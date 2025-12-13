Belarus a eliberat 123 de deținuți politici, printre care un laureat al Premiului Nobel pentru Pace, după ce SUA a ridicat una din sancțiunile asupra țării
Ziarul de Garda, 13 decembrie 2025 17:20
Belarus a eliberat 123 de prizonieri, inclusiv proeminenta activistă a opoziției Maria Kolesnikova, după ce SUA au fost de acord să ridice sancțiunile asupra țării est-europene, potrivit BBC. Laureatul Premiului Nobel pentru Pace, Ales Bialiatski, se numără și el printre cei eliberați în urma discuțiilor de la Minsk cu trimisul special al președintelui american Donald...
LIVE TEXT/ Cel puțin trei persoane au murit și alte 35 au fost rănite în atacurile rusești asupra Ucrainei din ultima zi. Război în Ucraina, ziua 1388 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:30 Cel puțin trei persoane au fost ucise și alte 35 au fost rănite în atacurile rusești împotriva Ucrainei din ultima zi, au raportat autoritățile locale pe 13 decembrie, conform Kyiv Independent. Rusia a lansat 465 de drone, 16 rachete de croazieră Kalibr și cinci Iskander-K, cinci rachete balistice Iskander-M/KN-23 și patru rachete hipersonice...
Germania va desfășura trupe pentru a întări securitatea la frontiera estică a Poloniei # Ziarul de Garda
Germania a anunțat că va trimite un grup de militari în Polonia pentru a ajuta la implementarea unui proiect care are drept scop consolidarea securității la frontiera de est a țării, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari cu privire la amenințarea rusească, relatează pe 13 decembrie AFP, citat de agenția Agerpres. Polonia, un susținător ferm...
Witkoff se va întâlni cu Zelenski și liderii europeni la Berlin pentru a discuta planul de pace revizuit # Ziarul de Garda
Emisarul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, se va întâlni cu președintele Volodimir Zelenski și cu liderii europeni la Bruxelles în acest weekend, în timp ce discuțiile privind cadrul de pace propus de SUA, care vizează încheierea războiului din Ucraina, continuă, a relatat Wall Street Journal (WSJ) pe 12 decembrie, citat de presa...
Alertă la punctul de trecere a frontierei Vălcineț. Un apel către linia verde a semnalat o presupusă minare a trenului București-Kiev # Ziarul de Garda
Pe 13 decembrie, la ora 12:57, a fost activat semnalul „Exploziv BRAVO” la Sectorul Poliției de Frontieră Otaci, în urma unei informații recepționate prin Centrul Regional de Coordonare Nord, precum că trenul București – Kiev ar fi minat, informează Poliția de Frontieră. Potrivit datelor preliminare, la ora 12:50, în Punctul de Trecere a Frontierei Vălcineț,...
LIVE TEXT/ Întreruperi de apă și căldură raportate în Odesa după atacul rusesc. Spitalele au fost trecute la funcționare autonomă. Război în Ucraina, ziua 1388 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:45 În urma atacului rusesc la scară largă asupra regiunii Odesa, instalațiile de infrastructură energetică au fost avariate, provocând întreruperi în furnizarea de apă și căldură. Acest lucru a fost raportat pe Telegram de către Consiliul Local Odesa, potrivit Ukrinform. Punctele de Invincibilitate funcționează non-stop. Dispozitivele pot fi încărcate și în magazinele mai multor...
Cititorul de gardă/ Un erou pe urmele altui erou: Ion Iovcev – omagiu lui Ilie Ilașcu # Ziarul de Garda
Recent, Ion Iovcev a vizitat cartierul de pe strada Păcii din Tiraspol în care a locuit Ilie Ilașcu până în noaptea de 2 iunie 1992, când a fost arestat. El a reușit să ia din preajma casei lui Ilașcu câțiva pumni de țărână, aducând-o în dreapta Nistrului, sugerând astfel că stânga și dreapta Nistrului sunt...
Indemnizația unică la naștere va crește până la aproape 22 de mii de lei, iar pensiile vor fi indexate cu 6,8%. Ce prevede bugetul asigurărilor sociale de stat pentru 2026, votat în prima lectură # Ziarul de Garda
Proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2026 (BASS) prevede că pensiile și prestațiile sociale vor fi indexate cu 6,8% de la 1 aprilie 2026. De asemenea, în 2026, alocația acordată la naștere va crește până la 21 886 de lei, potrivit Parlamentului. Deputații au votat în prima lectură documentul. Documentul elaborat de Ministerul...
Reintegrarea regiunii transnistrene: ce trebuie să facă autoritățile de la Chișinău? # Ziarul de Garda
În contextul parcursului de integrare europeană, integritatea teritorială a R. Moldova devine un subiect tot mai important. Recent, autoritățile de la Chișinău au anunțat că lucrează la o nouă strategie de reintegrare a regiunii transnistrene, după ce formatul de negocieri „5+2” a devenit „nefuncțional”. Vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a declarat că este nevoie de...
MEC anunță rezultatele primei testări naționale a competențelor digitale. Aproape două mii de elevi au demonstrat competențe avansate # Ziarul de Garda
În luna noiembrie, 3021 de elevi din clasele a IX-a și a XII-a au participat, în premieră pentru R. Moldova, la testarea națională a competențelor digitale. Rezultatele evaluării au fost prezentate pe 12 decembrie în cadrul unui eveniment organizat de Ministerul Educației și Cercetării (MEC), împreună cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare (ANCE) și...
Romanul Mariei Bulat-Saharneanu „Soarele întârzie să răsară…” a văzut lumina tiparului la Editura Academiei Române. Cartea cu 856 de pagini a fost scrisă pe parcursul mai multor ani. „Am scris-o mai mult nopțile, deoarece munca de zi cu zi nu-mi oferea răgaz pentru a lucra asupra acestei cărți”, spune autoarea. Pentru cititorii ZdG, Maria Bulat-Saharneanu...
Bugetul de stat pentru 2026, votat în prima lectură: venituri de peste 79 de miliarde de lei și cheltuieli de peste 100 de miliarde # Ziarul de Garda
Parlamentul a votat în prima lectură proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2026, pe 12 decembrie. Documentul vizează consolidarea rezilienței economice, dezvoltarea infrastructurii, stimularea competitivității sectorului privat și promovarea investițiilor strategice în sectoarele prioritare ale economiei, potrivit comunicatului instituției. De asemenea, salariul minim în sectorul bugetar va crește de la 5500 de lei până la 6300...
LIVE TEXT/ Trupele rusești au lovit masiv infrastructura civilă din regiunea Odesa. Război în Ucraina, ziua 1388 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:00 Trupele rusești au aplicat o lovitură masivă infrastructurii critice și civile din regiunea Odesa. Conform informațiilor preliminare, 4 persoane au fost rănite, transmite Serviciul de Urgențe al Ucrainei. Toată noaptea, pompierii au stins incendiile izbucnite în urma loviturilor. În ciuda alarmelor aeriene constante, salvatorii au reușit să stingă un incendiu de amploare la...
Trafic restricționat în centrul capitalei pe 13 decembrie pentru organizarea evenimentului sportiv „Maratonul de Crăciun”. Cum va circula transportul public # Ziarul de Garda
Sâmbătă, 13 decembrie 2025, în intervalul orelor 08:00-15:00, în Piața Marii Adunări Naționale se va desfășura Maratonul de Crăciun, ediția 2025, informează Primăria Municipiului Chișinău. În acest context, circulația trasnportului public este reorganizată. Pe 13 decembrie 2025, în intervalul orelor 06:00-15:00, va fi sistată circulația transportului pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, tronsonul cuprins...
VIDEO/ Își intensifică Rusia „activitatea militară” în regiunea transnistreană? | Detalii noi din dosarele „Kuliok” și „Frauda bancară” | O nouă funcție pentru Recean | Satoshi, printre participanții la Eurovision Moldova 2026 # Ziarul de Garda
Rusia și-ar fi intensificat activitatea în regiunea transnistreană pentru a câștiga teren în războiul purtat în Ucraina. Cum comentează autoritățile de la Chișinău informațiile apărute în presa ucraineană, vă spunem în această ediție a Săptămânii de Gardă. Tot astăzi vorbim despre cum oligarhul Vladimir Plahotniuc se apără în instanță cu articole publicate de Ziarul de...
LIVE TEXT/ Atac rusesc asupra porturilor din Odesa, răniți și pagube raportate. Război în Ucraina, ziua 1387 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:15 Armata rusă a lansat un atac cu drone Shahed și rachete balistice asupra a două porturi din regiunea Odesa, rănind o persoană și avariand infrastructura portuară. Acest lucru a fost raportat de Oleksii Kuleba, viceprim-ministrul Ucrainei pentru Recuperare și ministrul Dezvoltării Comunităților și Teritoriilor, pe Telegram, potrivit Ukrinform. „Rusia a efectuat un atac...
VIDEO/ Ședința Parlamentului. Deputații au susținut în prima lectură proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2026 # Ziarul de Garda
Deputații din Parlamentul de la Chișinău se întrunesc vineri, 12 decembrie, în ședință. Parlamentarii urmează să examineze 20 de proiecte de lege, printre care cel privind aprobarea bugetului de stat pentru anul 2026 și acordarea scutirii de plata drepturilor de import pentru cetățenii R. Moldova care revin cu traiul în țară. UPDATE 21:53 Proiectul legii...
UE a convenit imobilizarea pe termen nelimitat a fondurilor înghețate ale Rusiei înaintea planului de împrumut pentru Ucraina # Ziarul de Garda
Guvernele Uniunii Europene au convenit să imobilizeze pe termen nelimitat activele rusești de până la 210 miliarde de euro (185 miliarde de lire sterline), care au fost înghețate în UE de la începutul invaziei la scară largă a Ucrainei de către Rusia, scrie BBC. Cea mai mare parte a numerarului Moscovei este deținută la banca...
Operatorii culturali și creativi vor avea acces la finanțare europeană. R. Moldova se alătură Programului „Europa Creativă” # Ziarul de Garda
Parlamentul R. Moldova a ratificat, în cadrul ședinței din 12 decembrie, Acordul cu Uniunea Europeană privind participarea țării noastre la Programul „Europa Creativă”, care oferă un mecanism de finanțare destinat dezvoltării sectoarelor culturale și creative, potrivit unui comunicat al instituției. Programul are un buget total de 2,44 miliarde de euro pentru perioada 2021-2027 și este gestionat de Comisia Europeană. Acesta...
Țările UE vor impozita coletele din magazinele online chinezești începând cu iulie 2026. Pentru fiecare tip diferit de articol se vor plăti câte trei euro # Ziarul de Garda
Coletele ieftine care intră în UE vor fi taxate cu 3 euro pe articol începând cu luna iulie a anului viitor, au convenit vineri, 12 decembrie, cei 27 de miniștri de finanțe ai blocului comunitar. Acordul pune capăt statutului de scutire de taxe pentru coletele în valoare mai mică de 150 de euro, potrivit Politico....
Produse lactate de import au fost reținute de ANSA la frontieră din cauza neetichetării corespunzătoare: „Lotul nu va ajunge pe piața R. Moldova” # Ziarul de Garda
Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), din cadrul Postului de inspecție la frontiera Leușeni, au reținut un lot de 1800 de kilograme de produse lactate de import. În urma verificărilor, s-a constatat că produsele a fost etichetat necorespunzător, deși ambalajul ilustra fructe, la producerea lotului au fost utilizate exclusiv arome artificiale, fără conținut real de...
DOC/ Suspiciuni de nereguli la un proiect imobiliar din sectorul Ciocana. Mărul discordiei – o datorie de 350 de mii de euro a arhitectului-șef adjunct către administratorul unei firme de construcții # Ziarul de Garda
Mai mulți locatari ai unui complex de pe strada Bucovinei 3, din sectorul Ciocana al capitalei, acuză autoritățile municipale că au emis acte permisive pentru construcția unor blocuri din apropiere, inclusiv cu încălcarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ). Documentul, aprobat în decembrie 2022, prevede ridicarea a patru blocuri cu 9 și 12 etaje, însă autorizațiile eliberate...
Mai mulți locatari ai unui complex de pe strada Bucovinei 3, din sectorul Ciocana al capitalei, acuză autoritățile municipale că au emis acte permisive pentru construcția unor blocuri din apropiere, inclusiv cu încălcarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ). Documentul, aprobat în decembrie 2022, prevede ridicarea a patru blocuri cu 9 și 12 etaje, însă autorizațiile eliberate...
LIVE TEXT/ Financial Times: Noul plan de pace prevede aderarea Ucrainei la UE încă din 2026. Război în Ucraina, ziua 1387 # Ziarul de Garda
UPDATE 18:45 Noua versiune a așa-numitului „plan de pace” pe care Ucraina l-a trimis SUA și pe care Bruxelles-ul îl susține include o clauză care prevede aderarea Ucrainei la UE cel târziu la 1 ianuarie 2027, relatează Financial Times, citând surse familiarizate cu conținutul documentului, potrivit BBC. Oficialii care susțin aspirațiile Ucrainei de aderare la...
Doi distribuitori de servicii TV au fost amendați cu 50 000 de lei și 1000 de lei pentru nerespectarea listei „must carry” # Ziarul de Garda
Distribuitorul „TV-BOX” SRL, care ia în locațiune rețeaua „StarNet” SRL, a fost amendat cu 50 000 de lei, pentru încălcarea art. 55 din Codul serviciilor media audiovizuale (CSMA), Oferta de servicii media audiovizuale retransmise, anunță Consiliului Audiovizualului (CA). De asemenea, pentru abateri similare a fost sancționat și distribuitorul „CATV-NET PLUS” SRL, primind o amendă de 1000 de lei....
Acord semnat în premieră: PCCOCS și DIICOT vor putea face schimb de informații și coopera direct la combaterea criminalității organizate transfrontaliere # Ziarul de Garda
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a semnat în cadrul unei ceremonii un acord de cooperare cu Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție din România. Beneficiile principale ale acordului includ: Ceremonia a avut loc la...
Distribuitorul „TV-BOX” SRL, care ia în locațiune rețeaua „StarNet” SRL, a fost amendat cu 50 000 de lei, pentru încălcarea art. 55 din Codul serviciilor media audiovizuale (CSMA), Oferta de servicii media audiovizuale retransmise, anunță Consiliului Audiovizualului (CA). De asemenea, pentru abateri similare a fost sancționat și distribuitorul „CATV-NET PLUS” SRL, primind o amendă de 1000 de lei....
Uneori, știrile pot fi literalmente… delicioase. În următoarele zile, Chișinăul are exact o astfel de veste: în magazinele George Standard începe Săptămâna Franței, iar odată cu ea – zeci de cașcavaluri franțuzești și vinuri care până acum trăiau mai mult în pozele de vacanță decât pe mesele noastre. Dacă ne imaginăm că orașul primește în...
Vasile Costiuc, cu produse lactate în Parlament în apărarea unui producător local. Deputat PAS: „Să nu ducem în eroare consumatorii”. ANSA face precizări # Ziarul de Garda
Liderul partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, a adus în Parlament mai multe produse lactate la ședința din 12 decembrie și a solicitat audierea directorului Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), Radu Musteață, în urma unei decizii a agenției privind retragerea de pe raft a produselor unui producător local. În replică, deputatul Alexandr Trubca a explicat...
LIVE/ Ședința Parlamentului. Deputații examinează proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2026 # Ziarul de Garda
Deputații din Parlamentul de la Chișinău se întrunesc vineri, 12 decembrie, în ședință. Parlamentarii urmează să examineze 20 de proiecte de lege, printre care cel privind aprobarea bugetului de stat pentru anul 2026 și acordarea scutirii de plata drepturilor de import pentru cetățenii R. Moldova care revin cu traiul în țară. UPDATE 16:55 Proiectul legii...
În sectorul Ciocana ar putea fi înființată o nouă școală. Ministrul Educației, despre darea în comodat Primăriei a două clădiri: „Trenul s-a urnit din loc” # Ziarul de Garda
„Se pare că trenul s-a urnit din loc”, a anunțat ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, cu referire la supraaglomerarea școlilor din Chișinău. Oficialul a spus că Ministerul Educației a avut primele „comunicări” cu Primăria municipiului pe subiectul a două clădiri care ar urma să fie transmise în comodat Primăriei, pentru a reduce supraaglomerarea școlilor...
Avocata care ar fi pretins bani de la soția unui condamnat pentru violență în familie, a cărui pedeapsă fusese suspendată condiționat, a ajuns pe banca acuzaților # Ziarul de Garda
Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a transmis în instanța de judecată, pentru examinare în fond, cauza penală în care o avocată este învinuită de trafic de influență. Potrivit unui comunicat al Procuraturii Anticorupție (PA), apărătoarea ar fi pretins mijloace bănești de la soția unui condamnat pentru infracțiunea de violență în familie, a cărui...
Ion Ceban a făcut un test antidrog după ce a propus introducerea acestuia în școli: „Rezultatul este negativ” # Ziarul de Garda
Edilul Chișinăului Ion Ceban a făcut un test antidrog rapid, iar rezultatul a fost negativ, a anunțat acesta vineri, 12 decembrie. Totuși, acesta susține că astfel de teste nu se găsesc „la noi în farmacii, cu greu l-a găsit cu ajutorul medicilor, deși în alte țări pot fi găsite aceste teste în farmacii și pot...
LIVE/ Ședința Parlamentului. Votat în prima lectură: Moldovenii care decid să revină în R. Moldova din diasporă vor beneficia de facilități # Ziarul de Garda
Deputații din Parlamentul de la Chișinău se întrunesc vineri, 12 decembrie, în ședință. Parlamentarii urmează să examineze 20 de proiecte de lege, printre care cel privind aprobarea bugetului de stat pentru anul 2026 și acordarea scutirii de plata drepturilor de import pentru cetățenii R. Moldova care revin cu traiul în țară. UPDATE 15:58 Proiectul a...
Precizări ANRE privind impactul achizițiilor de energie electrică de avarie, după atacurile rusești în Ucraina, asupra prețurilor pentru consumatori # Ziarul de Garda
„Estimarea impactului asupra prețurilor finale pentru consumatori este prematură și nefundamentată”, spune Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) în contextul afirmațiilor apărute în spațiul public referitoare la costurile energiei electrice procurate de Î.S. „Moldelectrica” în baza contractelor de ajutor de avarie. În perioada 6–10 decembrie, Î.S. „Moldelectrica” a achiziționat aproximativ 930 MWh de energie...
LIVE TEXT/ Zelenski a vizitat Kupianskul. La sfârșitul lunii noiembrie, Rusia raporta capturarea orașului. Război în Ucraina, ziua 1387 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:00 Zelenski a vizitat Kupianskul. La sfârșitul lunii noiembrie, Rusia raporta capturarea orașului. „Mulți ruși vorbeau despre Kupiansk — vedem asta. I-am salutat pe băieți. Mulțumesc tuturor celor care luptă aici, tuturor celor care distrug ocupantul”, a declarat președintele Ucrainei în mesajul său video înregistrat în fața stâlpului-emblemă al Kupianskului. Pe 20 noiembrie, șeful...
Igor Munteanu pleacă de la conducerea partidului CUB. Cine este noul președinte interimar al formațiunii # Ziarul de Garda
Partidul Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB) are un nou președinte interimar, după ce Igor Munteanu a renunțat la conducerea partidului. Este vorba despre Victor Țărnă. Decizia a fost aprobată de Biroul Permanent si Consiliul Național Politic (CNP) la 11 decembrie. Anunțul a fost făcut chiar de către Munteanu, pe pagina sa de Facebook. Acesta...
Partidul Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB) are un nou președinte interimar, după ce Igor Munteanu a renunțat la conducerea partidului. Este vorba despre Victor Țărnă. Decizia a fost aprobată de Biroul Permanent si Consiliul Național Politic (CNP) la 11 decembrie. Anunțul a fost făcut chiar de către Munteanu, pe pagina sa de Facebook. Acesta...
LIVE/ Ședința Parlamentului. Parlamentul a votat în prima lectură pachetul de simplificare fiscală și sprijin pentru mediul de afaceri # Ziarul de Garda
Deputații din Parlamentul de la Chișinău se întrunesc vineri, 12 decembrie, în ședință. Parlamentarii urmează să examineze 20 de proiecte de lege, printre care cel privind aprobarea bugetului de stat pentru anul 2026 și acordarea scutirii de plata drepturilor de import pentru cetățenii R. Moldova care revin cu traiul în țară. UPDATE 14:56 60 de...
Maia Sandu, în vizită în Cipru, țară care va prelua Președinția Consiliului Uniunii Europene din 2026: „Aderarea la UE nu este doar un obiectiv strategic – este cel mai important proiect național” # Ziarul de Garda
Președinta Maia Sandu a efectuat vineri, 12 decembrie, o vizită oficială în Cipru, la invitația președintelui Nikos Christodoulides. Potrivit Președinției, aceasta este prima vizită a unui șef de stat al R. Moldova în Cipru în ultimele două decenii și are loc în contextul în care țara va prelua Președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene pe...
Rusia ar putea ataca o țară NATO în următorii cinci ani, a declarat șeful alianței militare occidentale, Mark Rutte, într-un discurs în Germania. Avertismentul lui Rutte vine în timp ce președintele american Donald Trump încearcă să pună capăt invaziei la scară largă a Ucrainei, lansată în februarie 2022, scrie BBC. „Rusia își intensifică deja campania...
Primarul de la Edineț, depistat cu avere nejustificată de peste 300 de mii de lei. Cojocari: „Să fii primar, director de școală o viață întreagă și să nu poți să îți iei măcar un apartament” # Ziarul de Garda
Primarul municipiului Edineț, Constantin Cojocari, care a candidat și la funcția de deputat al R. Moldova din partea Ligii Orașelor și Comunelor, a fost constatat de Autoritatea Națională de Integritate (ANI) cu avere nejustificată de peste 343 de mii de lei. Mai exact, conform unui comunicat de presă emis de ANI, inspectorul de integritate a constatat...
UPDATE/ Grav accident, în apropierea unui sat din Florești. Atât șoferul, cât și pasagera au decedat # Ziarul de Garda
UPDATE 14:00 Poliția a anunțat despre decesul șoferului. „Din nefericire, în urma traumelor primite, și șoferul a decedat la spital”, au scris oamenii legii pe Telegram. Știrea inițială… Un accident grav s-a produs în apropierea satului Ghindești, raionul Florești, în dimineața zilei de vineri, 12 decembrie, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP). Oamenii legii din...
DOC/ Șeful INI și soțul ministrei Agriculturii și Industriei Alimentare obține gradul special de chestor, prin decret prezidențial # Ziarul de Garda
Președinta R. Moldova Maia Sandu i-a acordat lui Arcadie Catlabuga, șef al Inspectoratului Național de Investigații al Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne (MAI), gradul special de chestor. Decretul a fost semnat la 11 noiembrie și publicat pe site-ul Președinției. Anterior, ZdG a scris că Arcadie Catlabuga este soțul Ludmilei Catlabuga, ministra Agriculturii...
LIVE/ Ședința Parlamentului. Votat: R. Moldova se alătură Programului „Europa Creativă” # Ziarul de Garda
Deputații din Parlamentul de la Chișinău se întrunesc vineri, 12 decembrie, în ședință. Parlamentarii urmează să examineze 20 de proiecte de lege, printre care cel privind aprobarea bugetului de stat pentru anul 2026 și acordarea scutirii de plata drepturilor de import pentru cetățenii R. Moldova care revin cu traiul în țară. UPDATE 12:55 73 de...
LIVE/ Ședința Parlamentului. R. Moldova va adera la al doilea Protocol al Convenției de la Haga pentru protecția bunurilor culturale # Ziarul de Garda
Deputații din Parlamentul de la Chișinău se întrunesc vineri, 12 decembrie, în ședință. Parlamentarii urmează să examineze 20 de proiecte de lege, printre care cel privind aprobarea bugetului de stat pentru anul 2026 și acordarea scutirii de plata drepturilor de import pentru cetățenii R. Moldova care revin cu traiul în țară. UPDATE 12:44 Proiectul de...
Grav accident produs în apropierea unui sat din Florești. O femeie a decedat la fața locului # Ziarul de Garda
Un accident grav s-a produs în apropierea satului Ghindești, raionul Florești, în dimineața zilei de vineri, 12 decembrie, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP). Oamenii legii din Florești au fost sesizați în jurul orei 10:20. Ajunși la fața locului, polițiștii au stabilit preliminar că un automobil Citroën, condus de un bărbat de 53 de ani,...
Igor Dodon, despre numirea emisarilor speciali: „Suntem gata să inițiem procesul de demitere a Maiei Sandu”. Reacția Președinției # Ziarul de Garda
Fracțiunea Socialiștilor din Parlament este „gata să inițieze procesul de demitere a Maiei Sandu”, a afirmat președinte formațiunii, Igor Dodon. Declarația vine în contextul decretelor semnate de șefa statului pentru numirea a doi emisari speciali, Dorin Recean și Nicu Popescu, care ar fi „un pas vădit anticonstituțional”. Înainte de ședința Parlamentului de vineri, 12 decembrie,...
LIVE TEXT/ La Tver, în urma unui atac al dronelor ucrainene, șapte persoane au fost rănite, spun autoritățile rusești. Război în Ucraina, ziua 1387 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:50 La Tver, în urma unui atac al dronelor ucrainene, a fost avariat un bloc de locuințe, iar șapte persoane au fost rănite, scrie Novaia Gazeta Europe. Printre cei răniți se află și un copil. Locuitorii clădirii au fost evacuați. Potrivit canalului de Telegram ASTRA, dronele au atacat și rafinăria „Slavneft-YANOS” din Iaroslavl. Ministerul...
Deputații din Parlamentul de la Chișinău se întrunesc vineri, 12 decembrie, în ședință. Parlamentarii urmează să examineze 20 de proiecte de lege, printre care cel privind aprobarea bugetului de stat pentru anul 2026 și acordarea scutirii de plata drepturilor de import pentru cetățenii R. Moldova care revin cu traiul în țară. UPDATE 11:23 Totodată, proiectul...
