FOTO | Alertă cu bombă la granița Moldovei: Trenul București–Kiev verificat de forțele speciale

14:30

Două persoane au decedat după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon într-o gospodărie din satul Molovata, raionul Dubăsari. Victimele sunt un bărbat de 67 de ani și o femeie de 69 de ani. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), intoxicația s-a produs din cauza fumului emanat de la soba din locuință. Salvatorii […] Articolul Tragedie la Molovata: Două persoane găsite fără viață în urma inhalării de fum apare prima dată în SafeNews.