ani pentru drepturile omului și împotriva opresiunii femeilor în regimul mullahilor din Iran. Acum, a fost arestată din nou. Despre aceasta au anunțat astăzi susținătorii săi. Potrivit informațiilor, ea a fost reținută în timpul unui eveniment comemorativ dedicat recent decedatului avocat și apărător al drepturilor omului, Khosrow Alikordi. Acest avocat
• • •
10:50
Administrația Trump a elaborat planuri pentru a scoate patru state din Uniunea Europeană și a le aduce în sfera de influență a Americii, într-un efort de a „Face Europa Măreață Din Nou", conform unor documente citate de presa internațională. Strategia Națională de Securitate (NSS) a SUA, un document de 29 de pagini, a provocat șoc
10:30
10:20
Politicianul estonian Aivo Peterson a fost condamnat la 14 ani de închisoare pentru trădare în favoarea Moscovei și pentru că a încercat să creeze o organizație de apărare civilă. Tribunalul din Harju a stabilit că Aivo Peterson a efectuat o călătorie în teritoriile ucrainene ocupate, finanțată și parțial coordonată de cetățeanul rus Andrei Andronov, care
10:20
Un analist ISW, concediat pentru că a modificat harta luptelor din Ucraina: A ajutat la câștigarea pariurilor # SafeNews
Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) a concediat un angajat care a făcut o „modificare neautorizată" pe harta operațiunilor militare din Ucraina. Această modificare a ajutat un grup de traderi să câștige o sumă considerabilă pe platforma de pariuri Polymarket, scrie publicația Responsible Statecraft. Pe 15 noiembrie, mai mulți utilizatori au pariat că armata rusă va ocupa orașul
10:10
VIDEO | Forțele rusești atacă două porturi ucrainene de la Marea Neagră: trei vase turceşti, avariate # SafeNews
Rusia a atacat vineri, 12 decembrie două porturi ucrainene de la Marea Neagră, avariind trei vase turceşti, inclusiv o navă care transporta provizii alimentare, au declarat oficiali ucraineni şi un proprietar de nave. Preşedintele ucrainean Vladimir Zelenski a postat imagini care arată un incendiu de proporţii la bordul unei nave în portul Ciornomorsk din regiunea
10:10
Persoane necunoscute au încercat să orbească piloții cu un laser la o bază aeriană americană din Germania # SafeNews
Poliția investighează trei cazuri de atacuri cu laser asupra bazei aeriene americane Spangdahlem, în landul Renania-Palatinat. A fost deschis un dosar pentru interferență periculoasă în traficul aerian. Potrivit poliției, tentativele de a orbi piloții americani de F-16 au avut loc seara, pe 2 și 9 decembrie, scrie dw.com. În toate cele trei cazuri, piloții erau deja
10:00
Israelul a desfăşurat vineri o serie de atacuri aeriene în sudul şi estul Libanului, potrivit presei oficiale, iar armata israeliană a anunţat că vizează obiective ale mişcării libaneze Hazbollah, inclusiv împotriva unei tabere de antrenament. Israelul continuă să încalce cu regularitate un acord pe care l-a încheiat în noiembrie 2024 cu Hezbollahul şi să desfăşoare
10:00
Creștinii ortodocși care urmează calendarul iulian îl sărbătoresc sâmbătă pe Sfântul Apostol Andrei, cunoscut și ca „Cel întâi chemat". Enoriașii sunt invitați să participe la Sfânta Liturghie și să se împărtășească, iar cei care postesc au dezlegare la pește și vin, transmite IPN. Biserica spune că Sfântul Andrei este unul dintre cei 12 apostoli ai
09:50
VIDEO | Regele Charles al III-lea anunță că tratamentul său pentru cancer poate fi redus începând cu anul viitor # SafeNews
Regele Charles al III-lea a anunțat vineri că tratamentul său pentru cancer va putea fi redus începând de anul viitor. Declarația a fost făcută într-un discurs televizat, difuzat în cadrul unei campanii naționale de conștientizare a cancerului din Regatul Unit, relatează Reuters. Suveranul britanic, în vârstă de 77 de ani, a fost diagnosticat cu o
09:40
Premierul român, Ilie Bolojan a inspectat vineri două loturi ale Autostrăzii A3 Transilvania din județul Bihor: Suplacu de Barcău – Chiribiș (26,35 km) și Chiribiș – Biharia (28,5 km). Primul tronson este finalizat în proporție de 60%, iar al doilea, 30%. Termenele de finalizare sunt toamna anului 2026 și mai 2027, iar ambele vor asigura
09:30
VIDEO | Chefir, lapte și brânză în Parlament: Costiuc acuză ANSA, Marian denunță „circ”. Racția lui Usatîi # SafeNews
„Sunt BIO!" A declarat deputatul Vasile Costiuc, lider al Partidului „Democrația Acasă", care a adus președintelui Parlamentului, Igor Grosu, cadouri sănătoase, brânză și chefir, cu ocazia zilei sale de naștere, subliniind importanța susținerii producătorilor autohtoni. În continuare, Costiuc a acuzat Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) că ar fi scos de pe raft produse lactate
09:20
Fostul dublu campion UFC, Conor McGregor, își unește destinele cu partenera sa de lungă durată, Dee Devlin, după 17 ani împreună. Ceremonia este planificată în Vatican, în biserica Santo Stefano degli Abissini, situată lângă Catedrala Sfântul Petru, potrivit Irish Independent. McGregor și Devlin, ambii în vârstă de 38 de ani, au patru copii și doresc
09:10
FOTO | O fetiță i-a oferit o căpșună unui soldat francez în Kosovo acum 25 de ani. Astăzi, el a venit să o vizite în Serbia # SafeNews
O simplă căpșună oferită acum mai bine de 20 de ani a devenit începutul unei povești emoționante. În anul 2000, Milica, o fetiță de 8 ani din Kosovo, i-a oferit o căpșună soldatului francez Jean-Stéphane, aflat în misiune în regiune. Gestul ei simplu a rămas în amintirea bărbatului, care acum s-a întors în Serbia pentru
09:00
VOTAT ÎN PRIMA LECTURĂ: Salariile mici din sectorul bugetar vor fi majorate prin plăți compensatorii suplimentare # SafeNews
Parlamentul a votat în primă lectură creșterea plăților pentru angajații din sectorul bugetar care câștigă mai puțin de 6.300 de lei pe lună. Măsura vine ca urmare a majorării salariului minim în țară, care va intra în vigoare în 2026. Noile plăți compensatorii vor acoperi diferența dintre salariul actual și noul salariu minim, fiind calculate
08:50
Meteorologii anunță vreme stabilă în weekend, cu maxime de până la +10°C. Unde vor cădea posibile ploi # SafeNews
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță că în perioada 13–15 decembrie vremea va fi în general stabilă, cu cer noros sau variabil. Izolat, în ziua de 14 decembrie, sunt posibile ploi slabe. Vântul va sufla slab până la moderat din sector nord-vestic. Temperaturile nocturne se vor situa între +2 și +7°C, scăzând treptat spre –2…+3°C. Pe
08:40
ATENȚIE ȘOFERI! Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, închis parțial astăzi pentru eveniment public # SafeNews
Astăzi, 13 decembrie, traficul rutier în centrul Chișinăului va fi restricționat din cauza unei acțiuni social-sportive. Pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, între strada Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni și strada A. Pușkin, circulația va fi oprită în intervalul 06:00-15:00. De asemenea, între strada Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni și strada Toma Ciorbă, traficul va fi blocat între
08:20
Republica Moldova, apreciată ca partener de încredere în securitatea europeană la Bruxelles # SafeNews
Ministra afacerilor interne, Daniella Misail-Nichitin, a avut o serie de întâlniri importante la Bruxelles, în marja Conferinței Internaționale a Alianței Globale pentru Combaterea Traficului Ilegal de Migranți. Evenimentul a reunit oficiali europeni și internaționali, care au apreciat angajamentul Republicii Moldova pentru protecția cetățenilor, securitatea regională și parcursul european. „În discuții, am pus accentul pe ceea
08:10
FOTO | Președintele SUA, Donald Trump, poartă pansament pe mâna dreaptă: Casa Albă explică # SafeNews
Președintele american Donald Trump a fost surprins recent purtând un pansament pe mâna dreaptă, ceea ce a stârnit numeroase speculații în SUA privind starea sa de sănătate. Casa Albă a venit însă cu explicații, subliniind că bandajul este rezultatul numeroaselor strângeri de mână și al tratamentului zilnic cu aspirină, care poate provoca vânătăi. Trump, în
08:00
Uniunea Europeană va introduce, începând cu iulie 2026, o taxă de trei euro pentru fiecare colet cu valoare de până la 150 de euro trimis din afara blocului comunitar, măsură prin care statele membre încearcă să limiteze afluxul de produse ieftine și să asigure condiții de concurență mai echitabile. Decizia a fost adoptată de miniștrii
07:50
Înotătorul moldovean Dumitru Corotaș a făcut senzație la Campionatul European de natație în bazin scurt de la Lublin, Polonia, reușind să aducă acasă două medalii importante pentru Moldova. Sportivul a cucerit argintul la proba de 50 de metri bras și bronzul la 100 de metri bras, demonstrând consistență și formă de zile mari. Performanțele de
07:40
Omul de afaceri rus Vladimir Antonov, căutat de Lituania pentru deturnare de fonduri, a fost arestat în vestul Franței # SafeNews
Omul de afaceri rus Vladimir Antonov, vizat de un mandat european de arestare emis de Lituania pentru o presupusă deturnare de fonduri, a fost reținut marți în apropiere de orașul Vannes, în vestul Franței. Informația a fost confirmată pentru AFP de o purtătoare de cuvânt a justiției din Rennes, transmite Agerpres. Autoritățile lituaniene îl caută
07:30
Un ponton complet renovat a fost dat în folosință în parcul „La Izvor" din sectorul Buiucani, în zona Centrului de tineret. Proiectul, realizat prin programul Buget civil Chișinău 2025, a venit să înlocuiască vechea platformă aflată într-o stare degradată, dificil de utilizat și nesigură pentru vizitatori. Primăria Chișinău anunță că noua structură include o punte
07:20
UE îngheață pe termen nelimitat activele Băncii Centrale Ruse. Decizia deschide calea pentru finanțarea Ucrainei prin „împrumut de reparații” # SafeNews
Statele membre ale Uniunii Europene au ajuns vineri la un acord privind înghețarea pe termen nelimitat a activelor Băncii Centrale a Rusiei aflate în Europa, a anunțat președinția daneză a Consiliului UE. Măsura reprezintă un pas decisiv pentru utilizarea unei părți din aceste fonduri în sprijinul Ucrainei sub forma unui „împrumut de reparații", transmit DPA
07:10
Parlamentul aprobă în primă lectură cota zero la profitul nedistribuit și majorarea pragului TVA # SafeNews
Parlamentul a adoptat în primă lectură un set de modificări fiscale care prevede introducerea cotei zero la profitul nedistribuit pentru anul viitor și majorarea pragului de înregistrare TVA de la 1,2 la 1,5 milioane de lei. Proiectul a fost elaborat de un grup de deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate și urmărește facilitarea mediului de
22:20
Parlamentul a aprobat astăzi, în primă lectură, proiectul bugetului de stat pentru 2026, susținut de 54 de deputați PAS. Documentul prevede creșterea salariului minim în sectorul bugetar de la 5.500 la 6.300 de lei și pune accent pe investiții strategice în infrastructură, educație, sănătate și economie. Veniturile statului pentru anul viitor sunt estimate la 79,67
21:40
VIDEO | Manifestație de amploare în Italia. Zeci de mii de persoane au protestat în stradă împotriva planurilor bugetare ale guvernului Meloni # SafeNews
Zeci de mii de italieni au ieșit vineri pe străzi pentru a protesta împotriva planurilor bugetare pentru 2026 ale guvernului condus de Giorgia Meloni, provocând întârzieri în transporturi și servicii publice, informează Reuters și DPA. Sindicatul CGIL a anunțat că aproximativ 61% dintre angajații din sectoarele public și privat s-au alăturat grevei, iar peste 500.000
21:20
FOTO | Maia Sandu, în vizită oficială în Cipru: Discuții despre parcursul european al Moldovei # SafeNews
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, se află astăzi într-o vizită oficială în Cipru, unde a avut o întrevedere cu președintele Nikos Christodoulides. În cadrul discuțiilor, cei doi lideri au abordat parcursul european al Moldovei, eforturile de menținere a păcii în Europa și modalitățile de consolidare a relațiilor economice dintre cele două țări, transmite Știri.md. „Cipru
20:40
Procurorii specializați din Republica Moldova și România vor colabora mai strâns în lupta împotriva rețelelor infracționale, după semnarea, vineri, a unui Acord de cooperare între PCCOCS și DIICOT. Este primul
18:50
Aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană încă din ianuarie 2027 este prevăzută în planul de pace propus de Statele Unite pentru încheierea războiului cu Rusia, un scenariu susținut și de Bruxelles, potrivit Reuters. „Această aderare este menționată, dar este un subiect de negociere, iar americanii sunt favorabili”, a declarat pentru AFP un responsabil de rang înalt, […] Articolul Planul de pace al SUA prevede aderarea Ucrainei la UE din 2027 apare prima dată în SafeNews.
18:30
VIDEO | Ion Ceban insistă, a făcut un test antidrog: „După ultimele declarații neinspirate, cred că ar trebui să treacă acest test toate persoanele care dețin funcții importante în stat” # SafeNews
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că a efectuat astăzi un test antidrog rapid, rezultatul fiind negativ. „Rezultatul este negativ. Așa teste nu se găsesc la noi în farmacii, eu cu greu l-am găsit cu ajutorul medicilor”, a scris edilul pe pagina sa de socializare. El a precizat că, în alte țări, astfel de […] Articolul VIDEO | Ion Ceban insistă, a făcut un test antidrog: „După ultimele declarații neinspirate, cred că ar trebui să treacă acest test toate persoanele care dețin funcții importante în stat” apare prima dată în SafeNews.
18:20
O instanță din Moscova i-a declarat vinovați pe procurorul șef al Curții Penale Internaționale (CPI), Karim Khan, și pe opt judecători ai instituției pentru urmărirea penală a cetățenilor ruși. Pedepsele aplicate în lipsă variază între 3,5 și 15 ani de închisoare, a anunțat vineri, 12 decembrie, Procuratura Generală a Federației Ruse, citată de dw.com. Procurorului […] Articolul Rusia condamnă în lipsă procurorul și opt judecători ai Curții Penale Internaționale apare prima dată în SafeNews.
18:00
S-a cerut ca ministrul Energiei, Dorin Junghietu, să fie audiat în Parlament, însă inițiativa PSRM a fost respinsă de majoritatea PAS. Fracțiunea Partidului Socialiștilor a propus audierea ministrului pentru a explica achizițiile de urgență de energie electrică din România și impactul acestora asupra tarifelor pentru consumatori, ca urmare a atacurilor asupra infrastructurii energetice din Ucraina. […] Articolul Achiziții de urgență a energiei: PSRM vrea explicații de la ministru, PAS spune „nu” apare prima dată în SafeNews.
17:50
Al doilea caz de lepră în România a fost confirmat, vineri, 12 decembrie, la Cluj-Napoca, iar alte două femei sunt în evaluare pentru aceeași boală. Toate cele patru persoane lucrau ca maseuze în același SPA, iar autoritățile sanitare au dispus închiderea temporară a salonului și dezinfectarea completă a acestuia, transmite SafeNews.md cu referire la digi24.ro. Al […] Articolul Al doilea caz de lepră a fost confirmat în România apare prima dată în SafeNews.
17:40
Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), de la postul de inspecție la frontiera Leușeni, au reținut un lot de 1.800 kg de produse lactate importate, după ce au constatat că ambalajul inducea consumatorii în eroare. Deși pe ambalaje erau ilustrate fructe, produsele conțineau exclusiv arome artificiale, fără adaos real de fructe, contrar Legii nr. […] Articolul FOTO | Produse lactate cu arome artificiale, fără fructe reale, blocate la frontieră apare prima dată în SafeNews.
16:00
ANI: Primarul din Edineț, Constantin Cojocari, are o avere nejustificată de peste 343.000 de lei # SafeNews
Ar fi acumulat între 2016 și 2024 o avere nejustificată de 343.062 de lei. Este vorba despre primarul din Edineț, Constantin Cojocari Agenția Națională de Integritate (ANI) a constatat că primarul ar fi acumulat, împreună cu familia și concubina sa, bunuri care depășesc veniturile oficiale în aceeași perioadă. În 2019, Cojocari a achiziționat un apartament […] Articolul ANI: Primarul din Edineț, Constantin Cojocari, are o avere nejustificată de peste 343.000 de lei apare prima dată în SafeNews.
16:00
Ambasadorul Rusiei, convocat la Berlin pentru campania de dezinformare ce urmărea destabilizarea situației din țară # SafeNews
Germania a stabilit implicarea Rusiei într-o amplă campanie de dezinformare și atacuri cibernetice înaintea alegerilor federale din februarie 2025 și a chemat la discuții ambasadorul Rusiei, a raportat Spiegel. Potrivit unui reprezentant al Ministerului de Externe german, campania cu codul „Storm-1516” a urmărit destabilizarea situației din țară, prin răspândirea de informații false pe multiple site-uri […] Articolul Ambasadorul Rusiei, convocat la Berlin pentru campania de dezinformare ce urmărea destabilizarea situației din țară apare prima dată în SafeNews.
15:50
Procuratura Anticorupție a transmis în instanță cazul unei avocate acuzate de trafic de influență. Potrivit anchetei, aceasta ar fi cerut bani de la soția unui condamnat pentru violență în familie, promițând că poate influența angajații Biroului de Probațiune Dondușeni pentru a amâna înlocuirea pedepsei suspendate cu executarea efectivă, deoarece bărbatul nu se prezenta la probațiune. […] Articolul O avocată, trimisă în judecată pentru trafic de influență la Dondușeni. Ce riscă apare prima dată în SafeNews.
15:50
Peste 500 de procurori și judecători, în frunte cu Laura Codruța Koves, susțin magistrații care au făcut dezvăluiri în reportajul Recorder # SafeNews
Peste 500 de procurori și judecători din întreaga țară și-au exprimat solidaritatea față de colegii lor care au făcut dezvăluiri despre probleme grave din sistemul de justiție, în reportajul Recorder. Printre semnatari se află Laura Codruța Kovesi, procuror-șef al Parchetului European, precum și magistrați de la DNA, DIICOT, Parchetul General, curți de apel, tribunale, judecătorii […] Articolul Peste 500 de procurori și judecători, în frunte cu Laura Codruța Koves, susțin magistrații care au făcut dezvăluiri în reportajul Recorder apare prima dată în SafeNews.
15:40
Kremlinul: Armistițiul în Ucraina posibil doar după retragerea trupelor ucrainene din Donbas # SafeNews
Consilierul de politică externă al Kremlinului, Iuri Ușakov, a declarat vineri că un armistițiu în Ucraina va fi posibil doar după ce forțele Kievului se vor retrage complet din regiunea Donbas, iar zonele controlate în prezent de Ucraina vor fi preluate de Garda Națională Rusă. „Orice altceva va depinde în întregime de asta”, a spus […] Articolul Kremlinul: Armistițiul în Ucraina posibil doar după retragerea trupelor ucrainene din Donbas apare prima dată în SafeNews.
15:00
Două persoane au încercat să ofere bani polițiștilor de frontieră în ultimele zile, însă tentativele de corupere au fost imediat dejucate de autorități. Primul incident s-a produs în PTF „Leușeni”, pe sensul de intrare în Republica Moldova. Un șofer de autocamion, cetățean român, a încercat să ofere mită pentru a evita verificarea documentelor. Polițiștii au […] Articolul Mită ascunsă în cabină și printre acte: Două cazuri depistate la frontieră apare prima dată în SafeNews.
15:00
Prețurile la carburanți scad și în următoarele zile, după ce ANRE a stabilit noile plafoane maxime pentru perioada 13–15 decembrie 2025. Pentru acest weekend, un litru de benzină A95 nu va depăși 23,03 lei, iar un litru de motorină va costa cel mult 19,51 lei. Ambele prețuri sunt cu 9 bani mai mici decât cele […] Articolul Benzina și motorina se ieftinesc din nou: ANRE anunță noile prețuri pentru weekend apare prima dată în SafeNews.
14:50
VIDEO | Grupare de traficanți de droguri destructurată de poliție: Droguri de 5 milioane de lei, confiscate # SafeNews
O grupare specializată în traficul de droguri de mare risc a fost destructurată de ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, alături de polițiștii și procurorii din sectorul Botanica. Operațiunea a început pe 7 decembrie, după ce o femeie a abandonat o geantă într-un hotel din satul Todirești, Anenii Noi, în care se aflau cantități […] Articolul VIDEO | Grupare de traficanți de droguri destructurată de poliție: Droguri de 5 milioane de lei, confiscate apare prima dată în SafeNews.
14:40
Republica Moldova aderă la două convenții internaționale pentru un transport maritim mai sigur și mai puțin poluant # SafeNews
Republica Moldova își consolidează cadrul legal în domeniul transportului maritim, după ce Parlamentul a aprobat în ambele lecturi aderarea la două convenții internaționale importante. Decizia a fost susținută de 92 de deputați. Prima dintre ele este Convenția privind răspunderea pentru poluarea cu hidrocarburi de la nave (Convenția BUNKER). Aceasta obligă proprietarii de nave cu tonaj […] Articolul Republica Moldova aderă la două convenții internaționale pentru un transport maritim mai sigur și mai puțin poluant apare prima dată în SafeNews.
14:40
Moldova înăsprește regulile pentru deținerea armelor: evidență digitală și criterii mai stricte pentru permise # SafeNews
Regulile privind cumpărarea și păstrarea armelor au fost înăsprite semnificativ în Republica Moldova: se introduce evidența digitală obligatorie, apar condiții mai dure pentru obținerea permiselor, iar poliția primește drepturi extinse de confiscare. Proiectul de lege care prevede aceste modificări a fost votat pe 12 decembrie de Parlament, fiind susținut de 61 de deputați. Noile norme […] Articolul Moldova înăsprește regulile pentru deținerea armelor: evidență digitală și criterii mai stricte pentru permise apare prima dată în SafeNews.
14:30
Două persoane au decedat după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon într-o gospodărie din satul Molovata, raionul Dubăsari. Victimele sunt un bărbat de 67 de ani și o femeie de 69 de ani. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), intoxicația s-a produs din cauza fumului emanat de la soba din locuință. Salvatorii […] Articolul Tragedie la Molovata: Două persoane găsite fără viață în urma inhalării de fum apare prima dată în SafeNews.
12:40
Parlamentul Republicii Moldova a votat în lectura a doua proiectele de lege pentru denunțarea a trei acorduri încheiate cu statele membre ale Comunității Statelor Independente (CSI). Printre acestea se numără acordul din 1992 privind călătoriile fără vize ale cetățenilor CSI. Autoritățile explică că decizia are la bază necesitatea alinierii la recomandările Comisiei Europene și la […] Articolul Republica Moldova renunță la trei acorduri cu statele CSI apare prima dată în SafeNews.
12:40
Astăzi, în jurul orei 10:20, Poliția din Florești a fost sesizată despre producerea unui grav accident rutier în apropierea satului Ghindești. Preliminar, ancheta arată că un Citroën, condus de un bărbat de 53 de ani, a derapat de pe carosabil din cauza vitezei excesive, s-a izbit de un copac și s-a răsturnat. În mașină se […] Articolul FOTO | Accident grav la Ghindești: o femeie a decedat, soțul transportat la spital apare prima dată în SafeNews.
12:30
Articolul LIVE | Ședința Consiliului Municipal Chișinău din 12 decembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
12:10
Un tânăr de 24 de ani, aflat la volanul unui Peugeot și în stare de ebrietate avansată, a refuzat să oprească la somația polițiștilor și a încercat să fugă, aseară, în apropierea satului Rădeni, Călărași. Vehiculul a fost blocat ulterior în satul Cornova, iar testarea alcoolscopica a arătat o concentrație de 1,12 mg/l alcool în […] Articolul VIDEO | Tânăr de 24 de ani prins după ce a fugit de polițiști în stare de ebrietate apare prima dată în SafeNews.
11:50
Un pasager de pe zborul CX811, care efectua ruta Boston–Hong Kong, a încercat să deschidă o uşă a aeronavei în timpul zborului, pe 10 decembrie, anunţă compania aeriană Cathay Pacific. Niciun pasager sau membru al echipajului nu a fost rănit, iar avionul a aterizat în siguranţă joi dimineaţă. „Echipajul nostru de cabină a intervenit imediat, […] Articolul Panică la 10.000 de metri: Un pasager încearca să deschidă uşa unui avion apare prima dată în SafeNews.
