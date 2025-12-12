Vasile Costiuc, cu produse lactate în Parlament în apărarea unui producător local. Deputat PAS: „Să nu ducem în eroare consumatorii”. ANSA face precizări

17:10

După ce nu a mai fost cooptată în noul Guvern condus de premierul Alexandru Munteanu, fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, a declarat că „nu i s-a propus” să rămână în funcție după alegerile parlamentare din 28 septembrie. Aceasta a mai precizat că nu a primit vreo „explicație clară” din partea PAS, nici din partea...