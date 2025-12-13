Scandal imobiliar la Codru: „Asta va fi o catastrofă”, urbanistul Victor Chironda
TVR Moldova, 13 decembrie 2025 18:40
Un proiect imobiliar de amploare ar putea provoca probleme majore locuitorilor din orașul Codru, municipiul Chişinău. Este vorba despre un complex de șapte blocuri, cu aproximativ 400 de apartamente, planificat pe un teren cu o singură cale de acces. Proiectul a stârnit un adevărat ping-pong de acuzații între primar, consilierii locali, dezvoltatori și locatari. Ultima ședință a Consiliului Local, în care s-a votat reexaminarea proiectului, a fost marcată de schimburi tensionate de replici și acuzații directe.
Acum 5 minute
19:10
Bijuterii inspirate din portul popular, genți croșetate manual, lumânări din ceară de soia, produse realizate din plastic reciclat și alimente bio, toate au putut fi găsite la o ediție specială a unui târg organizat în sectorul Buiucani din Chişinău. Vizitatorii au avut ocazia să cumpere cadouri unice și, totdată, să susțină producătorii autohtoni.
Acum 15 minute
19:00
Maratonul de Crăciun, cea mai veselă și plină de energie cursă a anului, a revenit, astăzi, la Chișinău. Evenimentul a adunat peste trei mii de participanți, de toate vârstele. Piața Marii Adunări Naționale a fost transformată într-un adevărat tărâm de sărbătoare, cu oameni îmbrăcaţi în costume colorate.
Acum 30 minute
18:50
Parlamentul a votat în prima lectură bugetul de stat pentru 2026. După aproape cinci ore de dezbateri în plen, proiectul Guvernului a fost susținut doar de deputații PAS, cu 54 de voturi. Opoziția a criticat modul în care au fost distribuiți banii, iar ministrul Finanțelor a promis că pentru anul viitor se prevede o creștere economică de 2,4%, lucru pe care îl vor resimți și cetățenii.
Acum o oră
18:40
Acum 2 ore
17:50
Peste 800 de magistrați îi sprijină pe judecătorii care spun că justiția e capturată în România # TVR Moldova
Peste 800 de magistrați au semnat scrisoarea publică de susținere a colegilor judecători care au denunțat problemele din justiție, potrivit listei actualizate. Printre semnatari, și fosta șefă a DNA, actual procuror-șef al Parchetului European, Laura Codruța Kovesi. În emisiunea Tema Zilei, la TVR INFO, un judecător și un procuror au vorbit despre neregulile din sistem. Și vicepreședintele CSM a declarat că e nevoie de modificarea legislației pentru înlăturarea derapajelor de orice fel, potrivit TVRINFO.RO.
Acum 4 ore
16:30
Vernisajul Vinului de Iarnă 2025 a adunat, la Chişinău, producătorii moldoveni și iubitorii de vin din întreaga lume, într-o atmosferă caldă și festivă. Pe 12 decembrie, la cea de-a 24-a ediție a evenimentului, vizitatorii au avut ocazia să descopere vinuri de autor și inovații din sectorul vitivinicol, să deguste cele mai reușite licori ale anului și să discute direct cu cei care le produc.
16:10
16:00
ANI a depistat la primarul de Edineț, Cojocari, avere nejustificată de sute de mii de lei # TVR Moldova
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a constatat la primarul de Edineț, Constantin Cojocari, și membrii familiei sale, o diferență de peste 343.000 de lei între veniturile declarate și cele obținute în perioada 1 august 2016 – 16 aprilie 2024.
Acum 6 ore
14:30
Căile Ferate Ucrainene au informat șeful trenului București – Kiev despre o presupusă minare a trenului nr. 100, compus din 4 vagoane, care se afla în punctul de trecere a frontierei Vălcineț, la ieșire din Republica Moldova, potrivit Poliției de Frontieră a Republicii Moldova.
13:40
Secret la Ministerul Sănătății: Cine este angajatul concediat în scandalul drogurilor? # TVR Moldova
Acum 8 ore
12:50
Schema prin care Viktor Gușan și-a salvat afacerile mari din Ucraina: Ce a spus magistraților? # TVR Moldova
În urma sancțiunilor aplicate de autoritățile ucrainene în septembrie 2022, magnatul transnistrean Viktor Gușan a contestat în ianuarie 2025 decizia instanței de fond și a obținut dreptul să treacă acțiunile sale în una dintre cele mai importante firme din domeniul comunicațiilor, First Investment Union, pe numele lui partenerului său de afaceri, Ilia Kazmalî. Prin urmare, sub sechestru în Ucraina au rămas doar două companii ale lui Viktor Gușan, specializate în vânzarea produselor alimentare, în special al peștelui, potrivit Veridica.md.
12:20
Ce se întâmplă cu afacerile oligarhului transnistrean Viktor Gușan în Ucraina; Procuratura Anticorupție cere audierea lui Vladimir Plahotniuc și a lui Serghei Iaralov în dosarul „Kuliok”; Lucian Rogac se plânge că clientul său a rămas fără martori și denunță încălcarea principiului justiției echitabile; Spionajul ucrainean susține că Rusia și-ar fi intensificat activitatea în regiunea transnistreană pentru a câștiga teren în războiul purtat în Ucraina; Turnură în dosarul lui Nicanor Ciochină, fost primar în Boldurești, Nisporeni, învinuit de omorul din imprudență a unui adolescent. Acestea sunt evenimentele principale ale săptămânii pe care le amintim în TVRBref.
Acum 12 ore
11:10
Povestea micului Port de stat Giurgiulești, unde Guvernul vrea să bage 34 de mil. de dolari # TVR Moldova
Complexul Portuar Giurgiulești este alcătuit din Portul Internațional Liber Giurgiulești (PILG), proprietate a BERD, și Portul de Mărfuri și Pasageri Giurgiulești (PPMG). PILG este amplasat pe malul Dunării, în timp ce portul de stat – la scurgerea Prutului în Dunăre. Portul privat este pe moment obiectul tranzacției dintre BERD și Portul Constanța, în timp ce portul public rămâne în proprietatea statului. Responsabilii din domeniul infrastructurii trâmbițează investiții mari în obiectivul cu pricina.
09:30
Republica Moldova a mai denunțat trei acorduri încheiate cu țările membre ale Comunității Statelor Independente (CSI). Cele trei proiecte de lege pentru denunțare, elaborate de Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Finanțelor, au fost votate vineri de Parlament în lectura a doua.
09:10
A treia noapte de proteste pentru o justiție independentă. În Piața Victoriei din București s-au aprins din nou luminițele. Mii de oameni, nemulțumiți de starea justiției au cerut măsuri rapide pentru a rezolva problemele sesizate de jurnaliști și reclamate de unii magistrați. Alte manifestații au avut loc și în țară, așa cum au fost și joi seară. Protestatarii cer revocarea Liei Savonea și demiteri. Proteste pentru independența justiției sunt anunţate și în weekend. Duminică, în București protestatarii vor să organizeze şi un marș de la Universitate la Piața Victoriei.
Acum 24 ore
21:10
Universitatea de Stat din Moldova a semnat un nou acord cu TVR MOLDOVA și alte instituții media pentru extinderea învățământului dual la Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării. Prin acest parteneriat, studenții vor putea învăța meseria direct în redacții, alături de profesioniști.
20:40
De sărbători, unii viseză la telefoane de ultimă generaţie sau la jocuri video, alţii vor sănătate, pace şi pe cei dragi alături. Sunt doar câteva dintre dorinţele celor mici, care speră ei să le fie îndeplinite de Moş Crăciun. Un grup de elevi de la un liceu din Chişinău a venit la sediul Poşta Moldovei cu zeci de scrisori adresate celui mai iubit moş. Întreprinderea de stat a dat astăzi startul campaniei tradiţionale "Poșta lui Moș Crăciun".
20:10
Carabinierii din R. Moldova sărbătoresc 34 de ani de la înființare și premiază excelența # TVR Moldova
Zi şi noapte, fie că e viscol sau caniculă, în toate localităţile Republicii Moldova, ei asigură ordinea şi veghează la siguranţa cetăţenilor. Vorbim despre mii de carabinieri care au în grijă securitatea publică, iar astăzi au îmbrăcat uniforma de sărbătoare cu ocazia celor 34 de ani de la înfiinţarea instituţiei. Inspectoratul General de Carabinieri a organizat un eveniment solemn dedicat zilei profesionale. Iar cei mai buni angajaţi ai instituţiei au fost premiaţi.
19:40
Riscuri de securitate? Instanțele din Moldova continuă ședințele pe o platformă rusească # TVR Moldova
În pofida valurilor constante de atacuri cibernetice lansate în Republica Moldova de rețelele afiliate Rusiei, sistemul judecătoresc continuă să își desfășoare ședințele prin TrueConf, o platformă rusească de videoconferință. Deși experții vorbesc, de ani buni, despre riscurile de securitate ale acestei aplicaţii, autoritățile promit că, în 2026, vor face tranziția către un software alternativ. Până atunci, una dintre cele mai sensibile infrastructuri ale statului rămâne dependentă de un instrument tehnologic aflat sub umbrela Federației Ruse.
Ieri
19:10
Locuitorii regiunii transnistrene nu vor putea obține permise portarmă. Parlamentul Republicii Moldova a aprobat modificarea legii privind regimul armelor și al munițiilor cu destinație civilă.
18:40
Marcel Spatari: R. Moldova va continua negocierile de aderare la UE pentru întreg teritoriul său # TVR Moldova
Republica Moldova va continua negocierile de aderare la Uniunea Europeană pentru întreg teritoriul său. Acest proces nu poate fi separat complet de cel de reintegrare a ţării. Este declaraţia lui Marcel Spatari, preşedintele Comisiei parlamentare pentru Integrare Europeană, după declaraţia de ieri a viceprim-ministrului Valeriu Chiveri, care afirma contrariul.
17:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) spune că este „prematur și nefundamentat” să se vorbească despre impactul achizițiilor energiei de avarie asupra prețurilor finale la electrictate. Agenția a subliniat acest lucru în contextul afirmațiilor apărute în spațiul public referitoare la costurile energiei electrice procurate de Moldelectrica în baza contractelor de ajutor de avarie.
17:10
Astăzi, 12 decembrie, datele numerologice atrag atenția prin simbolul echilibrului și al noilor începuturi. În cadrul emisiunii TeleMatinal de la TVR Moldova, numerologul și astrologul Corina Leonte a vorbit despre semnificația acestei zile și despre influența cifrelor asupra diferitelor aspecte ale vieții.
17:00
Laura Codruța Kovesi, despre situația justiției din România: Independența magistraturii, în pericol # TVR Moldova
Laura Codruța Kovesi, șefa Parchetului European, a transmis un mesaj de sprijin pentru magistrații care au denunțat abuzurile din justiție în documentarul Recorder. Ea și-a exprimat ”îngrijorarea” cu privire la dezvăluirile care afectează independența și reputația magistraturii, scrie TVR Info.
17:00
Integrarea Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul și a Universității Tehnice a Moldovei ar urma să se producă la începutul anului viitor, a declarat ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, vineri, în cadrul unui live organizat săptămânal pe Facebook.
16:50
Laura Codruța Kovesi, despre abuzurile din justiție: Independența magistraturii este pusă în pericol # TVR Moldova
16:40
Inteligența artificială în școli și universități: instrument de suport sau risc pentru educație? # TVR Moldova
În era digitalizării, sistemul educațional trece prin transformări majore. Tehnologiile moderne și inteligența artificială devin tot mai prezente în procesul de învățare, ridicând noi întrebări privind viitorul educației. Despre aceste provocări ne-a povestit Iuliana Petronela Barna, conferențiar universitar, doctor la Facultatea de Litere, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați.
16:30
16:20
Mitropolia Moldovei, un nou eșec: Biserica din Ghidighici a aderat legal la Mitropolia Basarabiei # TVR Moldova
Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a respins cererea de chemare în judecată depusă de Mitropolia Moldovei, subordonată Patriarhiei Ruse, împotriva Parohiei „Acoperământul Maicii Domnului” din Ghidighici, Chișinău. Instanța a considerat actele cu privire la aderarea parohiei respective la Mitropolia Basarabiei, parte a Patriarhiei Române, perfect legale.
16:10
Republica Moldova a mai denunțat trei acorduri încheiate cu țările membre ale Comunității Statelor Independente (CSI). Cele trei proiecte de lege pentru denunțare, elaborate de Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Finanțelor, au fost votate de Parlament în lectura a doua.
15:50
Două persoane, soţ şi soţie, au decedat în urma unui accident grav, care s-a produs astăzi, în apropiere de satul Ghindeşti, raionul Floreşti. Potrivit oamenilor legii, nenorocirea a avut loc în jurul orei 10.00.
15:40
Sfântul Andrei rămâne una dintre cele mai așteptate sărbători ale iernii, iar în comuna Lozova, din raionul Strășeni, tradițiile sunt păstrate cu sfințenie an de an. Localnicii își amintesc cu drag de obiceiurile din trecut și încearcă să le transmită mai departe tinerelor generații.
15:20
În perioada în care regiunea transnistreană se confruntă cu o criză energetică și, drept consecință, deficit bugetar, Tiraspolul se oferă să vândă electricitate malului drept al Nistrului, potrivit pretinsului ministru de externe de la Tiraspol, Vitalie Ignatiev. Până în decembrie 2024, în perioada în care malul drept al Nistrului achiziționa electricitate de la Centrala Termoelectrică Moldovenească, plătea lunar acestei stații aproximativ 20 de milioane de dolari.
15:10
Copiii din diaspora vor putea să citească mai mult în limba română. Asta datorită unei iniţiative menite să consolideze şi să dezvolte identitatea românească nu doar în Republica Moldova, dar şi peste hotare. Peste 500 de cărţi au fost adunate de studenţi, lectori şi asociaţii obşteşti la Universitatea de Stat din Moldova. Acestea urmează să ajungă în centrele educaţionale din Europa pentru ca cei mici aflaţi departe de ţară să poată citi istorie, literatură sau poveşti tradiţionale româneşti.
14:10
Bugetul pentru anul 2026 va fi supus votului deputaţilor de la Chişinău. Proiectul a fost analizat de comisia de specialitate, iar astăzi urmează să fie dezbătut în plenul legislativului. Opoziţia parlamentară critică bugetul propus de Guvern şi anunţă că va înainta mai multe amendamente.
13:40
Două persoane au decedat în urma intoxicației cu monoxid de carbon de la o sobă în raionul Dubăsari # TVR Moldova
Două persoane au decedat în urma unei intoxicații cu monoxid de carbon într-o gospodărie din satul Molovata, raionul Dubăsari.
13:40
Ignatiev critică planul Chișinăului pentru Transnistria: „O încercare de a acoperi un gol” # TVR Moldova
Așa-zisul ministru de externe de la Tiraspol, Vitali Ignatiev, spune că planul Chișinăului pentru soluționarea conflictului transnistrean reprezintă „o încercare de a acoperi un gol” și insistă pe revenirea la formatul „5+2”, respins atât de Kiev, cât și de Chișinău din cauza războiului Rusiei împotriva Ucrainei.
12:40
Igor Grosu: „Totul este sub control în Transnistria”, după avertismentul serviciilor ucrainene # TVR Moldova
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat înainte de ședința plenară din 12 decembrie 2025 că situația din regiunea transnistreană este sub control. Declarația vine după ce Serviciul de Informații Militare al Ucrainei (HUR) a anunțat că Rusia își intensifică activitatea militară în regiunea transnistreană a Republicii Moldova.
12:10
Președinta Maia Sandu i-a acordat șefului Inspectoratului Național de Investigații, Arcadie Catlabuga, soțul ministrei Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catatlabuga, gradul special de chestor, echivalentul gradului de general-maior.
11:50
Atenție, participanți la trafic! Restricții temporare de circulație în centrul Chișinăului # TVR Moldova
În contextul organizării acțiunii social-sportive „Maratonul de Crăciun, ediția 2025”, Poliția anunță restricții temporare de circulație în sectorul Centru al municipiului Chișinău.
10:50
Automobilul a fost confiscat în folosul statului după ce un bărbat de 40 de ani a fost prins conducând în stare de ebrietate alcoolică avansată, informează Procuratura Generală.
10:40
Ofițerii Serviciului protecție internă și anticorupție (SPIA) au reținut juristul unei companii de transport al produselor alimentare după ce acesta i-ar fi oferit 20.000 de lei mită unui polițist din cadrul Inspectoratului de Poliție Botanica din Chișinău.
10:00
Peste șapte tone de mărar de import au fost nimicite sub supravegherea inspectorilor ANSA # TVR Moldova
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează despre reținerea oficială și, ulterior, nimicirea unui lot de 7.500 kilograme de mărar proaspăt provenit din import. Decizia a fost luată după ce analizele de laborator au confirmat depășirea limitelor maxime admise de reziduuri de pesticid Penconazol - un risc potențial pentru sănătatea umană.
10:00
Arme pneumatice au fost depistate în bagajul unui străin la Aeroport Internațional Chișinău # TVR Moldova
Poliția de Frontieră transmite că a găsit trei arme pneumatice în valiza unui cetățean străin în urma unui control la Aeroportul Internaționale Chișinău.
09:30
/LIVE/ Ministra Muncii și Protecției Sociale: 53% din beneficiari vor primi compensația maximă # TVR Moldova
Conferința de presă dedicată prezentării datelor privind înregistrarea gospodăriilor casnice pentru compensarea cheltuielilor la căldură în sezonul rece 2025–2026
08:30
Săptămâna care urmează va fi decisivă” pentru Ucraina, a subliniat joi seară preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, reiterând apelul său la o „pace dreaptă şi durabilă”, notează AFP.
07:40
Nosatîi: Radarele noastre sovietice văd avioane în Crimeea, dar nu și drone la 100 de metri # TVR Moldova
Cel de-al doilea radar pe care Republica Moldova îl achiziționează pentru protejarea spațiului aerian urmează să fie operațional în prima jumătate a anului 2026, a declarat ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, în cadrul emisiunii „Cabinetul din umbră” de la Jurnal TV. În 2023, Republica Moldova a primit un radar din Franța estimat la 14 milioane de euro.
11 decembrie 2025
19:50
Transportatorii vor beneficia de proceduri simplificate și costuri reduse la frontieră # TVR Moldova
Proceduri mai simple la trecerea frontierei pentru transportatorii de marfă, costuri reduse şi mai puțin timp pierdut. De aproape o lună, Republica Moldova a devenit membru cu drepturi depline al Convenției privind regimul de tranzit comun, iar odată cu asta a intrat în funcțiune noul Sistem Computerizat de Tranzit. Implementarea acestui proiect s-a făcut cu sprijinul Uniunii Europene.
Mai mult de 2 zile în urmă
19:00
Conferința Promo-LEX, Transnistria: „După Luşcenko și Primakov, a venit timpul pentru planul nostru” # TVR Moldova
Situaţia din regiunea transnistreană este tot mai îngrijorătoare în ceea ce priveşte drepturile omului. Locuitorii se confruntă cu militarizarea educației, arestări ilegale, iar mulţi se tem să ceară ajutor, pentru că şi acest lucru este pedepsit. Despre aceste probleme și acţiunile sau inacţiunile Chişinăului s-a discutat joi la o conferinţă naţională organizată de Asociația Promo-LEX.
18:50
Pugilistul Alexandru Paraschiv a obținut medalia de bronz la Campionatul Mondial de Box # TVR Moldova
Pugilistul Alexandru Paraschiv a obținut medalia de bronz la Campionatul Mondial de Box, organizat în Dubai. Reprezentantul Republicii Moldova a fost învins astăzi în semifinale categoriei de 67 de kilograme de un sportiv din Uzbekistan.
