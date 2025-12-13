LIVE TEXT/ Întreruperi de apă și căldură raportate în Odesa după atacul rusesc. Spitalele au fost trecute la funcționare autonomă. Război în Ucraina, ziua 1388

11:50

Juristul unei companii de transport a produselor alimentare a fost reținut de oamenii legii după ce i-ar fi oferit 20 de mii de lei mită unui polițist din Inspectoratul de Poliție Botanica din Chișinău. Polițistul a denunțat acțiunile bărbatului, iar oamenii legii au pornit investigarea penală a juristului. Potrivit autorităților de drept, acesta ar fi...