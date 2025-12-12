Vasile Costiuc, cu produse lactate în Parlament în apărarea unui producător local. Deputat PAS: „Să nu ducem în eroare consumatorii”. ANSA face precizări
Ziarul de Garda, 12 decembrie 2025 17:20
Liderul partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, a adus în Parlament mai multe produse lactate la ședința din 12 decembrie și a solicitat audierea directorului Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), Radu Musteață, în urma unei decizii a agenției privind retragerea de pe raft a produselor unui producător local. În replică, deputatul Alexandr Trubca a explicat...
• • •
Acum 5 minute
17:40
Uneori, știrile pot fi literalmente… delicioase. În următoarele zile, Chișinăul are exact o astfel de veste: în magazinele George Standard începe Săptămâna Franței, iar odată cu ea – zeci de cașcavaluri franțuzești și vinuri care până acum trăiau mai mult în pozele de vacanță decât pe mesele noastre. Dacă ne imaginăm că orașul primește în...
Acum 30 minute
17:20
Acum o oră
17:10
LIVE/ Ședința Parlamentului. Deputații examinează proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2026 # Ziarul de Garda
Deputații din Parlamentul de la Chișinău se întrunesc vineri, 12 decembrie, în ședință. Parlamentarii urmează să examineze 20 de proiecte de lege, printre care cel privind aprobarea bugetului de stat pentru anul 2026 și acordarea scutirii de plata drepturilor de import pentru cetățenii R. Moldova care revin cu traiul în țară. UPDATE 16:55 Proiectul legii...
17:10
În sectorul Ciocana ar putea fi înființată o nouă școală. Ministrul Educației, despre darea în comodat Primăriei a două clădiri: „Trenul s-a urnit din loc” # Ziarul de Garda
„Se pare că trenul s-a urnit din loc”, a anunțat ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, cu referire la supraaglomerarea școlilor din Chișinău. Oficialul a spus că Ministerul Educației a avut primele „comunicări” cu Primăria municipiului pe subiectul a două clădiri care ar urma să fie transmise în comodat Primăriei, pentru a reduce supraaglomerarea școlilor...
16:50
Avocata care ar fi pretins bani de la soția unui condamnat pentru violență în familie, a cărui pedeapsă fusese suspendată condiționat, a ajuns pe banca acuzaților # Ziarul de Garda
Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a transmis în instanța de judecată, pentru examinare în fond, cauza penală în care o avocată este învinuită de trafic de influență. Potrivit unui comunicat al Procuraturii Anticorupție (PA), apărătoarea ar fi pretins mijloace bănești de la soția unui condamnat pentru infracțiunea de violență în familie, a cărui...
Acum 2 ore
16:40
Ion Ceban a făcut un test antidrog după ce a propus introducerea acestuia în școli: „Rezultatul este negativ” # Ziarul de Garda
Edilul Chișinăului Ion Ceban a făcut un test antidrog rapid, iar rezultatul a fost negativ, a anunțat acesta vineri, 12 decembrie. Totuși, acesta susține că astfel de teste nu se găsesc „la noi în farmacii, cu greu l-a găsit cu ajutorul medicilor, deși în alte țări pot fi găsite aceste teste în farmacii și pot...
16:10
LIVE/ Ședința Parlamentului. Votat în prima lectură: Moldovenii care decid să revină în R. Moldova din diasporă vor beneficia de facilități # Ziarul de Garda
Deputații din Parlamentul de la Chișinău se întrunesc vineri, 12 decembrie, în ședință. Parlamentarii urmează să examineze 20 de proiecte de lege, printre care cel privind aprobarea bugetului de stat pentru anul 2026 și acordarea scutirii de plata drepturilor de import pentru cetățenii R. Moldova care revin cu traiul în țară. UPDATE 15:58 Proiectul a...
16:00
Precizări ANRE privind impactul achizițiilor de energie electrică de avarie, după atacurile rusești în Ucraina, asupra prețurilor pentru consumatori # Ziarul de Garda
„Estimarea impactului asupra prețurilor finale pentru consumatori este prematură și nefundamentată”, spune Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) în contextul afirmațiilor apărute în spațiul public referitoare la costurile energiei electrice procurate de Î.S. „Moldelectrica” în baza contractelor de ajutor de avarie. În perioada 6–10 decembrie, Î.S. „Moldelectrica” a achiziționat aproximativ 930 MWh de energie...
16:00
LIVE TEXT/ Zelenski a vizitat Kupianskul. La sfârșitul lunii noiembrie, Rusia raporta capturarea orașului. Război în Ucraina, ziua 1387 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:00 Zelenski a vizitat Kupianskul. La sfârșitul lunii noiembrie, Rusia raporta capturarea orașului. „Mulți ruși vorbeau despre Kupiansk — vedem asta. I-am salutat pe băieți. Mulțumesc tuturor celor care luptă aici, tuturor celor care distrug ocupantul”, a declarat președintele Ucrainei în mesajul său video înregistrat în fața stâlpului-emblemă al Kupianskului. Pe 20 noiembrie, șeful...
15:50
Igor Munteanu pleacă de la conducerea partidului CUB. Cine este noul președinte interimar al formațiunii # Ziarul de Garda
Partidul Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB) are un nou președinte interimar, după ce Igor Munteanu a renunțat la conducerea partidului. Este vorba despre Victor Țărnă. Decizia a fost aprobată de Biroul Permanent si Consiliul Național Politic (CNP) la 11 decembrie. Anunțul a fost făcut chiar de către Munteanu, pe pagina sa de Facebook. Acesta...
Acum 4 ore
15:30
15:20
LIVE/ Ședința Parlamentului. Parlamentul a votat în prima lectură pachetul de simplificare fiscală și sprijin pentru mediul de afaceri # Ziarul de Garda
Deputații din Parlamentul de la Chișinău se întrunesc vineri, 12 decembrie, în ședință. Parlamentarii urmează să examineze 20 de proiecte de lege, printre care cel privind aprobarea bugetului de stat pentru anul 2026 și acordarea scutirii de plata drepturilor de import pentru cetățenii R. Moldova care revin cu traiul în țară. UPDATE 14:56 60 de...
15:00
Maia Sandu, în vizită în Cipru, țară care va prelua Președinția Consiliului Uniunii Europene din 2026: „Aderarea la UE nu este doar un obiectiv strategic – este cel mai important proiect național” # Ziarul de Garda
Președinta Maia Sandu a efectuat vineri, 12 decembrie, o vizită oficială în Cipru, la invitația președintelui Nikos Christodoulides. Potrivit Președinției, aceasta este prima vizită a unui șef de stat al R. Moldova în Cipru în ultimele două decenii și are loc în contextul în care țara va prelua Președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene pe...
14:40
Rusia ar putea ataca o țară NATO în următorii cinci ani, a declarat șeful alianței militare occidentale, Mark Rutte, într-un discurs în Germania. Avertismentul lui Rutte vine în timp ce președintele american Donald Trump încearcă să pună capăt invaziei la scară largă a Ucrainei, lansată în februarie 2022, scrie BBC. „Rusia își intensifică deja campania...
14:10
Primarul de la Edineț, depistat cu avere nejustificată de peste 300 de mii de lei. Cojocari: „Să fii primar, director de școală o viață întreagă și să nu poți să îți iei măcar un apartament” # Ziarul de Garda
Primarul municipiului Edineț, Constantin Cojocari, care a candidat și la funcția de deputat al R. Moldova din partea Ligii Orașelor și Comunelor, a fost constatat de Autoritatea Națională de Integritate (ANI) cu avere nejustificată de peste 343 de mii de lei. Mai exact, conform unui comunicat de presă emis de ANI, inspectorul de integritate a constatat...
14:00
UPDATE/ Grav accident, în apropierea unui sat din Florești. Atât șoferul, cât și pasagera au decedat # Ziarul de Garda
UPDATE 14:00 Poliția a anunțat despre decesul șoferului. „Din nefericire, în urma traumelor primite, și șoferul a decedat la spital”, au scris oamenii legii pe Telegram. Știrea inițială… Un accident grav s-a produs în apropierea satului Ghindești, raionul Florești, în dimineața zilei de vineri, 12 decembrie, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP). Oamenii legii din...
13:50
DOC/ Șeful INI și soțul ministrei Agriculturii și Industriei Alimentare obține gradul special de chestor, prin decret prezidențial # Ziarul de Garda
Președinta R. Moldova Maia Sandu i-a acordat lui Arcadie Catlabuga, șef al Inspectoratului Național de Investigații al Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne (MAI), gradul special de chestor. Decretul a fost semnat la 11 noiembrie și publicat pe site-ul Președinției. Anterior, ZdG a scris că Arcadie Catlabuga este soțul Ludmilei Catlabuga, ministra Agriculturii...
Acum 6 ore
13:20
LIVE/ Ședința Parlamentului. Votat: R. Moldova se alătură Programului „Europa Creativă” # Ziarul de Garda
Deputații din Parlamentul de la Chișinău se întrunesc vineri, 12 decembrie, în ședință. Parlamentarii urmează să examineze 20 de proiecte de lege, printre care cel privind aprobarea bugetului de stat pentru anul 2026 și acordarea scutirii de plata drepturilor de import pentru cetățenii R. Moldova care revin cu traiul în țară. UPDATE 12:55 73 de...
13:10
LIVE/ Ședința Parlamentului. R. Moldova va adera la al doilea Protocol al Convenției de la Haga pentru protecția bunurilor culturale # Ziarul de Garda
Deputații din Parlamentul de la Chișinău se întrunesc vineri, 12 decembrie, în ședință. Parlamentarii urmează să examineze 20 de proiecte de lege, printre care cel privind aprobarea bugetului de stat pentru anul 2026 și acordarea scutirii de plata drepturilor de import pentru cetățenii R. Moldova care revin cu traiul în țară. UPDATE 12:44 Proiectul de...
13:00
Grav accident produs în apropierea unui sat din Florești. O femeie a decedat la fața locului # Ziarul de Garda
Un accident grav s-a produs în apropierea satului Ghindești, raionul Florești, în dimineața zilei de vineri, 12 decembrie, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP). Oamenii legii din Florești au fost sesizați în jurul orei 10:20. Ajunși la fața locului, polițiștii au stabilit preliminar că un automobil Citroën, condus de un bărbat de 53 de ani,...
12:40
Igor Dodon, despre numirea emisarilor speciali: „Suntem gata să inițiem procesul de demitere a Maiei Sandu”. Reacția Președinției # Ziarul de Garda
Fracțiunea Socialiștilor din Parlament este „gata să inițieze procesul de demitere a Maiei Sandu”, a afirmat președinte formațiunii, Igor Dodon. Declarația vine în contextul decretelor semnate de șefa statului pentru numirea a doi emisari speciali, Dorin Recean și Nicu Popescu, care ar fi „un pas vădit anticonstituțional”. Înainte de ședința Parlamentului de vineri, 12 decembrie,...
12:00
LIVE TEXT/ La Tver, în urma unui atac al dronelor ucrainene, șapte persoane au fost rănite, spun autoritățile rusești. Război în Ucraina, ziua 1387 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:50 La Tver, în urma unui atac al dronelor ucrainene, a fost avariat un bloc de locuințe, iar șapte persoane au fost rănite, scrie Novaia Gazeta Europe. Printre cei răniți se află și un copil. Locuitorii clădirii au fost evacuați. Potrivit canalului de Telegram ASTRA, dronele au atacat și rafinăria „Slavneft-YANOS” din Iaroslavl. Ministerul...
11:50
Deputații din Parlamentul de la Chișinău se întrunesc vineri, 12 decembrie, în ședință. Parlamentarii urmează să examineze 20 de proiecte de lege, printre care cel privind aprobarea bugetului de stat pentru anul 2026 și acordarea scutirii de plata drepturilor de import pentru cetățenii R. Moldova care revin cu traiul în țară. UPDATE 11:23 Totodată, proiectul...
11:50
Juristul unei companii de transportare a produselor alimentare – reținut pentru tentativa de corupere a unui polițist din Chișinău cu 20 de mii de lei # Ziarul de Garda
Juristul unei companii de transport a produselor alimentare a fost reținut de oamenii legii după ce i-ar fi oferit 20 de mii de lei mită unui polițist din Inspectoratul de Poliție Botanica din Chișinău. Polițistul a denunțat acțiunile bărbatului, iar oamenii legii au pornit investigarea penală a juristului. Potrivit autorităților de drept, acesta ar fi...
Acum 8 ore
11:40
Tutela în R. Moldova: cine poate deveni tutore/curator și ce drepturi și obligații are # Ziarul de Garda
Copiii rămași temporar fără ocrotire părintească sau cei rămași fără ocrotire părintească beneficiază de protecție specială din partea statului. Tutorele sau curatorul devine reprezentantul legal al copilului și are dreptul să ia decizii importante legate de sănătate, educație, administrarea banilor și alte aspecte ale vieții acestuia. Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale (MMPS), responsabilitatea principală...
11:30
LIVE/ Ședința Parlamentului. Deputații au votat proiectul în lectura a doua cu privire la organizarea și desfășurarea unor evenimente publice # Ziarul de Garda
Deputații din Parlamentul de la Chișinău se întrunesc vineri, 12 decembrie, în ședință. Parlamentarii urmează să examineze 20 de proiecte de lege, printre care cel privind aprobarea bugetului de stat pentru anul 2026 și acordarea scutirii de plata drepturilor de import pentru cetățenii R. Moldova care revin cu traiul în țară. UPDATE 11:10 Proiectul de...
11:20
„Istorie pentru boxul din R. Moldova”. Pentru prima dată un moldovean a cucerit o medalie la Campionatul Mondial de box, rezervat seniorilor # Ziarul de Garda
Boxerul Alexandru Paraschiv a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial de la Dubai. Astfel, el devine primul boxer moldovean premiant la un Campionat Mondial rezervat seniorilor. Sportivul a obținut trei victorii în categoria de greutate 67 kg, fiind învins de campionul olimpic de la Paris, uzbekul Asadkhuja Muydinkhujaev. „Chiar dacă la trimis la podea,...
11:00
Automobilul confiscat și șoferul lipsit de permis, într-un dosar penal de conducere a mijlocului de transport în stare de ebrietate # Ziarul de Garda
Procuratura Generală anunță că, la solicitarea acuzatorilor de stat de la Chișinău, printr-o sentință emisă de instanța de judecată, a fost confiscat în folosul statului un automobil al unei persoane învinuite de comiterea infracțiunii de conducere a mijlocului de transport în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat. Decizia a fost emisă la 4 decembrie, a...
10:40
Ziarul de Gardă a inaugurat, pe 9 decembrie, la Muzeul Național de Istorie a R. Moldova, expoziția „Războiul digital și pacea informațională”, un proiect dedicat Zilei Internaționale Anticorupție, ajuns la a cincea ediție. Expoziția propune o retrospectivă a celor mai relevante investigații jurnalistice ale anului și abordează, prin exponate și instalații tematice, dimensiunea teritorială, politică...
10:30
Un lot de mărar proaspăt a fost nimicit de ANSA: conținea peste limita admisă de reziduuri de pesticid # Ziarul de Garda
Un lot de 7500 de kg de mărar proaspăt, provenit din import, a fost reținut și nimicit, informează Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) într-un comunicat. Decizia a fost luată după ce analizele de laborator au confirmat depășirea limitelor maxime admise (LMA) de reziduuri de pesticid Penconazol – un risc potențial pentru sănătatea umană. Conform rezultatelor încercărilor de laborator depășirea...
10:20
Deputații din Parlamentul de la Chișinău se întrunesc vineri, 12 decembrie, în ședință. Parlamentarii urmează să examineze 20 de proiecte de lege, printre care cel privind aprobarea bugetului de stat pentru anul 2026 și acordarea scutirii de plata drepturilor de import pentru cetățenii R. Moldova care revin cu traiul în țară. UPDATE 10:12 98 de...
10:00
A fost unul dintre cei mai dificili ani pentru ZdG și aproape că nu înțeleg cum l-am depășit. Ba chiar am trecut toate bornele cu bine. Acum avem în față ultima bornă a anului 2025 – abonarea pentru anul 2026. Dar nu mai e borna noastră, e a societății. Poate reușim să o trecem împreună,...
Acum 12 ore
09:40
„Probe pe care nu le-a căutat nimeni”: o femeie de 27 de ani – găsită moartă în parc. Familia acuză o investigație superficială # Ziarul de Garda
Fără haine, fără telefon și cu leziuni corporale stabilite de expertiza medico-legală – astfel a fost găsit în Parcul „Dendrariu”, în ianuarie 2025, trupul neînsuflețit al unei femei de 27 de ani. După patru luni de anchetă, procurorii au dispus clasarea cauzei, invocând lipsa „elementelor infracțiunii”. Tatăl victimei a contestat ordonanța procurorilor, denunțând o investigație...
09:20
LIVE/ Numărul gospodăriilor care vor beneficia de compensații la căldură: „Plățile încep chiar de astăzi” # Ziarul de Garda
În sezonul rece 2025–2026 peste 605 000 vor beneficia de compensații. Informațiile au fost oferite de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, în cadrul unei conferințe din 12 decembrie, de presă dedicată prezentării datelor privind înregistrarea gospodăriilor casnice pentru compensarea cheltuielilor la căldură. „Aceste 605 000 de fapt reprezintă în totalitate peste un milion...
09:00
Petiție colectivă: mai multe organizații de mediu cer stoparea extinderii plantațiilor de salcâm în cadrul Programului Național de Împădurire # Ziarul de Garda
Mai multe organizații de mediu, experți și cercetători au transmis o petiție colectivă către președinție, Guvern, Ministerul Mediului și Agenția Moldsilva, solicitând stoparea extinderii plantațiilor de salcâm și revenirea la împădurirea cu specii autohtone, potrivit unui comunicat al Ecopresa. Autorii petiției vor revizuirea urgentă a practicilor actuale din cadrul Programului Național de Împădurire 2023–2032. Semnatarii...
08:30
LIVE TEXT/ Un mort și patru răniți, în urma unui atac rusesc asupra Pavlogradului. Război în Ucraina, ziua 1387 # Ziarul de Garda
UPDATE 8:21 În noaptea de 12 decembrie, forțele ruse au bombardat localitatea Pavlograd din regiunea Dnipropetrovsk. În urma atacului, o persoană a murit, anunțat șeful Administrației Militare Regionale din Dnipropetrovsk, Vladîslav Haivanenko. Potrivit datelor raportate de acesta, orașul a fost atacat cu drone. În urma bombardamentului, un localnic de 71 de ani a murit. Alte...
Acum 24 ore
22:10
LIVE TEXT/ Zelenski a admis că problema teritoriilor Ucrainei ar putea fi rezolvată prin „alegeri sau referendum”. Război în Ucraina, ziua 1386 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:00 Zelenski a admis că problema teritoriilor Ucrainei ar putea fi rezolvată prin „alegeri sau referendum”. „Rușii vor tot Donbasul, dar noi, desigur, nu acceptăm acest lucru. Și americanii caută un format. Ei au discutat problema „zonei economice libere”. Americanii o numesc astfel, iar rușii „zonă demilitarizată”, a declarat președintele Ucrainei. Potrivit acestuia, Ucraina...
21:50
UE activează clauza de urgență pentru a bloca pe termen nelimitat activele rusești # Ziarul de Garda
UE a decis să mențină blocate activele Băncii Centrale Ruse pe termen nelimitat. Interdicția, care se bazează pe o dispoziție privind situațiile de urgență economică, respinge încercările externe de a debloca activele în valoare de 210 miliarde de euro înainte ca Ucraina să fie despăgubită, scrie Euro News. Decizia vine în contextul îngrijorărilor că SUA...
20:50
CtEDO a dispus radierea de pe rol a unei cauze în care era vizată R. Moldova: „Situația a fost soluționată integral” # Ziarul de Garda
La 11 dec 2025, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) a dispus radierea de pe rol a unei cauze în care un S.R.L. pretindea câteva milioane de euro, cu titlu de prejudiciu material pretins a fi cauzat prin eroare judiciara, anunță Agentul Guvernamental. După comunicarea prezentei cauze Guvernului, Agentul guvernamental a inițiat procedura de revizuire a...
20:50
Ministrul Apărării despre informațiile că Rusia intensifică pregătirile militare în regiunea transnistreană: „E o exagerare” # Ziarul de Garda
Ministrul Apărării Anatolie Nosatîi a venit cu primele declarații după ce presa din Ucraina a scris că Rusia își intensifică de urgență acțiunile în regiunea transnistreană, pentru a distruge resursele Ucrainei de către creșterea amenințării provenite din regiune. Acesta a punctat, în cadrul emisiunii Cabinetul din Umbră de la Jurnal TV, că informațiile sunt „exagerate”....
20:20
Nicușor Dan, apel după ce aproape 200 de judecători s-au solidarizat cu magistrații Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu # Ziarul de Garda
Președintele României, Nicușor Dan, a venit cu o reacție după ce aproape 200 de judecători s-au solidarizat cu magistrații Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu. Acesta a notat că atunci când „200 de magistrați spun că este o problemă de integritate în sistemul de justiție, lucrurile sunt foarte serioase”. „Invit toți magistrații care vor să reclame...
20:00
Finanțări aproape „impecabile” pe hârtie, donații „fictive” în culise: ce a ratat CEC în supravegherea finanțării campaniei electorale # Ziarul de Garda
Comisia Electorală Centrală a verificat minuțios rapoartele concurenților electorali în campania pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie și a găsit în mare parte doar abateri minore, tehnice sau corectate ulterior. Totuși, mecanismele oficiale nu au reușit să depisteze cel mai grav fenomen: donațiile fictive. În timp ce membrii CEC aplicau atenționări pentru rapoarte întârziate sau...
19:10
Articole din presă, sentințele lui Ilan Șor și Vlad Filat și o plângere a lui Veaceslav Platon, probe ale apărării, în dosarul lui Vladimir Plahotniuc. O nouă ședință fără inculpat și fără martori # Ziarul de Garda
O nouă ședință de judecată în dosarul privind frauda bancară, în dosarul în care este vizat Vladimir Plahotniuc, s-a desfășurat fără prezența inculpatului și fără aducerea martorilor. Avocații lui Plahotniuc au continuat, la ședința din 11 decembrie 2025, să prezinte probele materiale. Printre acestea s-au numărat mai multe articole din presă, decizia Curții de Apel...
19:00
România: Aproape 180 de judecători se solidarizează, într-un mesaj public, cu magistrații Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu # Ziarul de Garda
Aproape 180 de magistrați se solidarizează cu judecătorii Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu, într-un mesaj publicat de judecătoarea Sorina Marinaș de la Curtea de Apel Craiova, la o zi după investigația realizată de Recorder, „Justiția capturată”. „Adevărul și integritatea nu trebuie sancționate, ci protejate. Tăcerea nu este o opțiune atunci când valorile profesiei sunt puse...
18:40
A fost anunțată lista concurenților Eurovision Moldova 2026. Satoshi, printre participanți # Ziarul de Garda
Compania „Teleradio-Moldova” a publicat lista pieselor calificate pentru etapa audițiilor live din cadrul Selecției Naționale Eurovision 2026. Printre concurenți se regăsește și Satoshi. Artistul s-a înscris la concurs cu piesa „Viva, Moldova”. Anunțul a fost făcut după încheierea perioadei de depunere a dosarelor, pe 7 decembrie, și după examinarea preliminară a materialelor trimise de artiști. Lista pieselor cu...
18:20
R. Moldova, obligată de CtEDO să achite peste cinci mii de euro unei foste judecătoare. A fost acuzată nefondat de către un fost președinte CSM că ar fi lipsit de la serviciu, ar fi mințit privind volumul de muncă și ar fi „futbolit” sute de cauze # Ziarul de Garda
R. Moldova trebuie să achite unei foste judecătoare peste cinci mii de euro, după ce Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) a emis joi, 11 decembrie, o hotărâre prin care a constatat încălcarea dreptului la respectarea vieții private și de familie. Conform rezumatului hotărârii efectuat de către Direcția agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al...
Ieri
17:30
CSP a aprobat componența Comisiei care-l va cerceta disciplinar pe fostul procurorul general interimar, Dumitru Robu # Ziarul de Garda
Joi, 11 decembrie, în cadrul ședinței Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) a fost constituită Comisia de disciplină ad-hoc pentru verificarea faptelor ce pot constitui abateri disciplinare, pretins a fi comise de fostul procuror general interimar, Dumitru Robu. Componența nominală a comisiei este: „Comisia are sarcina de a examina sesizarea și, după finalizarea verificărilor, va emite...
17:20
Directori și profesori din 18 școli au fost sancționați pentru fraudă în sesiunea de examene, anunță Ministerul Educației. Într-un caz, directorul unei instituții și-a depus demisia # Ziarul de Garda
Șapte direcții raionale de învățământ au aplicat sancțiuni disciplinare pentru directori și cadrele didactice, după ce au fost constatate mai multe cazuri de fraudare a examenelor naționale de absolvire a gimnaziului, fiind admisă copierea în timpul probelor scrise la sesiunea de examene din 2025, anunță Ministerul Educației și Cercetării (MEC) printr-un comunicat. Astfel de încălcări...
17:10
„A mers și el probabil pe mâna unor sfaturi”. Circumstanțele plecării Alei Nemerenco de la Ministerul Sănătății # Ziarul de Garda
După ce nu a mai fost cooptată în noul Guvern condus de premierul Alexandru Munteanu, fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, a declarat că „nu i s-a propus” să rămână în funcție după alegerile parlamentare din 28 septembrie. Aceasta a mai precizat că nu a primit vreo „explicație clară” din partea PAS, nici din partea...
16:50
AUDIERE/ „Ridică semnale de alarmă”. Procurorul general interimar a trebuit să explice Comisiei cum a plătit un preț mai mic pentru apartamentul în care trăiește: „Blocul este dat în exploatare cu încălcarea unor norme” # Ziarul de Garda
Procurorul general interimar, Alexandru Machidon, a fost întrebat, în partea publică a audierii sale în fața Comisiei de Evaluarea a Procurorilor, despre apartamentul achiziționat în 2018, la același preț plătit de proprietarul anterior, care îl renovase. Acuzatorul de stat solicitase examinarea în ședință închisă și a acestui aspect privind integritatea sa, dar Comisia a respins...
