Carabinierii din R. Moldova sărbătoresc 34 de ani de la înființare și premiază excelența

Astăzi, 11 decembrie, se decide soarta Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, care urmează să fie absorbită de Universitatea Tehnică a Moldovei conform unui proiect al Ministerului Educației și Cercetării. Prorectorul universității din Cahul, Ion Ghilețchi, susține că proiectul cu pricina a fost ascuns de minister în campania electorală, că o parte din problemele menționate de angajații executivului reprezintă rezultatele politicii ministeriale din ultimii ani. Mai mult, Ion Ghilețchi, reia acuzațiile la adresa Ministerului Educației și Cercetării că ar fi croit absorbția pentru a-i perpetua mandatul de rector al Universității Tehnice a Moldovei pentru Viorel Bostan.