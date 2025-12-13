Scandal imobiliar la Codru: „Asta va fi o catastrofă”, urbanistul Victor Chironda

15:10

Copiii din diaspora vor putea să citească mai mult în limba română. Asta datorită unei iniţiative menite să consolideze şi să dezvolte identitatea românească nu doar în Republica Moldova, dar şi peste hotare. Peste 500 de cărţi au fost adunate de studenţi, lectori şi asociaţii obşteşti la Universitatea de Stat din Moldova. Acestea urmează să ajungă în centrele educaţionale din Europa pentru ca cei mici aflaţi departe de ţară să poată citi istorie, literatură sau poveşti tradiţionale româneşti.