Automobil confiscat după condamnare pentru conducere în stare de ebrietate

16:30

Deși mai sunt doar câteva zile până la trecerea în noul an, atmosfera de sărbătoare întârzie să se facă simțită la Bălți „Până când nu, dar văd că orașul încep să-l împodobească, zăpadă din păcate nu este, timpul nu este acela, dar până când este o dispoziție de lucru, nu de sărbătoare.” Locuitorii afirmă că […] Acest articol /VIDEO/ Bălțiul, pregătit de sărbători, dar fără atmosferă: „Nu e zăpadă, nu e magie” a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.