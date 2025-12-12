Tragedie la Florești: soț și soție, morți într-un accident rutier

15:10

Arcul de Triumf, unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale Chişinăului, a fost înălțat în 1841, de către arhitectul din Odesa, Luka Zauşchevici. Edificiul a avut drept prototip o construcţie omonimă din Roma. Pe Arcul de Triumf se află și cel mai mare orologiu din țară, cu o istorie de peste 100 de ani. Cine este meșterul care are grijă de cel mai important ceas de la noi, dar și cum controlează timpul acestuia vedeți în următorul reportaj, realizat de jurnalistul TVR MOLDOVA, Alexandru Leahu.