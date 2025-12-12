DOC/ Suspiciuni de nereguli la un proiect imobiliar din sectorul Ciocana. Mărul discordiei – o datorie de 350 de mii de euro între arhitectul-șef adjunct și administratorul unei firme de construcții

20:20

Președintele României, Nicușor Dan, a venit cu o reacție după ce aproape 200 de judecători s-au solidarizat cu magistrații Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu. Acesta a notat că atunci când „200 de magistrați spun că este o problemă de integritate în sistemul de justiție, lucrurile sunt foarte serioase”. „Invit toți magistrații care vor să reclame...