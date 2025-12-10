Chișinăul cere respectarea drepturilor elevilor și școlilor cu predare în limba română din regiunea transnistreană
Veridica.md, 10 decembrie 2025 10:30
Funcționarea instituțiilor de învățământ cu predare în limba română din regiunea transnistreană, respectarea drepturilor elevilor și soluționarea problemei sediilor școlilor au fost discutate în cadrul ședinței grupului de lucru pentru educație.
• • •
Acum 30 minute
10:30
Funcționarea instituțiilor de învățământ cu predare în limba română din regiunea transnistreană, respectarea drepturilor elevilor și soluționarea problemei sediilor școlilor au fost discutate în cadrul ședinței grupului de lucru pentru educație.
Acum 2 ore
09:40
Sunt două târguri importante pe piața de carte românească. Ambele au loc la București. Bookfestul de la începutul verii și Gaudeamusul de la începutul iernii. În mod obișnuit la ambele participă 2-3 edituri din Republica Moldova. Acoperindu-și singuri costurile.
09:40
Raportul privind executarea Programului de repartizare a mijloacelor Fondului rutier pentru drumurile publice naționale, în 2025, prezentat la ședința Consiliului Fondului rutier.
09:10
Situația presei din R. Moldova rămâne fragilă, iar atacurile asupra jurnaliștilor, presiunile politice și vulnerabilitatea în fața dezinformării s-au accentuat în ultimul an, potrivit Rezoluției adoptate la Forumul Mass-Media 2025
Acum 4 ore
08:10
Solicitarea ajutorului de avarie a fost determinată de dezechilibrul sistemului electroenergetic ca urmare a capacității limitate pe interconexiunea cu România și abaterile de la valorile prognozate a consumului și generării pe piața energiei electrice.
Acum 6 ore
05:30
Florida desemnează Consiliul pentru Relații Americano-Islamice drept organizație teroristă # Veridica.md
În virtutea ordinului executiv, CAIR va fi exclusă de la primirea de contracte de stat, personal și finanțare.
05:20
Liderul ucrainean a mai spus că speră să transmită azi Statelor Unite un plan actualizat pentru rezolvarea conflictului cu Rusia.
05:20
Dronele sunt utilizate pe scară largă pe frontul din Ucraina.
Acum 24 ore
18:00
Un fost comunist care a făcut o avere colosală, el conduce conglomeratul alimentar și chimic Agrofert.
18:00
Alianța Nord-Atlantică a donat R. Moldova căști, costume CBRN și tehnică de sprijin, destinate modernizării armatei și creșterii siguranței militarilor.
17:20
Un bărbat din Republica Moldova, căutat pentru infracţiunea de act sexual cu un minor, a fost descoperit în Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa # Veridica.md
S-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control, pasager într-un autocar.
16:20
Rusia acuză liderii europeni de lipsă de respect și „prostie totală”.
15:10
Unu-i rus, unu-i ucrainean și unu-i armean.
14:30
Premierul Alexandru Munteanu s-a întâlnit cu Secretarul General Adjunct al NATO, Boris Ruge, pentru a analiza sprijinul alianței în contextul regional de securitate.
13:40
Președinta Maia Sandu a convocat, pe 2 decembrie a.c., Consiliul Național de Securitate (CNS), la care a fost discutat și aprobat un plan de consolidare a rezilienței democratice pentru anii 2026-2027. Cu o zi mai devreme, oligarhul fugar Ilan Șor anunța, într-un mesaj video, că își susăendă toate proiectele sociale în Republica Moldova din cauza pretinsei persecutări a angajaților săi și a blocării fondurilor de către autoritățile de la Chișinău.
13:20
Poliția de Frontieră a Republicii Moldova a destructurat o rețea specializată în migrația ilegală.
12:30
După mai bine de un sfert de secol de la semnarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale, diplomația de la Chișinău a anunțat, pe 5 decembrie a.c., că și-a notificat colegii de la Moscova despre încheierea tuturor procedurilor interne necesare pentru denunțarea documentului.
11:10
Poliția a desfășurat o campanie de prevenire și combatere a traficului de droguri, concentrându-se în special pe implicarea minorilor și tinerilor în consumul și distribuția de substanțe narcotice.
Ieri
10:40
R. Moldova a cumpărat energie de avarie scumpă din România pentru a evita întreruperile # Veridica.md
După atacurile care au afectat producția și transportul energiei în Ucraina, R. Moldova a activat importul de avarie din România, pentru a menține stabilitatea sistemului, a explicat Ministrul Energiei, Dorin Junghietu.
10:10
Regimul separatist din regiunea transnistreană a anunțat înăsprirea reglementărilor privind utilizarea banilor publici, vizând în special procedurile și proiectele de investiții.
10:00
PROPAGANDĂ DE RĂZBOI: Kievul ratează șansa de pace prin neacceptarea cedărilor teritoriale # Veridica.md
Ucraina compromite șansa de pace prin refuzul de a accepta cedări teritoriale la negocieri și se expune pierderii inevitabile a unor orașe importante, potrivit presei pro-Kremlin.
10:00
Uniunea Europeană „lucrează pe multe fronturi” pentru a stabiliza rețelele energetice ale R. Moldova și Ucrainei și pentru a preveni o criză umanitară.
09:40
„Europa merge în direcții greșite, este foarte rău, foarte rău pentru oameni.”
09:00
Liderul ucrainean a confirmat și prezența unor drone lângă avionul său, în Irlanda.
08:40
Premierul israelian ar urma să întreprindă o vizită în SUA în perioada 28 decembrie - 4 ianuarie.
8 decembrie 2025
17:00
Seară literară cu scriitoarea basarabeană Tatiana Țîbuleac la Institutul Cultural Român de la Paris # Veridica.md
Ultimul său roman povestește destinele cetățenilor Republicii Moldova care au imigrat în Franța în anii 1990.
16:20
Se va întâlni și cu românii din diaspora.
15:40
Un autoturism de lux, Porsche Panamera, care era radiat din circulaţie de autorităţile din Letonia, a fost descoperit în Punctul de Trecere a Frontierei Stânca # Veridica.md
Maşina era condusă de un bărbat cu dublă cetăţenie, Portugalia şi Republica Moldova.
15:10
Parteneriatul CFR cu compania feroviară ucraineană UZ va continua, prin menţinerea grupei de vagoane Kiev - Ungheni - Bucureşti Nord şi retur # Veridica.md
Călătorii au la dispoziţie oferte comerciale care includ Republica Moldova.
14:20
Gramul de aur s-a ieftinit.
13:50
Are la dispoziţie două săptămâni pentru a-şi da demisia din funcţia de deputat.
13:20
Ședința este programată pentru vineri, 12 decembrie.
13:20
Mai puțin de o treime din alegători au venit la vot.
13:20
Søren Jensen: Republica Moldova se confruntă, la fel ca restul Europei, cu provocări hibride, diferența fiind că nu este membră a NATO # Veridica.md
Danemarca își intensifică cooperarea militară și de securitate cu Republica Moldova, pe fondul amenințărilor hibride ale Rusiei în Europa, a declarat Ambasadorul Regatului Danemarcei în Republica Moldova, Søren Jensen, într-un interviu pentru Veridica.
12:30
„Alegerile” din Transnistria au demonstrat că oamenii nu se mai tem de regimul care i-a dezamăgit” # Veridica.md
„Alegerile” din Transnistria au fost un vot de protest, demonstrat prin cea mai mică prezență la urne de până acum, precum și prin numărul mare al celor care au votat împotriva tuturor candidaților. Acesta a fost și principalul subiect în mass-media din stânga Nistrului din ultimele două săptămâni. Aprobarea unui buget auster pentru anul viitor, modul în care liderul transnistrean, Vadim Krasnoselski, vrea să constrângă puținele companii din regiune să plătească mai mult și reacția așa-zisului ministru de Externe, Vitali Ignatiev, la noua strategie de reintegrare a Republicii Moldova sunt alte teme care au fost în atenția presei din Transnistria.
11:30
Moldova își propune să majoreze cu 60% valoarea anuală a exporturilor de struguri de masă # Veridica.md
Direcția este stabilită de o nouă strategie națională, aflată în proces de elaborare.
11:10
DEZINFORMARE: Serghei Lavrov: Chișinăul adoptă legi rasiste și discriminează rușii din Republica Moldova # Veridica.md
Biroul OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului, cunoscutul ODIHR, își neglijează îndatoririle și ignoră ilegalitățile regimului neonazist de la Kiev și a cercurilor conducătoare din statele baltice și Republica Moldova, care adoptă legi rasiste și îi supun pe etnicii ruși unei discriminări brutale, a declarat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:20
Maia Sandu: Bătălia pentru democrație se va duce în spațiul informațional. Va fi cea mai grea bătălie a generației noastre # Veridica.md
Integrarea europeană, cel mai important proiect al țării, nu poate fi explicată doar de instituțiile statului. Este esențial ca și presa să cunoască în profunzime mecanismele europene, și să traducă pe înțelesul oamenilor fiecare etapă a acestui drum, a mai subliniat Maia Sandu, la Forumul Mass-Media 2025.
08:10
Avioane de vânătoare olandeze, ridicate de la sol pentru interceptarea unei drone suspecte # Veridica.md
Traficul aerian nu a fost perturbat, dar originea dronei a rămas neclară.
08:00
Zelenski va avea discuţii pe această temă astăzi la Londra cu mai mulţi lideri europeni.
05:40
Premierul Giorgia Meloni a avut o convorbire telefonică cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski.
7 decembrie 2025
20:30
Lansare de carte la București: „Chişinău. Cel de-al doilea oraş al României întregite (1918 - 1940)”, de Lidia Prisac şi Ion Xenofontov # Veridica.md
„De la politică la economie, la diversitate, la faună, la floră, la viaţă cotidiană, până la ce fabrici, până la ce cârciumi sau birturi erau în Chişinău, toate pot fi găsite în paginile cărţii” - afirmă istoricului Cosmin Budeancă.
17:30
Ministrul german de externe, Johann Wadephul, va efectua o vizită în China, săptămâna viitoare.
16:10
Săptămâna aceasta, un recrutor militar din Liov a fost înjunghiat mortal.
15:40
Discuțiile s-au concentrat pe cooperarea militară și tehnologică într-o „lume în schimbare”.
14:20
Trimisul special american în Ucraina a detaliat problemele încă în discuție ale viitorului acord.
12:50
Țara vest-africană urma să organizeze alegeri prezidențiale în aprilie 2026.
12:50
Kremlinul a catalogat documentul drept un pas pozitiv pentru relațiile ruso-americane.
6 decembrie 2025
20:30
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a anunţat că anul 2026 va fi ultimul pentru ea în circuitul profesionist # Veridica.md
A încheiat sezonul pe locul 43 în clasamentul mondial.
20:00
Ar fi fost lovită și o fabrică din regiunea ocupată Lugansk.
