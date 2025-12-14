Cer noros și până la +10°C. Cum va fi vremea astăzi
TV Nord, 14 decembrie 2025 08:00
Vremea se va menține predominant stabilă pe parcursul zilei de 14 decembrie, cu cer noros la variabil pe întreg teritoriul țării. În general, nu sunt prognozate precipitații semnificative, însă izolat, în special în cursul zilei, pot apărea precipitații slabe, predominant sub formă de ploaie. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat,
• • •
Acum o oră
08:00
Acum 24 ore
16:20
Zelenski anunță că loviturile rusești au lăsat mii de locuitori fără electricitate în șapte regiuni din Ucraina # TV Nord
Atacurile aeriene rusești din timpul nopții au avariat peste zece ținte civile din Ucraina și au lăsat mii de locuitori fără electricitate în șapte regiuni din țară, a declarat sâmbătă președintele Volodimir Zelenski, relatează AFP, citată de agerpres.ro. 'Este important ca toată lumea să vadă acum ce face Rusia…pentru că, evident, nu este vorba despre
15:10
„Cine-i vinovatul?” – spectacolul care a adus tinerii și seniorii la aceeași masă, la Dondușeni # TV Nord
La Dondușeni, într-un oraș în care tinerii și seniorii trăiesc „alături", dar rar „împreună", un grup de localnici a decis să spargă tăcerile și clișeele dintre ei prin cea mai neașteptată formă: teatrul de păpuși. Așa s-a născut spectacolul „Cine-i vinovatul?", o piesă construită din fragmente reale de viață – discuții sincere, neînțelegeri trecute sub tăcere și momente
14:30
Poliția de Frontieră informează că, la data de 13 decembrie, la ora 12:57, a fost activat semnalul „Exploziv BRAVO" la Sectorul Poliției de Frontieră Otaci, în urma unei informații recepționate prin Centrul Regional de Coordonare Nord. Potrivit datelor preliminare, la ora 12:50, în Punctul de Trecere a Frontierei Vălcineț, însoțitorul de bord al garniturii de
12:10
Un bărbat de 40 de ani a fost lipsit de automobil, acesta fiind confiscat în folosul statului, după ce a fost condamnat pentru conducerea unui mijloc de transport în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat. Decizia a fost pronunțată recent de instanța de judecată, la solicitarea acuzatorilor de stat din Chișinău, anunță Procuratura Generală.
Ieri
07:30
Creștinii ortodocși îl sărbătoresc pe Sf. Andrei. Află tradițiile, superstițiile și obiceiurile # TV Nord
Creștinii ortodocși de rit vechi sărbătoresc astăzi, 13 decembrie, Ziua Sfântului Apostol Andrei, unul dintre cei mai importanți sfinți ai creștinătății. Sfântul Andrei este cunoscut și sub numele de „Cel dintâi chemat", fiind primul apostol care a răspuns chemării lui Iisus Hristos. În calendarul popular, această zi este considerată începutul iernii și este numită Sântandrei
12 decembrie 2025
16:40
Doi oameni au murit intoxicați cu monoxid de carbon într-o gospodărie din raionul Dubăsari # TV Nord
Două persoane au decedat în urma unei intoxicații cu monoxid de carbon într-o locuință din satul Molovata, raionul Dubăsari. Tragedia s-a produs în seara zilei de 11 decembrie 2025, iar apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 18:20. Potrivit informațiilor oferite de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, victimele sunt un bărbat de
12:40
Un grav accident rutier s-a produs astăzi, în jurul orei 10:20, în apropierea satului Ghindești, raionul Florești. Poliția a fost sesizată despre incident, iar echipajele s-au deplasat de urgență la fața locului. Preliminar, oamenii legii au stabilit că un automobil de marca Citroën, condus de un bărbat de 53 de ani, a derapat de pe
10:30
7,5 tone de mărar proaspăt de import au fost nimicite sub supravegherea inspectorilor Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), după ce analizele de laborator au confirmat depășirea limitelor maxime admise (LMA) de reziduuri de pesticide. Potrivit ANSA, lotul de 7 500 kg de mărar a fost reținut oficial, iar rezultatele încercărilor de laborator au indicat
10:10
Guvernul anunță startul plăților pentru compensațiile la încălzire în sezonul rece curent. După finalizarea analizelor și verificărilor, 605 538 de gospodării s-au calificat pentru a beneficia de sprijin financiar. Cele mai multe gospodării beneficiare sunt cele care se încălzesc cu combustibil solid, numărul acestora fiind de aproximativ 287 de mii. În luna noiembrie au fost
Mai mult de 2 zile în urmă
17:30
/FOTO/ Gimnaziul „Gheorghe Râșcanu” din Rîșcani a fost dotat cu mobilier școlar modern cu sprijinul Guvernului României # TV Nord
IP Gimnaziul „Gheorghe Râșcanu" din orașul Rîșcani a fost complet dotat cu mobilier școlar modern prin proiectul „Mobilier școlar pentru unități de învățământ din Republica Moldova", implementat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM) și finanțat de Guvernul României. Inițiativa contribuie la modernizarea procesului educațional și la crearea unui mediu de învățare sigur și
17:10
Gala „Femeile Moldovei” 2025 a celebrat excelența și contribuția femeilor din Moldova și diaspora # TV Nord
Peste 750 de participante și invitați din majoritatea raioanelor țării și din diaspora au luat parte la Gala „Femeile Moldovei" 2025, un eveniment dedicat recunoașterii femeilor care inspiră, conduc și transformă comunitățile din Republica Moldova. Ediția din acest an s-a desfășurat la Palatul Republicii și a reunit femei din Norvegia, Franța, România, Germania, Italia și
17:00
TV Nord câștigă procesul intentat de Primăria Răuțel, care a cerut ștergerea materialului „Datorie din incompetență” # TV Nord
Judecătoria Bălți, sediul central, a respins cererea depusă de Primăria Răuțel și de primarul Tudor Istrati împotriva Asociației Obștești „Nord Press Club"/TV Nord, prin care autoritatea locală solicita dezmințirea și ștergerea materialului „Datorie din incompetență". Instanța a stabilit că pretențiile primăriei sunt neîntemeiate, iar informațiile publicate de TV Nord se bazează pe fapte, documente oficiale
15:10
Ambasada Moldovei în Ucraina suspendă preluarea cererilor de cetățenie din 23 decembrie 2025 # TV Nord
Ambasada Republicii Moldova în Ucraina anunță că, începând cu 23 decembrie 2025, Secția consulară va sista pentru o perioadă nedeterminată recepționarea tuturor cererilor legate de dobândirea, redobândirea sau renunțarea la cetățenia Republicii Moldova. Decizia este determinată de noile modificări legislative adoptate la nivel național. Schimbările au fost introduse prin Legea nr. 253 din 10 iulie
13:50
Un bărbat a fost condamnat la 10 ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip închis, pentru comiterea infracțiunii de tentativă de omor. Sentința vine după un incident violent petrecut în noaptea de 27 iunie 2024, în apropierea stadionului „Zimbru" din Chișinău. Potrivit materialelor cauzei, inculpatul, aflat în stare de ebrietate, a fost abordat
13:30
/FOTO/ Polițiștii de frontieră, rezultate remarcabile la Campionatul Republican de Seniori la Judo 2025 # TV Nord
Poliția de Frontieră a înregistrat performanțe notabile la Campionatul Republican de Seniori la Judo, ediția 2025, desfășurat la Arena Chișinău. Sportivii instituției au demonstrat încă o dată că disciplina, pregătirea fizică și dedicarea îi caracterizează atât în activitatea profesională, cât și în competițiile sportive. Mihail Latîșev, polițist de frontieră și membru al Grupei Sportive a
13:20
/VIDEO/ Cât de ușor este să-ți găsești un loc de muncă în Bălți? Ce spun locuitorii orașului # TV Nord
Ne aflăm în centrul orașului Bălți, în piața Vasile Alecsandri și am decis să întrebăm bălțenii cât de ușor este să-ți găsești un loc de muncă. O bună parte dintre cei intervievați afirmă că angajarea rămâne o provocare, în special atunci când oamenii caută un salariu decent. „Nu este ușor, nu este ușor, da, poți
12:00
I-a cerut bani, dar a fost înjunghiat în inimă. Agresorul – condamnat la 10 ani de închisoare # TV Nord
Un bărbat din Chișinău a fost condamnat la 10 ani de închisoare pentru tentativă de omor, după ce a înjunghiat un trecător care i-a cerut ajutor cu bani. Sentința a fost pronunțată recent de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, anunță Procuratura municipiului Chișinău. Potrivit procurorilor, incidentul a avut loc în noaptea de 27 iunie 2024, în
11:40
Doi tineri de 21 de ani, originari din Orhei, au fost reținuți în flagrant de polițiștii din Bălți, în momentul în care plasau droguri în ascunzișuri pe teritoriul municipiului. Potrivit oamenilor legii, cei doi activau ca și curieri pentru un magazin online de droguri, operat prin aplicația Telegram. În cadrul documentării cazului s-a stabilit că
10:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua vineri, 12 decembrie, o vizită oficială în Republica Cipru, statul care va prelua președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene în prima jumătate a anului 2026. Vizita șefei statului are loc în contextul intensificării dialogului diplomatic privind avansarea procesului de integrare europeană. Potrivit Președinției, Maia Sandu va fi primită
09:40
Arhiepiscopia Chișinăului din cadrul Mitropoliei Basarabiei anunță organizarea unui eveniment religios deosebit, în ziua de prăznuire a Sfântului Apostol Andrei, cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României. Manifestările vor avea loc pe 13 decembrie 2025, conform calendarului iulian neîndreptat, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Petru, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor. Sărbătoarea este prilejuită de hramul Bisericii „Sfântul
10 decembrie 2025
22:00
În mai multe zone din nordul țării se circulă în condiții de ceață densă, fenomen care reduce considerabil vizibilitatea pe trasee. Polițiștii îi avertizează pe conducătorii auto să dea dovadă de prudență sporită, să reducă viteza și să adapteze stilul de condus la situația de pe drum. Totodată, pietonii sunt îndemnați să fie extrem de
18:20
Președinta Maia Sandu l-a numit pe Dorin Recean în funcția de emisar special pentru dezvoltare și reziliență # TV Nord
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, l-a numit pe Dorin Recean în funcția de emisar special pentru dezvoltare și reziliență, semnând astăzi decretul oficial Noul emisar va avea misiunea de a coordona și promova eforturile interinstituționale menite să întărească capacitatea statului de a preveni și contracara amenințările hibride la adresa securității naționale. Mandatul său include și
18:10
Consiliul raional Rîșcani a aprobat astăzi, în cadrul ședinței ordinare, bugetul pentru anul 2026 în ambele lecturi NICOLAE IARMALIUC, consilier raional la CR Rîșcani: „Sesiunea de astăzi a fost marcată, adică este un lucru destul de marcant, este sesiunea care precaută și votează bugetul în două lecturi, adică în linii mari trasează cum o să
15:30
Uleiurile volatile sunt extracte naturale concentrate, folosite frecvent în aromaterapie și ritualuri de wellness. Acestea susțin relaxarea, respirația, echilibrul emoțional și pot completa rutina zilnică de îngrijire. Fiecare ulei volatil are proprietăți specifice, iar utilizarea corectă te ajută să creezi acasă o atmosferă calmă, energizantă sau purificatoare. Iată cele mai eficiente cinci uleiuri volatile și
15:30
În România, taxa pentru coletele sub 150 de euro de pe Temu, Shein și Trendyol va intra în vigoare la 1 ianuarie 2026 # TV Nord
De la data de 1 ianuarie 2026, în România va intra în vigoare noua taxă pentru coletele comandate de pe platformele din afara Uniunii Europene. Măsura vizează comenzile de pe platforme precum Shein sau Temu, din China, sau Trendyol, din Turcia. Astfel, de la începutul anului viitor, toate coletele sub 150 de euro vor fi
14:50
Primăria municipiului Bălți invită locuitorii și oaspeții orașului la o serie amplă de evenimente dedicate sărbătorilor de iarnă și Anului Nou 2026. Inaugurarea Bradului de Anul Nou va avea loc pe 14 decembrie, iar momentul festiv va fi însoțit de un recital al Adrianei Ochișanu, invitata specială a serii. Pe 19 decembrie va avea loc
14:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un Cod Galben de ceață pentru intervalul 10 decembrie, ora 19:00 – 11 decembrie, ora 11:00. Potrivit avertizării, pe arii extinse se va produce ceață densă, cu vizibilitate de 200 de metri sau chiar mai puțin, fenomen ce poate crea dificultăți în trafic și poate afecta transportul rutier. Avertizarea
12:10
Un canal de Telegram creat recent a publicat mesaje cu amenințări teroriste ce vizează mai multe școli din municipiul Bălți, în
11:20
În ediția de astăzi discutăm despre proiecte care reduc riscurile și cresc siguranța cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului. Vorbim despre un parteneriat transfrontalier între Bălășești (R. Moldova) și Comarna (România), un proiect ce aduce beneficii directe comunităților locale. Fii mai aproape de echipa TVN.md. Vino pe canalul nostru de Telegram și Instagram. Acest articol /ESENȚIAL/ Parteneriat pentru Siguranță: Bălășești și Comarna – model de cooperare a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:10
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) anunță o creștere ușoară a infecțiilor respiratorii acute în săptămâna 49 din 2025, în contextul supravegherii continue a virusurilor gripale și SARS-CoV-2 la nivel național. În perioada 1–7 decembrie au fost raportate 2185 de cazuri de IACRS, majoritatea la copii, ceea ce reprezintă o creștere de 4% față de […] Acest articol Mai multe cazuri de IACRS și gripă raportate de ANSP a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:20
Volodimir Zelenski respinge acuzațiile potrivit cărora amânarea alegerilor în Ucraina ar avea legătură cu dorința sa de a rămâne la putere. Președintele ucrainean a numit aceste afirmații „absolut neadecvate” și a subliniat că este „pregătit pentru alegeri”, dacă acestea ar putea fi organizate în condiții de siguranță și în baza unei legislații clare. Zelenski a […] Acest articol De ce nu pot fi organizate alegeri în Ucraina. Explicațiile lui Zelenski a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:10
Avocații lui Plahotniuc nu au asigurat încă prezența niciunuia din cei 27 de martori ai apărării # TV Nord
La aproape o săptămână de când instanța a acceptat lista cu cei 27 de martori ai apărării în dosarul fraudei bancare, avocații lui Vladimir Plahotniuc nu au asigurat încă prezența niciunuia dintre ei. Apărarea spune că participarea unor martori la ședință este condiționată de anumite circumstanțe. Primii s-ar putea prezenta în fața judecătorilor până la […] Acest articol Avocații lui Plahotniuc nu au asigurat încă prezența niciunuia din cei 27 de martori ai apărării a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
06:10
Pentru ziua de 10 decembrie 2025, Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozează o vreme predominant înnorată pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Noaptea se vor înregistra ploi slabe pe arii extinse, iar pe parcursul zilei acestea vor apărea doar izolat. În orele nocturne și dimineața, meteorologii avertizează asupra formării ceței slabe în unele regiuni, fenomen care poate […] Acest articol Cer noros și precipitații cum va fi vremea astăzi a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
9 decembrie 2025
17:40
Pompierii din Anenii Noi au salvat un bărbat de 72 de ani dintr-o casă cuprinsă de flăcări # TV Nord
Un bărbat în vârstă de 72 de ani a fost salvat de pompieri după ce locuința sa a fost cuprinsă de flăcări în noaptea de 8 decembrie 2025, în satul Floreni, raionul Anenii Noi. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 23:10, iar la fața locului a intervenit un echipaj de salvatori și […] Acest articol Pompierii din Anenii Noi au salvat un bărbat de 72 de ani dintr-o casă cuprinsă de flăcări a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:20
/FOTO/ Accident grav pe traseul Cahul–Taraclia: trei angajați ai serviciului de urgență, spitalizați. Șoferul vinovat a fugit de la locul impactului # TV Nord
Trei membri ai echipei de asistență medicală urgentă au ajuns pe patul de spital în urma unui accident rutier grav produs în dimineața zilei de 8 decembrie 2025, pe traseul Cahul–Taraclia, în apropierea localității Moscovei. Informația a fost confirmată de IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească. Potrivit instituției, ambulanța se întorcea de la […] Acest articol /FOTO/ Accident grav pe traseul Cahul–Taraclia: trei angajați ai serviciului de urgență, spitalizați. Șoferul vinovat a fugit de la locul impactului a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:30
Deși mai sunt doar câteva zile până la trecerea în noul an, atmosfera de sărbătoare întârzie să se facă simțită la Bălți „Până când nu, dar văd că orașul încep să-l împodobească, zăpadă din păcate nu este, timpul nu este acela, dar până când este o dispoziție de lucru, nu de sărbătoare.” Locuitorii afirmă că […] Acest articol /VIDEO/ Bălțiul, pregătit de sărbători, dar fără atmosferă: „Nu e zăpadă, nu e magie” a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:10
Moldelectrica a solicitat din nou energie electrică de avarie. Prețul, mai mare decât cel contractual # TV Nord
În după-amiaza și seara zilei de luni, Moldelectrica a fost nevoită să solicite din nou energie electrică de avarie, din cauza dezechilibrelor din sistemul electroenergetic național. Potrivit operatorului, energia de avarie este distinctă de livrările realizate de Energocom în baza contractelor comerciale sau pe piețele energetice și este, de regulă, mult mai scumpă. Prețul final […] Acest articol Moldelectrica a solicitat din nou energie electrică de avarie. Prețul, mai mare decât cel contractual a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:40
Iarna este un sezon dificil nu doar pentru noi, ci și pentru animalele de companie. Lăbuțele lor sunt expuse direct la frig, gheață, zăpadă și, cel mai periculos, la sarea și substanțele chimice folosite pe trotuare. Fără protecție, acestea pot provoca arsuri, crăpături dureroase și iritații severe. De aceea, măsurile de prevenție sunt esențiale pentru […] Acest articol Protecția lăbuțelor iarna: recomandări pentru proprietarii de animale a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:30
Peste 280 de pastile psihoactive, depistate în colete poștale. Un cetățean român reținut la Chișinău # TV Nord
Procurorii PCCOCS și ofițerii Serviciului Vamal au deconspirat o schemă de introducere ilegală în Republica Moldova a peste 280 de pastile cu efect psihoactiv, interzise pentru import și circulație neautorizată. Substanțele au fost introduse prin intermediul trimiterilor poștale și urmau să ajungă la mai multe persoane din municipiul Chișinău. Incidentul a avut loc la postul […] Acest articol Peste 280 de pastile psihoactive, depistate în colete poștale. Un cetățean român reținut la Chișinău a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:10
Ministrul Educației, Dan Perciun, afirmă că reorganizarea unor instituții de învățământ este inevitabilă în contextul scăderii dramatice a numărului de elevi. „În cei opt ani de guvernare comunistă, populația școlară s-a redus cu 204.000 de copii, iar 61 de școli au fost închise. Cei care au alungat sute de mii de oameni încearcă astăzi să […] Acest articol Dan Perciun: Reorganizarea unor școli este necesară pentru a menține calitatea educației a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:50
Moldova sub presiune geopolitică: reziliență democratică într-un context de amenințări hibride # TV Nord
Republica Moldova traversează una dintre cele mai complexe perioade din istoria sa recentă, fiind simultan expusă presiunilor geopolitice, riscurilor de securitate și unui război informațional continuu. Potrivit Policy Brief-ului semnat de experta Elena Mârzaс, țara a devenit în ultimii ani atât linie de contact, cât și un „laborator” pentru testarea tacticilor de război hibrid în […] Acest articol Moldova sub presiune geopolitică: reziliență democratică într-un context de amenințări hibride a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:10
A fost lansată ediția 2025 a „Cărții Negre a risipei banilor publici”. TV Nord are două investigații incluse în volum # TV Nord
Ediția 2025 a „Cărții Negre a risipei banilor publici” a fost lansată în cadrul Forumului Mass-Media, eveniment dedicat jurnalismului de investigație și transparenței în gestionarea fondurilor publice. Publicația este realizată anual de Fundația Friedrich Naumann pentru Libertate și Asociația Presei Independente (API) și include cele mai relevante investigații despre gestionarea defectuoasă a banilor publici din […] Acest articol A fost lansată ediția 2025 a „Cărții Negre a risipei banilor publici”. TV Nord are două investigații incluse în volum a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:20
Bărbat din nordul țării, condamnat la 25 de ani pentru abuz sexual asupra fiicei vitrege. Sentința va fi contestată – se solicită detențiune pe viață # TV Nord
Procuratura informează, printr-un comunicat oficial, că un bărbat de 50 de ani, originar din nordul țării, a fost condamnat la 25 de ani de închisoare, după ce instanța l-a recunoscut vinovat de săvârșirea unor acte de abuz sexual asupra fiicei sale vitrege, în perioada 2019–2025. Potrivit procurorilor, acțiunile ilegale au început când copila avea doar […] Acest articol Bărbat din nordul țării, condamnat la 25 de ani pentru abuz sexual asupra fiicei vitrege. Sentința va fi contestată – se solicită detențiune pe viață a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:50
Doi copii s-au intoxicat cu monoxid de carbon în urma exploatării unei coloane pe gaz propan-butan, în raionul Fălești # TV Nord
Doi copii au ajuns la spital după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon provenit de la o coloană alimentată cu gaz de tip propan-butan. Incidentul s-a produs în seara de 8 decembrie 2025, într-o locuință din satul Șoltoaia, raionul Fălești. Apelul la Serviciul 112 a fost înregistrat la ora 20:45. Potrivit informațiilor, mama îi […] Acest articol Doi copii s-au intoxicat cu monoxid de carbon în urma exploatării unei coloane pe gaz propan-butan, în raionul Fălești a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:30
Șoferul fără permis, implicat în accidentul mortal de pe traseul Rîșcani–Mihăileni, a fost reținut # TV Nord
Șoferul implicat în gravul accident rutier produs în noaptea de 20 noiembrie, în jurul orei 01:00, pe traseul Rîșcani–Mihăileni, a fost reținut de polițiști la data de 8 decembrie, după aproape trei săptămâni de căutări. Accidentul s-a produs după ce un automobil Audi, înmatriculat în alt stat, a derapat de pe carosabil, a lovit parapetul […] Acest articol Șoferul fără permis, implicat în accidentul mortal de pe traseul Rîșcani–Mihăileni, a fost reținut a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:20
Peste 30 de percheziții în dosarul de corupție privind eliberarea permiselor de conducere. 23 de persoane, bănuite # TV Nord
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii municipiului Chișinău, desfășoară astăzi peste 30 de percheziții într-un dosar ce vizează corupția sistemică în procesul de obținere a permiselor de conducere în raionul Călărași. Acțiunile continuă investigațiile începute la 15 octombrie, când au fost efectuate 50 de percheziții și au fost reținute trei persoane pentru […] Acest articol Peste 30 de percheziții în dosarul de corupție privind eliberarea permiselor de conducere. 23 de persoane, bănuite a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:50
/P/ Un nou proiect rezidențial modern în Bălți. Ecovzor – locul ideal pentru trai și investiții # TV Nord
Un nou complex rezidențial promite să schimbe standardele de locuire din municipiul Bălți. Ecovzor, un proiect modern și bine amplasat, a fost lansat oficial și este deja considerat o opțiune excelentă atât pentru cei care își caută o locuință confortabilă, cât și pentru cei interesați de o investiție sigură și durabilă. Complexul rezidențial Ecovzor Bălți […] Acest articol /P/ Un nou proiect rezidențial modern în Bălți. Ecovzor – locul ideal pentru trai și investiții a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:30
/VIDEO/ Droguri aduse cu drona? Ministra de Interne îi răspunde lui Renato Usatîi și prezintă statistici # TV Nord
Autoritățile nu au înregistrat cazuri în care pe teritoriul Republicii Moldova au ajuns droguri cu ajutorul dronelor. Declarația a fost făcută de ministra de Interne, Daniella Misail-Nichitin, la „Cutia Neagră PLUS”, ca reacție la declarațiile lui Renato Usatîi. Totodată, oficiala sugerează deputatului să sesizeze organele de drept dacă deține informații concrete, scrie tv8.md. În același timp, […] Acest articol /VIDEO/ Droguri aduse cu drona? Ministra de Interne îi răspunde lui Renato Usatîi și prezintă statistici a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
8 decembrie 2025
15:50
Polițiștii din Bălți au reținut trei tineri de 18, 20 și 21 de ani, originari din Telenești și regiunea transnistreană, bănuiți că ar fi implicați în cunoscuta schemă de escrocherie „Ruda implicată în accident”. Potrivit anchetatorilor, suspecții au apelat o femeie și s-au prezentat drept angajați ai instituțiilor de drept, convingând-o să le ofere 1000 […] Acest articol Polițiștii din Bălți au reținut trei tineri implicați în schema „Ruda în accident” a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
