A fost lansată ediția 2025 a „Cărții Negre a risipei banilor publici”. TV Nord are două investigații incluse în volum

Procuratura informează, printr-un comunicat oficial, că un bărbat de 50 de ani, originar din nordul țării, a fost condamnat la 25 de ani de închisoare, după ce instanța l-a recunoscut vinovat de săvârșirea unor acte de abuz sexual asupra fiicei sale vitrege, în perioada 2019–2025. Potrivit procurorilor, acțiunile ilegale au început când copila avea doar […]