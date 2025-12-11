/VIDEO/ Doi tineri din Orhei, reținuți la Bălți pentru distribuirea drogurilor
TV Nord, 11 decembrie 2025 11:40
Doi tineri de 21 de ani, originari din Orhei, au fost reținuți în flagrant de polițiștii din Bălți, în momentul în care plasau droguri în ascunzișuri pe teritoriul municipiului. Potrivit oamenilor legii, cei doi activau ca și curieri pentru un magazin online de droguri, operat prin aplicația Telegram. În cadrul documentării cazului s-a stabilit că […]
• • •
Alte ştiri de TV Nord
Acum 30 minute
11:40
Acum 2 ore
10:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua vineri, 12 decembrie, o vizită oficială în Republica Cipru, statul care va prelua președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene în prima jumătate a anului 2026. Vizita șefei statului are loc în contextul intensificării dialogului diplomatic privind avansarea procesului de integrare europeană. Potrivit Președinției, Maia Sandu va fi primită […]
Acum 4 ore
09:40
Arhiepiscopia Chișinăului din cadrul Mitropoliei Basarabiei anunță organizarea unui eveniment religios deosebit, în ziua de prăznuire a Sfântului Apostol Andrei, cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României. Manifestările vor avea loc pe 13 decembrie 2025, conform calendarului iulian neîndreptat, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Petru, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor. Sărbătoarea este prilejuită de hramul Bisericii „Sfântul […]
Acum 24 ore
22:00
În mai multe zone din nordul țării se circulă în condiții de ceață densă, fenomen care reduce considerabil vizibilitatea pe trasee. Polițiștii îi avertizează pe conducătorii auto să dea dovadă de prudență sporită, să reducă viteza și să adapteze stilul de condus la situația de pe drum. Totodată, pietonii sunt îndemnați să fie extrem de […]
18:20
Președinta Maia Sandu l-a numit pe Dorin Recean în funcția de emisar special pentru dezvoltare și reziliență # TV Nord
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, l-a numit pe Dorin Recean în funcția de emisar special pentru dezvoltare și reziliență, semnând astăzi decretul oficial Noul emisar va avea misiunea de a coordona și promova eforturile interinstituționale menite să întărească capacitatea statului de a preveni și contracara amenințările hibride la adresa securității naționale. Mandatul său include și […]
18:10
Consiliul raional Rîșcani a aprobat astăzi, în cadrul ședinței ordinare, bugetul pentru anul 2026 în ambele lecturi NICOLAE IARMALIUC, consilier raional la CR Rîșcani: „Sesiunea de astăzi a fost marcată, adică este un lucru destul de marcant, este sesiunea care precaută și votează bugetul în două lecturi, adică în linii mari trasează cum o să […]
15:30
Uleiurile volatile sunt extracte naturale concentrate, folosite frecvent în aromaterapie și ritualuri de wellness. Acestea susțin relaxarea, respirația, echilibrul emoțional și pot completa rutina zilnică de îngrijire. Fiecare ulei volatil are proprietăți specifice, iar utilizarea corectă te ajută să creezi acasă o atmosferă calmă, energizantă sau purificatoare. Iată cele mai eficiente cinci uleiuri volatile și […]
15:30
În România, taxa pentru coletele sub 150 de euro de pe Temu, Shein și Trendyol va intra în vigoare la 1 ianuarie 2026 # TV Nord
De la data de 1 ianuarie 2026, în România va intra în vigoare noua taxă pentru coletele comandate de pe platformele din afara Uniunii Europene. Măsura vizează comenzile de pe platforme precum Shein sau Temu, din China, sau Trendyol, din Turcia. Astfel, de la începutul anului viitor, toate coletele sub 150 de euro vor fi […]
14:50
Primăria municipiului Bălți invită locuitorii și oaspeții orașului la o serie amplă de evenimente dedicate sărbătorilor de iarnă și Anului Nou 2026. Inaugurarea Bradului de Anul Nou va avea loc pe 14 decembrie, iar momentul festiv va fi însoțit de un recital al Adrianei Ochișanu, invitata specială a serii. Pe 19 decembrie va avea loc […]
14:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un Cod Galben de ceață pentru intervalul 10 decembrie, ora 19:00 – 11 decembrie, ora 11:00. Potrivit avertizării, pe arii extinse se va produce ceață densă, cu vizibilitate de 200 de metri sau chiar mai puțin, fenomen ce poate crea dificultăți în trafic și poate afecta transportul rutier. Avertizarea […]
12:10
Un canal de Telegram creat recent a publicat mesaje cu amenințări teroriste ce vizează mai multe școli din municipiul Bălți, în care se menționează posibile explozii, împușcături și acte de violență. Polițiștii din Bălți au asigurat ordinea atât în instituțiile de învățământ menționate, cât și în celelalte școli din oraș. Ofițerul de presă al Inspectoratului […]
Ieri
11:20
În ediția de astăzi discutăm despre proiecte care reduc riscurile și cresc siguranța cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului. Vorbim despre un parteneriat transfrontalier între Bălășești (R. Moldova) și Comarna (România), un proiect ce aduce beneficii directe comunităților locale. Fii mai aproape de echipa TVN.md. Vino pe canalul nostru de Telegram și Instagram.
11:10
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) anunță o creștere ușoară a infecțiilor respiratorii acute în săptămâna 49 din 2025, în contextul supravegherii continue a virusurilor gripale și SARS-CoV-2 la nivel național. În perioada 1–7 decembrie au fost raportate 2185 de cazuri de IACRS, majoritatea la copii, ceea ce reprezintă o creștere de 4% față de […]
09:20
Volodimir Zelenski respinge acuzațiile potrivit cărora amânarea alegerilor în Ucraina ar avea legătură cu dorința sa de a rămâne la putere. Președintele ucrainean a numit aceste afirmații „absolut neadecvate" și a subliniat că este „pregătit pentru alegeri", dacă acestea ar putea fi organizate în condiții de siguranță și în baza unei legislații clare. Zelenski a […]
09:10
Avocații lui Plahotniuc nu au asigurat încă prezența niciunuia din cei 27 de martori ai apărării # TV Nord
La aproape o săptămână de când instanța a acceptat lista cu cei 27 de martori ai apărării în dosarul fraudei bancare, avocații lui Vladimir Plahotniuc nu au asigurat încă prezența niciunuia dintre ei. Apărarea spune că participarea unor martori la ședință este condiționată de anumite circumstanțe. Primii s-ar putea prezenta în fața judecătorilor până la […]
06:10
Pentru ziua de 10 decembrie 2025, Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozează o vreme predominant înnorată pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Noaptea se vor înregistra ploi slabe pe arii extinse, iar pe parcursul zilei acestea vor apărea doar izolat. În orele nocturne și dimineața, meteorologii avertizează asupra formării ceței slabe în unele regiuni, fenomen care poate […]
9 decembrie 2025
17:40
Pompierii din Anenii Noi au salvat un bărbat de 72 de ani dintr-o casă cuprinsă de flăcări # TV Nord
Un bărbat în vârstă de 72 de ani a fost salvat de pompieri după ce locuința sa a fost cuprinsă de flăcări în noaptea de 8 decembrie 2025, în satul Floreni, raionul Anenii Noi. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 23:10, iar la fața locului a intervenit un echipaj de salvatori și […]
17:20
/FOTO/ Accident grav pe traseul Cahul–Taraclia: trei angajați ai serviciului de urgență, spitalizați. Șoferul vinovat a fugit de la locul impactului # TV Nord
Trei membri ai echipei de asistență medicală urgentă au ajuns pe patul de spital în urma unui accident rutier grav produs în dimineața zilei de 8 decembrie 2025, pe traseul Cahul–Taraclia, în apropierea localității Moscovei. Informația a fost confirmată de IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească. Potrivit instituției, ambulanța se întorcea de la […]
16:30
Deși mai sunt doar câteva zile până la trecerea în noul an, atmosfera de sărbătoare întârzie să se facă simțită la Bălți „Până când nu, dar văd că orașul încep să-l împodobească, zăpadă din păcate nu este, timpul nu este acela, dar până când este o dispoziție de lucru, nu de sărbătoare." Locuitorii afirmă că […]
16:10
Moldelectrica a solicitat din nou energie electrică de avarie. Prețul, mai mare decât cel contractual # TV Nord
În după-amiaza și seara zilei de luni, Moldelectrica a fost nevoită să solicite din nou energie electrică de avarie, din cauza dezechilibrelor din sistemul electroenergetic național. Potrivit operatorului, energia de avarie este distinctă de livrările realizate de Energocom în baza contractelor comerciale sau pe piețele energetice și este, de regulă, mult mai scumpă. Prețul final […]
15:40
Iarna este un sezon dificil nu doar pentru noi, ci și pentru animalele de companie. Lăbuțele lor sunt expuse direct la frig, gheață, zăpadă și, cel mai periculos, la sarea și substanțele chimice folosite pe trotuare. Fără protecție, acestea pot provoca arsuri, crăpături dureroase și iritații severe. De aceea, măsurile de prevenție sunt esențiale pentru […]
14:30
Peste 280 de pastile psihoactive, depistate în colete poștale. Un cetățean român reținut la Chișinău # TV Nord
Procurorii PCCOCS și ofițerii Serviciului Vamal au deconspirat o schemă de introducere ilegală în Republica Moldova a peste 280 de pastile cu efect psihoactiv, interzise pentru import și circulație neautorizată. Substanțele au fost introduse prin intermediul trimiterilor poștale și urmau să ajungă la mai multe persoane din municipiul Chișinău. Incidentul a avut loc la postul […]
14:10
Ministrul Educației, Dan Perciun, afirmă că reorganizarea unor instituții de învățământ este inevitabilă în contextul scăderii dramatice a numărului de elevi. „În cei opt ani de guvernare comunistă, populația școlară s-a redus cu 204.000 de copii, iar 61 de școli au fost închise. Cei care au alungat sute de mii de oameni încearcă astăzi să […]
13:50
Moldova sub presiune geopolitică: reziliență democratică într-un context de amenințări hibride # TV Nord
Republica Moldova traversează una dintre cele mai complexe perioade din istoria sa recentă, fiind simultan expusă presiunilor geopolitice, riscurilor de securitate și unui război informațional continuu. Potrivit Policy Brief-ului semnat de experta Elena Mârzaс, țara a devenit în ultimii ani atât linie de contact, cât și un „laborator" pentru testarea tacticilor de război hibrid în […]
13:10
A fost lansată ediția 2025 a „Cărții Negre a risipei banilor publici”. TV Nord are două investigații incluse în volum # TV Nord
Ediția 2025 a „Cărții Negre a risipei banilor publici" a fost lansată în cadrul Forumului Mass-Media, eveniment dedicat jurnalismului de investigație și transparenței în gestionarea fondurilor publice. Publicația este realizată anual de Fundația Friedrich Naumann pentru Libertate și Asociația Presei Independente (API) și include cele mai relevante investigații despre gestionarea defectuoasă a banilor publici din […]
Mai mult de 2 zile în urmă
11:20
Bărbat din nordul țării, condamnat la 25 de ani pentru abuz sexual asupra fiicei vitrege. Sentința va fi contestată – se solicită detențiune pe viață # TV Nord
Procuratura informează, printr-un comunicat oficial, că un bărbat de 50 de ani, originar din nordul țării, a fost condamnat la 25 de ani de închisoare, după ce instanța l-a recunoscut vinovat de săvârșirea unor acte de abuz sexual asupra fiicei sale vitrege, în perioada 2019–2025. Potrivit procurorilor, acțiunile ilegale au început când copila avea doar […]
10:50
Doi copii s-au intoxicat cu monoxid de carbon în urma exploatării unei coloane pe gaz propan-butan, în raionul Fălești # TV Nord
Doi copii au ajuns la spital după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon provenit de la o coloană alimentată cu gaz de tip propan-butan. Incidentul s-a produs în seara de 8 decembrie 2025, într-o locuință din satul Șoltoaia, raionul Fălești. Apelul la Serviciul 112 a fost înregistrat la ora 20:45. Potrivit informațiilor, mama îi […]
10:30
Șoferul fără permis, implicat în accidentul mortal de pe traseul Rîșcani–Mihăileni, a fost reținut # TV Nord
Șoferul implicat în gravul accident rutier produs în noaptea de 20 noiembrie, în jurul orei 01:00, pe traseul Rîșcani–Mihăileni, a fost reținut de polițiști la data de 8 decembrie, după aproape trei săptămâni de căutări. Accidentul s-a produs după ce un automobil Audi, înmatriculat în alt stat, a derapat de pe carosabil, a lovit parapetul […]
10:20
Peste 30 de percheziții în dosarul de corupție privind eliberarea permiselor de conducere. 23 de persoane, bănuite # TV Nord
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii municipiului Chișinău, desfășoară astăzi peste 30 de percheziții într-un dosar ce vizează corupția sistemică în procesul de obținere a permiselor de conducere
09:50
/P/ Un nou proiect rezidențial modern în Bălți. Ecovzor – locul ideal pentru trai și investiții # TV Nord
Un nou complex rezidențial promite să schimbe standardele de locuire din municipiul Bălți. Ecovzor, un proiect modern și bine amplasat, a fost lansat oficial și este deja considerat o opțiune excelentă atât pentru cei care își caută o locuință confortabilă, cât și pentru cei interesați de o investiție sigură și durabilă. Complexul rezidențial Ecovzor Bălți […] Acest articol /P/ Un nou proiect rezidențial modern în Bălți. Ecovzor – locul ideal pentru trai și investiții a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:30
/VIDEO/ Droguri aduse cu drona? Ministra de Interne îi răspunde lui Renato Usatîi și prezintă statistici # TV Nord
Autoritățile nu au înregistrat cazuri în care pe teritoriul Republicii Moldova au ajuns droguri cu ajutorul dronelor. Declarația a fost făcută de ministra de Interne, Daniella Misail-Nichitin, la „Cutia Neagră PLUS”, ca reacție la declarațiile lui Renato Usatîi. Totodată, oficiala sugerează deputatului să sesizeze organele de drept dacă deține informații concrete, scrie tv8.md. În același timp, […] Acest articol /VIDEO/ Droguri aduse cu drona? Ministra de Interne îi răspunde lui Renato Usatîi și prezintă statistici a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
8 decembrie 2025
15:50
Polițiștii din Bălți au reținut trei tineri de 18, 20 și 21 de ani, originari din Telenești și regiunea transnistreană, bănuiți că ar fi implicați în cunoscuta schemă de escrocherie „Ruda implicată în accident”. Potrivit anchetatorilor, suspecții au apelat o femeie și s-au prezentat drept angajați ai instituțiilor de drept, convingând-o să le ofere 1000 […] Acest articol Polițiștii din Bălți au reținut trei tineri implicați în schema „Ruda în accident” a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:20
Șofer prins cu 900 de pachete de țigări și tentativă de mituire a polițiștilor, la Rîșcani # TV Nord
Un echipaj al Direcției Patrulare Nord a Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP) a oprit, pe traseul M-5 din raionul Rîșcani, un automobil de marca Volkswagen, condus de un bărbat de 50 de ani. În timpul verificării actelor, inspectorii au observat în interiorul mașinii mai multe pachete cu țigări, ceea ce a trezit suspiciuni privind […] Acest articol Șofer prins cu 900 de pachete de țigări și tentativă de mituire a polițiștilor, la Rîșcani a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:10
/VIDEO/ Peste 50 de misiuni diplomatice au strâns fonduri pentru opt proiecte sociale din toată țara # TV Nord
Chișinăul a găzduit, în ajunul sărbătorilor de iarnă, cea de-a 27-a ediție a Târgului Internațional de Caritate, cunoscut și ca târgul soțiilor de ambasadori.De la slănina tradițională ucraineană până la ceaiul indian Masala, vizitatorii au avut parte de un adevărat tur gastronomic internațional. JOANNE CRAM, reprezentantă a ambasadei SUA în Republica Moldova: „Am adus gustări […] Acest articol /VIDEO/ Peste 50 de misiuni diplomatice au strâns fonduri pentru opt proiecte sociale din toată țara a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:20
Polițiștii din Briceni au desfășurat o serie de măsuri speciale de investigație pe teritoriul raionului, având ca scop prevenirea și combaterea cultivării, păstrării și consumului de substanțe stupefiante. Acțiunile au vizat mai multe localități și persoane suspectate de implicare în activități ilegale legate de droguri. În cadrul operațiunii, oamenii legii au efectuat opt percheziții domiciliare […] Acest articol Percheziții la Briceni: plante de cannabis și suspecți testați pozitiv la droguri a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:20
Un tânăr de 22 de ani a fost recunoscut vinovat de comiterea a șapte episoade de escrocherie, săvârșite prin utilizarea schemei „rudă implicată în accident”. Potrivit sentinței pronunțate recent, instanța i-a aplicat pedepse pentru fiecare faptă, iar prin cumulul acestora – împreună cu pedepsele anterioare neexecutate – a stabilit o pedeapsă definitivă de șapte ani […] Acest articol Tânăr condamnat pentru șapte escrocherii prin schema „ruda implicată în accident” a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:30
Explozie în Șoldănești. Un bărbat a ajuns la spital după ce a folosit benzină la aprinderea sobei # TV Nord
O explozie s-a produs în satul Curătura, raionul Șoldănești, după ce proprietarul unei locuințe a folosit benzină pentru a aprinde focul în sobă. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 12:36. Potrivit informațiilor preliminare, deflagrația s-a produs în momentul în care bărbatul de 46 de ani, a turnat benzină în sobă pentru a […] Acest articol Explozie în Șoldănești. Un bărbat a ajuns la spital după ce a folosit benzină la aprinderea sobei a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:30
Un echipaj mixt al Direcției regionale „Nord” și al Inspectoratului de Poliție Bălți a stopat un automobil care se deplasa haotic pe strada Bulgară din municipiu. La volan se afla un tânăr de 22 de ani, care, în urma testării alcoolscopice, a prezentat o concentrație de 0,62 mg/l alcool în aerul expirat. Verificările ulterioare au […] Acest articol Șofer băut și fără permis, oprit de poliție la Bălți a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
7 decembrie 2025
16:30
Reparațiile la rețeaua electrică din Ucraina vor dura câteva săptămâni, declară operatorul Ukrenergo # TV Nord
Reparațiile la rețeaua electrică a Ucrainei, după un atac aerian rusesc major, vor dura câteva săptămâni, a declarat sâmbătă operatorul rețelei de stat a țării, Ukrenergo, transmite agerpres.ro Vitalii Zaicenko, șeful Ukrenergo, a declarat la televiziunea de stat ucraineană că situația este gravă, iar procesul de reparații va dura săptămâni în loc de zile.Daunele extinse […] Acest articol Reparațiile la rețeaua electrică din Ucraina vor dura câteva săptămâni, declară operatorul Ukrenergo a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:10
Tragedie într-un club din Goa: 25 de persoane au murit într-un incendiu izbucnit în timpul nopții # TV Nord
Un incendiu puternic izbucnit sâmbătă, la miezul nopții, într-un club de noapte popular din Goa, India, a provocat moartea a 25 de persoane, potrivit BBC. Majoritatea victimelor erau angajați ai localului, însă printre cei decedați se află și turiști, scrie click.ro cu referire la BBC Incidentul a avut loc la clubul Birch by Romeo Lane, […] Acest articol Tragedie într-un club din Goa: 25 de persoane au murit într-un incendiu izbucnit în timpul nopții a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:20
Situația în punctele de trecere a frontierei în ultimele 24 de ore: peste 54 de mii de traversări # TV Nord
Poliția de Frontieră a prezentat datele privind fluxul de persoane pentru ultimele 24 de ore, înregistrate până la data de 6 decembrie 2025. În total, prin punctele de trecere a frontierei au fost consemnate 54 755 de traversări ale persoanelor. Conform raportului, cele mai tranzitate puncte rămân: Pe sensul de intrare în Republica Moldova, autoritățile […] Acest articol Situația în punctele de trecere a frontierei în ultimele 24 de ore: peste 54 de mii de traversări a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:20
Maia Sandu anulează distincțiile de stat acordate președintelui Federației de Judo, Andrei Golban, și antrenorului Grigore Postica # TV Nord
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat un decret prin care anulează distincțiile de stat oferite, în urmă cu două luni, președintelui Federației de Judo, Andrei Golban, și antrenorului Grigore Postica. Decizia a fost făcută publică în seara zilei de 6 decembrie și a intrat în vigoare imediat după semnare. Distincțiile le-au fost acordate celor […] Acest articol Maia Sandu anulează distincțiile de stat acordate președintelui Federației de Judo, Andrei Golban, și antrenorului Grigore Postica a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:40
Cafeaua este una dintre cele mai consumate băuturi din lume, iar pentru mulți adulți reprezintă ritualul indispensabil al dimineții. Însă câtă cafea putem consuma zilnic fără a afecta sănătatea? Potrivit recomandărilor generale ale experților în nutriție, un adult sănătos poate consuma în siguranță până la 3–4 cești de cafea pe zi, echivalentul a aproximativ 300–400 […] Acest articol Câtă cafea poți consuma pe zi? Specialiștii explică limitele sigure pentru adulți a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:30
Aproape 1.800.000 de bucureșteni cu drept de vot sunt așteptați duminică la urne pentru a-și alege primarul general, care va conduce Capitala până în anul 2028, potrivit TVR Info. În total, în București vor funcționa 1.289 de secții de votare, cele mai multe fiind organizate în sectoarele 3 și 6. Distribuția secțiilor este următoarea: Au […] Acest articol Bucureștenii își aleg astăzi primarul. 1,8 milioane de persoane sunt așteptate la vot a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:00
Pentru ziua de 7 decembrie, meteorologii prognozează o vreme predominant mohorâtă, cu cer acoperit de nori în întreaga țară. În Sud, se așteaptă și ploi slabe, iar vântul va sufla slab, fără intensificări notabile. Temperaturile diurne vor urca până la +7°C, în timp ce noaptea se vor menține în jurul valorii de 0°C. În Nordul […] Acest articol Vremea pentru 7 decembrie 2025: Cer noros și ploi slabe în Sud a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
6 decembrie 2025
18:10
Peste 6700 de locuitori din Strășeni și Ialoveni vor beneficia de mai multă siguranță datorită noului Post de Salvatori și Pompieri Voluntari din Scoreni # TV Nord
Peste 6 700 de locuitori din raioanele Strășeni și Ialoveni vor beneficia de un nivel sporit de siguranță, odată cu inaugurarea Postului de Salvatori și Pompieri Voluntari din Scoreni, deschis oficial astăzi, 5 decembrie 2025. Noua structură va reduce semnificativ timpul de reacție în situațiile de urgență și va consolida intervențiile primare în comunitățile rurale. […] Acest articol Peste 6700 de locuitori din Strășeni și Ialoveni vor beneficia de mai multă siguranță datorită noului Post de Salvatori și Pompieri Voluntari din Scoreni a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:20
De la începutul anului 2025, 20 024 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă au fost plasate în câmpul muncii prin intermediul subdiviziunilor teritoriale ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). Potrivit instituției, dintre acestea, 6 372 sunt șomeri (31,8%), iar 764 sunt șomeri-zilieri sau persoane angajate pe perioadă determinată de […] Acest articol Peste 20 de mii de persoane au fost angajate prin ANOFM în 2025 a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
08:10
Un polițist de frontieră aflat în serviciu la Sectorul Poliției de Frontieră Lopatnic, Direcția regională Nord, a suferit o auto-rănire cu arma din dotare în seara zilei de 5 decembrie, în jurul orei 21:30. Potrivit informațiilor preliminare, angajatul s-ar fi îndepărtat pentru scurt timp din spațiul destinat activității de serviciu, moment în care colegii au […] Acest articol Auto-rănire cu arma din dotare. Un polițist de frontieră găsit împușcat a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
5 decembrie 2025
18:30
Adjuncta Direcției Resurse Umane din Primăria Bălți, Inna Josan, a fost concediată. Funcționara acuză presiuni și sancțiuni motivate politic # TV Nord
Inna Josan, șefa adjunctă a Direcției Resurse Umane din Primăria Bălți, a fost concediată oficial, după ce Comisia de disciplină a aplicat trei sancțiuni succesive: mustrare, mustrare aspră și, în final, destituirea din funcție. Primăria a justificat măsura prin constatarea unor abateri disciplinare și prin neîndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor de serviciu, inclusiv gestionarea concursurilor pentru […] Acest articol Adjuncta Direcției Resurse Umane din Primăria Bălți, Inna Josan, a fost concediată. Funcționara acuză presiuni și sancțiuni motivate politic a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:50
/VIDEO/ Nordul Moldovei, în topul dosarelor de corupție electorală: peste 1.800 de sancțiuni, multe anulate în instanță # TV Nord
Regiunea de nord a Republicii Moldova continuă să fie zona cu cele mai multe dosare pentru corupție electorală, potrivit datelor prezentate de experții ADEPT în cadrul unui eveniment dedicat analizei sancțiunilor aplicate alegătorilor în campaniile trecute. Conform datelor prezentate, Bălți, Sângerei, Drochia, Fălești și Soroca conduc detașat clasamentul național, cu peste 1.800 de dosare examinate […] Acest articol /VIDEO/ Nordul Moldovei, în topul dosarelor de corupție electorală: peste 1.800 de sancțiuni, multe anulate în instanță a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
