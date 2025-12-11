Transportatorii vor beneficia de proceduri simplificate și costuri reduse la frontieră
TVR Moldova, 11 decembrie 2025 19:50
Proceduri mai simple la trecerea frontierei pentru transportatorii de marfă, costuri reduse şi mai puțin timp pierdut. De aproape o lună, Republica Moldova a devenit membru cu drepturi depline al Convenției privind regimul de tranzit comun, iar odată cu asta a intrat în funcțiune noul Sistem Computerizat de Tranzit. Implementarea acestui proiect s-a făcut cu sprijinul Uniunii Europene.
• • •
Acum 30 minute
19:50
Transportatorii vor beneficia de proceduri simplificate și costuri reduse la frontieră
Proceduri mai simple la trecerea frontierei pentru transportatorii de marfă, costuri reduse şi mai puțin timp pierdut. De aproape o lună, Republica Moldova a devenit membru cu drepturi depline al Convenției privind regimul de tranzit comun, iar odată cu asta a intrat în funcțiune noul Sistem Computerizat de Tranzit. Implementarea acestui proiect s-a făcut cu sprijinul Uniunii Europene.
Acum 2 ore
19:00
Conferința Promo-LEX, Transnistria: „După Luşcenko și Primakov, a venit timpul pentru planul nostru"
Situaţia din regiunea transnistreană este tot mai îngrijorătoare în ceea ce priveşte drepturile omului. Locuitorii se confruntă cu militarizarea educației, arestări ilegale, iar mulţi se tem să ceară ajutor, pentru că şi acest lucru este pedepsit. Despre aceste probleme și acţiunile sau inacţiunile Chişinăului s-a discutat joi la o conferinţă naţională organizată de Asociația Promo-LEX.
18:50
Pugilistul Alexandru Paraschiv a obținut medalia de bronz la Campionatul Mondial de Box
Pugilistul Alexandru Paraschiv a obținut medalia de bronz la Campionatul Mondial de Box, organizat în Dubai. Reprezentantul Republicii Moldova a fost învins astăzi în semifinale categoriei de 67 de kilograme de un sportiv din Uzbekistan.
18:20
Autorităţile de la Chişinău nu știu de o intensificare a activităţilor militare ale Rusiei în regiunea transnistreană. Cel puţin asta declară viceprim-ministru pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri. Reacţia vine după ce surse din spionajul ucrainean au declarat că Moscova mobilizează rezervişti în stânga Nistrului şi pregăteşte operaţiuni secrete pentru a destabiliza situaţia din Republica Moldova. Reprezentanţi ai Asociației Promo-LEX confirmă că există astfel de informaţii.
Acum 4 ore
17:40
Astăzi marcăm Ziua Internațională a Munților și vă invităm într-o călătorie în Munții Tatra din Slovacia, cea mai înaltă zonă a Carpaților.Jurnalistul TVR MOLDOVA Ion Railean a vizitat aceste locuri fascinante și obiectivele turistice din zonă și a revenit cu imagini memorabile, pe care vi le arătăm în următorul material.
17:30
În sesiunea de examene din 2025, Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare au depistat multiple cazuri de fraudă la examenele naționale de absolvire a gimnaziului după ce mai multe comisii școlare au permis copierea în timpul probelor scrise. În total, au fost raportate încălcări în 18 instituții de învățământ din opt raioane și două municipii ale țării.
17:00
Lingvist, specialist în onomastică, Anatol Eremia s-a stins din viață pe 10 decembrie, la vârsta de 94 de ani, transmite Institutul de Filologie Română „B.P.-Hasdeu” al Universității de Stat din Moldova. Anatol Eremia a fost un redutabil lingvist, specialist în onomastică și toponimie.
16:40
Plahotniuc a rămas fără martori? Mulți sunt plecați sau inculpați, spune avocatul Lucian Rogac
În dosarul „Frauda bancară”, în care Vladimir Plahotniuc este cercetat pentru escrocherie și spărarea banilor, dintre cei 27 de martori acceptați de instanță din lista propusă de avocații oligarhului, majoritatea se află în străinătate sau sunt vizați în alte dosare penale, ceea ce complică prezența lor la audieri, susține avocatul fostului lider PDM, Lucian Rogac.
16:30
Șeful NATO: Conflictul cu Rusia ar putea fi la fel de devastator ca războaiele bunicilor noștri
Șeful NATO, Mark Rutte, a îndemnat joi statele membre să își intensifice eforturile de apărare pentru a preveni un război declanșat de Rusia, care ar putea fi „pe scară largă, asemenea războaielor pe care le-au trăit bunicii și străbunicii noștri”.
Acum 6 ore
16:10
Renumita scriitoare, Ana Blandiana, a revenit de curând la Chișinău, pentru a lansa o nouă carte, dar și pentru a se întâlni cu cititorii de la noi.La Biblioteca Națională a R. Moldova a participat la un dialog public cu scriitorul Iulian Filip, intitulat sugestiv "Drumul vieții". Cum a fost întâlnirea, aflați din materialul realizat de echipa TeleMatinal.
15:50
Prim-ministrul bulgar Rosen Jelyazkov a demisionat joi, în urma unor săptămâni de manifestaţii stradale împotriva politicilor economice și a perceputului eșec în combaterea corupției, scrie TVR Info.
15:10
Cunoașteți istoria lui Ion Graur,ceasornicarul care are grijă de cel mai important orologiu din țară
Arcul de Triumf, unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale Chişinăului, a fost înălțat în 1841, de către arhitectul din Odesa, Luka Zauşchevici. Edificiul a avut drept prototip o construcţie omonimă din Roma. Pe Arcul de Triumf se află și cel mai mare orologiu din țară, cu o istorie de peste 100 de ani. Cine este meșterul care are grijă de cel mai important ceas de la noi, dar și cum controlează timpul acestuia vedeți în următorul reportaj, realizat de jurnalistul TVR MOLDOVA, Alexandru Leahu.
15:10
„NATO ne invadează", „Europa ne închide bisericile" - Sperietorile care bântuie Republica Moldova
De ani întregi, aceleași sperietori bântuie spaţiul public din Republica Moldova. Ba că NATO ne invadează, Europa ne închide bisericile, Occidentul ne trimite migranți, iar Chişinăul ar fi împins într-un război pe care nu l-a cerut nimeni. Narațiuni fabricate, reluate la comandă și împachetate în frică, pentru a ține societatea divizată și vulnerabilă. În acest reportaj, demontăm, rând pe rând, cele mai puternice sperietori pro-ruse care au intoxicat opinia publică din R. Moldova.
15:00
Perciun și Bostan decid astăzi soarta universității din Cahul. Întrebările incomode pentru Guvern
Astăzi, 11 decembrie, se decide soarta Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, care urmează să fie absorbită de Universitatea Tehnică a Moldovei conform unui proiect al Ministerului Educației și Cercetării. Prorectorul universității din Cahul, Ion Ghilețchi, susține că proiectul cu pricina a fost ascuns de minister în campania electorală, că o parte din problemele menționate de angajații executivului reprezintă rezultatele politicii ministeriale din ultimii ani. Mai mult, Ion Ghilețchi, reia acuzațiile la adresa Ministerului Educației și Cercetării că ar fi croit absorbția pentru a-i perpetua mandatul de rector al Universității Tehnice a Moldovei pentru Viorel Bostan.
14:20
Dronele Ucrainei au lovit infrastructura Lukoil: producția la Vladimir Filanovsky, oprită
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a atacat pentru prima dată câmpul petrolier rusesc Vladimir Filanovsky din Marea Caspică folosind drone cu rază lungă de acțiune, oprind producția de petrol și gaze de la peste 20 de sonde, a declarat o sursă din cadrul instituției pe 11 decembrie, pentru KyivIndependent.
Acum 8 ore
13:40
Un bărbat a murit după ce a fost lovit de o mașină condusă de un șofer beat și fără permis
Un bărbat de 66 de ani a murit noaptea trecuta după ce a fost lovit de un automobil condus de un şofer beat şi fără permis de conducere.
13:10
Nouă deținuți coordonau escrocherii online din penitenciare: Prejudiciu de peste 270.000 lei
Poliția municipiului Chișinău informează că a destructurat activitatea infracțională a unui grup criminal compus din nouă deținuți, cu vârste între 23 și 35 de ani, suspectați de comiterea a cel puțin patru episoade de escrocherie realizate prin intermediul aplicațiilor de telecomunicații. Prejudiciul total cauzat victimelor depășește suma de 270.000 de lei.
12:50
Ambasada R. Moldova la Kiev suspendă primirea cererilor de cetățenie începând cu 23 decembrie
Secția consulară a Ambasadei Republicii Moldova în Ucraina sistează pe termen nedeterminat recepționarea cererilor privind cetățenia începând cu 23 decembrie 2025. Anunțul vine în contextul modificărilor recente cu privire la legislația națională.
12:40
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează despre nimicirea unui lot de margarină de 10.720 kg. Motivul retragerii și nimicirii lotului este depistarea sumei dintre 3-monoclorpropandiol (3-MCPD) și esteri ai acizilor grași de 3-MCPD, exprimată ca 3-MCPD peste nivelurile maxime admise de legislație
12:20
ACTUALIZARE: Incendiul de pe acoperișul unui bloc de locuințe de pe bulevardul Renașterii Naționale din Chișinău, situat vizavi de circul din Chișinău, a fost stins, transmite Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Instituția precizează că a fost afectată o suprafață de 50 de metri pătrați de pe acoperișul clădirii și că au fost salvați circa 2.000 de metri pătrați.
Acum 12 ore
12:10
Procesul de reintegrare cu Transnistria va dura mai mult decât aderarea la UE, spune Valeriu Chiveri
Vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, a declarat că reintegrarea Republicii Moldova va necesita o perioadă de timp mai îndelungată decât cea estimată pentru avansarea spre aderarea la Uniunea Europeană. Oficialul a subliniat că, deși cele două procese sunt interconectate, abordarea lor trebuie să fie distinctă pentru a asigura rezultate eficiente și durabile.
11:40
Președintele american Donald Trump a lansat o schemă care oferă vize americane accelerate pentru străinii bogați care pot plăti cel puțin un milion de dolari, scrie TVR Info.
10:50
Contrabandă cu vin moldovenesc în SUA. Șase persoane și patru companii au fost trimise în judecată
Patru companii din Republica Moldova și șase persoane au fost trimise în judecată pentru contrabandă cu vin moldovenesc în SUA. Procuratura spune că învinuiții ar fi exportat ilegal în SUA vin din Republica Moldova ca suc de rodii și vin georgian în 2021–2023. Valoarea produselor depășesc 3,6 milioane de lei, informează Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).
10:20
Biroul Temu din Dublin, a fost percheziționat din cauza preocupărilor legate de subvențiile chineze
Sediul central european al Temu din Dublin a fost percheziționat de autoritățile de reglementare din UE săptămâna trecută, din cauza îngrijorărilor legate de potențialele subvenții de stat chineze acordate retailerului online, o filială a gigantului chinez de comerț electronic PDD Holdings (PDD.O), a declarat miercuri o persoană familiarizată cu situația, transmite reuters.com.
09:40
În dimineața zilei de 11 decembrie 2025, pompierii IGSU au fost alertați despre un incendiu care a izbucnit pe acoperișul unui bloc de locuit cu 15 etaje din Chișinău.
09:20
Reacții după documentarul realizat de Recorder. Ce spun președintele României și premierul
După publicarea documentarului „Justiție Capturată", preşedintele României, Nicușor Dan, a fost asaltat pe Facebook cu mesaje în care oamenii îi cer să ia măsuri urgente. Răspunsul acestuia nu a întârziat să apară. „Soluția este tot în interiorul sistemului de justiție", a spus şeful statului. Au reacționat și premierul Ilie Bolojan, dar și ministrul Justiției. Între timp, Curtea de Apel București solicită cercetarea disciplinară a unuia dintre magistrații care apare în ancheta jurnalistică, relatează TVR Info.
08:40
Kievul a trimis Washingtonului ultima sa versiune a planului de încheiere a războiului cu Rusia
Ucraina a trimis, miercuri, Statelor Unite versiunea actualizată a planului de a pune capăt războiului cu Rusia. Informația a fost confirmată pentru AFP doi oficiali ucraineni.
08:40
Șeful Energocom: Curentul de avarie achiziționat până în prezent are un volum neînsemnat
Republica Moldova a accesat în ultimele zile aproximativ 150 de megawați de energie electrică de avarie pentru a acoperi deficitul din sistem, a declarat Eugeniu Buzatu, director interimar al SA Energocom, în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova. Potrivit acestuia, energia de avarie este solicitată doar atunci când consumul depășește prognozele și, din acest considerent, este foarte scumpă. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a subliniat miercuri, după ședința Guvernului, că în cazul în care volumul de curent de avarie va crește, vor exista premise pentru majorarea tarifului la electricitate.
07:20
În Găgăuzia, 24.000 de persoane, documentate pentru corupție electorală. Câte vor plăti amenzile?
Inspectoratul General al Poliției a precizat pentru TVR Moldova că între aprilie 2024 și septembrie 2025 în regiunea găgăuză au fost documentate 24.000 de persoane implicate în corupere electorală. Dintre acestea, 4.950 au fost sancționate efectiv, iar restul au fost eliberate de răspundere după ce s-au autodenunțat și au sprijinit autoritățile în investigarea faptelor.
Acum 24 ore
06:30
În Găgăuzia, 24.000 de persoane au fost documentate în urma abuzurilor lui Guțul și Constantinov
Inspectoratul General al Poliției a precizat pentru TVR Moldova că între aprilie 2024 și septembrie 2025 în regiunea găgăuză au fost documentate 24.000 de persoane implicate în corupere electorală. Dintre acestea, 4.950 au fost sancționate efectiv, iar restul au fost eliberate de răspundere după ce s-au autodenunțat și au sprijinit autoritățile în investigarea faptelor.
10 decembrie 2025
21:40
Sute de persoane au ieșit, miercuri seară, în stradă la București și la Cluj-Napoca, în urma dezvăluirilor din documentarul Recorder, „Justiție Capturată”. Oamenii cer o justiție independentă, transmite TVRINFO.RO.
Ieri
19:10
Ministerul Mediului spune că are soluție la defrișările ilegale crescute în ultimele săptămâni
În ultimele săptămâni, s-au înmultit defrișările ilegale, iar Ministerul Mediului propune o soluție. Va fi lansată o Linie Verde, unde cetățenii pot raporta ilegalitățile cu efecte asupra mediului. Patrulele echipate cu camere speciale vor interveni non-stop pentru a proteja mediul, mai ales noaptea, când infractiunile sunt greu de depistat.
18:20
În, salariul minim pentru bugetari va fi de 6.300 de lei. Guvernul a votat miercuri legea salarizării care prevede majorarea cu opt sute de lei. Ministrul Finanţelor a declarat că majorarea este semnificativă şi încurajează instituţiile private să ofere salarii mai mari.
18:10
Anul viitor, salariu minim pentru bugetari va fi de 6 300 de lei. Guvernul a votat astăzi legea salarizării care prevede majorarea cu opt sute de lei. Ministrul Finanţelor a declarat că majorarea este semnificativă şi încurajează instituţiile private să ofere salarii mai mari.
18:00
Procurorul Iarmaliuc: Plahotniuc și Iaralov au relatat cu lux de amănunte întâlnirea cu Dodon
Procuratura Anticorupție a solicitat audierea lui Vladimir Plahotniuc și a consilierului său, Serghei Iaralov, ca martori ai acuzării în dosarul "Sacoşa", în care e judecat pentru luare de mită fostul președinte Igor Dodon. Pe lângă completarea listei cu martori, procurorii au mai cerut şi anexarea mai multor probe la dosar. Magistraţii Curţii Supreme de Justiţie vor pune în discuţie aceste solicitări la următoarea şedinţă, care va avea loc la mijlocul lui ianuarie. Igor Dodon a lipsit de la proces azi.
17:50
„Justiție capturată". Documentar devastator care explică problema pensiilor speciale din România
Portalul de investigații Recorder.ro a publicat marți seară un extrem de elocvent documentar despre situația justiției din România, cu o zi înainte de adoptarea de către Curtea Constituțională a unei decizii privind legea pensiilor de serviciu ale magistraților, pentru care Guvernul Bolojan și-a angajat răspunderea.
17:40
Ce loc are femeia în politica din R. Moldova? "Stereotipurile de gen încă persistă"
Participarea femeilor în politică rămâne un subiect important pentru dezvoltarea democratică a societății noastre. În Republica Moldova, tot mai multe inițiative urmăresc să încurajeze implicarea femeilor în procesul decizional.
17:30
Indiferent de domeniul în care activăm, este bine să punem accent și pe pasiunile de suflet. Bunăoară, nu de puține ori, auzim istorii despre politicieni, diplomați sau ingineri care s-au apucat de scris. Este și cazul lui Vasile Bumacov, fost diplomat și ex-ministru, care s-a afirmat în mai multe domenii, dar este pasionat și de literatură. De curând, a avut o dublă lansare de carte.
17:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul de numire a fostului premier Dorin Recean în funcția de emisar special pentru dezvoltare și reziliență.
16:40
Indiferent de domeniul în care activăm, este bine să punem accent și pe pasiunile de suflet. Bunăoară, nu de puține ori, auzim istorii despre politicieni, diplomați sau ingineri care s-au apucat de scris. Este și cazul lui Vasile Bumacov, fost diplomat și ex-ministru, care s-a afirmat în mai multe domenii, dar este pasionat și de literatură. De curând, a avut o dublă lansare de carte.
16:40
Sute de judocani din întreaga țară au luptat astăzi pentru titlul de campion al Republicii Moldova. Au concurat pe tatami-ul de la "Chișinău Arena" și sportivii experimentați, inclusiv cei care au luat parte, cu o lună în urmă, la Europeanul de Tineret, organizat în premieră la Chișinău și difuzat de TVR MOLDOVA.
16:30
Spionajul ucrainean: Rusia mobilizează rezerviști în Transnistria pentru a destabiliza Moldova
Rusia își intensifică activitatea militară în regiunea transnistreană a Republicii Moldova, potrivit Serviciului de Informații Militare al Ucrainei (HUR). Spionajul ucrainean susține că Moscova vrea să deschidă o nouă axă de presiune asupra Ucrainei și să destabilizeze Republica Moldova.
16:30
Maia Sandu l-a numit pe Dorin Recean în funcția de emisar special pentru dezvoltare și reziliență
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul de numire a domnului Dorin Recean în funcția de emisar special pentru dezvoltare și reziliență.
16:20
Spionajul ucrainean: Rusia își mobilizează rezerviști în Transnistria pentru a destabiliza Moldova
Rusia își intensifică rapid activitatea sub acoperire și militară în regiunea transnistreană a Republicii Moldova, în cadrul a ceea ce Serviciul de Informații Militare al Ucrainei (HUR) descrie ca un efort condus de Kremlin pentru a deschide o nouă axă de presiune asupra Ucrainei și a destabiliza Republica Moldova înainte de etape politice cheie.
15:50
Cobza, cunoștințele tradiționale, deprinderile și muzica asociate acestui instrument emblematic au fost incluse în Lista reprezentativă a patrimoniului cultural imaterial al umanității UNESCO,în urma deciziei adoptate în cadrul celei de-a 20-a sesiuni a Comitetului Interguvernamental pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, desfășurată în perioada 8–13 decembrie, la New Delhi, potrivit Ministerul Culturii.
15:40
Alex Calancea, despre concertul „VOIEVOD", o fuziune între folclor, rock și muzică simfonică
Muzica, dansul și tradiția se întâlnesc într-un spectacol grandios, pe 14 decembrie, la Chișinău Arena, unde se va desfășura concertul „VOIEVOD”. Evenimentul promite să fie o fuziune impresionantă între folclor, rock și muzică simfonică, o celebrare a identității culturale printr-un limbaj artistic modern.
15:10
Activitățile zilnice simple, cum sunt mersul pe jos, urcatul scărilor sau cititul unei etichete, pot fi, pentru unii, o adevărată provocare. Potrivit Biroului Național de Statistică, aproape 13% dintre cetățenii Republicii Moldova au dificultăți de vedere, auz, mobilitate sau concentrare. Persoanele în vârstă, cele din mediul rural și femeile sunt printre cei mai afectate.
14:40
Aproape 50 de fermieri au protestat miercuri la sediul Guvernului și au cerut măsuri urgente de redresare după secetele din ultimii ani. Ei se plâng că nu li s-au oferit nici măcar scutiri de impozite, iar finanțările pentru agricultorii din zonele cu risc înalt de secetă au fost reduse semnificativ. Protestatarii cer instituirea unui moratoriu la executările silite și restituirea banilor din TVA și accize. În replică, ministrul Agriculturii i-a invitat la dialog și a declarat că autoritățile lucrează deja la unele dintre solicitările fermierilor.
14:30
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, spus miercuri că dacă Republica Moldova va mai accesa energie electrică de avarie în urma atacurilor asupra sistemului energetic a Ucrainei, există premise de majorare a prețului la energia electrică.
14:10
Cobza și meșteșugul de confecționare a cobzei ar putea fi incluse în patrimoniul UNESCO
Cobza, cunoștințele tradiționale, deprinderile și muzica asociate acestui instrument emblematic au fost incluse în Lista reprezentativă a patrimoniului cultural imaterial al umanității UNESCO,în urma deciziei adoptate în cadrul celei de-a 20-a sesiuni a Comitetului Interguvernamental pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, desfășurată în perioada 8–13 decembrie, la New Delhi.
